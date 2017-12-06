Это "план Б" по изоляции России
Активно комментирует решение МОК по отстранению сборной России от Олимпиады в Пхёнчхане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Буквально сразу же после подтверждения информации о решении МОК она написала на своей странице в Фейсбуке:
В ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел России назвала действия в отношении РФ «планом Б» по «изоляции» России. По словам Марии Захаровой, уже было предпринято множество способов изолировать РФ, но все эти способы в итоге провалились. Теперь черёд «плана Б».
Из заявления Марии Захаровой в ходе брифинга:
Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмоции нужно отодвинуть в сторону и «тщательно проанализировать ситуацию, не прекращая контактов с МОК».
Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берём и выживаем.
Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды.
Всё пошло не по сценарию. Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду. Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными.
Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта.
Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.
Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды.
Всё пошло не по сценарию. Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду. Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными.
Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта.
Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.
В ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел России назвала действия в отношении РФ «планом Б» по «изоляции» России. По словам Марии Захаровой, уже было предпринято множество способов изолировать РФ, но все эти способы в итоге провалились. Теперь черёд «плана Б».
Из заявления Марии Захаровой в ходе брифинга:
Никакой изоляции не получилось, а желание, силы и возможности остались. А не применить ли «партнёрам» силы и возможности в других областях: «с террористами побороться, с бедностью побороться, может быть, придумать, как противодействовать стихии или подумать о восстановлении разрушенной инфраструктуры после стихийных бедствий, предотвращении техногенных катастроф.
Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмоции нужно отодвинуть в сторону и «тщательно проанализировать ситуацию, не прекращая контактов с МОК».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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