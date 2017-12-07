12:15 07 декабря

Индийский беспилотник пересек воздушную границу Китая

Беспилотник ВВС Индии вошел в воздушное пространство Китая и «потерпел крушение», передает РИА Новости сообщение китайского государственного агентства Синьхуа.

Индийский беспилотник пересек воздушную границу Китая
Архивное фото

Китайские «пограничники в профессиональной и ответственной манере провели проверку "свой-чужой" в отношении индийского беспилотника», приводит агентство слова замначальника оперативного управления западного военного округа Чжана Шуйли.


Мы будем твердо выполнять свои обязанности и решительно защищать национальную безопасность страны,
добавил он.

Шуйли не уточнил, где именно и когда произошел инцидент.

Напомним, протяженные участки индийско-китайской границы до сих пор являются спорными. Взаимные территориальные претензии имеются в горной территории на севере Кашмира, речь идет о почти 60-ти тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также об отдельных участках в других районах. Стычки и нарушения фактической линии контроля происходят регулярно.

В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия.

Использованы фотографии: https://warsonline.info
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Комментарии 23

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  1. Джедай Сегодня, 08:26
    Беспилотник ВВС Индии вошел в воздушное пространство Китая и «потерпел крушение»

    Сам потерпел или китайцы "помогли"? wink
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 08:29
      Китайцы как всегда мудрят. Доброе утро Максим! hi
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 08:33
        Взаимно, Виктор! hi Философский подход - Восток, однако... lol
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 08:35
          Одно напрягает :
          В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия.


          Как бы не повторилось.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 08:37
            Да запросто, американские "друзья" могут стравить Китай и Индию.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 08:39
              А тут ещё Эрдоган удумал границы пересматривать , США руки потирает , все идет по их плану.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 08:42
                Так на то и расчёт США, что всегда найдутся морально нестойкие и поведутся на сладкие речи о несправедливости границ и тому подобное. negative
                Джедай
          2. новичок Сегодня, 08:40
            Виктор приветствую. в ближайщей перспективе не повторится. на данный момент Инлия потерпит поражение. китайская армия, чего уж греха таить, на голову сильнее индийской. яо не в счёт. инлусы не полезут.
            новичок
            1. Идущий Сегодня, 09:56
              Привет Гарик! hi , будем надеяться , что разум победит.
              Идущий
    2. новичок Сегодня, 08:33
      скорее сам,.знаем мы, как и что у индусов летает.
      новичок
      1. Джедай Сегодня, 08:39
        Если сам, то можно ждать от индусов претензий России с американской подачи? lol
        Джедай
        1. новичок Сегодня, 08:42
          притензии к оператору. слушай точно наш был беспилотник?
          новичок
          1. Джедай Сегодня, 08:43
            Не знаю. Но если там есть хоть одна запчасть российская - скажут что Россия виновата. wink
            Джедай
            1. новичок Сегодня, 08:45
              спору нет. у них вообще, как у Миронова: “Крокодил не ловится, не растёт кокос.“
              новичок
      2. роман66 Сегодня, 09:29
        это они ваджру запустили, однозначно!
        роман66
    3. verner1967 Сегодня, 08:54
      Цитата: Джедай
      Сам потерпел или китайцы "помогли"

      Да, неудачно как то пересёк границу
      verner1967
      1. dauria Сегодня, 09:30
        Квадрокоптер, из средних ( между комнатным для детей и тем, что нужно на легковушке вывозить на природу ). При попутном ветре километров пять. Больше уже сомнительно. Да и куплен индусами на Али- Экспресс, наверное. sad Или фото как всегда прилепили первое попавшееся.
        dauria
    4. роман66 Сегодня, 09:28
      "сокрушили" хитрецы узкоглазые! lol
      роман66
  2. Тузик Сегодня, 08:45
    на родину летел =)
    Тузик
    1. san4es Сегодня, 09:08
      Цитата: Тузик
      на родину летел =)

      ...за новыми батарейками fellow
      san4es
  3. gafarovsafar Сегодня, 09:20
    бей индийцев штатовских шестёрок
    gafarovsafar
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    и «потерпел крушение»
    Не смог вовремя с хинди перейти на китайский поэтому "свой-чужой" не сработало. Бывает.
    rotmistr60
  5. Шалтай Сегодня, 11:12
    Может индийский оператор бухой был ? Когда (очень редко) военные пилотируемые китайские аппараты пересекают границы стран ОДКБ или - же наоборот , то никто лишнего шума не поднимает .
    Шалтай
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