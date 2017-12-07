12:12 07 декабря

Российская молодежь готова проголосовать за Путина

Почти 70% российской молодежи готовы отдать свои голоса на президентских выборах в 2018 году за действующего главу государства Владимира Путина, при этом 75% считают его идеальным президентом, передает РИА Новости данные опроса, проведенного Центром социологии студенчества в более чем 50-ти регионах РФ.



Согласно результатам опроса, за Путина готовы проголосовать 67 % российской молодежи, сомневаются 16 %.


При этом «75% молодых людей ответили, что Путин соответствует их представлениям об идеальном президенте России; почти половина респондентов (46%) заявила, что доверяет нынешнему президенту, и убеждена, что он успешно справляется с решением проблем государства; треть опрошенных (32%) ответила, что не видит никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме современного лидера России; еще 16% считают, что народное доверие Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем», говорится в материале.

Согласно опросу, на посту президента России большинство молодых людей желает видеть прежде всего «общественного деятеля» (42%) или главу политической партии (39%).

Кроме того, 71% молодежи уверен в том, что «президент должен в чем-то соглашаться с текущим политическим курсом, но в чем-то выступать и против». Всего 7% считают, что идеальный президент «должен находиться в полной оппозиции к текущему политическому курсу».

Помимо этого, в том, что страной должен управлять мудрый политик, настоящий «отец нации», убеждены 57% респондентов. Роль энергичного преобразователя страны оказалась менее востребованной, за нее высказались 23%.

Опрос проводился с сентября по декабрь в более чем в 50 регионах России. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч молодых людей по всероссийской выборке. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и группах вузов и ссузов в социальных сетях ("ВКонтакте", Instagram, Twitter, Facebook).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Login_Off Сегодня, 08:47

    Баян, было уже.
    Login_Off
    1. mishaia_23 Сегодня, 08:53
      А честно кого выбрать кроме Нашего горячо любимого Владимира Владимировича Путина...
      Мы за Володю президента, против Америки...

      Верим в вас и победу сильной России...
      Как говорится Кесарю Кесарево, а Вам ваше...
      Вам виднее, что делать для нашего блага...
      Чтобы гордо развивалось знамя Российского флага...
      По сути кто если не Вы?
      mishaia_23
      1. Logall Сегодня, 08:59
        Уважаемый , вы повторяетесь!
        Готовите бщественное мнение ? его уже приготовили , до вас!
        Цитата: mishaia_23
        А честно кого выбрать кроме Нашего горячо любимого Владимира Владимировича Путина...
        Мы за Володю президента, против Америки...

        Верим в вас и победу сильной России...
        Как говорится Кесарю Кесарево, а Вам ваше...
        Вам виднее, что делать для нашего блага...
        Чтобы гордо развивалось знамя Российского флага...
        По сути кто если не Вы?
        Logall
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:12
          Всего 7% считают, что идеальный президент «должен находиться в полной оппозиции к текущему политическому курсу».

          Вот эти 7% и есть потенциальный электорат Собчак среди молодёжи.
          СРЦ П-15
          1. Leeds Сегодня, 09:41
            А вот на портале спортс.ру, где аудитория в основном до 30, люто плюсуются и поддерживаются школотой комментарии, мягко говоря, не в поддержку В.В... не все так однозначно. У них это «в тренде», по-моему. Историю учат в школах абы как, иначе знали бы по чем обходятся перевороты России. Реальная, а не показушная борьба с коррупцией могла бы исправить ситуацию в этих полупустых головах, но мне кажется воровство на Руси не искоренимо...
            Leeds
            1. vovanpain Сегодня, 09:56
              Цитата: Leeds
              Историю учат в школах абы как, иначе знали бы по чем обходятся перевороты России.

              А вот тут согласен с вами Коллега,даже ссылатся не надо никуда,стоит только речь Коленьки из Нового Уренгоя послушать. hi
              vovanpain
              1. Идущий Сегодня, 10:00
                Влад hi , хватит уже России революций , наелись по полной , но кретинов ещё хватает.
                Идущий
                1. Владимир16 Сегодня, 10:40
                  Бунтарей и революционеров на кол сажать нужно.
                  Особо озабоченным рекомендую пожизненный вояж на Украину или Сомали. На выбор.
                  Владимир16
                2. vovanpain Сегодня, 11:46
                  Цитата: Идущий
                  Влад , хватит уже России революций , наелись по полной , но кретинов ещё хватает

