12:13 07 декабря

Саакашвили: На Украине хуже, чем в Зимбабве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий так называемый «Михомайдан», дал интервью британскому изданию Independent. Саакашвили заявил, что на Украине в отношении тех, кто намерен бороться с коррупцией в системе нынешней власти практикуется тотальное запугивание. Экс-глава Одесской области отметил, что в его адрес поступают угрозы, так как он выступает с резкой критикой президента Порошенко.

Саакашвили: На Украине хуже, чем в Зимбабве


Из интервью Саакашвили:
Порошенко украл миллиарды, он дешёвый мафиози. Такому президенту нужно объявить импичмент.



При этом Саакашвили сравнил Украину с Зимбабве не в пользу Украины (цитирует РИА Новости):
В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом.


Далее Саакашвили заявил о растерянности Запада, не понимающего как может бывший президент одной страны попытаться изменить к лучшему другую страну. По словам экс-президента Грузии, он именно тот, кто готов менять Украину в лучшую сторону.
Саакашвили:
В то же время Запад прекрасно понимает, что Украине нужен сильный лидер.


Обращает на себя внимание, что всё больше западных СМИ высказываются о Саакашвили именно как о "политике, способном спасти Украину и избавить её от коррупции".

Использованы фотографии: Фейсбук
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:04
    Мишико!Загони укрозимбабве еще ниже!Этот цирк бесконечен..Но я поставлю на галантерейщика-он этого алкаша съест вместе с граненым стаканом!
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:14
      210окв Сегодня, 06:04 Этот цирк бесконечен.

      hi ! ... не зря в цирке арена круглая - гоняют в укрокаклии по кругу своё очередное дешёвое выступление горячего бродячего грузЫнского клоуна... laughing
      a.s.zzz888
      1. Shurik70 Сегодня, 07:34
        Порошенко украл миллиарды, он дешёвый мафиози

        belay
        Это - дешёвый??!
        Сколько же нужно украсть, с точки зрения Саакашвили, что бы стать "дорогим" мафиози?
        Shurik70
      2. Teberii Сегодня, 11:36
        Да до Зимбабвы еще не добрался.Крепитесь мужики придет и к вам.
        Teberii
    2. сибиралт Сегодня, 06:19
      Никому они не нужны. Ни Саакашвили, ни Порошенко. Вчера Сенат США голосовал резолюцию об импичменте Порошенко. Резолюция не прошла. Это ж надо додуматься до такого после обвинения России во вмешательстве в американские выборы? belay
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:22
        . сибиралт Сегодня, 06:19 Это ж надо додуматься до такого после обвинения России во вмешательстве в американские выборы? belay

        ... бредоносцы на полную голову... bully
        a.s.zzz888
      2. 210окв Сегодня, 06:27
        Олег hi А можно ссылочку?Я конечно не удивляюсь ни чему,ибо территория под внешним управлением..Но что бы так.....По скотски насиловать.Заслужили.
        Цитата: сибиралт
        Никому они не нужны. Ни Саакашвили, ни Порошенко. Вчера Сенат США голосовал резолюцию об импичменте Порошенко. Резолюция не прошла. Это ж надо додуматься до такого после обвинения России во вмешательстве в американские выборы? belay
        210окв
        1. dsk Сегодня, 07:51
          Цитата: 210окв
          территория под внешним управлением

          Здравствуйте Дмитрий! Больше похоже на кукольный балаган. При любом раскладе "кукловод" надеется быть в плюсе. Говорят - "народ имеет то правительство, которое заслуживает." Придёт время и Украина, колыбель православной Руси, вымолит себе "спасителя".
          dsk
  2. Тралл Сегодня, 06:05
    Тут грузинский негр Михо не прав. В Зимбабве его бы быстро арестовали(и, возможно, съели). А в Киеве он как Неуловимый Джо, братья шерифы Зорян и Шкиряк трёх лошадей(Ксюша, без обид) уже загнали в погоне,smile
    Тралл
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:12
      В Зимбабве его бы арестовали в течении часаsmile

      ... и его висящего на пальме уже бы обгладали птички...
      a.s.zzz888
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:12
      Грузинский негр свергает местного царька в Укрозимбабве...ну и поворот в истории УКРАИНЫ...
      Хрущев поди в гробу башмаком все разнес от всего этого...
      Украина превратилась в чудовищное подобие нищей африканской страны прошлого века.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
        Украина превратилась в чудовищное подобие нищей африканской страны прошлого века.

