12:20 07 декабря

Пекин заявил о поощрении участия китайских компаний в восстановлении Сирии

Правительство Китая поощряет участие национальных компаний в послевоенном восстановлении Сирии и поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими предприятиями, передает РИА Новости заявление официального представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна.



Китайские компании придают важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Сирией. В августе 2017 года более 20 китайских компаний приняли участие в 59-й Международной Дамасской ярмарке, что продемонстрировало большой интерес китайских компаний к сирийскому рынку и их твердое желание укреплять сотрудничество. Китайская сторона поощряет дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия китайских компаний, а также их участие в восстановлении Сирии при условии обеспечения безопасности,
сказал Фэн на брифинге.


По его словам, в настоящее время ситуация в Сирии «переходит в новую фазу развития», и китайская сторона считает, что «послевоенное восстановление является важной гарантией стабильности в Сирии на долгосрочную перспективу».

Гао Фэн подчеркнул также, что международное сообщество должно более активно поддерживать работу по послевоенному восстановлению Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Зяблицев Сегодня, 09:37
    Китайцы, как всегда молодцы - мы воюем, а они бабло поднимают... laughing
    Зяблицев
    1. Фрол Сегодня, 09:39
      Да и правильно делают.
      Фрол
      1. Шура пермский Сегодня, 09:40
        Жар чужими руками загребают…
        Шура пермский
        1. Logall Сегодня, 09:44
          Ещё бы, такой рынок, да и ещё без запорного присутствия!
          Надо бы с них плату брать, за расчистку территории...!
          Logall
          1. Фрол Сегодня, 09:49
            Они и так там всё расчистят-и в прямом,и в переносном смысле. laughing
            Фрол
            1. dik-nsk Сегодня, 10:51
              я думаю наши компании в приоритете будут, а китайцы на субподряде, Асад не похож на Ивана не помнящего родства.. хотя даже при таком варианте Россия в минусе, за исключением игроков-олигархов, которые просто на генподряде снимут маржу, а рабочие места/производство будут задействованы китайские((
              dik-nsk
      2. dorz Сегодня, 10:14
        Глупо пускать китайцев в Сирию. Цена вопроса $200 млрд. это самые скромные оценки по восстановлению этой страны.
        dorz
        1. НасРать Сегодня, 11:04
          $200 млрд. повесить на русскую шею? wassat
          А как же гарант?:



          Что то патриоты на сайте ВО, совсем уже договорились до абсурда ... wassat
          НасРать
      3. kapitan92 Сегодня, 10:50
        Цитата: Фрол
        Да и правильно делают.

        Грамотная политика! РФ с Ираном вынесла на себе все "тяготы и лишения", а узкоглазые тихонько "спустятся с горы" и поимеют всю Сирию. Лет через 5 о нас никто не вспомнит.
        kapitan92
    2. Джедай Сегодня, 09:40
      Цитата: Зяблицев
      Китайцы, как всегда молодцы - мы воюем, а они бабло поднимают... laughing

      hi То же самое можно и про американцев сказать. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 10:03
        Китайцы хитрее и все делают без помпы.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 10:07
          Ну так ведь не могут США без театральщины. wink
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 10:16
            Только режиссеры у них не ахти.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 10:19
              На что умишка хватает... wassat
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:24
                Вот - вот , поэтому и спектакли от которых кровь в жилах стынет.
                Идущий
    3. Черный_Ватник Сегодня, 09:44
      Вроде как, Асад говорил о приоритетном праве российских компаний на рынках Сирии... Но восток дело тонкое, а Китай дело дешевое и сердитое.
      В том, что Китай уже подмял под себя среднюю Азию и движется дальше, виноваты не китайцы, а мы. Надо быть умнее
      Черный_Ватник
      1. rocket757 Сегодня, 10:45
        Надо быть сильнее и богаче ... тут у нас всё сложно, хотя если ничего не делать, через не могу и невозможно, всё может измениться к худшему.
        rocket757
      2. dvvv Сегодня, 10:47
        это точно! Российские олигархи с своими офшорами рядом с кетаёзными не стояли и Асад это знает...
        dvvv
    4. Chertt Сегодня, 10:16
      Цитата: Зяблицев
      Китайцы, как всегда молодцы - мы воюем, а они бабло поднимают.

