Постпред США: Пекин не станет поддерживать КНДР, если продолжит диалог с Вашингтоном

Все телефонные разговоры между председателем Си (председателем КНР Си Цзиньпином) и президентом Трампом проводились исключительно в позитивном ключе. Президент Трамп попросил председателя Си урезать поставки нефти (Пхеньяну), потому что в последний раз, когда такое произошло, Северная Корея явилась за стол переговоров. Китай следовал курсу санкций, и мы видим значительный прогресс на этом пути, однако они (КНР) пошли не так далеко (как США хотелось бы),

США и Китай пытаются взаимодействовать и действовать сообща, потому что данный вопрос влияет на ситуацию в регионе,

Пока мы держим открытыми каналы связи, продолжаем вести диалог и разделяем одну цель – денуклеаризацию Северной Кореи,