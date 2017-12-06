18:21 06 декабря

Это "план Б" по изоляции России

Активно комментирует решение МОК по отстранению сборной России от Олимпиады в Пхёнчхане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Буквально сразу же после подтверждения информации о решении МОК она написала на своей странице в Фейсбуке:

Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берём и выживаем.

Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды.
Всё пошло не по сценарию. Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду. Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными.


Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта.
Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.


Это "план Б" по изоляции России


В ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел России назвала действия в отношении РФ «планом Б» по «изоляции» России. По словам Марии Захаровой, уже было предпринято множество способов изолировать РФ, но все эти способы в итоге провалились. Теперь черёд «плана Б».

Из заявления Марии Захаровой в ходе брифинга:
Никакой изоляции не получилось, а желание, силы и возможности остались. А не применить ли «партнёрам» силы и возможности в других областях: «с террористами побороться, с бедностью побороться, может быть, придумать, как противодействовать стихии или подумать о восстановлении разрушенной инфраструктуры после стихийных бедствий, предотвращении техногенных катастроф.


Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмоции нужно отодвинуть в сторону и «тщательно проанализировать ситуацию, не прекращая контактов с МОК».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. НЕКСУС Сегодня, 17:13
    Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.

    Захарова вступилась...уважаю,но...ЖЕНЩИНА ВСТУПИЛАСЬ,А НЕ МУЖИКИ НАШИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МУЖИ...всегда так на Руси,
    баба колхозница,баба на танке...(слова из песни Трофима)
    Не стыдно?Мне стыдно...
    Но и тут никаких пока шагов ответных не отмечается...
    НЕКСУС
    1. Logall Сегодня, 17:18
      Как она вступилась? Просто прокомментировала официальную позицию... Говорящая голова!
      Вступиться - значит сделать, а не языком...
      Logall
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:20
        Цитата: Logall
        Как она вступилась? Просто прокомментировала официальную позицию... Говорящая голова!
        Вступиться - значит сделать, а не языком...

        Да хоть так...что сделал наш спорткомитет,что сделал Путин,что сделали наши политики ,горлопанившие еще не так давно о величии нации ,единстве и идентичности? Да нихрена они не сделали! Проглотят,как проглотили и в 2014. И от этой мысли меня зло берет от нашего бессилия.
        НЕКСУС
        1. Logall Сегодня, 17:23
          А вот с этим согласен на все сто!
          Поставил бы 10 плюсов если бы мог...
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 17:45
            Эх, ребята! Правильно говорите! Точно - Сталина сегодня во власти в России нет! yes
            Татьяна
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:53
              Цитата: Татьяна
              Эх, ребята, правильно говорите! Точно, Сталина сегодня во власти в России нет!

              Танюша,не Сталина,а Берии!
              НЕКСУС
              1. Татьяна Сегодня, 17:56
                НЕКСУС
                Танюша,не Сталина,а Берии!

                Андрей! Тоже верно! Однако не было бы Сталина - не было бы и Берии!
                Татьяна
        2. Dashout Сегодня, 17:37
          Цитата: НЕКСУС
          И от этой мысли меня зло берет от нашего бессилия.

          Да, это так!
          Более того, вы чувствуете что поднимается вой про обиженных спортсменов... Это Песков (нехороший человек) первый заявил и задал тренд другим СМИ. Т.е., спортсмены настолько обижены, что готовы выступать без флага страны, не защищать ее честь? Тогда какое отношение эти спортсмены имею к нашей стране? Пусть едут за свой счет и не удивляются, когда их будут называть предателями! Чем они лучше той бабы из нашей сборной, которая всех сдала год назад и выступала под флагом МОК?
          Dashout
          1. sogdy Сегодня, 18:00
            Цитата: Dashout
            готовы выступать без флага страны, не защищать ее честь? Тогда какое отношение эти спортсмены имею к нашей стране?