        ... "цэ передовая страна эуропы"... laughing
        a.s.zzz888
    3. victorsh Сегодня, 06:25
      Пожалуйста не сравнивайте красивых,благородных и умных лошадей с Ксюшей.Они этого не заслужили.
      victorsh
  3. Chertt Сегодня, 06:08
    "Обращает на себя внимание, что всё больше западных СМИ высказываются о Саакашвили именно как о "политике, способном спасти Украину и избавить её от коррупции".
    Украине нужно, как можно быстрее достигнуть дна, что бы начать медленно подниматься, Но уже совершенно в другом качестве. Саакашвили угробит "небратьев" максимально быстро. даёш Саакашвили в президенты Украины
    Chertt
    1. 210окв Сегодня, 06:12
      Ему теперь отступать некуда.Куда ни кинь-везде клин.Ну,если что может и в Литве примут..Но там свои пройдохи,и дальше экса он не попрет..
      Цитата: Chertt
      "Обращает на себя внимание, что всё больше западных СМИ высказываются о Саакашвили именно как о "политике, способном спасти Украину и избавить её от коррупции".
      Украине нужно, как можно быстрее достигнуть дна, что бы начать медленно подниматься, Но уже совершенно в другом качестве. Саакашвили угробит "небратьев" максимально быстро. даёш Саакашвили в президенты Украины
      210окв
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    ... а в это время спецназ всея краины, один из лучших спецназов эуропы, пытается "обнаружить и изловить объявленного в розыск михана"... такое возможно ТОЛЬКО в укрокаклии... wassat
    a.s.zzz888
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:14
      Украине нужен сильный лидер.
      На эту роль 100% подходит М. Саакашвили!
      (Если в Грузии не посадят)
      Uncle Lee
    2. 210окв Сегодня, 06:20
      Советую прочесть заявление Потроха..Он оказывается "сильно расстроен" заведением уголовного дела на Мишку..
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а в это время спецназ всея краины, один из лучших спецназов эуропы, пытается "обнаружить и изловить объявленного в розыск михана"... такое возможно ТОЛЬКО в укрокаклии... wassat
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:24
        210окв Сегодня, 06:20 ↑
        Советую прочесть заявление Потроха..Он оказывается "сильно расстроен" заведением уголовного дела на Мишку..

        ... спасибо, посмотрю... как бы пецька в запой не ударил... bully
        a.s.zzz888
  5. ИмПерц Сегодня, 06:11
    В большей степени меня позабавило, что Саакашвили сказал про Порошенко: "Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, какие алкогольные напитки употребляет президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает NewsOne.
    По словам Саакашвили, однажды в разговоре с ним глава государства высказал сомнение в том, что в стране могут производиться вина хорошего качества.
    «Знаете, что он сказал — «Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино», — заявил бывший губернатор Одессы.
    Саакашвили добавил, что Порошенко давно предпочитает итальянские и французские вина.
    Он также отметил, что украинский лидер не употребляет больше алкоголя, чем следует.
    «Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — пояснил Саакашвили".
    https://novyny24.com.ua/politics/vse-oshibki-dopu
    skaet-na-trezvuyu-golovu-saakashvili-rasskazal-ch
    to-i-skolko-pet-prezident-poroshenko.html
    ИмПерц
  6. Александр 3 Сегодня, 06:11
    Ну Зимбабве должно обидеться за такое сравнение.Инструкции Мише посылают проверенные, Знают как майдан устраивать.Когда стрелять начнут?
    Александр 3
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
      Когда стрелять начнут?

