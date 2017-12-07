Авария разгонного блока «Фрегат» была зафиксирована военным комплексом наблюдения

Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося,

Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах,

"Крона" – это уникальный комплекс контроля космического пространства, не имеющий аналогов в мире. В США имеется система с аналогичными задачами, но она использует другие технические решения. Обнаружением разгонного блока даже при нештатной ситуации "Крона" продемонстрировала высокие характеристики российских средств радиолокационного и лазерно-оптического наблюдения.