      Что за судьба у России. Не успели США с трона сковырнуть, Тут новый Гегемон лезет
      Chertt
    5. 34 регион Сегодня, 10:57
      Зяблицев, 09:37
      ***Китайцы, как всегда молодцы - мы воюем, а они бабло поднимают...*** А кто мешает России бабло поднимать? Китайцы могут предоставить Сирии кредиты и товары. А что может дать Россия, постоянно клянчащая иностранные инвестиции и технологии? Какие товары может Россия дать Сирии? Хоть станки, хоть товары бытового потребления? Вот дала Россия Сирии кредит в рублях. Под какие проценты, какие товары и оборудование может закупить Сирия на российский кредит? Сирия занималась текстильным производством. Какое текстильное оборудование может дать Россия Сирии по кредиту? Даст деньгами? Долларами? Ну купит Сирия западное оборудование и поддержит экономику Запада. Получится что Россия своим кредитом поддержит Запад. Россия даст кредит на самолёты? Какие самолёты купит Сирия? Российские? А они у России есть? Купит западные? Тогда Россия поддержит экономику Запада. Прежде чем обвинять Китай, надо спросить себя. А что мы можем дать Сирии? Нефть, газ? Это и в Сирии есть. А НПЗ можем дать? А буровое оборудование? А танкеры?
      34 регион
      1. Зяблицев Сегодня, 11:02
        "Всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает..." laughing
        Зяблицев
        1. 34 регион Сегодня, 11:06
          Зяблицев, 11:02
          ***"Всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает...*** Комментарий не в тему. Зяблицев. Вот судя по твоим комментариям, ты очень умный мужик. Но тут ты что то дал маху. Ты лучше скажи, что Россия может дать Сирии для экономического подъёма? И как Россия экономически поднимается? Вот это будет уже не кино.
          34 регион
          1. Зяблицев Сегодня, 11:12
            Мой комментарий не самый умный - согласен, но постоянно говорить, что ничего не можем и в том числе, ничего не можем дать той же Сирии, не верно - Россия по миру строить атомные электростанции, к примеру или имеет богатый опыт в разведке и освоения нефтяных и газовых месторождений, тот же строительный бизнес...,в вопросах вооружения,я думаю, мы в состоянии обеспечить Сирию качественными образцами техники, тем более сирийцы ее видели в деле...В конце концов, мы можем работать в кооперации с теме же китайцами! Главное, что бы Сирия не слетела с нашей орбиты в последствии, но для этого у нас уже там есть военная база на 49 лет, для начала - а это, кстати, и рабочие места для обслуживающего персонала n-го количества тамошних жителей!
            Зяблицев
            1. 34 регион Сегодня, 11:29
              Зяблицев, 11:12. Атомные станции дать можем. Но этот процесс долгий. В нефтеразведке опыт у нас есть. Но есть ли у нас оборудование для бурения и есть ли современные НПЗ производства России? Своё оружие Россия в Сирии прорекламировала. Но системы ПВО показали полную бесполезность против оружия НАТО. Работать в кооперации с китайцами мы можем. Но помимо кооперации надо и самим мышцы качать. Почему мы упорно не хотим развивать свою науку и технологии? Почему мы хотим постоянно к кому то присосаться? Чтобы Сирия не слетела с нашей орбиты, нам надо подсадить её на товары и технологии из России. А с этим у нас проблемы. Если мы не сможем обеспечить Сирию товарами и технологиями из России, то Сирия, как Россия в 90-е перейдёт на жвачку, и колу российских конкурентов (хотя конкурировать мы с ними не можем совсем).
              34 регион
              1. Зяблицев Сегодня, 11:47
                У нас был огромнейший, просто чудовищный провал с 1988 по 2004 год, когда мы стали отходить от либеральных реформ, но уже было безвозвратно разрушено очень многое, а главное люди...Кадры были потеряны, система подготовки...И, сами знаете, что ломать не строить - нам нужно еще пара 10-ий, что бы начать конкурировать с тем же Китаем,но!Но! За 10 последних лет, сделано очень многое, хотя сделать нужно еще в 10 раз больше!Чудес не бывает - про это верно сказал Алферов, не дословно:"Если бы не 90-е, то айфоны выпускали бы мы!"
                Зяблицев
    6. Alexey RA Сегодня, 11:22
      Цитата: Зяблицев
      Китайцы, как всегда молодцы - мы воюем, а они бабло поднимают..

