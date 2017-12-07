12:20 07 декабря

Эрдоган заявил о необходимости пересмотреть мирный договор от 1923 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал очередное заявление, которое вызвало серьёзную обеспокоенность в НАТО. По словам Эрдогана, пришло время осуществить пересмотр Лозаннского договора. Это договор, в котором, в частности, прописаны детали определения морских границ между Турцией и Грецией и принадлежность Греции некоторых островов в Эгейском море.

Кроме того, в Лозаннском мирном договоре от 1923 года определены границы между Турцией и такими странами как Ирак и Сирия. Напомним, что ранее сирийские курды сообщали в СМИ, что турецкая армия передвинула пограничную инфраструктуру вглубь сирийской территории на несколько сотен метров.

Эрдоган заявил о необходимости пересмотреть мирный договор от 1923 года



По словам Реджепа Эрдогана, «Греция может быть раздражена некоторыми вопросами, но нужно сегодня садиться за стол переговоров и всё обсуждать». Эрдоган отмечает, что Лозаннский договор не является выгодным для Турции.

Эрдоган не уточняет, какие именно изменения Лозаннского мирного договора необходимо обсуждать, но добавляет, что все споры «могут быть легко разрешены». При этом в заявлении турецкого президента прозвучало и понятие «континентальный шельф». Об этом пишет РИА Новости.

В Греции отреагировали на заявление Эрдогана, отметив, что между странами нужно возводить мосты, а не выстраивать стены непонимания.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 63

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Он явно желает, чтобы Стамбул снова стал Царьградом? ??Мы не против, мы только "за" !!!
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 07:11
      Витальевич, согласен:
      Нельзя греков давать в обиду! Они православные!
      Logall
      1. роман66 Сегодня, 07:23
        и пусть армянам вернут арарат, а то они грустят безмерно, если уж за справедливость!
        роман66
        1. Shurik70 Сегодня, 07:26
          Про курдов! Курдов забыли! Им тоже Курдистан нужен!
          Shurik70
        2. новичок Сегодня, 07:28
          Роман, приветствую. одним Араратом не отдеоаются, если что.
          новичок
          1. роман66 Сегодня, 07:34
            Гарик, добрейшего! hi они ведь и Болгарию в захотят вернуть в лоно, так сказать
            роман66
            1. новичок Сегодня, 07:44
              надоели эти безвольные братушки. уж коли на то пошло, за спасение пущай предложат нам то, от чего мы не сможкм отказаться. а эти безвозмездные потери нашей армии ради братушек, которые потом превосходео плюют на нас, задолбало.
              новичок
              1. роман66 Сегодня, 07:51
                категорически согласен! вот только , чтож такого они предложить нам могут? кроме братской любви, от которой уже оскомина, как ты справедливо подметил!
                роман66
                1. новичок Сегодня, 07:54
                  надо бы подумать. пусть входят в соостав РФ и пашут на нашу экономику, разве что так. местоположение у них хорошее.
                  новичок
                  1. роман66 Сегодня, 07:59
                    коньяк "плиска" весь наш будет? drinks
                    роман66
                    1. новичок Сегодня, 08:06
                      наверное. шучу конечно. рабочие руки, штыки в армию, колличественный подъём населения. просто не знаю, что у них хорошего осталось, кроме выгодной географии страны.
                      новичок
                      1. роман66 Сегодня, 09:24
                        чего-то навеяло
                        и повторится все как прежде
                        прут турки, наши держат перевал
                        народ болгарский, на тебя надежда
                        чтоб против нас опять не воевал...
                        роман66
                    2. SOF Сегодня, 08:29
                      ...и бренди "Слынчев Бряг"
                      И кетчуп...болгарский. Если еще не развалили заводик.
                      SOF
                      1. роман66 Сегодня, 09:25
                        насчет бренди не уверен, как-то перебрал, так хреново было, так только после медовухи было
                        роман66
                  2. Sergej1972 Сегодня, 11:31
                    Зачем нам миллионы граждан, никак не связанных с историей нашей страны, с совершенно другим менталитетом? Что бы ни говорили, но и сербы, и не любящие сербов болгары от русских на самом деле сильно отличаются.
                    Sergej1972
                2. Dimontius Сегодня, 08:41
                  пускай хотябы байкотируют олимпиаду,как родоначальники,а потом признают Крым территорией РФ！
                  Dimontius
              2. cosmos-PS Сегодня, 08:04
                Правильно. Не будем забывать, что эти наши братушки подхалимы европейские. Не спроста та же Греция в НАТО. Поэтому запахнет жареным, сразу вспомнят Россию, но кукиш им, а не помощь предоставлять.
                cosmos-PS
      2. Василенко Владимир Сегодня, 07:27
        Цитата: Logall
        Нельзя греков давать в обиду! Они православные!

