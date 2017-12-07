12:19 07 декабря

Авария разгонного блока «Фрегат» была зафиксирована военным комплексом наблюдения

Минобороны РФ зафиксировало момент аварии разгонного блока (РБ) «Фрегат» 28 ноября. Информация об этом была немедленно передана «Роскосмосу», сообщают Известия.

Авария разгонного блока «Фрегат» была зафиксирована военным комплексом наблюдения


Обнаружение нештатной ситуации обеспечил лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов «Крона».


Источник газеты в «Роскосмосе» подтвердил получение данных от военного ведомства.

Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося,
сказал он.

В Минобороны отметили, что это было первое «боевое» испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства.

Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах,
сказал военный источник.

Он пояснил, что сбой в работе разгонного блока произошел «после выхода из зоны видимости наземных станций "Роскосмоса"», а аппаратуры ретрансляции через спутники "Луч" на нем не предусмотрено.

Изготовителем оборудования для комплекса является компания «РТИ Система». Там пояснили, что сейчас комплекс состоит из двух «узлов». Один из них расположен на Кавказе, второй – на Дальнем Востоке (введен в эксплуатацию недавно).

«Крона» входит в состав 821-го Главного центра разведки космической обстановки. В этой системе совмещены радиолокационные и лазерно-оптические средства контроля космического пространства.

«Радиолокационная станция постоянно мониторит небесную сферу, отслеживая все доступные объекты. При обнаружении нового определяются его характеристики и параметры полета. По этим данным на объект наводится лазерный локатор. Отраженный сигнал поступает на приемный оптический телескоп. Таким образом определяется форма орбитального аппарата. Его изображение и параметры анализируются для определения назначения космической техники», – говорится в материале.

Главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев:

"Крона" – это уникальный комплекс контроля космического пространства, не имеющий аналогов в мире. В США имеется система с аналогичными задачами, но она использует другие технические решения. Обнаружением разгонного блока даже при нештатной ситуации "Крона" продемонстрировала высокие характеристики российских средств радиолокационного и лазерно-оптического наблюдения.


Напомним, авария разгонного блока «Фрегат» произошла 28 ноября. Тогда при пуске с космодрома Восточный был потерян спутник Росгидромета «Метеор-М» и еще 18 космических аппаратов.

Использованы фотографии: https://cont.ws
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 10:21
    У кого-то с 28 ноября такая весёлая жизнь началась.... 18 аппаратов вводу.....

    Отмечается, что страховая стоимость "Метеора" составила 2,6 млрд рублей или $44,5 миллиона долларов. Его застраховал "Согаз" в доле с тремя компаниями


    К слову:

    Китайское космическое агентство полностью потеряло контроль над своим спутником Tiangong-1. 8,5-тонный спутник в течение нескольких месяцев рухнет на Землю, причем, в виде смертоносных обломков, но никто не знает, когда и где они упадут.
    DEZINTO
    1. Чёрная вода Сегодня, 10:30
      да всё сгорит....этож спутник, у него тепловой защиты для прохода атмосферы нет, развалиться и сгорит...
      Чёрная вода
      1. Владимир16 Сегодня, 10:32
        Нет худа без добра.
        Авария .... была зафиксирована военным комплексом наблюдения

        это было первое «боевое» испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства.
        Владимир16
  2. san4es Сегодня, 10:27
    Авария разгонного блока «Фрегат» была зафиксирована военным комплексом наблюдения

    ...СШАсты с курса сбили am

    san4es
    1. faridg7 Сегодня, 12:09
      Ну мужика с трусами поверх штанов там наверняка небыло, зато там прямо на борту были взрывные устройства произведенные в сша (если мне память не изменяет- три штуки) . Самое интересное, что после неудачного запуска именно американцы заявили, что их устраивает надежность российских носителей и они не откажутся от российских услуг. Еще бы им отказываться- цели то достигнуты- нежелательные спутники на орбиту не попали, репутация конкурентов подмочена, в следующем запуске можно тоже какую нибудь пакость устроить.
      faridg7
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:29
    "Крона" еще один компонент Российской обороны. И если действительно подтверждаются ее характеристики, то хвала разработчикам и МО РФ,
    Alexey-74
    1. san4es Сегодня, 10:38
      Цитата: Alexey-74
      "Крона" еще один компонент Российской обороны.
      soldier
      san4es
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:36
    Крона" – это уникальный комплекс контроля космического пространства, не имеющий аналогов в мире.
    Тогда это радует. А то бывает, что пишут "не имеет аналогов в мире", а оказывается просто журналистским ходом.
    rotmistr60
    1. Muvka Сегодня, 10:49
      Ну назовите аналог. Раз знаете, что это не так.
      Muvka
      1. BlackMokona Сегодня, 11:07
        В состав HAARP входят антенны, радар некогерентного излучения с антенной двадцатиметрового диаметра, лазерные локаторы, магнитометры, компьютеры для обработки сигналов и управления антенным полем
        BlackMokona
        1. Muvka Сегодня, 11:25
          В начале мая 2013 года, в связи с окончанием контракта с BAE Systems Advanced Technologies, работа HAARP была остановлена.
          Muvka
  5. Миханище Сегодня, 10:37
    Молодцы наши! Чётко отработали, отфиксировали. Слаженная работа! Есть претензии к Путину может какие-то незначительные, но он такую мощнейшую армию выстроил, что аж дух захватывает!!! Чёткая отработка, слаженная фиксация. Утёрли нос штатовцам!!!
    Миханище
    1. lwxx Сегодня, 10:45
      Это что было? belay Угробить 19 аппаратов и такой восторг... fool Очередная реинкарнация старпера?
      lwxx
      1. anykin Сегодня, 11:23
        Сегодняшний восторг не от утраты спутников. Вы это понимаете? Жизнь продолжается. Вы в принципе утратили способность радоваться?
        anykin
  6. Витас Сегодня, 11:21
    А так это не авария была... а секретные испытания к-са "Крона"! feel
    Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах,
    Витас
    1. Игорь В Сегодня, 11:31
      А Вы - молчите! stop
      Игорь В
Картина дня