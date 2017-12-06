Балтийский завод может получить заказ еще на два ледокола

Идея в том, что ЛК-60 хороши, но для более эффективной проводки караванов судов с большим водоизмещением они должны быть немного в иной конфигурации. Они будут отличаться от первых трех,

Сегодня при толщине льда 1,5 м газовоз типа "Кристофа де Маржери" сможет идти за ЛК-60 со скоростью 4,5–5 узлов. Увеличение габаритов позволит идти со скоростью шесть узлов,

Для Восточно-Сибирского моря базовые газовозы должны быть класса Yamalmax дедвейтом почти 90 тыс. тонн, шириной 50 м и длиной 300 м. Для их проводки даже на морском канале в Обской губе необходимы ледоколы, корпус которых шире, чем сейчас у УАЛ. Такое решение не должно стать для конструкторов серьезным изменением,