                  Виктор да давно пора заканчивать с революциями и погромами страны,но сами же и толкаем к этому,ясен пень что коленька из Уренгоя не только из учебника такую гадость почерпнул.
                  vovanpain
    2. Зяблицев Сегодня, 09:14
      Дело то не в картинках, а в наших реалиях - Российская империя,СССР,Россия...- это наследие определенных политических и национальных традиции не имеющих ничего общего с западным либеральным обществом возникшем в результате Реформации! Общинность и сильная централизованная власть выраженная через личность правителя! 90-е годы показали истинное лицо либеральных ценностей, вернее то, что в России подобная форма политического устройства выливается в крайне разрушительные последствия. Плохой Путин, хороший, дело не в этом - он, как сильная и цельная личность, и есть концентрированная сущность ментальности России с ее глубинными политико-историческими традициями! Тупой Запад не понимает, что их образ жизни вступает в противоречия с нашим пониманием собственного мироустройства на геном уровне у большинства населения нашей страны...Поэтому политика англосаксов, в том числе и унижение нашего спорта, в надежде всколыхнуть народ и поднять его против Путина, наоборот наш народ сплачивает и увеличивает % поддержки ВВП! Это касается и большой части молодежи.
      Зяблицев
      1. ranger Сегодня, 09:38
        Цитата: Зяблицев
        в надежде всколыхнуть народ и поднять его против Путина,

        Правильно,не надо раскачивать лодку, наших бояр тошнит....
        ranger
        1. Зяблицев Сегодня, 09:45
          Я не из бояр, но меня то же тошнит от этого...
          Зяблицев
        2. Ванёк Сегодня, 10:03
          Цитата: ranger
          Правильно,не надо раскачивать лодку, наших бояр тошнит...


          Нынешние бояре помнят чем заканчиваются революции...

          Мы с Вами тоже помним...

          Нынешние бояре благодарны должны быть нам, тем кто помнит, за то, что мы не припоминаем.

          Это разные вещи...
          Ванёк
      2. DEZINTO Сегодня, 10:30
        Дело то не в картинках, а в наших реалиях - Российская империя,СССР,Россия...- это наследие определенных политических и национальных традиции не имеющих ничего общего с западным либеральным обществом возникшем в результате Реформации! Общинность и сильная централизованная власть выраженная через личность правителя! 90-е годы показали истинное лицо либеральных ценностей, вернее то, что в России подобная форма политического устройства выливается в крайне разрушительные последствия. Плохой Путин, хороший, дело не в этом - он, как сильная и цельная личность, и есть концентрированная сущность ментальности России с ее глубинными политико-историческими традициями! Тупой Запад не понимает, что их образ жизни вступает в противоречия с нашим пониманием собственного мироустройства на геном уровне у большинства населения нашей страны...Поэтому политика англосаксов, в том числе и унижение нашего спорта, в надежде всколыхнуть народ и поднять его против Путина, наоборот наш народ сплачивает и увеличивает % поддержки ВВП! Это касается и большой части молодежи.


        Вот стопятсот плюсов поставил бы Вам. "Аки боженька смолвил". hi
        DEZINTO
    3. Svarog Сегодня, 09:29
      По моим наблюдениям Путин реально наберет не более 40%... Даже на ВО, его сторонников стало заметно меньше.
      Цитата: Login_Off
      Баян, было уже.
      Svarog
      1. Esoteric Сегодня, 09:42
        У С. Альтова есть рассказ "Волки и овцы". Использую это в своих вопросах-ответах.
        Хочется решить два вопроса. Первый вопрос о рождаемости в стране и росте счастливого населения:
        О каком увеличении поголовья может идти речь, когда рождаемость одних осуществляется за счет загрызаемости других?!

        Второе. Кому в результате всего становится весело и вольготно:
        Овцу задрали, -- сказал кто-то.
        - Кто задрал?! Я спрашиваю: кто посмел задрать овцу во время собрания?
        -- Ну, я задрал. Нечаянно, -- сказал одноглазый волк. -- Она первая начала. Я защищался.
        -- Все слышали? -- вожак одобрительно кивнул головой. -- Волк нашел в себе мужество сказать "Это сделал я!" Вот пример самокритики! Поняли овцы, как надо теперь себя вести? Если кто-либо из вас нечаянно кого-то загрыз или задрал, -- не надо замалчивать! Выйди и честно скажи! Увидите, вам сразу станет легче!
        Одноглазый, тебе стало легче?
        -- Намного! -- одноглазый икнул.

        Это пошло с времён ГМС...
        Esoteric
        1. Ныробский Сегодня, 11:06
          Цитата: Esoteric
          Хочется решить два вопроса. Первый вопрос о рождаемости в стране и росте счастливого населения:
          Это просто....Нате
          Цитата: Esoteric
          Второе. Кому в результате всего становится весело и вольготно:
          ЭЭЭЭЭ- В результате чего - "всего"?
          Ныробский
      2. Зяблицев Сегодня, 09:46
        Svarog

        Нормально он наберет!Не переживайте и меньше не стало, просто другие активизировались...
        Зяблицев
      3. ando_bor Сегодня, 10:00
        Цитата: Svarog
        Даже на ВО, его сторонников стало заметно меньше.