        ПОЧЕМУ?!
        может Росси пора прекратить думать о "братушках" и задуматься о собственных интересах?!!!!
        кстати православие в Греции не помешало ей ввести санкции против России

        p/s/ думаю что эрдогаша обсуждал этот вопрос с ВВП
        Василенко Владимир
      3. Геркулесыч Сегодня, 07:28
        Логалл -Александр hi да и нам есть что спросить, и за что потребовать ответа у султана и к! sad
        Геркулесыч
      4. aries2200 Сегодня, 08:48
        да пусть повоюют ...освежат кровь...греки не православные и они в НАТО...и не признают законность референда по крыму ....враги затаённые
        aries2200
      5. unignm Сегодня, 08:50
        оёёй какие слова. сам побежишь греков защищать? что то греки не вспоминают что мы православные братья
        unignm
      6. Siberia 9444 Сегодня, 08:53
        И что такого что они православные request России ещё за них прягатся что ли они в ЕС ( член НАТО ) Турция тоже в НАТО , а НАТО нам враг ! Пусть друг друга фигачат yes
        Siberia 9444
      7. To be or not to be Сегодня, 08:56
        Греция и Турция -страны НАТО .Этим все сказано!!!
        To be or not to be
      8. Оверлок Сегодня, 09:05
        греков нельзя, сирийцев нельзя, болгар нельзя и далее по
        списку? Ах, да, суданцев нельзя (базу строить надо), ливийцев бы не забыть еще! На какие деньги и в ущерб чему? Дорогой СССР идем, товарищи?
        Оверлок
      9. Ретвизан 8 Сегодня, 09:12
        ...Нельзя греков давать в обиду! Они православные...
        Меня очень умиляет ваша наивность! А греки наверное сказали: " нельзя русских давать в обиду! Они же православные "... и поддержали санкции ЕС против России?!
        Ретвизан 8
      10. Rakti-Kali Сегодня, 10:08
        Цитата: Logall
        Нельзя греков давать в обиду! Они православные!

        Грузины и Хiхлы тоже православные. Не декларацией вероисповедания отношения определяются. И что то я не заметил что бы Греция России когда то помогла.
        Rakti-Kali
    2. verner1967 Сегодня, 09:03
      Цитата: Геркулесыч
      Мы не против, мы только "за" !!!

      За мелким не видим крупного. Стоит только создать прецедент пересмотра договоров, как постепенно соберёмся и до Ялты с Потсдамом. А нам оно надо? При нынешней антироссийской истерии запада.
      verner1967
      1. Rakti-Kali Сегодня, 10:15
        Цитата: verner1967
        а мелким не видим крупного. Стоит только создать прецедент пересмотра договоров, как постепенно соберёмся и до Ялты с Потсдамом. А нам оно надо?

        А не мы это начали! Коллективный Запад давно уже положил болт на все договоры, "no more Yalta" в ООН от Пауэрс уже прозвучало. Да и Хельсинский договор Западом уже нарушен.
        Rakti-Kali
    3. Ныробский Сегодня, 09:44
      Цитата: Геркулесыч
      Он явно желает, чтобы Стамбул снова стал Царьградом? ??Мы не против, мы только "за" !!!

      То что они желают - это да. А вот то, что мы "за", то тут вы явно погорячились. Хотя в текущей обстановке и на краткосрочную перспективу тёрки между членами НАТО идут нам на пользу. Не даром оно обеспокоено)))
      Ныробский
  2. Завод 117 Сегодня, 07:03
    Совсем разбушевался Эрдоган,Османскую империю никак хочет возродить,а себя на трон.
    Завод 117
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:03
    А давайте распад Советского Союза пересмотрим, он нам не выгоден, очевидно же, да и большая часть населения против была.
    Ушлый_башкорт
    1. Василенко Владимир Сегодня, 07:28
      Цитата: Ушлый_башкорт
      А давайте распад Советского Союза пересмотрим

      вот тут да
      Василенко Владимир
    2. MadCat Сегодня, 07:57
      Цитата: Ушлый_башкорт
      А давайте распад Советского Союза пересмотрим, он нам не выгоден, очевидно же, да и большая часть населения против была.

