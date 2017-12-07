Шаманов: российские базы в Сирии останутся, и будут развиваться

Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе,

Нам есть чем поделиться с нашими сирийскими коллегами и другими гарантами процессов мирного урегулирования в Сирии,