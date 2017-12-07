Индийский беспилотник пересек воздушную границу Китая
Беспилотник ВВС Индии вошел в воздушное пространство Китая и «потерпел крушение», передает РИА Новости сообщение китайского государственного агентства Синьхуа.
Китайские «пограничники в профессиональной и ответственной манере провели проверку "свой-чужой" в отношении индийского беспилотника», приводит агентство слова замначальника оперативного управления западного военного округа Чжана Шуйли.
Шуйли не уточнил, где именно и когда произошел инцидент.
Напомним, протяженные участки индийско-китайской границы до сих пор являются спорными. Взаимные территориальные претензии имеются в горной территории на севере Кашмира, речь идет о почти 60-ти тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также об отдельных участках в других районах. Стычки и нарушения фактической линии контроля происходят регулярно.
В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия.
Архивное фото
Китайские «пограничники в профессиональной и ответственной манере провели проверку "свой-чужой" в отношении индийского беспилотника», приводит агентство слова замначальника оперативного управления западного военного округа Чжана Шуйли.
Мы будем твердо выполнять свои обязанности и решительно защищать национальную безопасность страны,добавил он.
Шуйли не уточнил, где именно и когда произошел инцидент.
Напомним, протяженные участки индийско-китайской границы до сих пор являются спорными. Взаимные территориальные претензии имеются в горной территории на севере Кашмира, речь идет о почти 60-ти тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также об отдельных участках в других районах. Стычки и нарушения фактической линии контроля происходят регулярно.
В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия.
Использованы фотографии: https://warsonline.info
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