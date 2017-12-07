18:06 07 декабря

Минобороны РФ прокомментировало заявление Пентагона о непобежденном ИГ

Заявление Пентагона о якобы непобежденном ИГ (ИГИЛ, группировка запрещена в РФ) в Сирии – искусственный предлог для незаконного оставления там войск США, передает РИА Новости слова представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.



Ранее представитель Пентагона усомнился в разгроме ИГ в Сирии.


По словам Конашенкова, российские военные хотели бы напомнить Пентагону, что «зарождение экспансии в Ираке и вторжение в Сирию международной террористической группировки» происходило при молчаливом невмешательстве американского ведомства.

Он отметил также, что обстановку в Сирии удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГИЛ именно благодаря российской военной операции, начавшейся 30 сентября 2015 года.

Поэтому, если ИГ, еще где-то и не побежден, — «то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака».

Слова о якобы непобежденном ИГИЛ в Сирии – искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской республике,
добавил Конашенков.

Он также заметил, что американским властям стоит «демонстрировать уважение, прежде всего к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:52
    Плачут америкосы… разбомбили вкс их конторку… короче яни гоу хоум,вас в Сирии не ждут
    Шура пермский
    1. Anarchist Сегодня, 12:56
      Цитата: Шура пермский
      ,вас в Сирии не ждут

      Не ждали! Но они припёрлись...
      И будут оставаться до тех пор, пока не понесут потери...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 13:18
        Пока не получат хорошего пинка.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:21
          И желательно такого, чтобы нерабочая группа инвалидности была обеспечена пожизненно. wink
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:25
            Асад должен постараться , а мы поможем.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:29
              Цитата: Идущий
              мы поможем

              Да с каким удовольствием... feel
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:32
                Лишь бы не помешали друг другу при выдаче , а то каждый хочет первым.
                Идущий
    2. Сергей-svs Сегодня, 13:08
      Цитата: Шура пермский
      Плачут америкосы… разбомбили вкс их конторку…

      Ну плачут не только америкосы, но и так называемая сирийская оппозиция - и деРьмократии теперь в Сирии нет, да и "кровавый тиран" Асад на месте сидит! good Короче сльозы на очах у всего прогрессивно-деРьмократического сообщества... crying
      P.S.А вот такие плакаты, уже не только сирийская, но российская "либерота" и главное, что сам - сенатор Маккейн дюже не одобряют! yes Данная картинка - оскорбляет чувства Джона Маккейна. tongue
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
    3. GaLe Сегодня, 14:17
      Цитата: Шура пермский
      короче яни гоу хоум,вас в Сирии не ждут

      ложили болт янки кто там чего хочет гоу хом,будут оставаться в той же Сирии или Ираке сколько захотят,никто им не указ..
      GaLe
  2. DEZINTO Сегодня, 12:55
    Ннну как бы всё по канонам. В 1945 американцы с какого-то пня остались в Берлине, вступив в войну годом ранее. После того как СССР победили фашистов на своей территории и продвинулись добивать их в Европе. И тут бац! англосакцы вместе с Канадой внезапно нарисовались!
    И теперь они нифиговые победители во второй мировой войне.
    DEZINTO
    1. NIKNN Сегодня, 14:36
      Цитата: DEZINTO
      И теперь они нифиговые победители во второй мировой войне.

      Как бы они ив Сирии победили... what
      На основании свидетельств пленных игиловцев, МОК подозревает российские войска в употреблении допинга. Поэтому победу в Сирии присудили военным из США.
      NIKNN
      1. ИНТЕР Сегодня, 16:55
        Цитата: NIKNN
        Цитата: DEZINTO
        И теперь они нифиговые победители во второй мировой войне.

