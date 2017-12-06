Балтийский завод может получить заказ еще на два ледокола
«Атомфлот» может построить еще два универсальных атомных ледокола (УАЛ, серия 22220) ЛК-60 на ООО «Балтийский завод – Судостроение», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.
Президент ОСК Алексей Рахманов подтвердил газете: вопрос строительства четвертого и пятого ЛК-60 на Балтзаводе обсуждается, но «сказать, что контрактация уже идет, сегодня нельзя».
По словам главного конструктора ЦКБ «Айсберг» (проектант ЛК-60) Александра Рыжкова, в Крыловском ГНЦ «уже прошли испытания моделей четвертого и пятого ледоколов проекта 22220». Новые корабли будут на 5 м шире, что обеспечит более высокую скорость проводки танкеров.
Как сообщил один из источников, понимание необходимости еще в двух ЛК-60 возникло после визита Дмитрия Медведева в Китай, поскольку КНР заинтересована в «Арктик СПГ-2». Они требуются даже для круглогодичного западного маршрута.
Тем не менее, ни один из источников издания не смог пояснить, где взять средства на новые ЛК-60. Видимо, возможности бюджета исчерпаны.
Член научного совета при СБ РФ Михаил Григорьев счел идею строительства еще двух ледоколов «абсолютно правильной». При этом он отметил, что пока нет опыта эксплуатации судов для «Ямал СПГ», никто не знает, как они будут работать в течение всего года, особенно на восточном направлении, и сейчас прогнозы о необходимом числе ледоколов «достаточно условны».
Президент ОСК Алексей Рахманов подтвердил газете: вопрос строительства четвертого и пятого ЛК-60 на Балтзаводе обсуждается, но «сказать, что контрактация уже идет, сегодня нельзя».
Идея в том, что ЛК-60 хороши, но для более эффективной проводки караванов судов с большим водоизмещением они должны быть немного в иной конфигурации. Они будут отличаться от первых трех,добавил он.
По словам главного конструктора ЦКБ «Айсберг» (проектант ЛК-60) Александра Рыжкова, в Крыловском ГНЦ «уже прошли испытания моделей четвертого и пятого ледоколов проекта 22220». Новые корабли будут на 5 м шире, что обеспечит более высокую скорость проводки танкеров.
Сегодня при толщине льда 1,5 м газовоз типа "Кристофа де Маржери" сможет идти за ЛК-60 со скоростью 4,5–5 узлов. Увеличение габаритов позволит идти со скоростью шесть узлов,пояснил Рыжков.
Как сообщил один из источников, понимание необходимости еще в двух ЛК-60 возникло после визита Дмитрия Медведева в Китай, поскольку КНР заинтересована в «Арктик СПГ-2». Они требуются даже для круглогодичного западного маршрута.
Для Восточно-Сибирского моря базовые газовозы должны быть класса Yamalmax дедвейтом почти 90 тыс. тонн, шириной 50 м и длиной 300 м. Для их проводки даже на морском канале в Обской губе необходимы ледоколы, корпус которых шире, чем сейчас у УАЛ. Такое решение не должно стать для конструкторов серьезным изменением,сказал собеседник.
Тем не менее, ни один из источников издания не смог пояснить, где взять средства на новые ЛК-60. Видимо, возможности бюджета исчерпаны.
Член научного совета при СБ РФ Михаил Григорьев счел идею строительства еще двух ледоколов «абсолютно правильной». При этом он отметил, что пока нет опыта эксплуатации судов для «Ямал СПГ», никто не знает, как они будут работать в течение всего года, особенно на восточном направлении, и сейчас прогнозы о необходимом числе ледоколов «достаточно условны».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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