18:05 07 декабря

Улюкаев: Я прискорбно мало сделал для страны и людей

Суд предоставил подсудимому Алексею Улюкаеву последнее слово перед оглашением окончательного вердикта. «Последнее слово» экс-министра экономического развития оказалось настоящей «мелодрамой» с просьбами о прощении и заявлениями, что вёл он себя неподобающим образом.

РИА Новости приводит несколько выдержек из заявления подсудимого, обвиняемого в коррупционных преступлениях:
Я часто шёл на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня люди, я виноват перед вами.


В своём «последнем слове» на суде Улюкаев не обошёл вниманием и человека, который четырежды вызывался на судебные заседания в качестве свидетеля, но всякий раз заявлял, что у него слишком много дел, чтобы находить время для посещений суда. Речь о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Улюкаев заявил, что от Сечина, который сначала был потерпевшим, потом оказался в числе свидетелей, «остался только запах серы».


Улюкаев: Я прискорбно мало сделал для страны и людей


И о «раскаянии»:
Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда всё хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:09
    Ну офигеть какая проникновенная речь.

    Перефразирую - "я клал на вас с высокой колокольни пока мог и хотел это делать, но теперь уже не могу и поэтому очень извиняюсь".
    DEZINTO
    1. vovanpain Сегодня, 14:13
      Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей.

      Нет уж спасибо и на том,что не сделал слишком много,вообще бы без штанов ходили.
      vovanpain
      1. Шура пермский Сегодня, 14:17
        Похудел… не нравится министрам баланда…
        Шура пермский
        1. Anarchist Сегодня, 14:24
          Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей.

          А простые люди будут типа ''невинно убиенного'' Немцова, Собчак, Макаревича... Другими словами - под америкосов ляжет!
          Пополнит ряды овальной оппозиции...
          Anarchist
          1. vovanpain Сегодня, 14:32
            Цитата: Anarchist
            Пополнит ряды овальной оппозиции

            К другу Ходору поедет. drinks hi
            vovanpain
            1. Монос Сегодня, 17:54
              Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей.

              Слёзы душат! Человечище! Глыба! Луч света в тёмном царстве! А... нет, это не отсюда. Короче, золото чистейшей пробы!
              Либероиды, я всё правильно сказал? Не слышу ваших стонов на просторах "тюрьмы народов".
              Монос
        2. stas Сегодня, 14:30
          Шура не пори ерунду, Улькаев под домашнем аресте и питается дома.
          Теперь назначат ему условный срок, иначе сбежит за рубеж и многое разболтает про нашу власть.
          stas
          1. zivXP Сегодня, 14:52
            Да он и так знает, что язык надо держать на замке. Это полезнее для здоровья.
            zivXP
        3. Bulrumeb Сегодня, 14:47
          Какая баланда? Он под домашним арестом сидит
          Bulrumeb
        4. игорка357 Сегодня, 15:03
          Да я вас умоляю,какая баланда,кушает он не хуже чем до того как перестал быть министром!А похудел..так переживает за народ..
          игорка357
        5. Не либероид Русский Сегодня, 15:27
          баланда ? дома ?))) он испереживался как бы срок большой не влепили и не посильно нажитое "трудом" и взятками не конфисковали... вот и сбледнул с лица
          Не либероид Русский
        6. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:13
          он слишком мало ее пожрать успел,подольше пожует,больше времени подумать будет о своей сущности крысячей.
          Ратник с пулеметом
        7. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:15
          хотя закончится все как всегда голимым фарсом(в крайнем случае амнистию придумают)
          Ратник с пулеметом
      2. nikolaev Сегодня, 15:27
        ... да, он так и не нашел дна. Теперь будет искать его в камере ... Сокамерники подскажут где
        nikolaev
        1. Стропорез Сегодня, 16:21
          Цитата: nikolaev
          . да, он так и не нашел дна.

          У них у всех не дно а днище, которое уже давно вышибло!
          Стропорез
      3. Scoun Сегодня, 16:35
        Цитата: vovanpain
        Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей.

        Нет уж спасибо и на том,что не сделал слишком много,вообще бы без штанов ходили.

        Именно он вещал что надо урезать социалку, образование и Здравохранение... интересно, он реально что-то осознал и берега увидел
        Scoun
    2. volodya Сегодня, 14:13
      Цитата: DEZINTO
      Ну офигеть какая проникновенная речь.