            Таки да
            sogdy
          2. Dashout Сегодня, 18:03
            Выступать под белым флагом - это значит признать свою вину!
            Dashout
            1. Татьяна Сегодня, 18:19
              Цитата: Dashout
              Выступать под белым флагом - это значит признать свою вину!
              Не просто признать свою вину, а именно публично КАПИТУЛИРОВАТЬ перед США и Коллективного Запада на глазах у всего мира!
              Татьяна
        3. okko077 Сегодня, 18:06
          Нексус, у меня тоже есть эмоциональное предложение... Как запасной вариант создать фонд для проведения своей олимпиады за счёт русских патриотов за границей, может эти толстосумы не совсем забыли про свою Родину, которая обеспечила им богатства ... Пусть профинансируют в открытую, чтобы все узнали и потом можно и прощать кого-то...
          okko077
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:11
            Цитата: okko077
            может эти толстосумы не совсем забыли про свою Родину, которая обеспечила им богатства ...

            Для торгаша Родина там,где прибыль...
            Цитата: okko077
            Пусть профинансируют в открытую, чтобы все узнали и потом можно и прощать кого-то...

            Держите карман шире...они столько раз продавали Родину и нас с вами,что плевать они хотели на наши чаяния.
            НЕКСУС
        4. vovanpain Сегодня, 18:15
          Цитата: НЕКСУС
          Проглотят,как проглотили и в 2014. И от этой мысли меня зло берет от нашего бессилия

          Андрей! hi drinks Здрав Будь Дорогой Друже!Ты прав и чуть,чуть неправ,Обьяснюсь!Сейчас нужна именно холодная голова,поэтому так же соглашусь даже с Песковым и не соглашусь-Нам нужно все это проанализировать,но не с какими Моками и "партнерами",Захарова права:
          Это "план Б" по изоляции России

          Именно четко и грамотно,чего греха таить,исполненный план по удару по имиджу нашей страны и время выбранно ну очень удобно,в самый раз перед выборами и за полтора месяца перед Олимпиадой.И теперь вот встает вопрос
          Цитата: НЕКСУС
          что сделали наши политики ,горлопанившие еще не так давно о величии нации ,единстве и идентичности

          Сам же на него и ответил
          Цитата: НЕКСУС
          Да нихрена они не сделали! Проглотят,как проглотили и в 2014.

          То что заморочки будут с Олимпиадой,было ясно уже в 2016 году,когда не пустили параолимпийцев в Рио де Жанейро,выводы можно сделать заранее.Выводы никто не сделал,а вот сейчас нужен уже ответ и не такой бла бла бла,это война,самая настоящая и кто это не понимает,ну явный .Только ответ нужен именно с холодной головой,атомную бомбу на МОК и ВАДУ не стоит бросать,но ответить как,те кто поедет сдаваться в плен под белой тряпкой,для меня лично уже потерян как гражданин России,можно уважать их труд и травмы,не нельзя пережить позор добровольной сдачи в плен без страны под нейтральным флагом.Блин прошу не горячится,а у самого эмоции играют.Посмотрим что ответят и как,мутков и жуковых(естественно не Жуков Г.К маршал)под суд,а не увольнение за утратой доверия,отдадут,тут большие сомнения. hi
          vovanpain
      2. Злой543 Сегодня, 17:22
        Просто нужно Ыну денег на учения забашлять, аккурат перед олимпиадой чтобы начал, и не будет никакой олимпиады
        Злой543
        1. albert Сегодня, 17:32
          Киму надо нефтяной кредит дать, чтобы его ракеты летали почаще.
          albert
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:41
            Цитата: albert
            Киму надо нефтяной кредит дать, чтобы его ракеты летали почаще.