      ... когда для этого созреют в мерикатосии...
      a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Запад прекрасно понимает, что Украине нужен сильный лидер
    А Саакашвили прекрасно понимает чего от него хочет запад. Поэтому будет "спасать" Украину до последнего украинца.
    rotmistr60
  8. лысова Сегодня, 06:42
    Извините - этот сучонок думает жить?! - хорошо бы водном гробу с парашей - но и остальных, да хоть куда дохлятину.
    лысова
    1. Белый и пушистый Сегодня, 07:00
      Интересная театральная постанока,И всё за так!
      Белый и пушистый
      1. лысова Сегодня, 08:14
        Конечно--- но за помни -такую сволоту (я стрелял бы).
        лысова
  9. Геркулесыч Сегодня, 06:44
    Зимбабве сейчас пришлет свой спецназ lol , спросят со швили за сравнение их государства с недогосударством lol
    Геркулесыч
  10. den3080 Сегодня, 07:26
    Мишке булаву!!! Даёооошь!!! Уррааа!!
    Он - радетель, он всем даст еду, деньги и кружевные трусы - без исключения!
    А этим кто сейчас - банду геть!!

    Во клоунада fellow laughing
    den3080
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:32
      Ну, да вот именно, булаву ему -с разгону, и в голую пятую точку вбить, по самую ручку -нихай носит ! lol
      Геркулесыч
  11. К-50 Сегодня, 07:37
    Саакашвили: На Украине хуже, чем в Зимбабве

    А что Мишико уже и там отметился? belay
    Их поспел везде пострел. what
    К-50
  12. zzdimk Сегодня, 07:47
    Украинский политический марлезонский балет.
    zzdimk
  13. Santa Bear Сегодня, 08:08
    Порошенко наверное уже раз 100 пожалел, что притащил из Грузии Мишико и пустил во власть. Насолить России решил, приютил его, напоказ назначил губернатором, вот мол, Россия, выкуси...а по итогам сам себе в штаны наделал, показушник
    Santa Bear
    1. den3080 Сегодня, 08:13
      Марионеткам сожалеть о том, что сделано по приказу хозяина - не положено.
      Парасю сказали - подтяни и поставь на должность. Всё.
      И сейчас сказали: Не тронь.
      Выполняет. Никаких проблем.
      den3080
  14. злой партизан Сегодня, 08:46
    На Украине хуже чем в Зимбабве? what Не согласен! stop Посмотрите на Климкина! lol Он едь уже уже в пиджак не влазит yes . От голода так не пухнут... request
    злой партизан
  15. Балу Сегодня, 08:57
    Обращает на себя внимание, что всё больше западных СМИ высказываются о Саакашвили именно как о "политике, способном спасти Украину и избавить её от коррупции".

    И что он предлагает? Все барыги, все плохо. Дайте мне власть, власть, власть...
    А что предлагает Собчак? Я против всех, все погибло, все пропало. Вы не за меня голосуйте, у против всех.
    Оба в одну дуду: это они такие, а я нет, я не такой и не такая. Они такие, а я не такой и не такая.
    Действительно, они не такие. Они просто ло-ло-ло, что бомж в законе сукашвили, что первая в истории России создательница домашнего зверинца из человекообразных. И то, она продала!
    Балу
  16. Ingvar0401 Сегодня, 10:51
    В большей степени меня позабавило, что Саакашвили сказал про Порошенко: "Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, какие алкогольные напитки употребляет президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает NewsOne.
    Так и Миха на крыше скакал, по-моему, с большого будуна. И минералку хлестал не зря. Сушняк...
    Ingvar0401
  17. mavrus Сегодня, 11:00
    Видать Галстукоед, после Грузии и Украины, Зимбабвей поруководить собирается.
    Ну и Лимпопо ему в руки.
    mavrus
Картина дня