      Перефразирую - "я клал на вас с высокой колокольни пока мог и хотел это делать, но теперь уже не могу и поэтому очень извиняюсь".

      volodya
      1. Alex777 Сегодня, 14:18
        У нас что, еще одним правозащитником больше стало?
        Все правительство туда надо, хотя бы на экскурсию! Как эффективно-то! laughing
        Alex777
        1. НасРать Сегодня, 14:29
          За всё правительство и президента, товарищ будет чалить срок...от звонка, до звонка!...если доживет..
          Электорат - счастлив! Злодей наказан..... bully И как все совпало - наказание, выдвижение официальное в президенты ... Хе-хе!

          Ату! Ату его, господа комрады! bully Спектакль удался!
          НасРать
          1. vovanpain Сегодня, 14:38
            Цитата: НасРать
            Ату! Ату его, господа комрады!

            А что его по головке погладить и обьявить узником совести,тот еще гусь. wink
            Цитата: НасРать
            Злодей наказан..... И как все совпало - наказание, выдвижение официальное в президенты ... Хе-хе!

            Да не наказан еще,приговора не было,но думаю наказание и будет окончено вместе с приговором,ведь мается бедняга lol уже целый год...под домашним арестом. laughing
            vovanpain
            1. НасРать Сегодня, 14:57
              Цитата: vovanpain

              ...А что его по головке погладить и обьявить узником совести,тот еще гусь. wink ...


              Да нет.... смешно просто... (в смысле смех сквозь слезы - не за Улюкаева естественно слезы!)
              НасРать
          2. Стирбьорн Сегодня, 16:43
            Цитата: НасРать
            Электорат - счастлив! Злодей наказан..... И как все совпало - наказание, выдвижение официальное в президенты ... Хе-хе!

            Судя по всему его посадят, а то надо ж чем то подкрепить очередное выдвижение Путина. "Победа" в Сирии очень блеклая, да и большинству народа на эту Сирию положить, а уж на фоне неспособности наших чинуш защитить своих спортсменов...так что нужна сакральная жертва и Улюкаев на нее подходит, о чем ему видать к ужасу и сообщили...потому и о народе простом вспомнил. Это уж такая традиция у наших верхов, вспоминать о народе, когда дело труба!
            Стирбьорн
    3. cerbuk6155 Сегодня, 14:49
      Хорошая речь от человека который сам а не адвокат отвечает. А вы видно лучше всех все видите-кто виновен а кто нет. А где же тогда на скамье подсудимых сам даватель взятки или там уже все проплачино. В МОК тоже так заявляют на РОССИЮ. Значит им и надо верить. soldier
      cerbuk6155
      1. игорка357 Сегодня, 15:05
        Взятку мог дать и сотрудник,вы об этом не думали?
        игорка357
        1. cerbuk6155 Сегодня, 15:56
          Какой сотрудник если Улюкаева лично Сечин встречал и за столом с ним сидел. soldier
          cerbuk6155
    4. Венд Сегодня, 15:10
      Цитата: DEZINTO
      Ну офигеть какая проникновенная речь.

      Перефразирую - "я клал на вас с высокой колокольни пока мог и хотел это делать, но теперь уже не могу и поэтому очень извиняюсь".

      Ну прямо как отставной западный политик. У тех тоже, как только попадают в отставку или тюрьму, сразу просыпается сознательность. А вообще никто Улюкаеву не мешает даже сейчас начать работать для людей, деньги то остались. Пусть адвокаты создадут фонд помощи для россиян. Никто не мешает. Было бы желание.
      Венд
    5. Антианглосакс Сегодня, 16:28
      Цитата: DEZINTO

      Перефразирую - "я клал на вас с высокой колокольни пока мог и хотел это делать, но теперь уже не могу и поэтому очень извиняюсь".

      Это стиль и образ жизни и суть мировоззрения всех, кто дорвался до власти в России после горбачёвщины и ебновщины.
      Антианглосакс
  2. Million Сегодня, 14:10
    А кто же его назначил на эту должность?Он ответственности не несет?
    Million
    1. Кент0001 Сегодня, 14:17
      Тссссс!!!! В определенных моментах эти вопросы просто не обсуждаются......
      Кент0001
    2. Комментарий был удален.
    3. игорка357 Сегодня, 15:07
      Не несёт,вы,своего всю жизнь честного сына на должность поставите,а он воровать через год начнёт,вы виноваты?
      игорка357
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:10
    Суд рыдает в голос, он его последнего слова -думают амнистировать, вернуть конфискованное, и домой отпустить!
    Геркулесыч
    1. kepmor Сегодня, 14:53
      маловероятно...выборы на носу...ритуал жертвоприношения вряд ли отменят...
      kepmor
    2. Стропорез Сегодня, 17:36
      Цитата: Геркулесыч
      Суд рыдает в голос, он его последнего слова -думают амнистировать, вернуть конфискованное, и домой отпустить!

