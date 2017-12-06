18:29 06 декабря

Трамп одобрил основные положения новой стратегии нацбезопасности

Стратегия нацбезопасности США будет опубликована в ближайшее время, передает ТАСС сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Президент (США Дональд Трамп) одобрил основные положения стратегии национальной безопасности. Белый дом, как ожидается, в ближайшие недели опубликует документ. Он объяснит видение национальной безопасности президентом и определит направления для всех американских госведомств, а также управлений. Ее разрабатывает (помощник президента США по национальной безопасности Герберт) Макмастер,
сказала Науэрт.


В разработке стратегии принимало участие и федеральное правительство.

По ее словам, «Госдепартамент вместе с Пентагоном, министерством национальной безопасности и разведсообществом провели анализ ключевых политических вопросов и представили соответствующую информацию Совету национальной безопасности».

Ранее американские СМИ сообщили, что документ будет содержать такие пункты, как «угроза, исходящая от КНДР, борьба с международным терроризмом, растущее влияние Китая в Азии, а также российская агрессия и пропагандистские усилия на Западе».

В выходные на форуме по безопасности Макмастер кратко обозначил основные пункты будущей стратегии. Они нацелены на «защиту США и американского народа, достижение дальнейшего процветания с помощью экономического роста, торговли и расширения американской промышленной базы, приверженность принципу "сохранение мира через применение силы", противостояние Китаю, России, КНДР и Ирану, а также борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке».

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. To be or not to be Сегодня, 15:10

    "-есть ли у тебя Программа?"
    -Я же атаман идейный и все мои ребята как один... Стоят за свободную личность!
    -Значит, будут грабить!"
    To be or not to be
    1. maxim947 Сегодня, 15:11
      как то предсказуемо, скучно...)
      maxim947
      1. Завод 117 Сегодня, 15:14
        "...документ будет содержать такие пункты, как «угроза, исходящая от КНДР, борьба с международным терроризмом, растущее влияние Китая в Азии, а также российская агрессия и пропагандистские усилия на Западе»."
        Короче,ничего нового сей документ содержать не будет,смею полагать...
        Завод 117
        1. maxim947 Сегодня, 15:54
          Если читать между строк, то правильнее будет - борьба не С, а ЗА международный терроризм.
          maxim947
  2. Masya Masya Сегодня, 15:23
    Хоть бы что-нибудь новенького, для разнообразия, сочинили... типа, противостояние внеземной цивилизации wink
    Masya Masya
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:30
    Макмастер!Понятно,что может состряпать данный чел.а также российская агрессия Это будет первым в стратегии.Бить надо первым.Наши политики этого не придерживаются.
    ВЕРЕСК
Картина дня