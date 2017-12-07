Российская молодежь готова проголосовать за Путина
Почти 70% российской молодежи готовы отдать свои голоса на президентских выборах в 2018 году за действующего главу государства Владимира Путина, при этом 75% считают его идеальным президентом, передает РИА Новости данные опроса, проведенного Центром социологии студенчества в более чем 50-ти регионах РФ.
Согласно результатам опроса, за Путина готовы проголосовать 67 % российской молодежи, сомневаются 16 %.
При этом «75% молодых людей ответили, что Путин соответствует их представлениям об идеальном президенте России; почти половина респондентов (46%) заявила, что доверяет нынешнему президенту, и убеждена, что он успешно справляется с решением проблем государства; треть опрошенных (32%) ответила, что не видит никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме современного лидера России; еще 16% считают, что народное доверие Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем», говорится в материале.
Согласно опросу, на посту президента России большинство молодых людей желает видеть прежде всего «общественного деятеля» (42%) или главу политической партии (39%).
Кроме того, 71% молодежи уверен в том, что «президент должен в чем-то соглашаться с текущим политическим курсом, но в чем-то выступать и против». Всего 7% считают, что идеальный президент «должен находиться в полной оппозиции к текущему политическому курсу».
Помимо этого, в том, что страной должен управлять мудрый политик, настоящий «отец нации», убеждены 57% респондентов. Роль энергичного преобразователя страны оказалась менее востребованной, за нее высказались 23%.
Опрос проводился с сентября по декабрь в более чем в 50 регионах России. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч молодых людей по всероссийской выборке. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и группах вузов и ссузов в социальных сетях ("ВКонтакте", Instagram, Twitter, Facebook).
Согласно результатам опроса, за Путина готовы проголосовать 67 % российской молодежи, сомневаются 16 %.
При этом «75% молодых людей ответили, что Путин соответствует их представлениям об идеальном президенте России; почти половина респондентов (46%) заявила, что доверяет нынешнему президенту, и убеждена, что он успешно справляется с решением проблем государства; треть опрошенных (32%) ответила, что не видит никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме современного лидера России; еще 16% считают, что народное доверие Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем», говорится в материале.
Согласно опросу, на посту президента России большинство молодых людей желает видеть прежде всего «общественного деятеля» (42%) или главу политической партии (39%).
Кроме того, 71% молодежи уверен в том, что «президент должен в чем-то соглашаться с текущим политическим курсом, но в чем-то выступать и против». Всего 7% считают, что идеальный президент «должен находиться в полной оппозиции к текущему политическому курсу».
Помимо этого, в том, что страной должен управлять мудрый политик, настоящий «отец нации», убеждены 57% респондентов. Роль энергичного преобразователя страны оказалась менее востребованной, за нее высказались 23%.
Опрос проводился с сентября по декабрь в более чем в 50 регионах России. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч молодых людей по всероссийской выборке. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и группах вузов и ссузов в социальных сетях ("ВКонтакте", Instagram, Twitter, Facebook).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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