            Можно сделать по другому:
            СРЦ П-15
            1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 18:03

              Может тогда так?
              Vasya_Piterskiy
              1. Татьяна Сегодня, 18:12
                Кстати. Спортивные комитеты Франции и Австрии уже заявили МОК, что Франция и Австрия не примет участия в ОИ-2018, если МОК не выступит с официальными гарантиями обеспечения безопасности для спортсменов их стран во время ОИ-2018! Что МОК при этом якобы должен гарантировать их странам, что между Южной Кореей и КНДР в это время не развяжется война!
                Татьяна
            2. Комментарий был удален.
      3. Сергей-svs Сегодня, 17:26
        Хватит уже позорить Россию, размазывая сопли и слюни по лицу, причитая о всяких планах А и Б, и что эмоции нужно отодвинуть в сторону и "тщательно проанализировать ситуацию".... negative Пора уже начать отвечать ударом на удар! На войне как на войне! Как писал Пушкин: «Он уважать себя заставил» — не попросил уважать, не вымолил уважение, а именно заставил, то есть применил силу. Хочешь, чтобы тебя уважали — применяй силу! yes

        P.S. А в белых одеяниях, в России принято "выступать" только - в палате № 6! laughing
        Сергей-svs
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:33
          Цитата: Сергей-svs
          Хватит уже позорить Россию, размазывая сопли и слюни по лицу, причитая о всяких планах А и Б, и что эмоции нужно отодвинуть в сторону и «тщательно проанализировать ситуацию....

          Это надо было делать не сейчас,а в 2014 году...а народ продолжают кормить байками о "возмущении",провала политики изоляции...а в 2014 году чего с нами было,не изоляция? Пусть это расскажут параолимпийцам. Народ кормят заявлениями и трепом,то есть для чинуш наших и политических мужей,народ-это тупое стадо,которое ничего не понимает.
          А где же наш Верховный? Нас смешали с дерьмом,а он молчит. Вот вся реакция.
          Цитата: Сергей-svs
          Хочешь, чтобы тебя уважали — применяй силу!

          И что?Сильно применили силу в 2014? Еще будет и ЧМ 2018 ,который по всей видимости накроется медным тазом.
          Цитата: Сергей-svs
          P.S. А в белой одежде, в России "выступают" только - в палате № 6!

          Белый флаг-это флаг КАПИТУЛЯЦИИ.
          НЕКСУС
          1. 210окв Сегодня, 17:42
            Ну,Андрей,это все "хитрый план Путина"......Который в итоге лопнул..С этой властью все понятно.Только последние и приближенные к этой власти пойдут за "гаранта" такого голосовать.
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: Сергей-svs
            Хватит уже позорить Россию, размазывая сопли и слюни по лицу, причитая о всяких планах А и Б, и что эмоции нужно отодвинуть в сторону и «тщательно проанализировать ситуацию....

            Это надо было делать не сейчас,а в 2014 году...а народ продолжают кормить байками о "возмущении",провала политики изоляции...а в 2014 году чего с нами было,не изоляция? Пусть это расскажут параолимпийцам. Народ кормят заявлениями и трепом,то есть для чинуш наших и политических мужей,народ-это тупое стадо,которое ничего не понимает.
            А где же наш Верховный? Нас смешали с дерьмом,а он молчит. Вот вся реакция.
            Цитата: Сергей-svs
            Хочешь, чтобы тебя уважали — применяй силу!

            И что?Сильно применили силу в 2014? Еще будет и ЧМ 2018 ,который по всей видимости накроется медным тазом.
            Цитата: Сергей-svs
            P.S. А в белой одежде, в России "выступают" только - в палате № 6!

            Белый флаг-это флаг КАПИТУЛЯЦИИ.
            210окв
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:53
              Цитата: 210окв
              Только последние и приближенные к этой власти пойдут за "гаранта" такого голосовать.

              Как же Вы удивитесь после выборов, что это не так! yes
              СРЦ П-15
          2. Лексус Сегодня, 17:45
            Цитата: НЕКСУС
            А где же наш Верховный?

            Верховный находится в ожидании, что его соратники на выборы пойти попросят... request
            Лексус
          3. проходящий Сегодня, 17:56
            А где же наш Верховный? Нас смешали с дерьмом,а он молчит. Вот вся реакция.

