18:00 07 декабря

Шаманов: российские базы в Сирии останутся, и будут развиваться

После вывода основной части российского контингента в Сирии останутся две военные базы – Хмеймим и Тартус, – которые продолжат развиваться на долгосрочную перспективу, передает Интерфакс заявление председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова.



Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе,
сказал Шаманов агентству.


По его словам, «сегодня на территории Сирии наступил период постконфликтного урегулирования со своими сложностями, особенностями, но в России накоплен большой опыт в результате так называемых первой и второй кампаний на Кавказе».

Нам есть чем поделиться с нашими сирийскими коллегами и другими гарантами процессов мирного урегулирования в Сирии,
отметил депутат.

Он добавил, что «сейчас будет уточняться совместно с нашими коллегами план реализации постконфликтного урегулирования, и там будет выработан один из документов – график вывода определенного количества сил и средств, но это будет все определяться Верховным главнокомандующим».

Напомним, в среду начальник Генштаба ВС генерал армии РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), все бандформирования псевдо-халифата уничтожены.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Teberii Сегодня, 12:24
    Сдавать позиции таким трудом завоеванные.
    Teberii
    1. Шура пермский Сегодня, 12:32
      И так за бугром баз нет,в отличие от "обороняющихся" америкосов… Базе быть!!!
      Шура пермский
    2. kenig1 Сегодня, 13:01
      Что мы сдали?
      kenig1
  2. Петр1 Сегодня, 12:28
    Российские базы, гарант сирийской конституции laughing
    Петр1
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    ... вполне закономерное решение... хватит с нас лихих 90-х ...
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:40
    в Сирии останутся две военные базы – Хмеймим и Тартус
    Которые будут не только поддерживать власть в Сирии, но и решать геополитические задачи России.
    rotmistr60
    1. Рязанец87 Сегодня, 14:47
      Вас не затруднит перечислить список геополитических задач России, решению которых способствуют базы в Тартусе и Хмеймиме? Без сарказма, просто интересно.
      Рязанец87
  5. zivXP Сегодня, 12:41
    Теперь нужно курдов переманивать морковкой, там такие хорошие базы омерикосовские появились.
    zivXP
  6. Topotun Сегодня, 13:04
    Главное чтобы сирийцы на волне эйфории не решили - что теперь они самые крутые и Россию можно попросить.... Или еще хуже спровоцировать на войну с соседями.
    Topotun
    1. ПалБор Сегодня, 13:43
      Цитата: Topotun
      Главное чтобы сирийцы на волне эйфории не решили - что теперь они самые крутые и Россию можно попросить.... Или еще хуже спровоцировать на войну с соседями.

      Куда они денутся.Сейчас,после выкидона Трампа с Иерусалимом,такое рубилово может начаться на БВ...Как бы резко увеличивать контингент не пришлось для защиты баз,Дамаска,да и всего побережья.От кого,думаю,понятно.
      ПалБор
      1. Рязанец87 Сегодня, 14:48
        Мне непонятно. Объясните, пожалуйста. От кого и зачем?
        И, кстати, каким образом? В смысле снабжения хотя бы.
        Рязанец87
  7. Вас Влад Сегодня, 13:10
    все бандформирования псевдо-халифата уничтожены.
    Намёк на то что если где то стреляют то это... партнёры звёздно полосатых(или они сами)То есть на ИГИЛ теперь списать не чего request
    Вас Влад
  8. Tyulen Сегодня, 13:52
    Мы ж и лезли в этот бугурт ради баз.
    Tyulen
  9. Alexey-74 Сегодня, 13:54
    Россия - гарант мира (который надеюсь все же настанет) в Сирии. И вообще наши военные базы возможно станут гарантом спокойствия на всем Ближнем Востоке.
    Alexey-74
  10. ЗВС Сегодня, 14:12
    Этот болтун лучше-бы заткнулся. В Рязани обещал ветеранам ВС поддержать требование в Госдуме о восстановлении полной пенсии военным пенсионерам, а сам проголосовал за то, чтобы все оставить так, как есть.
    Трепло в генеральских погонах.
    ЗВС
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