Саакашвили: На Украине хуже, чем в Зимбабве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий так называемый «Михомайдан», дал интервью британскому изданию Independent. Саакашвили заявил, что на Украине в отношении тех, кто намерен бороться с коррупцией в системе нынешней власти практикуется тотальное запугивание. Экс-глава Одесской области отметил, что в его адрес поступают угрозы, так как он выступает с резкой критикой президента Порошенко.
Из интервью Саакашвили:
При этом Саакашвили сравнил Украину с Зимбабве не в пользу Украины (цитирует РИА Новости):
Далее Саакашвили заявил о растерянности Запада, не понимающего как может бывший президент одной страны попытаться изменить к лучшему другую страну. По словам экс-президента Грузии, он именно тот, кто готов менять Украину в лучшую сторону.
Саакашвили:
Обращает на себя внимание, что всё больше западных СМИ высказываются о Саакашвили именно как о "политике, способном спасти Украину и избавить её от коррупции".
Из интервью Саакашвили:
Порошенко украл миллиарды, он дешёвый мафиози. Такому президенту нужно объявить импичмент.
При этом Саакашвили сравнил Украину с Зимбабве не в пользу Украины (цитирует РИА Новости):
В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом.
Далее Саакашвили заявил о растерянности Запада, не понимающего как может бывший президент одной страны попытаться изменить к лучшему другую страну. По словам экс-президента Грузии, он именно тот, кто готов менять Украину в лучшую сторону.
Саакашвили:
В то же время Запад прекрасно понимает, что Украине нужен сильный лидер.
Обращает на себя внимание, что всё больше западных СМИ высказываются о Саакашвили именно как о "политике, способном спасти Украину и избавить её от коррупции".
Использованы фотографии: Фейсбук
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