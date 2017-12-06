18:29 06 декабря

Второй американский эсминец (DDG 1001) вышел на испытания

Новейший американский эсминец USS Michael Monsoor (DDG 1001) впервые вышел на ходовые испытания, сообщает Warspot со ссылкой на navyrecognition.com.



Во вторник корабль отчалил с верфи компании Bath Iron Works, расположенной в городе Бат (штат Мэн), и по реке Кеннебек отправился в Атлантический океан.


Сообщается, что «во время первого этапа ходовых испытаний экипаж и представители верфи проверят ходовые качества корабля и работоспособность его базовых систем».

USS Michael Monsoor (DDG 1001) – второй в серии из трех эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них – Zumwalt (DDG 1000) – был достроен в декабре 2015-гои в мае текущего года был передан флоту. Третий корабль – Lyndon B. Johnson (DDG 1002) – должен быть достроен до конца 2018 года. Строительство эсминцев ведет компания General Dynamics.



Эсминцы считаются экспериментальными кораблями, которые первыми получат передовые виды вооружений, в частности, электромагнитные орудия и боевые лазеры. Благодаря высокому уровню автоматизации экипаж каждого из кораблей составит всего 148 человек.

Эсминец Michael Monsoor был «заложен в мае 2013 года и назван в честь бойца подразделения SEAL («Морские котики») Майкла Энтони Монсура, погибшего в 2006 году в Ираке: во время боя Монсур накрыл собой гранату, чем спас остальных членов своей группы, и был посмертно награжден Медалью Почета – высшей военной наградой США», поясняет издание.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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Комментарии 31

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  1. xetai9977 Сегодня, 15:30
    Вот так, без шуму и пыли, без фанфар американцы методично делают своё дело
    xetai9977
    1. Chertt Сегодня, 15:38
      Цитата: xetai9977
      Вот так, без шуму и пыли, без фанфар американцы методично делают своё дело

      "Ёжики, кололись, плакали но ели кактус". Конечно, у эсминцев Zumwalt есть и положительные стороны, отрицательный опыт, тоже опыт. Но по соотношению цена-качество, это один из самых провальных проектов
      Chertt
      1. Владимир16 Сегодня, 16:07
        Майкла Энтони Монсура, погибшего в 2006 году в Ираке

        Кто его туда звал? Оккупант. Сдох в боях с людьми сражающимися за свою родину.
        Эх, минуса отменили, а то сейчас посыпались бы.
        Это "герой" из разряда "бедных немцев" замученных под Сталинградом. Мрази, и эти немцы, и эти американцы.
        Владимир16
        1. Джек О’Нилл Сегодня, 16:26
          А какая разница, звал его туда кто или нет? Монсур спас своих товарищей накрыв своим телом гранату. Только за это он достоин уважения!
          Так что не надо зубоскалить, только показываете себя с не лучшей стороны...
          Джек О’Нилл
          1. Человек РФ Сегодня, 17:41
            Цитата: Джек О’Нилл
            А какая разница, звал его туда кто или нет? Монсур спас своих товарищей накрыв своим телом гранату. Только за это он достоин уважения!
            Так что не надо зубоскалить, только показываете себя с не лучшей стороны...

            Согласен. Отвага достойна уважения и у врага.
            Один из наших спецов однажды так прокомментировал смерть сержанта "Дельты" - "Он ушёл как воин. Мир его праху".
            Человек РФ
            1. Джек О’Нилл Сегодня, 17:42
              Один из наших спецов однажды так прокомментировал смерть сержанта "Дельты" - "Он ушёл как воин. Мир его праху".

              drinks
              Джек О’Нилл
    2. inkass_98 Сегодня, 15:46
      Ну да, рельсотрон накрыли медным тазом, сейчас с лазерами что-нибудь придумают, такое же гениальное для отмазки.
      А так-то да, очень нужный пароход.
      inkass_98
    3. К-50 Сегодня, 16:09
      Цитата: xetai9977
      Вот так, без шуму и пыли, без фанфар американцы методично делают своё дело

