Комиссия ООН по расследованию химатак в Сирии прекратила свое существование
Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии (СМР), полномочия которого истекли в ноябре, приступил к ликвидации своих активов, передает ТАСС сообщение генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.
При этом он призвал СБ ООН «продолжать уделять должное внимание поступающим сообщениям о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике».
Гутерриш напомнил, что в начале ноября Миссия ОЗХО «подтвердила факт применения ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года» – за несколько дней до того, как была совершена химическая атака в расположенном неподалеку городе Хан-Шейхун.
По его словам, использованию химоружия «нет никаких оправданий, и те, кто его применяет, не могут оставаться безнаказанными».
Напомним, СМР был создан в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение химатак в Сирии. За время своего существования комиссия представила 7 докладов, в которых назвала Дамаск причастным к четырем случаям применения отравляющих веществ. В ноябре члены Совбеза не смогли договориться о параметрах дальнейшей работы механизма, который неоднократно подвергался критике Россией за непрофессиональную работу.
Совет Безопасности не продлил мандат механизма, и срок его действия истек 17 ноября 2017 года. Механизм уже приступил к архивированию своей документации и ликвидации активов в соответствии с установленными процедурами Организации Объединенных Наций,говорится в письме генсека в адрес Совета Безопасности.
При этом он призвал СБ ООН «продолжать уделять должное внимание поступающим сообщениям о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике».
Гутерриш напомнил, что в начале ноября Миссия ОЗХО «подтвердила факт применения ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года» – за несколько дней до того, как была совершена химическая атака в расположенном неподалеку городе Хан-Шейхун.
По его словам, использованию химоружия «нет никаких оправданий, и те, кто его применяет, не могут оставаться безнаказанными».
Привлечение виновных к ответственности имеет принципиальное значение для восстановления запрета на химическое оружие и укрепления режима разоружения и нераспространения,подчеркнул генеральный секретарь.
Напомним, СМР был создан в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение химатак в Сирии. За время своего существования комиссия представила 7 докладов, в которых назвала Дамаск причастным к четырем случаям применения отравляющих веществ. В ноябре члены Совбеза не смогли договориться о параметрах дальнейшей работы механизма, который неоднократно подвергался критике Россией за непрофессиональную работу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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