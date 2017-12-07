Пекин заявил о поощрении участия китайских компаний в восстановлении Сирии

Китайские компании придают важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Сирией. В августе 2017 года более 20 китайских компаний приняли участие в 59-й Международной Дамасской ярмарке, что продемонстрировало большой интерес китайских компаний к сирийскому рынку и их твердое желание укреплять сотрудничество. Китайская сторона поощряет дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия китайских компаний, а также их участие в восстановлении Сирии при условии обеспечения безопасности,

Правительство Китая поощряет участие национальных компаний в послевоенном восстановлении Сирии и поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими предприятиями, передает РИА Новости заявление официального представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна.сказал Фэн на брифинге.По его словам, в настоящее время ситуация в Сирии «переходит в новую фазу развития», и китайская сторона считает, что «послевоенное восстановление является важной гарантией стабильности в Сирии на долгосрочную перспективу».Гао Фэн подчеркнул также, что международное сообщество должно более активно поддерживать работу по послевоенному восстановлению Сирии.