            Ему не до этого ,он думает как эффектней преподнести электорату , что идет на выборы
            проходящий
          4. sogdy Сегодня, 18:05
            Цитата: НЕКСУС
            Это надо было делать не сейчас,а в 2014 году.

            А почему не в 1992? Все проблемы уже тогда были.
            sogdy
        2. sogdy Сегодня, 18:03
          Цитата: Сергей-svs
          Как писал Пушкин: «Он уважать себя заставил»

          Там же, чуть дальше, разъясняется, как. Неудачная цитата.
          sogdy
      4. Ююка Сегодня, 17:40
        Цитата: Logall
        Как она вступилась? Просто прокомментировала официальную позицию... Говорящая голова!
        Вступиться - значит сделать, а не языком...


        да сейчас многие чиновники будут говорить так, чтобы ничего не сказать, потому что мечутся - как бы понравиться всем? - президенту сейчас надо взять паузу и посмотреть кто есть ху. И если это план "Б..." (прям по Лаврову) должен же быть план "ЁВМ"?? hi
        Ююка
      5. сибиралт Сегодня, 17:40
        Что-то никто из чиновников не возмутился, когда Эрнст и 15 забугорных режиссеров испохабили историю России на открытии Сочинской Олимпиады. Это уже был позор, но народ восхищался отвлекаловкой в виде балета по мотивам "Война и мир". Да только сути не все поняли. Мы уже тогда прогнулись перед Западом. И что после этого теперь хотим?
        сибиралт
        1. sogdy Сегодня, 18:09
          Цитата: сибиралт
          Это уже был позор, но народ восхищался

          Что-то не заметил вымерших улиц на открытие. Да и после тоже.
          sogdy
          1. сибиралт Сегодня, 18:14
            Кому то (слово из детской песни здесь запрещено) не нужен грош, ему три короба наврешь и делай с ним что хошь. lol
            сибиралт
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:19
      Захарова вступилась...уважаю,но...
      Хоть бы кто еще из кремлевской администрации также бы выступил...
      Песков говорящая голова снова непонятками излагает позицию ВВП ...и кто тут отстаивает честь и достоинство нашего государства?...как всегда слабая женщина ...позор кремлевским политикам.
      Тот же ЛЕХА
      1. kepmor Сегодня, 17:38
        целый день читаю отзывы на форуме...как же быстро изменилось отношение к президенту у большенства "запутинцев"...прям диву даюсь...
        не поклонник Путина...но сейчас на его стороне...
        быстрота хороша только при ловле блох...тут слюнями брызгать и шашкой всех кромсать "в труху" не его "царское" дело...для этого околотронной челяди полно - песков,захарова...здесь выдержка нужна и трезвый расчет...
        думаете аналитики кремля не следят сейчас за мнением масс???...ошибаетесь...
        ВВП всегда играет "в длинную"...он ещё ничего не сказал...так что рано его со счетов списывать...
        kepmor
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:43
          не поклонник Путина...но сейчас на его стороне...

          Так же целый день читаю отзывы...тоже не особый поклонник ВВП ...но сейчас не на его стороне...потому что ситуация была запущена начиная с СОЧИ когда появились первые признаки грядущего допингового скандала...уже тогда кое кто говорил чем это закончится и вот дождались...сыграли в длинную. what
          Тот же ЛЕХА
          1. sogdy Сегодня, 18:14
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            ситуация была запущена начиная с СОЧИ

            Леха, а раньше Олимпиады не смотрел? Ну хоть ситуацию отслеживал?
            Или только когда наши же заорали, заметил?
            sogdy
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:21
              Леха, а раньше Олимпиады не смотрел? Ну хоть ситуацию отслеживал?
              Смотрел и очень внимательно...
              тенденция была такова что МОК до 2014 года равномерно приблизительно раздавал всем спортменам мира наказания за допинги...после СОЧИ наметился откровенный перекос в сторону спортменов РОССИИ...появились угрозы и шантаж ...т.е. ситуация развивалась по экпоненте...то есть это был управляемый процесс...вот почему мне было непонятно поведение КРЕМЛЯ не реагирующего на угрожающую ситуацию. what
              Тот же ЛЕХА
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 17:48
          Цитата: kepmor
          целый день читаю отзывы на форуме...как же быстро изменилось отношение к президенту у большенства "запутинцев"...прям диву даюсь..

