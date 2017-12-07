Досрочная утилизация химоружия позволила сэкономить миллиарды

Программа химического разоружения была завершена в сентябре на три года ранее, обеспечив экономию 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета.

Сайт Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия ( химразоружение.рф ) сообщает о том, что досрочная ликвидация всего имевшегося в России химического арсенала позволила в итоге сэкономить существенные финансовые средства. В сообщении названа сумма сэкономленных бюджетных средств:Напомним, что на объекте «Кизнер» в Республике Удмуртия был уничтожен последний боеприпас в России, имевший начинку в виде отравляющего вещества. В общей сложности на специальных предприятиях в Удмуртии, Брянской области и других регионах России уничтожено около 40 тыс. тонн отравляющих веществ, входивших в состав химического оружия.При этом американские «партнёры» явно не собираются идти по тому же пути, по которому прошла России. В США всякий раз заявляют, что у них нет должных средств на полную утилизацию химического оружия. При этом Штаты не допускают на свои предприятия по утилизации отравляющих веществ и международных специалистов из контролирующих организаций, что, по определению вызывает вопросы.