      Стропорез
  4. Masya Masya Сегодня, 14:11
    Не поняла, он что второй шанс просит? Со второй попытки сделает больше? recourse ещё больше... lol
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:17
      Марина love -он хочет по "мосту немцова " ночью прогуляться am очень! !! am
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 14:44
        Витальевич, love подозреваю, что это Вам очень хочется что бы он там прогулялся... wink а так все будет чики- пуки... поймали, показали отпустили- спортивная рыбалка... и мом он этот за версту обходить будет... lol
        Masya Masya
        1. den3080 Сегодня, 14:52
          и ещё поцеловали))) в фильмах про спортивную рыбалку, которые кажут по всяким дискавери, поцелуй это неотъемлемая часть постановки
          den3080
  5. трофим Сегодня, 14:11
    Да уж, весьма прискорбно. Видно не успел, сильно занят был. На себя работал.
    А последний абзац ничего так. Ты глянь как тюрьма глаза на мир открывает. Надо утыркам из правительства ротацию на постоянной основе с этим тарпилой горемычным устроить. В целях так сказать всеобщего просветления и сближения с народом.
    трофим
  6. japs Сегодня, 14:14
    Надеюсь, что у него теперь найдется время подумать о жизни.
    Жаль только, что "свидетель" остался только свидетелем.
    japs
  7. Neserg Сегодня, 14:14
    Не мы вас наказали и не мне вас прощать.
    Т. к. зла на вас не держу
    Увы но вы сами себя наказали.
    Увы но часто мы сами себя наказываем но осознаем намного позже.
    Neserg
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:15
    Лицемер, которого принесли в жертву массам, для имитации видемости закона в стране. Таких как улюлкакал несть числа, рядом должны быть и айфонус человекоподобный, и Эль-воровка набирушкина, и много подобных, но стая решила поделиться только улюлкакалым...
    Геркулесыч
  9. Оверлок Сегодня, 14:15
    первый пошел. Если дождусь таких слов от Медведева- напьюсь
    Оверлок
    1. Greenwood Сегодня, 14:30
      А от Путина и Чубайса? lol
      Greenwood
      1. kepmor Сегодня, 14:42
        не дождётесь...
        kepmor
        1. Оверлок Сегодня, 14:43
          вот это точно! А жаль!!!!!
          Оверлок
          1. Greenwood Сегодня, 14:52
            Да ладно вам жалеть. Всё ещё впереди! good
            Greenwood
            1. Оверлок Сегодня, 14:57
              да не доживу, а хочется
              Оверлок
    2. Bulrumeb Сегодня, 14:49
      За Вашу печень можно быть спокойным laughing
      Bulrumeb
      1. Оверлок Сегодня, 14:57
        пока не шалит, родимая
        Оверлок
    3. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:57
      Цитата: Оверлок
      ....Если дождусь таких слов от Медведева- напьюсь

      Цитата: Greenwood
      А от Путина и Чубайса? lol

      Я бы так не рисковал....
      Все оставшуюся жизнь исключительно на кефире, просто не готов...
      СомневаюсьЯ
      1. Оверлок Сегодня, 16:01
        в жизни хочется радости
        Оверлок
    4. Галеон Сегодня, 16:15
      Цитата: Оверлок
      первый пошел. Если дождусь таких слов от Медведева- напьюсь

      Все зубоскалят на этой новости, и это нормально, но вы вот сказали, так сказали. Порадовали душевно. good hi
      Галеон
  10. Кент0001 Сегодня, 14:16
    Сечин вааще офигевши тип, клал он на судебную власть, как в прочем и остальные "друзья". Вот так живем и будем жить...к сожалению.
    Кент0001
    1. kepmor Сегодня, 14:44
      нам к сожалению...им в радость...
      kepmor
  11. Ego cogito ergo sum Сегодня, 14:18
    "Улюкаев заявил, что от Сечина, который сначала был потерпевшим, потом оказался в числе свидетелей, «остался только запах серы».
    Рядом должен с Улюкаевым быть,а сам весь в трудах да заботах,бедолага...
    " который четырежды вызывался на судебные заседания в качестве свидетеля, но всякий раз заявлял, что у него слишком много дел, чтобы находить время для посещений суда. Речь о главе «Роснефти» Игоре Сечине."
    Ego cogito ergo sum
    1. voyaka uh Сегодня, 14:48
      "который четырежды вызывался на судебные заседания в качестве свидетеля,
      но всякий раз заявлял, что у него слишком много дел, чтобы находить время для посещений суда"////

      Причем, он все и затеял - организовал подставу.
      Одного только неявления на суд главного свидетеля достаточно для оправдания
      подозреваемого.
      voyaka uh
      1. uskrabut Сегодня, 17:34
        Цитата: voyaka uh
        Одного только неявления на суд главного свидетеля достаточно для оправдания
        подозреваемого.

