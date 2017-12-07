12:15 07 декабря

Комиссия ООН по расследованию химатак в Сирии прекратила свое существование

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии (СМР), полномочия которого истекли в ноябре, приступил к ликвидации своих активов, передает ТАСС сообщение генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.



Совет Безопасности не продлил мандат механизма, и срок его действия истек 17 ноября 2017 года. Механизм уже приступил к архивированию своей документации и ликвидации активов в соответствии с установленными процедурами Организации Объединенных Наций,
говорится в письме генсека в адрес Совета Безопасности.


При этом он призвал СБ ООН «продолжать уделять должное внимание поступающим сообщениям о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике».

Гутерриш напомнил, что в начале ноября Миссия ОЗХО «подтвердила факт применения ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года» – за несколько дней до того, как была совершена химическая атака в расположенном неподалеку городе Хан-Шейхун.

По его словам, использованию химоружия «нет никаких оправданий, и те, кто его применяет, не могут оставаться безнаказанными».

Привлечение виновных к ответственности имеет принципиальное значение для восстановления запрета на химическое оружие и укрепления режима разоружения и нераспространения,
подчеркнул генеральный секретарь.

Напомним, СМР был создан в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение химатак в Сирии. За время своего существования комиссия представила 7 докладов, в которых назвала Дамаск причастным к четырем случаям применения отравляющих веществ. В ноябре члены Совбеза не смогли договориться о параметрах дальнейшей работы механизма, который неоднократно подвергался критике Россией за непрофессиональную работу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Миханище Сегодня, 09:55
    Молодцы наши - чётко отработали. Пара-тройка пикировок в Совбезе и комиссию закрыли. Очевидная победа!
    Миханище
    1. Черный_Ватник Сегодня, 10:00
      Ну то такое дело.
      Повесить на Асада хим.атаку не вышло, но кто-то же химку применил. А кто тогда, если не САР? неужели демократическая оппозиция-шмопозиция?!?! Ой вей, таки горе то какое!!! а давайте все забудем. Что? Хим. атака? Какая хим.атака?
      Черный_Ватник
      1. Шура пермский Сегодня, 10:06
        Комиссия пришла к выводу,что виноват израиль и в честь этого распустила сама себя
        Шура пермский
      2. Chertt Сегодня, 10:09
        Цитата: Черный_Ватник
        Что? Хим. атака? Какая хим.атака?

        Закон политики, Количество переходит в качество. Все ,кому нужно, понимают, откуда по хим атакам уши торчат. И матрасники уже не так смело, трясут пробирками в ООН. Пройдет еще немного времени и от США начнут стыдливо дистанцироваться
        Chertt
        1. volodya Сегодня, 10:16
          Они и так ничего не расследовали, просто назначали виновных! Главное чтобы было выгодно США!
          volodya
          1. Идущий Сегодня, 10:21
            И на этом будут стоять , иначе найдут настоящих виновных.
            Идущий
            1. Подрезчик Сегодня, 11:13
              Привлечение виновных к ответственности имеет принципиальное значение для восстановления запрета на химическое оружие и укрепления режима разоружения и нераспространения,

              Какие лицемеры!!! Даже просто не очень хочется это обсуждать, ибо все просто--Россия плохая, ее спортсмены--дебилоидные ушлепки, жрущие ежедневно допинг и ....а чего это весь МИР не завоевали???? Если кто-то вякнет на счет каких-то дисциплин, прошу обратиться к амеровскому ВАДУ, там "больные" американские спортсмены "жжжжрут" все запрещенное, и .....почему-то не лишаются!!! Вы не понимаете--они БОЛЬНЫЕ! От души желаю россиянам задушить (а так и будет) все препятствия--и победить!!! Желающих лизнуть у Гозмана--ко мне не обращаться. hi
              Подрезчик
        2. Черный_Ватник Сегодня, 10:21
          Проблема не в том, что матрасники пробирки спрятали, тем более ни о каком стыде не может быть и речи. Проблема в том, что мы это не используем в наступательных целях. Не давим, не требуем, не повторяем из раза в раз. Вся политика Путина на внешнем поле - это оборона, пусть и качественная и своевременная. Защитили Крым, защитили Сирию, Осетию и т.д.
          Как боксер скажу: Защищаясь бой не выиграть
          Черный_Ватник
          1. Комментарий был удален.
          2. Chertt Сегодня, 10:30
            Цитата: Черный_Ватник
            Защитили Крым, защитили Сирию, Осетию и т.д.

            Защитим бывшие республики СССР, защитим Восточную Европу, защитим Святую Софию, защитим Аляску и Калифорнию

            ,
            Цитата: Черный_Ватник
            Как боксер скажу: Защищаясь бой не выиграть

            Как крестьянин скажу, я чужое не хочу, я своего не отдам
            Chertt
            1. Черный_Ватник Сегодня, 10:50
              Как крестьянин крестьянину: Если вы не занимаетесь политикой ( в данном случае внешней), то политика начинает заниматься вами. Иногда, чтобы не отдать своего, нужно забрать чужое, ну или вернуть бывшее своим раньше.
              "Тактика, товарищи, тактика!"
              Черный_Ватник
    2. Зяблицев Сегодня, 10:21
      Мы их тут, а они нас в МОК...,что дальше?
      Зяблицев
      1. GRF Сегодня, 10:34
        Цитата: Зяблицев
        Мы их тут, а они нас в МОК...,что дальше?

