12:18 07 декабря

В Пентагоне назвали число американских военнослужащих в Сирии и Ираке

Пентагон опубликовал данные о численности своих военнослужащих на территории Ирака и Сирии. При этом в американском главном военном ведомстве заявили, что борьба против террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) «выходит на новую стадию».

В Пентагоне назвали число американских военнослужащих в Сирии и Ираке


Представитель Минобороны Соединённых Штатов Роб Мэннинг сообщил, что на данный момент в Сирии остаются около 2-х тысяч военнослужащих, в Ираке – примерно 5,2 тыс. Об этом он заявил в ходе брифинга, прошедшего в Пентагоне.


Того, что значит «выход борьбы с ИГИЛ (*) на новую стадию», Роб Мэннинг не пояснил. Однако подтвердил ранее высказанное заявление главой Пентагона Джеймсом Мэттисом о том, что войска США останутся на территории Сирии «до успеха Женевского процесса». Речь идёт о процессе, в котором не достигнуто ровным счётом никакого прогресса по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республики за всё то время, пока Женевский формат существует.

Напомним, что накануне Минобороны России распространило заявление о полном освобождении Сирии от террористов. Речь идёт об освобождении от террористов ИГИЛ (*). Между тем, в САР сохраняются территории, которые контролируются группировками, аффилированными с «Аль-Каидой» (*запрещена в РФ).

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 06:17
    Две тысячи террористов осталось?Что то наш МО медлит с их уничтожением.. angry
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:21
      ...Темнейшему доложили, (Шойгу С.К.), что бармалеи в Сирии разбиты, и у них нет больше удерживаемых ими территорий...
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 06:23
        Неужели?Я почему то не наблюдаю похороны "героев" на Арлингтонском мемориале...
        Цитата: a.s.zzz888
        ...Темнейшему доложили, (Шойгу С.К.), что бармалеи в Сирии разбиты, и у них нет больше удерживаемым ими территорий...
        210окв
    2. Тралл Сегодня, 06:21
      А зачем торопиться, пусть возвращаются в Штаты, потихоньку сходят с ума и расстреливают мирняк на кантри-фестивалях. Что-то я с утра недобрый какой-то.
      Тесть сказал вчера, что России нужно ехать на зимнюю Олимпиаду, но не в Южную Корею, в Северную. Спорили до утра, вот и не выспался. smile
      Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 06:23
      Новая стадия после того как Россия и Сирия попросили коалицию уничтожить остатки ИГ на западе Ирака.
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:19
    ... наконец то бухгалтерия мерикатосии разродилась, да и то примерными цифрами... laughing
    a.s.zzz888
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
    Пентагон выводи своих солдат из Сирии...тебя никто не звал в эту страну.
    Тот же ЛЕХА
  4. iliitchitch Сегодня, 06:22
    2 и 5.2 . Внештатных корреспондентов не забыл ?
    iliitchitch
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    «выход борьбы с ИГИЛ (*) на новую стадию»

    Американцы сейчас только усилят свое словоблудие преследуя единственную цель - закрепиться в Сирии на долго.
    rotmistr60
    1. лысова Сегодня, 06:54
      Геннадий - ведь это война и не слабая.
      лысова
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:48
    Будут реформировать игил и нусру, для нового этапа гражданской войны как в Сирии, так и в Ираке. Только силой оружия нужно выгнать янки из этих стран! Никаких переговоров -пускай "говорит " оружие в руках сирийских бойцов.
    Геркулесыч
  7. лысова Сегодня, 06:49
    Во первых, вам веры нет, а вот вот во вторых - вас, скотов, там скоро вообще не будет и это точно.
    лысова
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