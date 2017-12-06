Второй американский эсминец (DDG 1001) вышел на испытания
Новейший американский эсминец USS Michael Monsoor (DDG 1001) впервые вышел на ходовые испытания, сообщает Warspot со ссылкой на navyrecognition.com.
Во вторник корабль отчалил с верфи компании Bath Iron Works, расположенной в городе Бат (штат Мэн), и по реке Кеннебек отправился в Атлантический океан.
Сообщается, что «во время первого этапа ходовых испытаний экипаж и представители верфи проверят ходовые качества корабля и работоспособность его базовых систем».
USS Michael Monsoor (DDG 1001) – второй в серии из трех эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них – Zumwalt (DDG 1000) – был достроен в декабре 2015-гои в мае текущего года был передан флоту. Третий корабль – Lyndon B. Johnson (DDG 1002) – должен быть достроен до конца 2018 года. Строительство эсминцев ведет компания General Dynamics.
Эсминцы считаются экспериментальными кораблями, которые первыми получат передовые виды вооружений, в частности, электромагнитные орудия и боевые лазеры. Благодаря высокому уровню автоматизации экипаж каждого из кораблей составит всего 148 человек.
Эсминец Michael Monsoor был «заложен в мае 2013 года и назван в честь бойца подразделения SEAL («Морские котики») Майкла Энтони Монсура, погибшего в 2006 году в Ираке: во время боя Монсур накрыл собой гранату, чем спас остальных членов своей группы, и был посмертно награжден Медалью Почета – высшей военной наградой США», поясняет издание.
Во вторник корабль отчалил с верфи компании Bath Iron Works, расположенной в городе Бат (штат Мэн), и по реке Кеннебек отправился в Атлантический океан.
Сообщается, что «во время первого этапа ходовых испытаний экипаж и представители верфи проверят ходовые качества корабля и работоспособность его базовых систем».
USS Michael Monsoor (DDG 1001) – второй в серии из трех эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них – Zumwalt (DDG 1000) – был достроен в декабре 2015-гои в мае текущего года был передан флоту. Третий корабль – Lyndon B. Johnson (DDG 1002) – должен быть достроен до конца 2018 года. Строительство эсминцев ведет компания General Dynamics.
Эсминцы считаются экспериментальными кораблями, которые первыми получат передовые виды вооружений, в частности, электромагнитные орудия и боевые лазеры. Благодаря высокому уровню автоматизации экипаж каждого из кораблей составит всего 148 человек.
Эсминец Michael Monsoor был «заложен в мае 2013 года и назван в честь бойца подразделения SEAL («Морские котики») Майкла Энтони Монсура, погибшего в 2006 году в Ираке: во время боя Монсур накрыл собой гранату, чем спас остальных членов своей группы, и был посмертно награжден Медалью Почета – высшей военной наградой США», поясняет издание.
Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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