        На ВО как и везде в сети госдеповские пропагандисты рулят, на нижних уровнях - комментаторы украинцы ими работают, - они язык знают, стоят очень дешево, всю русскоязычную сеть загадили.
        ando_bor
      4. vovanpain Сегодня, 10:01
        Цитата: Svarog
        Даже на ВО, его сторонников стало заметно меньше.

        Нормально он наберет,а на ВО многие сами ушли,многих забанили,да перед каждыми выборами во всех ресурсах появляется много так сказать "агитаторов" за того или иного кандидата,с воплями шеф все пропало,но не указывающими реальные проблемы и как их исправить. hi
        vovanpain
  2. Фрол Сегодня, 08:48
    А говорят,что молодёжь не та пошла...Нормально всё у нас с молодёжью.
    Фрол
    1. verner1967 Сегодня, 08:57
      Цитата: Фрол
      А говорят,что молодёжь не та пошла...

      На митинге в пользу Навального можно сделать такой же вывод, только наоборот. Хотя, у нас на работе ещё год назад молодые были за Путина, надеюсь,ничего не изменилось в их сознании
      verner1967
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:02
      Нормально всё у нас с молодёжью.

      smile А вот Коля из Уренгоя в Бундестаге Германии опровергает это.
      Тот же ЛЕХА
      1. Фрол Сегодня, 09:06
        Так демократия же и свобода слова,в свободной стране живём-вот коля и воспользовался конституционным правом говорить,что хочет,а караван дальше пошел...
        Фрол
      2. Ванёк Сегодня, 10:06
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        А вот Коля из Уренгоя в Бундестаге Германии опровергает это.


        Лёха "убил" просто Фрола.

        Ребята, ни чего личного laughing hi drinks
        Ванёк
    3. Esoteric Сегодня, 09:48
      Цитата: Фрол
      Нормально всё у нас с молодёжью.

      У вас в Москве? Ну ещё бы...А есть в России места, где молодёжь начинается с 45 лет...

      Цитата: verner1967
      Хотя, у нас на работе ещё год назад молодые были за Путина, надеюсь,ничего не изменилось в их сознании

      Хотя, у нас в селе ещё несколько лет назад молодые были... crying
      У нас на работе - это где?...В МГИМО? или на канале ОРТ? belay Поверьте, у кого нет работы и кто работает за еду без перспектив жилья и карьерного роста "ВЕРА ТОЛЬКО В ПУТИНА, ДО ГРОБА"
      Esoteric
  3. skylare Сегодня, 08:49
    Да кто бы сомневался. Очередная убедительная победа на выборах не за горами.
    skylare
    1. Нонна Сегодня, 09:11
      Цитата: skylare
      Да кто бы сомневался. Очередная убедительная победа на выборах не за горами.


      Не победим - так нарисуем. Случайно ВЦИОМ проводил опрос не на съезде добровольцев? про какую молодежь он толкует? Вы помониторьте соцсети - полная аполитичность и зацикленность на себе. Голосовать пойдут вообще процентов 20, из них 17 - за Навального..... На Кавказе нужные цифры нарисуют, военных и бюджетников просто будут загонять на участки строем
      Нонна
      1. SOF Сегодня, 09:26
        цифры опросов говорят как раз о том, что "рисовать" придется вашим. Да вот только - дырку от бублика, а не Шарапова. С каждым разом дырок для рисования становится все меньше и меньше.
        SOF
      2. edeligor Сегодня, 09:35
        Цитата: Нонна
        Не победим - так нарисуем.

        Согласен с Вами! Надоели ура-патриотические визги и опросы в среде прикормленных индивидуумов, а в особенности грозные пророчества не нюхавших пороху диван-дженералов!!! Лично мне вчера было стыдно за "спонтанное" решение верховного. Лавры Леонида Ильича покоя не дают?!
        edeligor
  4. Охотник Сегодня, 08:49
    Путину в 18 г 66 лет будет, на пенсии давно пора ему сидеть, где нибудь в США и мемуары писать. А про поддержку, дак у нас как в КНДР с этим все в полном ажуре.
    Охотник
    1. К0щей Сегодня, 09:01
      Цитата: Охотник
      Путину в 18 г 66 лет будет, на пенсии давно пора ему сидеть, где нибудь в США и мемуары писать. А про поддержку, дак у нас как в КНДР с этим все в полном ажуре.