          Ну не знаю, у меня лично мнение о Путине не изменилось. Просто сейчас бесполезно плевать против ветра: люди получили возможность хаять президента и они этим пользуются. А мы подождём! "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!" Вам +++++!
          СРЦ П-15
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:59
            Цитата: СРЦ П-15
            люди получили возможность хаять президента и они этим пользуются

            Президент-это наш гарант и лицо нашей страны на международной арене. Никто не пользуется возможностью..Ответьте,что бы сделал тот же Обама,если бы скажем турки сбили их бомбер? А что сделали мы?
            В каких фантазиях можно представить,что сборной США предложат выступать под белым флагом,без гимна ,герба и флага?
            Я могу много примеров привести...утешать себя умением ВВП играть в длинную уже не помогает,от слова совсем.Есть агрессивные шаги,на которые необходимо отвечать немедленно и очень жестко. И один такой пример ,это история с ВАДА. Чего ответили?Да нифига.Сопли ведрами жевали. И радовались,что хоть что-то завоевали.И это великая спортивная держава?Да я вас умоляю.
            НЕКСУС
          2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:02
            люди получили возможность хаять президента и они этим пользуются. А мы подождём!

            Хаят ВВП немногие а вот выражают недовольство многие smile и это понятно почему...
            У Пескова сформировался универсальный ответ на все вопросы с МОК... what
            нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны"
            ...
            Анализируем и без эмоций...без эмоций и анализируем...
            в Багдаде все спокойно...в Багдаде все спокойно... what
            Тот же ЛЕХА
    3. Kurare Сегодня, 17:20
      Цитата: НЕКСУС
      Захарова вступилась...уважаю,но...

      ...но время упущено, "партнёры" играли в одни ворота и практически без какого-либо действенного сопротивления со стороны российских спортивных чиновников.

      Нет более простого и "дешевого" способа, что бы возвысить свою страну, чем спорт! Унижение, хуже не придумаешь.
      Kurare
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:22
        Цитата: Kurare
        Унижение, хуже не придумаешь.

        Называйте вещи своими именами-Вытерли нами зад принародно.
        НЕКСУС
        1. Pirogov Сегодня, 17:41
          Цитата: НЕКСУС
          Называйте вещи своими именами-Вытерли нами зад принародно.

          Добрый вечер Андрей . Это ещё не конец этого ШОУ ЦРУ .Спортсменов которые поедут на ОИ и завоюют медали ,через год так же само их лишат ,пока российские власти будут ждать как говорит Лавров когда партнёры образумятся ,так и будут унижать наших и спортсменов и всех остальных.
          Pirogov
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:45
            Цитата: Pirogov
            Добрый вечер Андрей . Это ещё не конец этого ШОУ ЦРУ .Спортсменов которые поедут на ОИ и завоюют медали ,через год так же само их лишат ,пока российские власти будут ждать как говорит Лавров когда партнёры образумятся ,так и будут унижать наших и спортсменов и всех остальных.

            Добрый вечер... hi
            Тут вопрос не только в унижении наших спортсменов,а ясная стратегия УНИЖЕНИЯ СТРАНЫ И НАРОДА. И это совсем другая история.
            НЕКСУС
            1. Pirogov Сегодня, 17:53
              Цитата: НЕКСУС
              Добрый вечер... hi
              Тут вопрос не только в унижении наших спортсменов,а ясная стратегия УНИЖЕНИЯ СТРАНЫ И НАРОДА. И это совсем другая история.