      Они и с янки такой же финт провернули. Несколько лет назад был большой хай в американских СМИ на тему того, что крупнейшее месторождение меди в Афганистане отошло в разработку китайцам: "За что мы кровь проливали, если все сливки сняли "дядюшки Ляо"?" Китайцы, как обычно, сделали невозмутимое лицо и ответили, что они законным образом победили на законном конкурсе, проведённом законным правительством Афганистана, и не понимают, почему США так возмущаются. smile
      Alexey RA
      1. Зяблицев Сегодня, 11:26
        Там была немного другая ситуация все таки, здесь, скорее всего, сирийцами учтены российские интересы и я допускаю, что Си с ВВП свой % экономики уже перетер за лояльность в Совбезе ООН!Так же как и турки с Ираном, свой кусочек заглотили и все дольны - главное, что кинули американцев, вот те и пыжится - "Мы из Сирии не уйдем!Мы победители ИГИЛ"...
        Зяблицев
        1. Alexey RA Сегодня, 11:40
          Плата за лояльность? Хммм... почему бы и нет?
          Главное, чтобы не получилось как с "Мистралями" (которыми заплатили Франции за позицию в 08.08.08). smile
          Alexey RA
  2. killganoff Сегодня, 09:40
    Ну-ну... Наши воевали, а Китайцы сейчас сливки снимут! Молодцы! Слава великому и ужасному Пу! Инфраструктуру в своем царстве наладить не можем, какая нам Сирия при даком дефиците бюджета???
    Роисся вперде!
    killganoff
    1. Черный_Ватник Сегодня, 09:47
      Какие ваши воевали, любезный? Чьи ваши?
      Мне просто интересно что за человек называет российских воинов нашими, и в то же время называет свою страну "Роисся".
      Вы чьих будете? Из секты "Слава у Карины" или из "Он вам не Димон"?
      Черный_Ватник
      1. rocket757 Сегодня, 10:54
        Я мож тоже "наши" власти не люблю, но тем которые готовы продать\отдать нашу РОДИНУ в "дружественные" объятия забугорных радетелей ... собрать бы их в одну кучу\ ком и отправить именно туда. за кого они поклоняются. Можно даж в радужные цвета их раскрасить, это ж так модно, толерантно
        rocket757
    2. Зяблицев Сегодня, 09:49
      Вы бы страну не оскорбляли...

      Россию, о военной помощи попросило легитимное правительство Сирии, Россия, в этом не отказала, решив в геополитическом плане на долгие годы наше присутствие в очень важном регионе Земли и при любом раскладе, даже при участии китайского бизнеса всегда будут учитываться наши пожелания - вот что нужно Вам для себя уяснить!
      Зяблицев
    3. 34 регион Сегодня, 11:16
      killganoff, 09:40
      ***Ну-ну... Наши воевали, а Китайцы сейчас сливки снимут! Молодцы!*** Конечно китайцы молодцы! Пока Россия клянчила технологии, Китай их покупал и тупо тырил. А кто мешал делать это России? Россия наделала ракет. Но кроме ракет нужны и другие вещи! Что из товаров может предложить Россия, и что Китай? Россия предлагает ноль товаров (как промышленного, так и бытового назначения), Китай предлагает энциклопедии товаров. Что у нас по кредитам? Какие проценты у нас и у Китая? Так что про сливки не надо. Россия сама, добровольно продула технологическую гонку. Спасибо школе ВШЭй!
      34 регион
    4. KOMA Сегодня, 11:58
      Чем ближе выборы, тем больше упырей из нор вылазят! А-а-а всё пропало! Иди вздёрнись ради роста статистики по суициду! Будьте бдительны товарищи, не кормите троллей!
      KOMA
  3. solovald Сегодня, 09:43
    Если что, потом их никаким дихлофосом не вытравишь...
    solovald
  4. Ванёк Сегодня, 09:51
    Китайская сторона поощряет дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия китайских компаний, а также их участие в восстановлении Сирии при условии обеспечения безопасности,

    Китай "загонит" в Сирию 10 000 000 солдат, для обеспечения таковой. И вот! военизированная охрана. Для армии Китая 10 млн. человек капля в Южно-Китайском море.

    Ну а что? Вспомните Леонида...

    - А эти 300 мужей моя охрана

    ?
    Ванёк
  5. Hariton Laptev Сегодня, 10:02
    как деньги на войну тратить и головой рисковать так Россия, а как бабки заколачивать так они первые
    Hariton Laptev
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    большой интерес китайских компаний к сирийскому рынку
    Все закономерно. Это им в войну нет смысла вмешиваться, а захватить часть сирийского рынка с большим удовольствием. Как говорится - малой кровью и за чужой счет существенную прибыль.
    rotmistr60
  7. dvvv Сегодня, 10:45
    вот так надо вести международные дела! Ни санкций, ни войнушек, а тихой сапой гребем и гребем под себя. Даже голосует и поддерживает иногда амеров, но потом опять под себя. И кто тогда презик пученька? Если управление работает хорошо, а предприятие плохо, то виновато управление... Как всегда Россия каштаны тягает, но не себе, но жареные...
    dvvv
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