      1. возраст 66 для политика - ничто)) далеко не будем ходить Дональд Трамп возраст 71 год, Ангела Меркель возраст 63 года.
      2. про поддержку: назовите из всей той толпы, что вышла на выборы вменяемого кандидата. или вы "против всех" будете голосовать?). хотя "против всех" уже занято лошадкой отрицающей, что Крым российский)))
      ЗЫ за Путина проголосовать стоит даже по 1 причине: лишь бы всяких кобыл во власти не было, которые русских считают дегенератами, а ее территории принадлежащие другим странам.
      К0щей
      1. dauria Сегодня, 09:51
        При этом «75% молодых людей ответили, что Путин соответствует их представлениям об идеальном президенте России


        Ну и что ? 75% молодых людей считают, что Джордано Бруно - футболист , а слово "девчЁнки" так и пишут ( да и рекламу по телику " А вдруг девчёнки " помню до сих пор.)
        dauria
      2. Esoteric Сегодня, 09:56
        Цитата: К0щей
        ЗЫ за Путина проголосовать стоит даже по 1 причине: лишь бы всяких кобыл во власти не было, которые русских считают дегенератами, а ее территории принадлежащие другим странам.

        Есть ещё кандидаты у коммунистов. Председатель совхоза Грудинин. Он гораздо известнее того Путина из 1999 года... belay Тут ведь всех больше всего волнует вопрос о престиже страны, который ВВП так безапелляционно "поднял" своим отношением к заявлению МОК. А, кроме всего, ещё жёстче встанет проблема преемника...Или вы готовы... до последнего дыхания?
        Esoteric
      3. Охотник Сегодня, 10:30
        Цитата: К0щей
        возраст 66 для политика - ничто))
        Ваша правда, возраст дело относительное. Но, применительно к Путину, лучше бы ему на пенсии сидеть, ехал бы к своему другу горбатому.
        Цитата: К0щей
        про поддержку: назовите из всей той толпы, что вышла на выборы вменяемого кандидата.
        Назовите хоть одного адекватного патриота, которого допускают в центральные сми? Нет возможности для патриота наработать себе известность и авторитет, чтобы идти кандидатом на пост президента. На токшоу только кремлевские говорящие головы и жалкие оппоненты. Например, Стрелкова на эти токшоу при Путине не пустят никогда.
        А кандидаты типа Навального - это путинский проект создания видимости демократии, чтобы народ посмотрел на них, испугался и пошел голосовать за Путина. Это же очевидно.
        Цитата: К0щей
        лишь бы всяких кобыл во власти не было,
        Это как бабушка на базаре: лишь бы не было войны. Война уже идет. В Кремле сидят люди далекие от настоящих интересов государства и народа. Уничтожение железнодорожных ядерных ракет, базы на Кубе, Вьетнаме, награждение горбатого орденом, ельцинцентр, доска Маннергейму, Украина стала врагом России, F22 серийное производство в 2001г, в РФ начало госфинансирования проектирования ПАКФА только в 2006г и тд и тп - это неполный перечень деяний Путина, за который ему придется держать ответ перед историей.
        Охотник
        1. идунавы Сегодня, 11:26
          Цитата: Охотник
          Но, применительно к Путину, лучше бы ему на пенсии сидеть, ехал бы к своему другу горбатому.

          Да ну! ВВ горбатому по своим "свершениям" в подметки не годиться.
          идунавы
      4. asiat_61 Сегодня, 11:42
        Ленин в 52 года ,был "дедушка Ленин".
        asiat_61
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:50
    при этом 75% считают его идеальным президентом

    Надеюсь ВВП звездной болезнью не заболеет после этого.
    Ну а так ВВП всем знаком и все знают его таланты и недостатки...лишний раз их перечислять нет смысла...скажу только ВВП сейчас все усилия надо сосредоточить на экономике России...опираясь при этом не на кучку олигархов и чиновников ... а на рядовых гражданах всей страны ...продвигая на ключевые должности талантливых людей ...только в этом залог какого движения вперед.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:56
      Ваши бы слова , да в уши богу .... или Путину !
      Uncle Lee
    2. asiat_61 Сегодня, 09:01
      Вся проблема в том что ,Путин подбирает людей по принципу преданности, а это есть не правильно.Это моё мнение. Работать в правительстве должны проффи, как было при СССР. А сейчас или родственники, или кореша.
      asiat_61
      1. Оверлок Сегодня, 09:39
        они обязаны по уши. Что может быть преданнее зависимого человека? Зачем умный? На фоне дурака и сам за умного сойдешь
        Оверлок
        1. anatoliy73 Сегодня, 10:50
          Один император заявил - мол ему нужны не умные а верные ( помер от " апоплексического удара табакеркой в висок " - от " верных соратников " при участии собственного сынка -"большого либерала " ! )
          anatoliy73
    3. НасРать Сегодня, 09:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...скажу только ВВП сейчас все усилия надо сосредоточить на экономике России...опираясь при этом не на кучку олигархов и чиновников ... а на рядовых гражданах всей страны ...продвигая на ключевые должности талантливых людей ...только в этом залог какого движения вперед.

