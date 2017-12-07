12:14 07 декабря

Постпред США: Пекин не станет поддерживать КНДР, если продолжит диалог с Вашингтоном

Пекин не будет поддерживать КНДР, пока продолжается диалог между лидерами КНР и США по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.



Журналисты задали ей вопрос, не означают ли призывы МИД КНР к США о необходимости воздерживаться от провокаций в адрес Пхеньяна того, что Пекин встанет на его защиту в случае решения Вашингтона о переходе к силовым действиям против КНДР.


Все телефонные разговоры между председателем Си (председателем КНР Си Цзиньпином) и президентом Трампом проводились исключительно в позитивном ключе. Президент Трамп попросил председателя Си урезать поставки нефти (Пхеньяну), потому что в последний раз, когда такое произошло, Северная Корея явилась за стол переговоров. Китай следовал курсу санкций, и мы видим значительный прогресс на этом пути, однако они (КНР) пошли не так далеко (как США хотелось бы),
сказала Хейли.

США и Китай пытаются взаимодействовать и действовать сообща, потому что данный вопрос влияет на ситуацию в регионе,
добавила она.

Постпреду повторно был задан вопрос, может ли Вашингтон считать, что Пекин на его стороне в вопросе решения северокорейской проблемы.

Пока мы держим открытыми каналы связи, продолжаем вести диалог и разделяем одну цель – денуклеаризацию Северной Кореи,
ответила Хейли.

В понедельник Пекин призвал все заинтересованные стороны предпринять шаги для улучшения обстановки в районе Корейского полуострова и избегать взаимных провокаций. В первую очередь имеются в виду совместные учения США и Южной Кореи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Шура пермский Сегодня, 10:56
    Штаты то давно китаю другом,стали? Особенно на фоне южнокорейской про… это им не ливию стращать
    Шура пермский
    1. Владимир16 Сегодня, 10:58
      Баба эта по привычке решает за других. У китайцев свои головы на плечах.
      В зеркало нужно чаще заглядывать. Упырь.
      Владимир16
      1. Anarchist Сегодня, 11:11
        Есть ощущение, что американцы хотят попросить Китай ударить по КНДР.!
        ''Ну тупые!'' Царство небесное...
        Anarchist
        1. Татьяна Сегодня, 11:27
          В понедельник Пекин призвал все заинтересованные стороны предпринять шаги для улучшения обстановки в районе Корейского полуострова и избегать взаимных провокаций. В первую очередь имеются в виду совместные учения США и Южной Кореи.
          Ну и что? Много в Вашингтоне посчитались с интересами КНР в этом регионе? А не фига!
          Как проводили звёздно-полосатые свои учения в Южной Корее, так и будут проводить - да ещё и с расширением своего там участия! ВС США влезли в этот регион уже по пояс и вылезать из него не собираются! У США там очень удобная позиция против самого Китая!
          Татьяна
    2. Teberii Сегодня, 10:59
      Хитрый товарищ Си все продумал .
      Teberii
    3. Венд Сегодня, 10:59
      Цитата: Шура пермский
      Штаты то давно китаю другом,стали? Особенно на фоне южнокорейской про…

      США продолжают в том же стиле - диктуют условия партнерам. Вот только Китай проглотит ли? Скоро узнаем.
      Венд
      1. volodya Сегодня, 11:14
        США вроде дорегулируют в своём духе ситуацию,что Ын пошлет на них ракету! Тогда всем будет х...,вообщем не очень хорошо!
        volodya
    4. НасРать Сегодня, 11:16
      Цитата: Шура пермский
      Штаты то давно китаю другом,стали?

      Давно. Когда денег,технологии, пром производства дали, для поднятия Китая, в противовес СССР.

      НасРать
    5. Зяблицев Сегодня, 11:20
      Весь ответ Хейли у меня трансформировался в дурацкую фразу:"не, ну шо вы флудите, ну вот шо вы флудите, нет шоб не флудить, а они флудят, ну не стыдно так флудить, как вы флудите? так же ни один флудер себе не позволяет флудить, как вы флудите, а вы флудите и флудите, вы что, не можете просто взять и прекратить флудить, что им и флудить-то не надо, а вы флудите!" laughing
      Болтология одним словом! США ничего не может, пока, сделать без однозначного одобрения России и Китая в Совбезе ООН, но признаться в этом они естественно не могут!
      Зяблицев
    6. avt Сегодня, 11:22
      Цитата: Шура пермский
      Штаты то давно китаю другом,стали?

      С момента когда объявили о том, что Китай не является страной с рыночной экономикой . bully
      Цитата: Владимир16
      Баба эта по привычке решает за других. У китайцев свои головы на плечах.
      Ну так
      Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал.
      Языком метут, как метлой машут!
      Заразы!
      bully
      avt
    7. Лелёк Сегодня, 12:01
      Цитата: Шура пермский
      Штаты то давно китаю другом,стали?


      hi . По крайней мере пакта о "дружбе" нет. Китай проводит свою обособленную политику (ни нашим - ни вашим), которая способствовала бы дальнейшему экономическому росту, а значит усилению влияния в мире. И по этой причине ему ни в коем случае не нужна война на его границах, а за одно не нужна ядерная проблема, созданная КНДР. Поэтому Китай будет вести переговоры-разговоры, прищурив глаза и нацепив улыбку хоть с самим дьяволом, ничего не обещая, но потряхивая мышцами. yes
      Лелёк
  2. Злой 55 Сегодня, 10:59
    Глупые птицы-пин..досы, забыли,кто остановил американских интервентов на 38 параллели..
    Злой 55
    1. GRF Сегодня, 11:27
      А меня удивляет отсутствие в сев корее бармалеев...

      Модет всеж что то помнят...

      Хотя ... Глядя на юж Корею, понимаешь, даже если дать курдам государство, мира не будет...
      Жадность, однако )
      GRF
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Пекин не будет...заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли
    Не стоит злобной американке выдавать желаемое за действительное. Китай сам себе на уме - может говорить одно, думать другое, а делать третье. Причем исключительно в своих интересах, а не интересах Сша как бы им этого не хотелось.
    rotmistr60
    1. Sergej1972 Сегодня, 11:20
      Злобной американке индийского происхождения.))
      Sergej1972
  4. Костадинов Сегодня, 11:15
    Пекин не станет поддерживать КНДР

    КНДР никакой поддержки не нуждается. Для КНДР будет хорошо если Китай и Россия не поддерживали США, как они ето сейчас делают. Но и в етом случае КНДР справится и помощь Китая и России не поможет США.
    Костадинов
  5. ul_vitalii Сегодня, 11:27
    Слона ей с хоботом подарить и в Индию обратно. smile
    ul_vitalii
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