              К сожалению это мы с вами понимаем но не российская власть . Иначе как объяснить аресты заграницей граждан РФ ,теперь вот история с спортсменами и тут появляется вопрос ,а чего собственно ждут в Кремле когда им в ро.жи плевать начнут ?
              Pirogov
              1. НЕКСУС Сегодня, 18:04
                Цитата: Pirogov
                а чего собственно ждут в Кремле когда им в ро.жи плевать начнут ?

                Да я сегодня целый день плююсь.Простите за мою эмоциональность. Зла не хватает.И эта злоба от бессилия,что вообще выбивает напрочь из колеи.
                НЕКСУС
        2. Ююка Сегодня, 17:43
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Kurare
          Унижение, хуже не придумаешь.

          Называйте вещи своими именами-Вытерли нами зад принародно.


          ну, если так образно, то даже если и вытерли - вопрос как мы (та самая бумажка) себя дальше поведем... от того и будет зависеть - либо эта бумажка в унитаз полетит, либо они ею долго будут утираться what
          Ююка
    4. лысова Сегодня, 17:32
      НЕКС - дорогой ну ты же понимаешь, что они и будут гнуть свою палку! - Вывод - для чего были созданы Олимпийские игры - ну не как для судилища штатов, Греция и и олимпийский огонь, как гретчанин пробежал 45 км.- Они отработанный материал - они не честные - они нам не нужны - нужно сделать своё по гречески --- поверь за пару лет все поймут и заткнутся .
      лысова
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:39
        Цитата: лысова
        поверь за пару лет все поймут и заткнутся .

        Нет,к моей злости ,никто не заткнется и ничего не исправится. Нас начали бить еще в 2014 году...кто-то из спорткомитета сделал выводы?Кого-то уволили? Какая реакция была нашего Верховного? НИКАКОЙ! И сейчас все схаваем.А точнее схавают наши правители,тк деньги то их не в российских банках лежат и дети не тут живут и учатся.
        А народу скармливают очередную порцию лозунгов и лживого негодования. А ответные реальные шаги где? Поверьте мне,я за этим цирком наблюдал очень давно и теперь могу точно сказать,что все проглотят наши правители,а народ понегодует и заткнется. Это и злит больше всего.
        НЕКСУС
        1. лысова Сегодня, 18:19
          Ты, отчасти прав, извини, я тебя уже более 4-х лет читаю - так получилось, как с отделом. Ну такие вещи, никогда не не останавливаются на месте . Я это чувствую. И зтот бардак в спорте должен прекратиться . Ты прав, у нас основное дерьмо, которое играет на себя по спорту--- Путина дела - но он не в силах - пускай воюет - хотя стареет. Короче у России проблем ещё выше крыши. Вот такие дела брат. Прости.
          лысова
    5. новичок Сегодня, 17:41
      да ладно, мужики, всё ясно как белый день.надо выводить наши спорт.федерации из под подчинения международных федераций. ну по типу как у янки. законопроект в Думе лежит.
      новичок
    6. Гардамир Сегодня, 17:50
      .ЖЕНЩИНА ВСТУПИЛАСЬ
      Где она вступилась? И так уже все кинулись на спортсменов, которые ещё никуда не поехали, но уже предатели.
      За чиновников она вступилась. Чтоб никто не вздумал обвинять Мутко или
      Гардамир
  2. Hoc vince Сегодня, 17:14
    2018г. Новости: "По результатам Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане американцы отсудили себе все золотые медали..."
    Hoc vince
    1. albert Сегодня, 17:34
      Анекдот в тему-американский пловец на соревнованиях по плаванью выиграл все медали,так как выступал на моторной лодке.ВАДА разрешила ему это, так как спортсмен не умел плавать.
      albert
  3. Pirogov Сегодня, 17:15
    Этого следовало ожидать ,Мудако и компания два года сопли жевали думали обойдётся .
    Pirogov
  4. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:16
    Когда же у нас по отношению к нашим "партнерам" план "Б", ну или хоть какой-нибудь план ответки появится? Если он есть, думаю всем Россиянам хотелось бы его в ближайшее время лицезреть в действии.
    Vasya_Piterskiy
    1. dorz Сегодня, 17:21
      Цитата: Vasya_Piterskiy
      Когда же у нас по отношению к нашим "партнерам" план "Б", ну или хоть какой-нибудь план ответки появится?