      Наивно..., как наивен опрос и про молодежь..

      Как объяснить молодежи следующее:
      "Двух человек уволили после пропажи 64 000 000 000 (шестидесяти четырех миллиардов) рублей"

      Вице-премьер и полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил провести служебное расследование и уволить виновных в том, что большая часть бюджетных средств, направленных на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, не дошла до цели. При этом двух заместителей руководителя Росавиации уже уволили, сообщил он журналистам по итогам совещания в Южно-Сахалинске, пишет ТАСС.
      НасРать
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:12
        Наивно..., как наивен опрос и про молодежь..


        Конечно наивно...но к этому надо стремится ...это надо говорить ВВП в глаза...вы посмотрите как ВВП встречается с гражданами...неприятные вопросы ему чаще всего задают наши противники за рубежом ...а надо бы чтобы это делали наши граждане... smile надо понимать что ВВП такой же человек как и все мы здесь на форуме...только облеченный волею судьбы очень большой властью это многих и сковывает ...царя-батюшку ведь не каждый день вживую увидишь... и все равно не надо бояться с ним разговаривать на больные темы.
        Тот же ЛЕХА
        1. Svarog Сегодня, 09:33
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Конечно наивно...но к этому надо стремится ...это надо говорить ВВП в глаза.

          А ему что не говорят)) ему все божья роса..
          Svarog
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:30
        Юрий Трутнев поручил провести служебное расследование и уволить виновных в том, что большая часть бюджетных средств, направленных на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, не дошла до цели.


        Ну уволили ...а деньги то где?....кто возместит ущерб бюджету?

        Одного наказания мало ...надо деньги в казну обратно вернуть за счет воров в 2-хкратном размере...
        так должно быть а не по сценарию ТРУТНЕВА.
        Тот же ЛЕХА
    4. Esoteric Сегодня, 10:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      скажу только ВВП сейчас все усилия надо сосредоточить на экономике России...опираясь при этом не на кучку олигархов и чиновников ... а на рядовых гражданах всей страны ...продвигая на ключевые должности талантливых людей ...только в этом залог какого движения вперед.

      Вот и послушаем, что он скажет в своей предвыборной программе. Способен ли он сосредоточить внимание на внутренних проблемах и привести во власть профессионалов (только не сердюковых, сечиных. миллеров, чубайсов, медведевых...)тех, за спинами которых стоят дела и эти самые рядовые граждане...Стоят сейчас за спиной Медведева рядовые граждане? belay Конечно стоят...С лопатами и вилами... stop Надеются...
      Esoteric
  6. Altona Сегодня, 08:57
    Путин же и так президент какой-то нейтральной страны, зачем ему "так называемая Россия"?
    Altona
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:05
      Даешь нейтральной РОССИИ нейтрального президента.нейтральных чиновников.нейтральных спортменов... и в конце цепочки
      нейтральный сортир без табличек ...М... и ...Ж... smile
      Тот же ЛЕХА
    2. Комментарий был удален.
  7. Altona Сегодня, 08:59
    Цитата: mishaia_23
    Чтобы гордо развивалось знамя Российского флага...
    По сути кто если не Вы (Путин)?

    ---------------------------
    Россия нейтральная наша держава,
    Россия нейтральная наша страна.
    Нейтральная воля, нейтральная слава
    Твоё достоянье на все времена!
    Славься, Отечество наше нейтральное,
    Нейтральных народов союз вековой,
    Предками данная мудрость нейтральная!
    Мы все нейтрально гордимся тобой
    --------------------
    В Твиттере уже народ пишет. Я согласен, что мы сейчас "нейтральная" страна.
    Altona
    1. Mestny Сегодня, 09:29
      Да знаем мы тот народ. В Твиттере. И что пишут, и откуда.
      Mestny
      1. Esoteric Сегодня, 10:13
        Цитата: Mestny
        Да знаем мы тот народ. В Твиттере. И что пишут, и откуда.

        Да и мы знакомы с народом из Лондона, из бывших комсомольских структур, из Валдая...даже вчера со всеми как будто и не расставались...Рассказать, как это было?
        Esoteric
  8. Оверлок Сегодня, 09:02
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    скажу только ВВП сейчас все усилия надо сосредоточить на экономике России...опираясь при этом не на кучку олигархов и чиновников ... а на рядовых гражданах всей страны ...продвигая на ключевые должности талантливых людей ...только в этом залог какого движения вперед.

