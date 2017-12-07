12:10 07 декабря

Daily Star: Пентагон опасается остаться без связи со своими спутниками

Американское военное командование опасается, что космические технологии, разрабатываемые Россией и Китаем, могут оставить ВС США без связи с космическими спутниками, пишет Daily Star. Статью приводит ИноТВ.



Удар по американской спутниковой сети может серьёзно затруднить работу американских военных.


Наша силовая структура строится на предположении, что у нас есть GPS и спутниковая связь. В случае если американская армия лишится этих средств, она вынуждена будет вернуться в индустриальную эру, когда военные успехи определялись численным превосходством над противником,
приводит газета слова командующего Первой космической бригадой ВС США полковника Рика Зеллмана.

Согласно сообщению, США получают около 80% разведывательных данных со спутников, которые могут быть выведены из строя прямо в космосе.

По словам Зеллмана, США подумывают над разработкой «околокосмических воздушных кораблей, которые могли бы заменить уязвимые спутники».

Как пишет издание, ранее в Пентагоне признали, что РФ и КНР «тратят миллиарды на разработку космических вооружений, включая противоспутниковое оружие и гиперзвуковые самолёты и ракеты».

Хотя мы и не ведём войну в космосе, нельзя сказать, что у нас определённо мир,
цитирует газета американского вице-адмирала Чарльза Ричарда.

В свою очередь военный эксперт Питер Сингер отметил, что «в случае если мировые державы вступят в войну на Земле в XXI веке, их битвы дотянутся и до космоса».

Газета указывает на то, что представители Пентагона неоднократно предупреждали об опасности, которую представляют космические разработки других государств. Так, генерал ВВС США Стив Кваст заявил, что в новой космической гонке «Китай может опережать США на 40 лет».

Президент Трамп в своём первом обращении к конгрессу также призывал к покорению «далёких миров» к 2026 году, напомнило издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:06
    Атакуют конгресс по всем направлениям!Дайте бабла -а то у русских всё лучше!Молодцы!Умеют бабки выбивать.Читая такие статьи,именно такие мысли приходят в голову
    Magic Archer
    1. Teberii Сегодня, 12:10
      На что они свои миллиарды тратят,на памперсы.
      Teberii
  2. Paranoid50 Сегодня, 12:10
    Трамп в своём первом обращении к конгрессу также призывал к покорению «далёких миров»
    Что-то подсказывает,что "далёкие миры" будут против. yes
    Paranoid50
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