        А давайте американских болельщиков не пустим на чм18? )

        Было ж дело, на барных дверях писали, что обаму не пустят...
        Иль мы только по дверям, профи...
        GRF
        1. Зяблицев Сегодня, 10:48
          Опускаться до уровня подлости англосаксов не стоит - наоборот, для простых американцев надо быть гостеприимными...,впрочем, как и для всех остальных, а вот если лично Обама заявится - его можно и рихтануть невзначай...! laughing
          Зяблицев
          1. GRF Сегодня, 11:00
            Цитата: Зяблицев
            Опускаться до уровня подлости англосаксов не стоит - наоборот, для простых американцев надо быть гостеприимными...,

            А разве с собакой, не быстрее договорится гавкая, давая четкие понятные команды...
            Чем ждя когда она поумнеет... Чтоб пообщаться с ней на человеческом?
            Может пора ранжировать? И с друзьями говорить так, а с партнерами этак, статус разве не обязывает? )
            GRF
            1. Зяблицев Сегодня, 11:03
              Чемпионат мира по футболу здесь не причем - ранжировать надо по другим позициям: они танки в Прибалтике, мы ракеты на Кубе...вот где то так!
              Зяблицев
              1. GRF Сегодня, 12:00
                Зачем сразу резать? Когда можно сначала пощщечины, а до них - матом?

                Глядишь и до танков б недошло...
                GRF
    3. ПРАВОкатор Сегодня, 10:34
      Нет...Я не вижу ни чьей победы....
      Само применение БОВ в современной истории это начало новой эры Террора.
      Вспомните: первый смертник-подрывник,первый захват самолёта, первый наезд грузовиком.Человек показал,что это возможно сделать.Остальные повторили!
      Теперь подумайте,сколько в мире химических предприятий.И сколько из них в черте города.
      ПРАВОкатор
    4. Orionvit Сегодня, 10:36
      Цитата: Миханище
      Очевидная победа!

      Какая победа? На сколько я помню, доклад этой самой комиссии, о том, что химию "применило" правительство Асада, так и осталось в силе, и его ни кто не пересматривал.
      Orionvit
      1. GRF Сегодня, 10:44
        Видать победа в том, что доклад не превратился в дессертацию...
        GRF
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
    Совет Безопасности не продлил мандат механизма, и срок его действия истек 17 ноября 2017 года.

    ... ещё одна контора фейсом в холодец... laughing а как её пестовали мерикатосы, какая была у них надежда... сдулись... wassat
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 10:21
      Привет! hi Накрылась американская синекура... crying Даже белые каски не помогли. lol
      Джедай
  3. iliitchitch Сегодня, 10:09
    Бюджет освоен , воздух погрели . В этом и смысл существования оон и прочих мизераблей .
    iliitchitch
    1. Chertt Сегодня, 10:14
      Цитата: iliitchitch
      В этом и смысл существования оон и прочих мизераблей .

      Смысл ООН, в его существовании. Поэтому матрасники всеми силами пытаются показать ее "не эффективность" Потом реформировать, под себя, а лучше вообще создать новую, свою "карманную"
      Chertt
      1. Чёрная вода Сегодня, 10:25
        да куда карманнее то ))))) ...и так влюблёнными глазами на амеров смотрят и команды ждут.
        ООН, ОБСЕ, МОК кто там ещё ...а WADA ещё....МТБЮ....столько шавок...не перечесть...
        Чёрная вода
  4. Egorovich Сегодня, 10:15
    Наконец то эта позорная "Миссия" ОЗХО перестала существовать.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 10:22
      Она то да , а след зловонный остался.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 10:26
        А где матрасники, там всегда зловоние, Это уже как правило.
        Egorovich
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    приступил к ликвидации своих активов
    Нужда в ней отпала, т.к. в ноябре на СБ ООН в очередной раз бездоказательно обвинили Асада и конечно помогающую ему Россию в серии хим атак. На предложении России (уже даже и не помню какое по счету) выехать и на месте все проверить ответили отказом. Зачем теперь комиссия если боевиков практически вытеснили и защищать там некого.
    rotmistr60
  6. rocket757 Сегодня, 10:40
    Архивы, эт понятно, а активы то откуда? Они ж никуда не ездили ... кабинетные кресла и парадный выезд на продажу выставят???
    Бюрократия она такая, работа как то так, зато за комфортное существование эт обязательно!
    rocket757
  7. den3080 Сегодня, 11:07
    Цитата: Зяблицев
    Мы их тут, а они нас в МОК...,что дальше?

    ...а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать(С)
    den3080
  8. Masya Masya Сегодня, 11:12
    Баба с возу кобыле легче... wink
    Masya Masya
  9. Кот Маркиз Сегодня, 11:25
    Ну, вы ж, понимаете, что всяческим "комиссиям" не сколько важны факты и само расследование, сколько важно само время существования "комиссий"-то есть время за которое осуществляется их финансирование. Люди, пробравшиеся в эти "комиссии" получают зарплату и всяческое финансирование уже от членов ООН. Им важно как можно дольше сидеть на этом "кормлении", и экономить деньги которые им выделяются на "расследование" чтобы положить их себе в карман, отсюда и такие "невнятные" доклады о результатах "расследований"-им время тянуть главное, а не добиваться истины...
    Кот Маркиз
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