    вы верите в это? Медведев уже заявил что будет Премьером и дальше А значит все остается по -старому
    Оверлок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:22
      вы верите в это? Медведев уже заявил что будет Премьером и дальше А значит все остается по -старому


      Это не вера... а мое пожелание как гражданина РОССИИ кандидату в президенты России а также и действующему президенту ... Владимиру Владимировичу Путину ...

      в соответствии с конституцией России главный источник власти ...
      народ России
      ...это надо помнить всем ...и в первую очередь ВВП и ДАМу.
      Тот же ЛЕХА
      1. Оверлок Сегодня, 09:26
        я бы тоже этого пожелал, но боюсь, что мои просьбы они не ХОТЯТ слушать
        Оверлок
      2. Glock Сегодня, 09:35
        Цитата: Тот же ЛЕХА

        Это не вера... а мое пожелание как гражданина РОССИИ кандидату в президенты России а также и действующему президенту ... Владимиру Владимировичу Путину ...


        Да пофиг им на твои желания. Твой голос ничего не значит, не ты его назвал преемником, а Ельцин и семья, а значит твое мнение власть предержащих не интересует от слова совсем. Но чтобы ты не огорчался скажу во многих странах еще хуже.
        Glock
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:43
          Да пофиг им на твои желания. Твой голос ничего не значит, не ты его назвал преемником, а Ельцин и семья, а значит твое мнение власть предержащих не интересует от слова совсем. Но чтобы ты
          не огорчался скажу во многих странах еще хуже.


          Возможно что и пофиг...даже скорее всего так и есть...но таких как я в РОССИИ миллионы и задача этих миллионов граждан РОССИИ заставить этих пофигистов через выборы через свои законные требования выполнять то что требует народ...этот процесс не одного года и десятилетия...
          народу хочется все и сразу...но так не бывает в жизни придется идти маленькими шажками...шаг за шагом заставляя государство выполнять свои обязанности перед гражданами. smile

          Есть другой путь более радикальный ...устроить очередной ..17 год...снова пройдя очередной виток в развитии общества...придя к такому же результату.
          Тот же ЛЕХА
          1. Esoteric Сегодня, 10:21
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            народу хочется все и сразу...но так не бывает в жизни придется идти маленькими шажками...шаг за шагом заставляя государство выполнять свои обязанности перед гражданами.

            Вы, юный путинец, наверняка не знаете, что, если народу хочется всего и сразу, то происходит ВОср, как в 1917 году...
            А всего и сразу у нас хотят олигархи. Прямо по рожам лица видно, кто и чего хочет. А уж в правительстве ребята уже поседели от дум:
            Утром мажу бутерброд -
            Сразу мысль: а как народ?
            И икра не лезет в горло,
            И компот не льется в рот!

            Наш народ ждёт и работает за еду , без идей, без эмоций...просто работает. И желает от гаранта хотя бы одного:
            РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ
            Esoteric
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:42
              Вы, юный путинец, наверняка не знаете,
              Ошиблись умник
              и с возрастом и с равенством перед законом ...
              Без идей и эмоций живете наверно вы...потому и равняете все по своей smile метровой планке.
              Тот же ЛЕХА
  9. Million Сегодня, 09:13
    Вот уже и предвыборная агитация началась
    Million
  10. shans2 Сегодня, 09:13
    Опять Кацам и Альбацам с Гозманами страдать 6 лет). Год шизофренического мыша подходит к концу, впереди чистки этой швали)
    shans2
    1. Оверлок Сегодня, 09:37
      а по-моему, они во власти. Кац, Гозман, Чубайс, Медведев и Ко. Не находите?
      Оверлок
  11. Стирбьорн Сегодня, 09:14
    Надо же, как быстро соцопросники сориентировались, только Путин на выборы пошел, как тут же на тебе - какой замечательный рейтинг выходит. 75% считают аж "идеальным!!!", вечный конфликт отцов-детей на ВВП, видать, не отражается. Я уж молчу про то, что еще не так давно стонали ,что молодежь от Навального с ума сходит, сколько тут комментариев на эту тему было...такой фарс идет от сми - вспоминается Юрий Юлианович и его песня "Ночная пьеса" про "Путин едет по стране, а мы по прежнему в...."
    Стирбьорн
  12. Дирижер Сегодня, 09:14
    Вот выпустится молодежь с учебы и пусть устроится на работу .
    Дирижер
  13. Altona Сегодня, 09:20
    Цитата: Стирбьорн
    Надо же, как быстро соцопросники сориентировались, только Путин на выборы пошел, как тут же на тебе - какой замечательный рейтинг выходит. 75% считают аж "идеальным!!

