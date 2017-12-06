18:31 06 декабря

Балтийский завод может получить заказ еще на два ледокола

«Атомфлот» может построить еще два универсальных атомных ледокола (УАЛ, серия 22220) ЛК-60 на ООО «Балтийский завод – Судостроение», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.



Президент ОСК Алексей Рахманов подтвердил газете: вопрос строительства четвертого и пятого ЛК-60 на Балтзаводе обсуждается, но «сказать, что контрактация уже идет, сегодня нельзя».


Идея в том, что ЛК-60 хороши, но для более эффективной проводки караванов судов с большим водоизмещением они должны быть немного в иной конфигурации. Они будут отличаться от первых трех,
добавил он.

По словам главного конструктора ЦКБ «Айсберг» (проектант ЛК-60) Александра Рыжкова, в Крыловском ГНЦ «уже прошли испытания моделей четвертого и пятого ледоколов проекта 22220». Новые корабли будут на 5 м шире, что обеспечит более высокую скорость проводки танкеров.

Сегодня при толщине льда 1,5 м газовоз типа "Кристофа де Маржери" сможет идти за ЛК-60 со скоростью 4,5–5 узлов. Увеличение габаритов позволит идти со скоростью шесть узлов,
пояснил Рыжков.

Как сообщил один из источников, понимание необходимости еще в двух ЛК-60 возникло после визита Дмитрия Медведева в Китай, поскольку КНР заинтересована в «Арктик СПГ-2». Они требуются даже для круглогодичного западного маршрута.

Для Восточно-Сибирского моря базовые газовозы должны быть класса Yamalmax дедвейтом почти 90 тыс. тонн, шириной 50 м и длиной 300 м. Для их проводки даже на морском канале в Обской губе необходимы ледоколы, корпус которых шире, чем сейчас у УАЛ. Такое решение не должно стать для конструкторов серьезным изменением,
сказал собеседник.

Тем не менее, ни один из источников издания не смог пояснить, где взять средства на новые ЛК-60. Видимо, возможности бюджета исчерпаны.

Член научного совета при СБ РФ Михаил Григорьев счел идею строительства еще двух ледоколов «абсолютно правильной». При этом он отметил, что пока нет опыта эксплуатации судов для «Ямал СПГ», никто не знает, как они будут работать в течение всего года, особенно на восточном направлении, и сейчас прогнозы о необходимом числе ледоколов «достаточно условны».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:49
    Неплохая идея.Вполне к месту. где взять средства на новые ЛК-60. belayНегде?Неужели!
    ВЕРЕСК
    1. Джедай Сегодня, 14:53
      hi Неплохо было бы чтобы возможности постройки совпадали с финансовыми возможностями. А то получается "масло масляное". sad
      Джедай
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      Неплохая идея.Вполне к месту. где взять средства на новые ЛК-60. Негде?Неужели!

      На такое деньги найдутся,тк это обеспечит Газпром и Роснефть нехилыми прибылями в последствии. И я уверен,что эти ледоколы будут построены в рекордные сроки без сдвигов в право и сбоями финансирования. При этом наши флоты будут продолжать кормить баснями,что денег нет,надо резать военную программу и тд...
      НЕКСУС
  2. vlad007 Сегодня, 15:33
    А что с ледоколом "Лидер", самым мощным (110 МВт)? В 2017 году должно закончиться проектирование, а строить начнут или проект в стол положат из-за отсутствия финансирования? Складывается впечатление, что Крыловский институт ищет себе работу по проектированию новых ледоколов, причем на основе уже существующего проекта 22220. Идея хорошая - внести кое-какие изменения, а деньги получат как за новое проектирование. Теперь это называется бизнес!
    vlad007
    1. RASKAT Сегодня, 16:03
      Чтобы построить Лидер нужны другие реакторы гораздо мощней чем на 22220, типа Ритм-400, коих пока нет даже на бумаге."ОКБМ Африкантов" планирует до 2018г завершить разработку техпроекта ядерной энергоустановки для Лидера, Затем комиссия и госприемка проекта, потом проектирование, потом производство закончат с бумажками думаю к концу 2018-началу 2019г. Реактор будет готов в 19-20 году. Вот как закончат с реактором так и о ледоколе можно думать, а пока все это лишь пустые разговоры.
      RASKAT
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:16
        Посмотрим.Тут-как масть попрёт.Кто знает.
        ВЕРЕСК
        1. RASKAT Сегодня, 16:25
          И кого мне интересно он в Арктике гонять будет? Против лодок не пойдет ЛЕД не позволит не антенну буксируемую опустить ни ракетоторпедой шарахнуть ( она об лед разобьется) . Шум от колки льда стоит такой, что пингвинам в Антарктиде слышно. Да и скорость во льдах смешная, любая подлодка пешком смоется от такова чуда юда.
          RASKAT
      2. a.sirin Сегодня, 17:25
        При разработке техпроекта в 18-м готов будет 25 - 27 гг
        a.sirin
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