      так уже ведь начали с Крыма request
      MadCat
  4. новичок Сегодня, 07:09
    грекам первый звоночек.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 07:15
      Гарик, привет! hi Уже далеко не первый. sad
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 07:20
        с бодрым утречком, Максим. да, провокации и постоянные споры вокруг островов и прилегающих миль, разделение Кипра. но сейчас обстановка такова, что турки почуяв запах крови, легко могут перешагнцть через любые договора. сомневаюсь, что б янки заступились за греков.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 07:21
          США только рады будут если и там нарисуется "горячая точка".
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 07:26
            о! с удовольствием будут делать бизнес на обоих. затем возьмут остатки греции под прямой протекторат. ну это если мы (по славам провидцев) не впряжёмся за греков.
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 07:32
              Цитата: новичок
              если мы (по славам провидцев) не впряжёмся за греков

              Провидцы не всегда оказываются правы в своих предвидениях. Иногда к сожалению, иногда - к счастью...
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 07:39
                Макс, совершенно согласен. залолбали вот эти наши марши во имя спасения кого то или чего, из последних сил, вырывая жилы, а затем получать по братски ножи в спину. уж коли так, я не знаю, что есть у греков, чего нет в Сирии?! нам пора бы сконцентрироваться на себе люьимых и на основном противнике _ англосаксах. эти все внезапные войны на взлёте страны, не даюшие взлететь нам, достали.
                новичок
                1. Джедай Сегодня, 07:41
                  Цитата: новичок
                  нам пора бы сконцентрироваться на себе люьимых и на основном противнике _ англосаксах. эти все внезапные войны на взлёте страны, не даюшие взлететь нам, достали

                  Так наглосаксы нас для этого войнушками и отвлекают - чтобы на них времени не хватало. wink
                  Джедай
                  1. новичок Сегодня, 07:49
                    вот вот. по периметру навести порядок, что мы и делаем в Сирии (да это периметр РФ, РА считаю протекторатом РФ), а дальше будем посмотреть.
                    новичок
            2. Rakti-Kali Сегодня, 10:17
              Цитата: новичок
              о! с удовольствием будут делать бизнес на обоих. затем возьмут остатки греции под прямой протекторат. ну это если мы (по славам провидцев) не впряжёмся за греков.

              Что мешает нам (России) "делать бизнес на обоих", вместо того что бы "впряжёмся за греков"? Что турки, что греки, нам не братьЯ и не сватьЯ.
              Rakti-Kali
  5. garnik Сегодня, 07:09
    Эрдоган отмечает, что Лозаннский договор не является выгодным для Турции.

    В те года много договоров было подписано и далеко не все в пользу турции. Но были договора которые буквально спасли турцию от гибели. Может и их вспомнить.
    garnik
  6. Rotmistr Сегодня, 07:09
    Лучше пересмотреть конференцию Монтре 1936
    А еще лучше - выйти туретчине из НАТО. Может в последнем случае Россия и Греция разорвут востроголовых?
    В Царьград бы поехал с удовольствием)
    Rotmistr
  7. БВС Сегодня, 07:10
    Цитата: Геркулесыч
    Он явно желает, чтобы Стамбул снова стал Царьградом? ??Мы не против, мы только "за" !!!

    За что - что бы он стал европейским или арабским? Ведь до турок он поочередно им был захвачен. Русским он НИКОГДА не был. Так что Вы хотите?
    БВС
    1. den3080 Сегодня, 07:16
      Видимо крестовый поход)) хотят некоторые читатели данной статьи, с последующим переименованием Стамбула в Константинополь.
      Царьград это так-то из... сказок про царя Салтана lol
      den3080
    2. garnik Сегодня, 07:53
      В 1204 Крестоносцами был взят практически без боя. В 8 веке арабам не удалось,византийцам помогли болгары. В 9 веке Олег со своей дружиной пытался взять город.Только в 1453 году это удалось туркам.
      Чтоб любая Империя существовала ,она должна быть воинственной,процветающей и амбициозной. Без этого ей не существовать.
      Константинополь тоже когда то не был турецким.
      garnik
    3. CorvusCoraks Сегодня, 07:58
      Цитата: БВС
      Русским он НИКОГДА не был. Так что Вы хотите?