    ---------------------------
    Кстати,блиц-опросы в соцсетях такой рейтинг и показывают. Что касается меня,то я уже давно устал от бесконечных унижений и себя лично, и страны. Поэтому Путин для меня глубоко нейтрален.
    Altona
    1. Esoteric Сегодня, 10:24
      Цитата: Altona
      Поэтому Путин для меня глубоко нейтрален.

      Вы знаете, а это неплохо, что Олимпиада пройдёт до выборов...За Баха голосовать не буду точно...
      Esoteric
  14. Оверлок Сегодня, 09:35
    я думаю, что 70% - это даже мало, если Чурова вернуть- будет больше. На прошлых выборах 100% дали психбольницы и Кавказ, национальные республики. Русскоязычные территории - гораздо меньше. Интересно- почему?
    Оверлок
  15. iliitchitch Сегодня, 09:35
    ГАЗавас . Кто бы сомневался . Успехи после полной ж во внешней политике и провал во внутренней , латание тришкиного кафтана . Ну да за неимением гербовой ... Привыкать , что ли , в наших-то ню-васюках , к надеждам на светлое будущее .
    iliitchitch
  16. Оверлок Сегодня, 09:41
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    только в этом залог какого движения вперед.

    пока движение назад или, в лучшем случае, топтание на месте. Движение вперед отмечается только по одному направлению- поднять налоги, поднять цены, изъять свободные деньги у людей.
    Оверлок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:50
      Это верно ...what
      Тот же ЛЕХА
  17. vladimirvn Сегодня, 09:41
    Казалось бы, все есть. Живи и радуйся. Но нет же. Хочется русскому человеку справедливости, правды. Иначе ему " и кусок не лезет в горло и не льется в рот компот". К сожалению, сам такой.
    vladimirvn
  18. трофим Сегодня, 09:49
    Наивные Нанайские (Российские) юноши. Но оно и понятно, если сравнивать с алкашонком то ВВП вполне прилично выглядит, а больше они ничего и не видели и не знают. А посмотрят ящик со сказками так ВВП совсем "локомотив' который нас всех за бороду тащит в светлое либеральное будущее из мрака военного комунизма и Брежневского застоя (в котором по непонятным им причинам тем кому от 40-ка почему то кажется было лучше, прям странные какие то старички, как жили, ни порнухи, ни макдональдца, за употребление наркоты - тюрьма, за педорастию - тюрьма, школьная форма и личная отвественность перед товарищами,цензура, мрак одним словом). Онижедети таки везде онижедети.
    трофим
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:17
      Цитата: трофим
      Наивные Нанайские (Российские) юноши. Но оно и понятно, если сравнивать с алкашонком то ВВП вполне прилично выглядит, а больше они ничего и не видели и не знают.

      Весь парадокс, в том что алкошонка, молодежь, про которую говорят в соц опросе, не видела - это студенты, поколение, которое родилось при Путине, или в ясли ходило, в последние годы правления Ельцина. Главный аргумент "запутинцев", против "навальнят" как раз и состоял в том, что типа эти малолетки 90-е не застали, не понимают, как сейчас хорошо жить при Путине. А теперь нам лапшу на уши стали вешать, что студенты поголовно вдруг стали за Путина?! За него была молодежь в начале 2000-х, когда он сам был молодой и неизвестный лидер, от которого ждали перемен - в последнее время наоборот, подчеркивали сми, что электорат Путина состоит из консервативных людей среднего и пожилого возраста...Молодежь во все времена стремилась к переменам, а Путин предлагает сейчас только некую стабильность - так зачем такую брехню, про "75% считают идеалом" нести в люди?! Скорее всего результат будет обратный, ожесточенная, таким отношением молодежь, будет бузить перед выборами, как в 2012
      Стирбьорн
  19. Оверлок Сегодня, 09:49
    Цитата: К0щей
    лишь бы всяких кобыл во власти не было, которые русских считают дегенератами

    объясните тогда такой факт, что в 2012 году Путин в пяти субъектах (Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика) собрал свыше 90 % голосов.
    Во Владимирской области- 53, 49%, Ярославской- 54, 53%,в Орловской- 52, 84%.
    Русскоязычные территории с вами не согласны!
    Оверлок
    1. ShM05 Сегодня, 10:20
      Я как дагестанец скажу что за него максимум 20% проголосовали, остальное рисуют, на Кавказе самая низкая явка тоже, не верьте тому что говорят и рассказывают, чиновники чтобы угодить Москве любую цифру нарисуют
      ShM05
      1. Оверлок Сегодня, 10:46
        тогда понятно, спасибо
        Оверлок
  20. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:51
    Цитата: Svarog
    По моим наблюдениям Путин реально наберет не более 40%... Даже на ВО, его сторонников стало заметно меньше.
    Цитата: Login_Off
    Баян, было уже.

