Daily Star: Пентагон опасается остаться без связи со своими спутниками
Американское военное командование опасается, что космические технологии, разрабатываемые Россией и Китаем, могут оставить ВС США без связи с космическими спутниками, пишет Daily Star. Статью приводит ИноТВ.
Удар по американской спутниковой сети может серьёзно затруднить работу американских военных.
Согласно сообщению, США получают около 80% разведывательных данных со спутников, которые могут быть выведены из строя прямо в космосе.
По словам Зеллмана, США подумывают над разработкой «околокосмических воздушных кораблей, которые могли бы заменить уязвимые спутники».
Как пишет издание, ранее в Пентагоне признали, что РФ и КНР «тратят миллиарды на разработку космических вооружений, включая противоспутниковое оружие и гиперзвуковые самолёты и ракеты».
В свою очередь военный эксперт Питер Сингер отметил, что «в случае если мировые державы вступят в войну на Земле в XXI веке, их битвы дотянутся и до космоса».
Газета указывает на то, что представители Пентагона неоднократно предупреждали об опасности, которую представляют космические разработки других государств. Так, генерал ВВС США Стив Кваст заявил, что в новой космической гонке «Китай может опережать США на 40 лет».
Президент Трамп в своём первом обращении к конгрессу также призывал к покорению «далёких миров» к 2026 году, напомнило издание.
Удар по американской спутниковой сети может серьёзно затруднить работу американских военных.
Наша силовая структура строится на предположении, что у нас есть GPS и спутниковая связь. В случае если американская армия лишится этих средств, она вынуждена будет вернуться в индустриальную эру, когда военные успехи определялись численным превосходством над противником,приводит газета слова командующего Первой космической бригадой ВС США полковника Рика Зеллмана.
Согласно сообщению, США получают около 80% разведывательных данных со спутников, которые могут быть выведены из строя прямо в космосе.
По словам Зеллмана, США подумывают над разработкой «околокосмических воздушных кораблей, которые могли бы заменить уязвимые спутники».
Как пишет издание, ранее в Пентагоне признали, что РФ и КНР «тратят миллиарды на разработку космических вооружений, включая противоспутниковое оружие и гиперзвуковые самолёты и ракеты».
Хотя мы и не ведём войну в космосе, нельзя сказать, что у нас определённо мир,цитирует газета американского вице-адмирала Чарльза Ричарда.
В свою очередь военный эксперт Питер Сингер отметил, что «в случае если мировые державы вступят в войну на Земле в XXI веке, их битвы дотянутся и до космоса».
Газета указывает на то, что представители Пентагона неоднократно предупреждали об опасности, которую представляют космические разработки других государств. Так, генерал ВВС США Стив Кваст заявил, что в новой космической гонке «Китай может опережать США на 40 лет».
Президент Трамп в своём первом обращении к конгрессу также призывал к покорению «далёких миров» к 2026 году, напомнило издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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