Постпред США: Пекин не станет поддерживать КНДР, если продолжит диалог с Вашингтоном
Пекин не будет поддерживать КНДР, пока продолжается диалог между лидерами КНР и США по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.
Журналисты задали ей вопрос, не означают ли призывы МИД КНР к США о необходимости воздерживаться от провокаций в адрес Пхеньяна того, что Пекин встанет на его защиту в случае решения Вашингтона о переходе к силовым действиям против КНДР.
Постпреду повторно был задан вопрос, может ли Вашингтон считать, что Пекин на его стороне в вопросе решения северокорейской проблемы.
В понедельник Пекин призвал все заинтересованные стороны предпринять шаги для улучшения обстановки в районе Корейского полуострова и избегать взаимных провокаций. В первую очередь имеются в виду совместные учения США и Южной Кореи.
Журналисты задали ей вопрос, не означают ли призывы МИД КНР к США о необходимости воздерживаться от провокаций в адрес Пхеньяна того, что Пекин встанет на его защиту в случае решения Вашингтона о переходе к силовым действиям против КНДР.
Все телефонные разговоры между председателем Си (председателем КНР Си Цзиньпином) и президентом Трампом проводились исключительно в позитивном ключе. Президент Трамп попросил председателя Си урезать поставки нефти (Пхеньяну), потому что в последний раз, когда такое произошло, Северная Корея явилась за стол переговоров. Китай следовал курсу санкций, и мы видим значительный прогресс на этом пути, однако они (КНР) пошли не так далеко (как США хотелось бы),сказала Хейли.
США и Китай пытаются взаимодействовать и действовать сообща, потому что данный вопрос влияет на ситуацию в регионе,добавила она.
Постпреду повторно был задан вопрос, может ли Вашингтон считать, что Пекин на его стороне в вопросе решения северокорейской проблемы.
Пока мы держим открытыми каналы связи, продолжаем вести диалог и разделяем одну цель – денуклеаризацию Северной Кореи,ответила Хейли.
В понедельник Пекин призвал все заинтересованные стороны предпринять шаги для улучшения обстановки в районе Корейского полуострова и избегать взаимных провокаций. В первую очередь имеются в виду совместные учения США и Южной Кореи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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