      Как это не был? Просто его оставлять себе не стали)

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-византийская
      _война_(907)
      CorvusCoraks
    4. venaya Сегодня, 08:00
      Цитата: БВС
      .. до турок он поочередно им был захвачен. Русским он НИКОГДА не был.

      Это ещё откуда подобная информация? Не только Царьград, но и нынешний BRD гораздо большее время был в составе всевозможных Русей, ведь там находятся священные города древних русов, да и Рюрик как раз оттуда, причём был он всё-же русскоязычным, сегодняшние тамошние языки он не знал точно ибо не было тогда их, по определению совсем! Кстати, слово "Царьград" - по определению русскоязычное. Неужели Вы этого до сих пор не заметили?
      venaya
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:17
    Султан примеряет ... что у них там? Корону? Чалму с золотым шитьем? Турция сейчас - совсем не Османская империя на пол-Европы... Но шороху наделать может wassat
    Горный стрелок
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:19
    турецкая армия передвинула пограничную инфраструктуру вглубь сирийской территории на несколько сотен метров
    Вот читаю подобное и ловлю себя на мысли что нашим с сирийцами вот позарез в пустыне нужно чего нибудm грандиозное взорвать.Даже тактический ядерный заряд пусть будет.Одним махом кучу проблем от Сирии отбить этим можно.Перечислять не буду, кто в тренде тот поймёт hi .
    Наблюдатель2014
  10. К-50 Сегодня, 07:32
    Лозаннский договор не является выгодным для Турции.

    Все Договоры суть компромисс. Если руководитель такой, достаточно большой, страны не понимает этого, то что но вообще делает в политике? belay
    Турция готова поменять расклад сил в регионе? Германия тоже не была довольна итогами ПМВ, начала "передел собственности" и едва совсем "без штанов" не осталась.
    Всётаки нынешним политкам надо меньше популизмом заниматься и самопиаром, а больше над экономиками своих стран думать и чаяниями населения.
    Пока не уймутся, добром это не закончится. sad
    К-50
  11. w70 Сегодня, 07:34
    Жаль его не грохнули в 16-м
    w70
  12. лысова Сегодня, 07:37
    А читать не сал - Россия, Вы, забыли кто турки надо помнить предателей и захватчиков и наш истребитель -как то всё на высшем уровне договорились - а я не прощу.
    лысова
    1. лысова Сегодня, 07:39
      я их просто буду убивать ещё за крымскую по родственному
      лысова
  13. Диванный Хенераль Сегодня, 07:38
    Цитата: Logall
    Витальевич, согласен:
    Нельзя греков давать в обиду! Они православные!

    За одних братушек мы уже "вписывались" и как раз супротив туретчины...
    Грабли наше все?
    Диванный Хенераль
  14. Комментарий был удален.
  15. Монархист Сегодня, 08:29
    " Ох уж этот султан, всё ему не садится, всё ему не так" подумал Трамп
    Монархист
  16. unignm Сегодня, 08:48
    такие вопросы решаются только войной
    unignm
  17. dmmyak40 Сегодня, 10:37
    роман66,
    Нормальный бренди "Слянчев Бряг! Студентами залезли на одну горушку, выпили бренди, закусили. А потом пришлось кемарить, пока чуть-чуть отпустит, а в то рубило нехило, спускаться в таком состоянии было опасно.
    dmmyak40
  18. rocket757 Сегодня, 11:06
    Да уж, Эрдоган-султан жжёт не по детски!!!
    Давай Реджеп жги у-у-у-у!!!!
    rocket757
  19. БВС Сегодня, 11:32
    Цитата: CorvusCoraks
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-византийская
    _война_(907)

    Увы, но это скорее всего русские сказания, других источников инфы просто нет.
    БВС
  20. БВС Сегодня, 11:34
    Цитата: venaya
    Цитата: БВС
    .. до турок он поочередно им был захвачен. Русским он НИКОГДА не был.

    Это ещё откуда подобная информация? Не только Царьград, но и нынешний BRD гораздо большее время был в составе всевозможных Русей, ведь там находятся священные города древних русов, да и Рюрик как раз оттуда, причём был он всё-же русскоязычным, сегодняшние тамошние языки он не знал точно ибо не было тогда их, по определению совсем! Кстати, слово "Царьград" - по определению русскоязычное. Неужели Вы этого до сих пор не заметили?

    А Рюрик то откуда?
    БВС
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