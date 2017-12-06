Трамп одобрил основные положения новой стратегии нацбезопасности

Президент (США Дональд Трамп) одобрил основные положения стратегии национальной безопасности. Белый дом, как ожидается, в ближайшие недели опубликует документ. Он объяснит видение национальной безопасности президентом и определит направления для всех американских госведомств, а также управлений. Ее разрабатывает (помощник президента США по национальной безопасности Герберт) Макмастер,

Стратегия нацбезопасности США будет опубликована в ближайшее время, передает ТАСС сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.сказала Науэрт.В разработке стратегии принимало участие и федеральное правительство.По ее словам, «Госдепартамент вместе с Пентагоном, министерством национальной безопасности и разведсообществом провели анализ ключевых политических вопросов и представили соответствующую информацию Совету национальной безопасности».Ранее американские СМИ сообщили, что документ будет содержать такие пункты, как «угроза, исходящая от КНДР, борьба с международным терроризмом, растущее влияние Китая в Азии, а также российская агрессия и пропагандистские усилия на Западе».В выходные на форуме по безопасности Макмастер кратко обозначил основные пункты будущей стратегии. Они нацелены на «защиту США и американского народа, достижение дальнейшего процветания с помощью экономического роста, торговли и расширения американской промышленной базы, приверженность принципу "сохранение мира через применение силы", противостояние Китаю, России, КНДР и Ирану, а также борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке».