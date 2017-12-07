Эрдоган заявил о необходимости пересмотреть мирный договор от 1923 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал очередное заявление, которое вызвало серьёзную обеспокоенность в НАТО. По словам Эрдогана, пришло время осуществить пересмотр Лозаннского договора. Это договор, в котором, в частности, прописаны детали определения морских границ между Турцией и Грецией и принадлежность Греции некоторых островов в Эгейском море.
Кроме того, в Лозаннском мирном договоре от 1923 года определены границы между Турцией и такими странами как Ирак и Сирия. Напомним, что ранее сирийские курды сообщали в СМИ, что турецкая армия передвинула пограничную инфраструктуру вглубь сирийской территории на несколько сотен метров.
По словам Реджепа Эрдогана, «Греция может быть раздражена некоторыми вопросами, но нужно сегодня садиться за стол переговоров и всё обсуждать». Эрдоган отмечает, что Лозаннский договор не является выгодным для Турции.
Эрдоган не уточняет, какие именно изменения Лозаннского мирного договора необходимо обсуждать, но добавляет, что все споры «могут быть легко разрешены». При этом в заявлении турецкого президента прозвучало и понятие «континентальный шельф». Об этом пишет РИА Новости.
В Греции отреагировали на заявление Эрдогана, отметив, что между странами нужно возводить мосты, а не выстраивать стены непонимания.
Кроме того, в Лозаннском мирном договоре от 1923 года определены границы между Турцией и такими странами как Ирак и Сирия. Напомним, что ранее сирийские курды сообщали в СМИ, что турецкая армия передвинула пограничную инфраструктуру вглубь сирийской территории на несколько сотен метров.
По словам Реджепа Эрдогана, «Греция может быть раздражена некоторыми вопросами, но нужно сегодня садиться за стол переговоров и всё обсуждать». Эрдоган отмечает, что Лозаннский договор не является выгодным для Турции.
Эрдоган не уточняет, какие именно изменения Лозаннского мирного договора необходимо обсуждать, но добавляет, что все споры «могут быть легко разрешены». При этом в заявлении турецкого президента прозвучало и понятие «континентальный шельф». Об этом пишет РИА Новости.
В Греции отреагировали на заявление Эрдогана, отметив, что между странами нужно возводить мосты, а не выстраивать стены непонимания.
Использованы фотографии: Фейсбук
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