      Ну сделали и что?
      Носители ракетного оружия у них и так есть в большом количестве и по гораздо меньшей цене. Zumwalt-ы рассматривались как платформы для рельсотронов, отсюда и повышенная электроэнергетика. От рельсотронов отказались, пока по-крайней мере, и теперь вся эта машинерия будет изнашиваться совершенно не по назначению. Просто у них денег, как у некурящего махорки, вот и болтаются из крайности в крайность как мусор в проруби.
      И чему завидовать? Напрасным тратам? да Боже упаси. yes request laughing
      К-50
      1. NordOst16 Сегодня, 17:25
        Дай бог, чтобы МО РФ могло похвастаться таким же бюджетом и так же деньги тратить могло.
        Да много бабла потратили, с другой стороны разработали о опробовали новые технологии, которые в дальнейшем могут быть использованы на менее дорогих и более массовых проектах. Можно сказать они вложились в основном в окр. А это даст в будущем толчок в технологиях.
        NordOst16
    4. просто экспл Сегодня, 16:50
      так пилить бабло и у нас умеют не хуже.
      с них пытались сделать демонстраторы того что матрасы все из себя такие высокотехнологичные .
      а на деле вышел пшик .
      просто экспл
    5. vasilkovichi Сегодня, 17:08
      Вот,только разработка рельсотрона,под который он заточен,прекратилась.
      vasilkovichi
    6. Александр War Сегодня, 17:29
      Как-то так ! smile
      Александр War
    7. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:10
      Если это сказано о Берках, была бы 100% правда.
      Но говорить про этот бредовый утюг, извольте... Такое же бесполезный попил бабла как в РФ БЖРК, например.
      KGB WATCH YOU
  2. 210окв Сегодня, 15:31
    Так проект рельсотрона уже свернули..Хотя это не преуменьшает(что там говорить,хоть мы и стебемся над этими утюгами)мощь этого "плавающего топора"не из села Кукуева..
    210окв
  3. san4es Сегодня, 15:36
    Zumwalt (DDG 1000) Внутри утюга
    san4es
    1. Grenader Сегодня, 16:21
      Вот и раскрылась интрига - це ж малозаметный прогулочный пароход.
      Grenader
    2. Александр War Сегодня, 17:32
      Показали видео ,теперь он стоит возле причала По этому матрасники так разрекламированный свой утюг и не светят
      Александр War
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:07
    Буксиры следом идут?А,то,знаете-ли...
    ВЕРЕСК
    1. Chertt Сегодня, 16:21
      Выглядит, конечно эффектно, Вот бы видео посмотреть как он тонет, красиво наверно
      Chertt
  5. Altona Сегодня, 16:36
    Воспидя, вторая плавучая неразборная электростанция системы Зумвалт вышла на испытания. Кстати, обрадую, тема рельсотрона из-за дороговизны пока закрыта. А рейлган на эту чудесину планировали ставить. Счастья тебе, рублёное корыто, чтобы ты плавало как утюг, на который очень похоже.
    Altona
  6. Aleksandr21 Сегодня, 16:39
    Крутой корабль, что тут ещё говорить. Если бы наши смогли осилить такой, то на форуме бы тут праздник устроили :) а так все негативные комментарий, из за зависти, ну и усиление мощи противника конечно порадовать точно не может, но с технической стороны и ударной мощи, хороший корабль.
    Aleksandr21
  7. НЕКСУС Сегодня, 16:43
    Остается только зубами скрипеть от злости...а у нас фрегаты проекта 22350М никак родить не могут, и Нахимова модернизируем до посинения...однако ,ледоколы строим очень бойко и в сроки. А все почему?Да потому что в Арктике нефти и газа хоть задом ешь. И там и прибыли и богатство. А наличие фрегатов и крейсеров прибыль нашим чинушам не принесет. Сегодня весь день плююсь.Тьфу.
    НЕКСУС
    1. просто экспл Сегодня, 16:51
      потому что на ледоколы не надо ставить полимент-редут и УКСК , а если их будут ставить , то и они будут строиться по 10-15 лет .
      просто экспл
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:55
        Цитата: просто экспл
        потому что на ледоколы не надо ставить полимент-редут и УКСК , а если их будут ставить , то и они будут строиться по 10-15 лет .

        Дело не в Полимент-Редуте...при нормальном финансировании ,давно бы уже допилили этот Полимент-Редут...да только кому это в какое место уперлось то? А в Арктике бабки и не шуточные. И финансирует постройку этих ледоколов ,уверен,и Роснефть и Газпром.
        Но народ кормят байками,что ДЕНЕГ В СТРАНЕ НЕТ. То есть за и.д.и.о.т.о.в народ держат.Уж простите за прямоту.
        НЕКСУС
    2. просто экспл Сегодня, 16:52
      и что на счет нефти и газа в африке .
      самое эффективное оружие на вооружение уже тысячи лет , это ишак груженный золотом.
      просто экспл
  8. igorra Сегодня, 16:44
    Бобик сдох, кина не будет, программу рельсотрона закрывают, после 12 лет и 500 миллионного распила, но обещают использовать снаряды, а значит снова года и миллионы.
    igorra
  9. Моонзунд Сегодня, 16:49
    При всем моем уважении к присутствующим: сколько можно брызгать слюной? "Эсминцы считаются экспериментальными кораблями, которые первыми получат передовые виды вооружений" ключевое предложение. На этом уродце проходят обкатку технологии и новые материалы. Конечно, это дорого...пока, но! п и н д озцы упорно двигаются вперед, изучают и главное, строят. Давайте как-то объективно, а у нас: [media=https://topwar.ru/131330-sroki-vyhoda-iz-r
    emonta-bpk-admiral-chabanenko-v-ocherednoy-raz-sd
    vinuli.html]. Мы такие правые, что у нас вечно все в право сдвигается. Обидноблин, за Державу. И опять планов громадье
    "В РФ планируют создать мобильный лазер для борьбы... куда они там планируют?
    ВКС РФ получат очередной спецсамолёт марки "Ил" ... новость это когда "получИЛИ"
    Балтийский завод может получить заказ еще на два ледокола...а может и НЕ получить нифига вообще
    ну и так далее. Пора заканчивать мечтать, а начать судить и садить...а потом строить
    Моонзунд
  10. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:09
    Красивый плохо плавающий утюг, ну... очень дорогой даже для супер навороченного утюга.
    Борис Томаров_2
  11. aries2200 Сегодня, 17:46
    БАБЛО в унитаз....это хорошо.
    aries2200
  12. next322 Сегодня, 17:50
    как это не печально, но в обозримом будущем потолком надводного военного судостроения - останется 22350 в количестве 4 штук
    next322
  13. леший74 Сегодня, 18:21
    4 года на новейший корабль...неплохо...- есть у кого поучиться... жаль что не у нас - а вообще- красив сволочь
    леший74
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