    А я уж грешным делом думал что один я так посчитал,оказалось что нет drinks ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
    ДЕДПИХТО
  21. Alex66 Сегодня, 09:54
    Реальную альтернативу Путину может составить кандидат от коалиции левых сил (праймериз выиграл Грудинин), но снова пойдет Зюганов у него роль такая поигрывать выборы, не дать возродить Союз.
    Alex66
    1. Esoteric Сегодня, 10:29
      Цитата: Alex66
      но снова пойдет Зюганов у него роль такая поигрывать выборы, не дать возродить Союз.

      Этот циник уже ходил в президенты в упряжке с Ельцыным. А Грудинин желает быть, если выдвинут...Осталось организовать коммунистов и ЗГА спрятать своё "Я" в портмоне...
      Esoteric
  22. vladimirvn Сегодня, 09:55
    ...Ето мы придумали Windows
    Ето мы объявили дефолт
    Нам играют живые Beatles
    И стареющий Эдриан Пол
    Наши матери в шлемах и латах
    Бьются в кровь о железную старость
    Наши дети ругаются матом
    Нас самих почти не осталось..
    vladimirvn
  23. megadeth Сегодня, 10:16
    Скуууууууууууууууууууууууууууууууууууучно!!!! Всё это мы уже проходили.
    megadeth
  24. Nitarius Сегодня, 10:19
    О уже и тут повылазили троли ..... ГОСПОДА ВВП все равно будет Президент! баста !
    А то и в Монархи лучше его! чтобы давил ГНИД западных до конца!
    Nitarius
    1. ando_bor Сегодня, 10:39
      Цитата: Nitarius
      О уже и тут повылазили троли ..... ГОСПОДА ВВП все равно будет Президент! баста !

      Да, в ленте ВО наемные госдеповские тролли уже доминируют, как и везде в сети где их сурово не банят.
      А таких где их банят очень мало, - некоторые форумы без них вообще бы заглохли.
      ando_bor
  25. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:20
    Цитата: Alex66
    Реальную альтернативу Путину может составить кандидат от коалиции левых сил (праймериз выиграл Грудинин), но снова пойдет Зюганов у него роль такая поигрывать выборы, не дать возродить Союз.

    Зю на выборах это конец КПРФ. Неужели в партии этого не понимают? Не могли-же все коммунисты оскотинится.Грудинина в кандидаты!!!
    ДЕДПИХТО
  26. Немезида Сегодня, 10:31
    Я так не думаю...ВВП давно разочаровал большинство населения РФ и молодежь в том числе. Большинство обещаний ВВП остались пустыми словами,ему больше не верят и правильно делают
    Немезида
  27. rotmistr60 Сегодня, 10:49
    Leeds
    ...люто плюсуются и поддерживаются школотой комментарии
    Вы дали хорошую характеристику "школота". Кое-что выросло, мозги еще не окрепли, а гормоны бурлят. Где выплескивать излишек гормонов как не в протесте. Больше необходимо уделять внимания молодежи и не отдавать ее на откуп Навальным-Гозманам-Собчак...
    rotmistr60
  28. Antidote Сегодня, 11:15
    Очередная пропаганда стадного эффекта.
    Antidote
  29. Lycan Сегодня, 11:24
    Жду от Владимира Владимировича (наконец-то) постепенного выдвижения преемника. Известно зачем. И не потому, что Путин по словам некоторых - "засиделся на троне".
    6 очередных лет должно хватить.
    Lycan
  30. Ilya77 Сегодня, 11:28
    Ну значит и дальше будем такие новости читать - https://lenta.ru/news/2017/12/06/vsepoplanu/
    Ilya77
  31. Ingvar0401 Сегодня, 11:50
    Мое мнение неизменно - когда ВВП пришел к власти надо было отменить итоги приватизации. Основание - Ельцин был болен и не ведал, что творил. Приватизацию надо было провести по новой, оставив за государством 75% природных ресурсов, железных дорог, предприятий и т.д. А за 25% слупить с Абрамовичей, Аликперовых и прочих по полной...
    Ingvar0401
  32. sauvage Сегодня, 12:05
    ЗЫ за Путина проголосовать стоит даже по 1 причине: лишь бы всяких кобыл во власти не было, которые русских считают дегенератами, а ее территории принадлежащие другим странам. Так Путин их и назначил себе соперниками, чтоб такие как вы считали его наилучшим кандидатом. Это как если бы вам предложили выбрать по одной и то же цене «жигули» или мерс
    sauvage
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