      Пока действуют по плану: если тебя ударили по щеке - подставь другую. Просто в следующий раз будут пинать ногами.
      dorz
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 17:42
        Оставьте это все!
        Вам же ясно сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:
        "....эмоции нужно отодвинуть в сторону и «тщательно проанализировать ситуацию, не прекращая контактов с МОК»."
        Анализируйте! Тщательно! Не прекращая!
        А вы тут чистой воды нагнетанием занимаетесь.
        СомневаюсьЯ
  5. BAI Сегодня, 17:18
    Три года было на исправление ситуации. Во всем виноваты злые американцы, а руководство спорта ни причем. А кто назначил психически больного человека руководителем лаборатории и держал его на должности? Тоже американцы? Все профукали на местах, а теперь виновного за бугром ищут. Неужели Олимпиада в Бразилии ничему не научила и не ясно было куда дело идет? А там увидели, что ответной реакции - никакой, и стали дальше дожимать.
    BAI
    1. ротмистр Сегодня, 17:34
      Цитата: BAI
      Три года было на исправление ситуации. Во всем виноваты злые американцы, а руководство спорта ни причем. А кто назначил психически больного человека руководителем лаборатории и держал его на должности? Тоже американцы? Все профукали на местах, а теперь виновного за бугром ищут. Неужели Олимпиада в Бразилии ничему не научила и не ясно было куда дело идет? А там увидели, что ответной реакции - никакой, и стали дальше дожимать.

      Согласен с Вами, у нас когда хотят прикрыть свои грехи валят или на евреев или на американцев. Так проще .
      ротмистр
  6. Хантер Сегодня, 17:20
    Отлично Мария высказалась и большинство в России это все прекрасно понимают..
    Песня у нас есть такая "И вновь продолжается бой.." и стихи "Покой нам только снится.." Такова судьба России и ее предназначение . Прорвемся , как всегда!
    Хантер
  7. Комментарий был удален.
  8. Сергей-8848 Сегодня, 17:26
    Толпы негров и арабов очень скоро втолкуют Европе её настоящее место. Самое время - посмотреть со стороны, во что выливаются Олимпийские Игры.
    Сергей-8848
  9. Altona Сегодня, 17:27
    Зачем тогда все эти фальшивые "Дни России", "Дни Государственного флага"? По факту для чиновников, флаг-это цветная тряпка перед входом в офисное здание.
    Altona
  10. Altona Сегодня, 17:30
    Цитата: BAI
    А кто назначил психически больного человека руководителем лаборатории и держал его на должности? Тоже американцы?

    ------------------------------
    Вообще, лаборатория в Сочи была швейцарской, Родченкова рекомендовала сама WADA. Чувствуете всю прелесть?

    Пророческой песни вам от Саши Градского в ленту. Хоть посмеемся.
    Altona
    1. ротмистр Сегодня, 17:35
      Цитата: Altona
      Цитата: BAI
      А кто назначил психически больного человека руководителем лаборатории и держал его на должности? Тоже американцы?

      ------------------------------
      Вообще, лаборатория в Сочи была швейцарской, Родченкова рекомендовала сама WADA. Чувствуете всю прелесть?

      Пророческой песни вам от Саши Градского в ленту. Хоть посмеемся.

