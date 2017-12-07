Минобороны РФ прокомментировало заявление Пентагона о непобежденном ИГ

Слова о якобы непобежденном ИГИЛ в Сирии – искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской республике,

Заявление Пентагона о якобы непобежденном ИГ (ИГИЛ, группировка запрещена в РФ) в Сирии – искусственный предлог для незаконного оставления там войск США, передает РИА Новости слова представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.Ранее представитель Пентагона усомнился в разгроме ИГ в Сирии.По словам Конашенкова, российские военные хотели бы напомнить Пентагону, что «зарождение экспансии в Ираке и вторжение в Сирию международной террористической группировки» происходило при молчаливом невмешательстве американского ведомства.Он отметил также, что обстановку в Сирии удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГИЛ именно благодаря российской военной операции, начавшейся 30 сентября 2015 года.Поэтому, если ИГ, еще где-то и не побежден, — «то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака».добавил Конашенков.Он также заметил, что американским властям стоит «демонстрировать уважение, прежде всего к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права».