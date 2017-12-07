Российские спасатели возобновили поиск аргентинской подлодки

Специалисты ВМФ России после улучшения гидрометеорологических условий продолжили работы в назначенных районах поиска подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины. В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" за истекшие сутки осуществлено три спуска телеуправляемого необитаемого аппарата "Пантера плюс". Были обследованы три точки на глубинах 840, 940 и 960 метров,

Российские военные специалисты возобновили обследование дна в рамках поисковой операции пропавшей ДЭПЛ «Сан-Хуан» ВМС Аргентины, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.Ранее поисковые работы были приостановлены из-за непогоды.говорится в релизе.К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Янтарь».«На данный момент специалистами службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морского флота России произведено семь спусков подводного аппарата "Пантера Плюс" на глубины от 125 до 970 метров. Были обнаружены и классифицированы рыболовецкий траулер и бетонный массив», – рассказали в пресс-службе.Напомним, субмарина перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Через 15 дней после исчезновения ДЭПЛ спасательная операция была прекращена, однако поиск самой подлодки продолжился.