Авария разгонного блока «Фрегат» была зафиксирована военным комплексом наблюдения
Минобороны РФ зафиксировало момент аварии разгонного блока (РБ) «Фрегат» 28 ноября. Информация об этом была немедленно передана «Роскосмосу», сообщают Известия.
Обнаружение нештатной ситуации обеспечил лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов «Крона».
Источник газеты в «Роскосмосе» подтвердил получение данных от военного ведомства.
В Минобороны отметили, что это было первое «боевое» испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства.
Он пояснил, что сбой в работе разгонного блока произошел «после выхода из зоны видимости наземных станций "Роскосмоса"», а аппаратуры ретрансляции через спутники "Луч" на нем не предусмотрено.
Изготовителем оборудования для комплекса является компания «РТИ Система». Там пояснили, что сейчас комплекс состоит из двух «узлов». Один из них расположен на Кавказе, второй – на Дальнем Востоке (введен в эксплуатацию недавно).
«Крона» входит в состав 821-го Главного центра разведки космической обстановки. В этой системе совмещены радиолокационные и лазерно-оптические средства контроля космического пространства.
«Радиолокационная станция постоянно мониторит небесную сферу, отслеживая все доступные объекты. При обнаружении нового определяются его характеристики и параметры полета. По этим данным на объект наводится лазерный локатор. Отраженный сигнал поступает на приемный оптический телескоп. Таким образом определяется форма орбитального аппарата. Его изображение и параметры анализируются для определения назначения космической техники», – говорится в материале.
Главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев:
Напомним, авария разгонного блока «Фрегат» произошла 28 ноября. Тогда при пуске с космодрома Восточный был потерян спутник Росгидромета «Метеор-М» и еще 18 космических аппаратов.
Обнаружение нештатной ситуации обеспечил лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов «Крона».
Источник газеты в «Роскосмосе» подтвердил получение данных от военного ведомства.
Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося,сказал он.
В Минобороны отметили, что это было первое «боевое» испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства.
Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах,сказал военный источник.
Он пояснил, что сбой в работе разгонного блока произошел «после выхода из зоны видимости наземных станций "Роскосмоса"», а аппаратуры ретрансляции через спутники "Луч" на нем не предусмотрено.
Изготовителем оборудования для комплекса является компания «РТИ Система». Там пояснили, что сейчас комплекс состоит из двух «узлов». Один из них расположен на Кавказе, второй – на Дальнем Востоке (введен в эксплуатацию недавно).
«Крона» входит в состав 821-го Главного центра разведки космической обстановки. В этой системе совмещены радиолокационные и лазерно-оптические средства контроля космического пространства.
«Радиолокационная станция постоянно мониторит небесную сферу, отслеживая все доступные объекты. При обнаружении нового определяются его характеристики и параметры полета. По этим данным на объект наводится лазерный локатор. Отраженный сигнал поступает на приемный оптический телескоп. Таким образом определяется форма орбитального аппарата. Его изображение и параметры анализируются для определения назначения космической техники», – говорится в материале.
Главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев:
"Крона" – это уникальный комплекс контроля космического пространства, не имеющий аналогов в мире. В США имеется система с аналогичными задачами, но она использует другие технические решения. Обнаружением разгонного блока даже при нештатной ситуации "Крона" продемонстрировала высокие характеристики российских средств радиолокационного и лазерно-оптического наблюдения.
Напомним, авария разгонного блока «Фрегат» произошла 28 ноября. Тогда при пуске с космодрома Восточный был потерян спутник Росгидромета «Метеор-М» и еще 18 космических аппаратов.
Использованы фотографии: https://cont.ws
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти