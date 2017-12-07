В Пентагоне назвали число американских военнослужащих в Сирии и Ираке

Пентагон опубликовал данные о численности своих военнослужащих на территории Ирака и Сирии. При этом в американском главном военном ведомстве заявили, что борьба против террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) «выходит на новую стадию».Представитель Минобороны Соединённых Штатов Роб Мэннинг сообщил, что на данный момент в Сирии остаются около 2-х тысяч военнослужащих, в Ираке – примерно 5,2 тыс. Об этом он заявил в ходе брифинга, прошедшего в Пентагоне.Того, что значит «выход борьбы с ИГИЛ (*) на новую стадию», Роб Мэннинг не пояснил. Однако подтвердил ранее высказанное заявление главой Пентагона Джеймсом Мэттисом о том, что войска США останутся на территории Сирии «до успеха Женевского процесса». Речь идёт о процессе, в котором не достигнуто ровным счётом никакого прогресса по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республики за всё то время, пока Женевский формат существует.Напомним, что накануне Минобороны России распространило заявление о полном освобождении Сирии от террористов. Речь идёт об освобождении от террористов ИГИЛ (*). Между тем, в САР сохраняются территории, которые контролируются группировками, аффилированными с «Аль-Каидой» (*запрещена в РФ).