      Хорошо хоть нам не порекомендовали Макаревича.
      ротмистр
  11. samarin1969 Сегодня, 17:31
    Про Советский Союз, это м-м Захарова погорячилась...Развал Державы - это страшный удар.
    samarin1969
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:31
    Хорошая мина при плохой игре -Захарова пытается по сути интеллегентно выгородить чиновников в первую очередь, от спорта, за их недоработки, а по сути мегокосяки, связанные с тем что нужно было не молчать, а перехватывать у вада инициотиву , и требовать честного расследования по западным спортсменам, как они тотально больные выигрывают медали! Жуков молчит, Мутко сопли жует -Захарова отдувается за всех! !!
    Геркулесыч
  13. jeka424 Сегодня, 17:32
    Руководители в России лишь бы вину на кого нибудь переложить, хвастаться могут только
    jeka424
  14. Рязанец87 Сегодня, 17:33
    "Российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры в Пхёнчхан несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российской сборной под национальным флагом. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на форуме Московской биржи в Лондоне."

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/4789130

    В этой новости "прекрасно" решительно все. И штрафы заплатят, и покаятся. Много чего еще увидим.
    Рязанец87
  15. Гардамир Сегодня, 17:34
    Вот цитата из одного интернет ресурса, но полностью согласен
    Это - слив. Прямой, откровенный. Вся эта херня с допингами, моками, родченко не имеет к спорту никакого отношения. Это - откровенный гопнический наезд на Россию. "Слышь, ты, иди сюда! Курить есть? А если найду?" А сейчас мир следит за реакцией. По понятиям, а именно по ним сейчас живет мировая политика под чутким руководством ни, надо бить в бубен. Резко и сильно. А блеяние дрища "ну, вы, ребята...я не курю." - это однозначное проявление слабости терпилы. Теперь его можно опускать. Ответки не будет. И сейчас нас будут опускать. По всем вопросам. Вплоть до войны.

    И сделал этот слив президент. Мне лично не нужен президент, который всякому говну позволяет вытирать ноги о мою страну. Я и раньше не был запутинцем, а теперь и вовсе не хочу о нем слышать. И, к сожалению, я далеко не одинок в таком решении.
    Гардамир
  16. Bakht Сегодня, 17:35
    «тщательно проанализировать ситуацию, не прекращая контактов с МОК»

    Это и есть капитуляция
    Bakht
  17. БАРХАН Сегодня, 17:37
    Слова без дела...балобольство.Всё.Эта власть себя изжила,выдохлась.протухла.Зря они народ за баранов держат...
    БАРХАН
  18. сталевар Сегодня, 17:42
    Все хотят занимать высокие должности, получать высокую зарплату, иметь льготы и при этом ни за что не отвечать! Требовать от наших спортсменов не ехать на олимпиаду можно: 1 Если наших спортивных чиновников отправят в отставку и привлекут к уголовной ответственности за измену Родины. 2 Если будут организованы аналогичные игры и будет материальная компенсация спортсменам. В настоящее время власть бросила спортсменов и в тоже время требуют от них быть патриотами. Но наши чиновники и элита живут за границей, получают зарплаты в $, но при это считают себя патриотами. Позор Путину за такую власть!!!
    сталевар
  19. NF68 Сегодня, 18:04
    Еще долго американцы и англичане будут пакостить всем кому тольку смогут пакостить. Великобритания уже в годы ВМВ пострадала от проводимой ею политики по скольку от Великобритании остался один только большой остров от которого еще может отделиться и Шотландия и часть Ирландии. США до этого пока не дошли, но очень к этому стремятся. Нельзя постоянно пакостить и пакоститт другим. Когда всё это может вернуться к тому кто пакостит да еще и с хорошими процентами.
    NF68
  20. begemot20091 Сегодня, 18:13
    Цитата: Злой543
    Просто нужно Ыну денег на учения забашлять, аккурат перед олимпиадой чтобы начал, и не будет никакой олимпиады

    и закрыть небо - бесполётная зона. над всей ис... тьфу, над всей кореей тучи ходят хмуро.
    begemot20091
Картина дня