        Как бы они ив Сирии победили... what
        На основании свидетельств пленных игиловцев, МОК подозревает российские войска в употреблении допинга. Поэтому победу в Сирии присудили военным из США.

        laughing +++
        А вообще пусть остаются, нужно вокруг базы стену и держать их там пока не ....
        ИНТЕР
        1. NIKNN Сегодня, 16:58
          Цитата: ИНТЕР
          А вообще пусть остаются, нужно вокруг базы стену и держать их там пока не ....

          what Наверное, только надежд на этих вояк... recourse
          NIKNN
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    если ИГ, еще где-то и не побежден, — «то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака»
    Не в бровь, а в глаз. Жалко, что он (глаз) у американцев прищурен.
    rotmistr60
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:12
      Поэтому, если ИГ, еще где-то и не побежден, — «то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака».

      Только на территории Ирака?А Ливия,Афганистан? Там разве ИГИЛ нет?
      НЕКСУС
  4. Topotun Сегодня, 12:57
    Нужно было предложить помочь, побомбить как раз в зоне их "ответственности". Чтобы закрыть вопрос...
    Topotun
  5. solzh Сегодня, 13:00
    американским властям стоит «демонстрировать уважение, прежде всего к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права»

    Им на всё наплевать. американцы взяли и одним выступлением Трампа перечеркнули мир в Палестине. А тут какая-то Сирия, какие-то нормы международного права. Не для того они пришли туда с войной, чтобы уважать, они пришли чтобы разрушать. И будут они против сирийского народа создавать новых игил.
    solzh
  6. Ego cogito ergo sum Сегодня, 13:02
    "а теперь и полностью разгромить ИГИЛ "
    Тогда что за сводки "о ситуации в Сирии" практически каждый день читаю здесь,где пишут о боях по всей стране,если игил полностью разгромлен?
    Ego cogito ergo sum
  7. Стирбьорн Сегодня, 13:02
    детский сад какой-то, победили, нет не победили - чувствуют ли себя "черные" побежденными, вот главный вопрос. В 45м вся фашистская верхушка перед судом оказалось, а тут ни одной крупной игиловской шишки не взяли. В телевизоре можно все что угодно объявить, что будет дальше, время покажет
    Стирбьорн
    1. Идущий Сегодня, 13:27
      Всё Вы правильно говорите , только сейчас другое время и другие войны , а главный он известен все шишки в США сидят.
      Идущий
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 15:45
      Цитата: Стирбьорн
      детский сад какой-то, победили, нет не победили - чувствуют ли себя "черные" побежденными, вот главный вопрос. В 45м вся фашистская верхушка перед судом оказалось, а тут ни одной крупной игиловской шишки не взяли. В телевизоре можно все что угодно объявить, что будет дальше, время покажет

      При освобождении сирийских городов уже столько раз брали в плен высокопоставленных игиловских начальничков - кадровых натовских офицеров, количество пленных сотнями меряется, каждый раз по-тихому отпускали их. А Вы говорите - руководителей ИГИЛ не взяли... Так что нам теперь - брать штурмом американскую базу в Ат-Танфе, чтобы пленить главарей?!
      А в 1945 году бывало и похлеще. В конце мая группа наших военных вдруг обнаружила, что в американской зоне оккупации находятся несколько неинтернированных дивизий Вермахта, т.е. сохранивших полностью свои структуры, вооружение, технику. Эти дивизии были придержаны нашими союзниками для участия в операции "Немыслимое", подпись на которой Черчиль решил не ставить аккурат на 26 мая. Для справки: операция "Немыслимое" предусматривала разгром Красной Армии объединёнными силами американцев, англичан, австралийцев, новозеландцев и немцев.
      Николай Фёдоров
      1. Стирбьорн Сегодня, 16:09
        Цитата: Николай Фёдоров
        При освобождении сирийских городов уже столько раз брали в плен высокопоставленных игиловских начальничков - кадровых натовских офицеров, количество пленных сотнями меряется, каждый раз по-тихому отпускали их.

        А почему фотографий нету? мобильники сели? Что-то мне это напоминает recourse
        Стирбьорн
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:39
          Цитата: Стирбьорн
          Цитата: Николай Фёдоров
          При освобождении сирийских городов уже столько раз брали в плен высокопоставленных игиловских начальничков - кадровых натовских офицеров, количество пленных сотнями меряется, каждый раз по-тихому отпускали их.

