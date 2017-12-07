Саакашвили: На Украине хуже, чем в Зимбабве

Порошенко украл миллиарды, он дешёвый мафиози. Такому президенту нужно объявить импичмент.

В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом.

В то же время Запад прекрасно понимает, что Украине нужен сильный лидер.