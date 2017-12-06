Это "план Б" по изоляции России

Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берём и выживаем.



Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды.

Всё пошло не по сценарию. Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду. Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными.





Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта.

Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.

Никакой изоляции не получилось, а желание, силы и возможности остались. А не применить ли «партнёрам» силы и возможности в других областях: «с террористами побороться, с бедностью побороться, может быть, придумать, как противодействовать стихии или подумать о восстановлении разрушенной инфраструктуры после стихийных бедствий, предотвращении техногенных катастроф.