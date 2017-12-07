Шаманов: российские базы в Сирии останутся, и будут развиваться
После вывода основной части российского контингента в Сирии останутся две военные базы – Хмеймим и Тартус, – которые продолжат развиваться на долгосрочную перспективу, передает Интерфакс заявление председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова.
По его словам, «сегодня на территории Сирии наступил период постконфликтного урегулирования со своими сложностями, особенностями, но в России накоплен большой опыт в результате так называемых первой и второй кампаний на Кавказе».
Он добавил, что «сейчас будет уточняться совместно с нашими коллегами план реализации постконфликтного урегулирования, и там будет выработан один из документов – график вывода определенного количества сил и средств, но это будет все определяться Верховным главнокомандующим».
Напомним, в среду начальник Генштаба ВС генерал армии РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), все бандформирования псевдо-халифата уничтожены.
Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе,сказал Шаманов агентству.
По его словам, «сегодня на территории Сирии наступил период постконфликтного урегулирования со своими сложностями, особенностями, но в России накоплен большой опыт в результате так называемых первой и второй кампаний на Кавказе».
Нам есть чем поделиться с нашими сирийскими коллегами и другими гарантами процессов мирного урегулирования в Сирии,отметил депутат.
Он добавил, что «сейчас будет уточняться совместно с нашими коллегами план реализации постконфликтного урегулирования, и там будет выработан один из документов – график вывода определенного количества сил и средств, но это будет все определяться Верховным главнокомандующим».
Напомним, в среду начальник Генштаба ВС генерал армии РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), все бандформирования псевдо-халифата уничтожены.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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