          А почему фотографий нету? мобильники сели? Что-то мне это напоминает recourse

          А с какого-такого перепугу Вы решили, что МО обязано всю имеющуюся у него информацию публиковать в сми? Чтобы успокоить разволновавшихся потребителей? Министерство обороны Вам ничем не обязано. А вот Вы обязаны в случае объявления мобилизации прибыть в назначенное время в назначенное место согласно предписания МО (если, конечно, по возрасту подходите).
          Николай Фёдоров
  8. Masya Masya Сегодня, 13:13
    повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской республике,

    Уж если куда штатовцы залезли их от туда и дустом не вытравишь... всеми правдами и неправдами зацепятся...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 13:19
      В этот раз им будет сложно удержаться в Сирии.
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 13:28
        Да в наглую останутся, впрочем как всегда... без хорошего пинка не обойтись...
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 13:30
          В том то и дело , сейчас пинок есть кому организовать и реализовать.
          Идущий
          1. Masya Masya Сегодня, 13:32
            Просветите, кто же это осмелится поднять ногу на "исключительных"? recourse
            Masya Masya
            1. Идущий Сегодня, 13:34
              Народ Сирии , а мы проконтролируем. lol
              Идущий
              1. Masya Masya Сегодня, 13:42
                Ох, гложут меня смутные сомнения, что сирийцы пойдут на прямую конфронтацию со штатами...
                Masya Masya
                1. Идущий Сегодня, 13:48
                  А у них выхода нет и потом не обязательно применять оружие.
                  Идущий
                  1. Masya Masya Сегодня, 13:54
                    Цитата: Идущий
                    не обязательно применять оружие.

                    Да штатам и совет не совет, и указ не указ, и даже приказ не приказ... как же без оружия?
                    Masya Masya
                    1. Идущий Сегодня, 14:01
                      Придется поторговаться , но только не деньгами и пинок готовить.
                      Идущий
                      1. Masya Masya Сегодня, 14:07
                        Торги это у штатов святое... будьте уверены они свои преференции не упустят...
                        Masya Masya
        2. Идущий Сегодня, 14:11
          Цитата: Masya Masya
          Торги это у штатов святое... будьте уверены они свои преференции не упустят...


          "Не боги горшки обжигают" всегда что то происходит в первый раз.
          Идущий
          1. Masya Masya Сегодня, 14:15
            Виктор, Ваши слова да богу в уши... love
            Masya Masya
            1. Идущий Сегодня, 14:19
              love Очень на это надеюсь и думаю мало кто против этого.
              Идущий
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  10. mikh-korsakov Сегодня, 13:33
    Ну все правильно, и в Сирии победил Пентагон, и Крым присоединился к Америке. И столицу Израиля вы назначили. А нам в РФ можно иметь столицу в Москве. или у вас другое мнение? Lecken Sie mir Arsch Herr Trump.
    mikh-korsakov
  11. Rostislav Сегодня, 14:08
    американским властям стоит «демонстрировать уважение, прежде всего к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права».

    Понятно, что эти слова следствие необходимости соблюдать дипломатический протокол. На деле думать надо, как полосатых выковыривать из Сирии, ибо сами никогда не уйдут.
    И плевать им на международные законы и суверенитет не только Сирии.
    Rostislav
  12. Лена Петрова Сегодня, 14:24
    Пусть дадут точные координаты оставшихся банд ИГ.
    Лена Петрова
  13. алекс-сп Сегодня, 15:23
    В какой-то степени в Вашингтоне правы. Военный разгром произошел. но это восток...В СССР разгром басмачества как более или менее организованной силы в Средней Азии прошел в районе 1925 года..., а последнее большое вторжение банд планировалось аж в 1936. В Чечне почти 5 лет гоняли крупные банды...Здесь мы имеем аналогичную, если не худшую ситуацию. Долгонько еще до полной победы...
    алекс-сп
    1. капрал Сегодня, 16:49
      Цитата: алекс-сп
      Долгонько еще до полной победы...

      Вы еще не поняли? Главное не победа, а своевременный доклад о победе. Российское МО - такое российское...
      капрал
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