18:01 07 декабря

Досрочная утилизация химоружия позволила сэкономить миллиарды

Сайт Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (химразоружение.рф) сообщает о том, что досрочная ликвидация всего имевшегося в России химического арсенала позволила в итоге сэкономить существенные финансовые средства. В сообщении названа сумма сэкономленных бюджетных средств:

Программа химического разоружения была завершена в сентябре на три года ранее, обеспечив экономию 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета.


Досрочная утилизация химоружия позволила сэкономить миллиарды



Напомним, что на объекте «Кизнер» в Республике Удмуртия был уничтожен последний боеприпас в России, имевший начинку в виде отравляющего вещества. В общей сложности на специальных предприятиях в Удмуртии, Брянской области и других регионах России уничтожено около 40 тыс. тонн отравляющих веществ, входивших в состав химического оружия.

При этом американские «партнёры» явно не собираются идти по тому же пути, по которому прошла России. В США всякий раз заявляют, что у них нет должных средств на полную утилизацию химического оружия. При этом Штаты не допускают на свои предприятия по утилизации отравляющих веществ и международных специалистов из контролирующих организаций, что, по определению вызывает вопросы.

Использованы фотографии: http://www.химразоружение.рф
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Комментарии 15

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  1. Teberii Сегодня, 12:37
    Вот вам и деньги на стратегический поезд.
    Teberii
    1. Spartanez300 Сегодня, 12:41
      Ну и пусть американские «партнёры» сидят на этих минах замедленного действия , может рванут у них под задницей .
      Spartanez300
    2. DEZINTO Сегодня, 12:43
      деньги на стратегический поезд.


      Да ну где те деньги, уже по потным ладошкам разбежались. Сэкономили значит сп....заработали.
      DEZINTO
    3. Каштан Сегодня, 14:13
      Здесь посыл такой, не надо останавливаться, следует отказаться от ЯО, сократить вооружения , вообще закрыть армию, огого экономия!
      Достаточно сходить в церковь, поставить свечку за упокой здравие страны.
      А за рубежом, ни только не отказались от хим вооружения,но и еще больше расширяют ассортимент инструментов для лишения жизни врагов.
      Собирается днк россиян для производства днк бомб и днк радаров, до такого даже Гитлер не дошёл!!!
      Каштан
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    ... конечно молодцы - слов нет... а мерикатосы будут ещё лет 200 уничтожать своё хим.оружие, если ещё раньше не найдут ему применение... angry
    a.s.zzz888
    1. Teberii Сегодня, 12:40
      Они этим и занимаются,тому пример Сирия.
      Teberii
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:40
    Рачительно... Ну и ладушки...
    Горный стрелок
  4. исконнорусский Сегодня, 12:40
    осталось только ещё самим себе пулю в голову пустить и потом спрашивать, а что другие так не делают мы вон мол какие молодцы себя убили...
    исконнорусский
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
      исконнорусский Сегодня, 12:40 Новый
      осталось только ещё самим себе пулю в голову пустить и потом спрашивать

      ... полагаю, к хим.оружию это не относится... одних затрат на содержание и охрану....
      a.s.zzz888
  5. Немезида Сегодня, 12:49
    Весьма сомнительное и опрометчивое решение кремля...НАТО от своего химического оружия не отказывается и РФ не следовало этого делать.
    Немезида
    1. ПалБор Сегодня, 13:00
      Цитата: Немезида
      Весьма сомнительное и опрометчивое решение кремля...НАТО от своего химического оружия не отказывается и РФ не следовало этого делать.

      А на финг оно нужно при других многочисленных и не менее эффективных методах уничтожения?
      Большие расходы на содержание,вероятность утечки,да ну его...
      ПалБор
      1. Каштан Сегодня, 14:42
        Цитата: ПалБор

        А на финг оно нужно при других многочисленных и не менее эффективных методах уничтожения

        Основная задача хим.вооружения -создать непригодные зоны для жизни врага. Это по сути «стены» надежно защищающие от толп врагов.
        Въехал в зону, вычихал через уши легкие.

        Большие расходы на содержание,вероятность утечки,да ну его...

        Если боятся сложных задач и затрат, ничего не добиться в жизни.
        Каштан
  6. kunstkammer Сегодня, 13:15
    Досрочная утилизация химоружия позволила сэкономить миллиарды

    Замечатиииильно! Необходимо и дальше экономить... к примеру, утилизация российских миллиардеров позволит съекономить... утилизация наибулиных, грехфовых, рыжих-нана-мальчиков, миллированных-кудряных... у какой доход будиттт. В смысле - урожай!
    kunstkammer
  7. kunstkammer Сегодня, 13:17
    Цитата: Немезида
    Весьма сомнительное и опрометчивое решение кремля...НАТО от своего химического оружия не отказывается и РФ не следовало этого делать.

    так это решение и принимали представители НАТО в Кремле.
    kunstkammer
  8. Zomanus Сегодня, 14:31
    Устаревшее утилизировали. В случае чего намутим посвежее вещества.
    Так же и с арсеналами. Все старое утилизируем через Сирию,
    себе взамен ставим посвежее изделия. Так и должно быть.
    Zomanus
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