        Напомните, кто это сказал: "А судьи кто?"
        uskrabut
  12. Esoteric Сегодня, 14:18
    Лёша! Можно буду так называть, ведь мы одногодки. Когда вы живёте обыденной, чиновничей жизнью, вас мало интересуют конкретные люди, человеки во плоти. Вы нас рассматриваете, как электорат, пушечное мясо, человеческий материал. Как только вас прижимают обстоятельства, вы начинаете вспоминать, что жизнь коротка, а сделано так мало...Могу вам посоветовать отправлять средства на номера 8888, 2222...фонды помощи больным детям. Встретите последний час в рубище, но с человеческим лицом. Что касается тюрьмы, так и там люди живут...Правда, некоторые недолго... crying
    Esoteric
  13. SCHWERIN Сегодня, 14:20
    Я вспоминаю, как он тер тому же народу, что не надо менять рубли на валюту т.к. рубль будет только укрепляться. И думаю многие ему поверили. Просто он попался, а другие нет. Приводил цитаты из жизни великих людей, напр. Ф.Кастро. Но Фидель, из богатейшей семьи, пошел в леса вместе с друзьями и простыми людьми воевать против проамериканского правления. Совершил поступок, а этот так бы и сидел в своем кресле, если бы его не поймали с деньгами. Правда история мутная.
    SCHWERIN
    1. Правда Сегодня, 14:44
      Цитата: SCHWERIN
      Я вспоминаю, как он тер тому же народу, что не надо менять рубли на валюту т.к. рубль будет только укрепляться. И думаю многие ему поверили.

      Это сегодняшнее:
      Рубль устойчив, и его курс не обвалится ни в этом, ни в следующем году. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в онлайн-интервью «Газете.ру».
      Правда
  14. мичман Сегодня, 14:21
    А этот тип вообще ничего полезного для страны не делал. Я уже писал, что один раз по оборонным предприятиям Москвы (их было 305 предприятий), пришел к нему с Вольским А.И. Поговорили, сказали, что думаем о нем и гайдаре и ушли. С этими типами страну можно только разрушить. И когда их все истребят, исправить нельзя. Честь имею.
    мичман
  15. Шукшин Сегодня, 14:23
    "Золотой души человек"
    Шукшин
  16. bober1982 Сегодня, 14:26
    То,как держался Улюкаев во время судебного разбирательства - вызывает уважение, и такое же уважение вызывают и его последние слова перед оглашением приговора.Что сказать, от сумы и от тюрьмы не зарекайся,как хорошо известно.
    bober1982
    1. Maksud Сегодня, 14:46
      ...и слово сказал подсудимый,
      крестясь на незримый киот:
      "Как есть сирота я голимый.
      Прости, православный народ!
      Теперь я готов хоть на плаху!"
      Земной он отвесил поклон.
      И рвал на груди он рубаху
      И свой целовал медальон...

      Maksud
  17. Greenwood Сегодня, 14:32
    Что-то мне подсказывает, что подержает его немного. Потом выпустят досрочно за хорошее поведение, и сбежит он за бугор. И возможно даже станет очередной "жертвой режима".
    Greenwood
  18. НЕКСУС Сегодня, 14:34
    Я часто шёл на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня люди, я виноват перед вами.

    Другими словами-Я часто давал взятки таким же чинушам верхнего эшелона власти,и получать от них же взятки.
    И это был министр первого звена управления страной. А теперь вопрос- НУ И КОГО МЫ ВЫБИРАЕМ,если после назначают взяточников и воров? Или Улюкаев единственный такой?А Сердюков? Я уж не говорю о Чубайсе и Кудрине...
    НЕКСУС
  19. Sovetskiy Сегодня, 14:38
    Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда всё хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей.

    Охренеть! Прозрение наступает только после приговора?
    По Улюкаеву получается что нужно пересажать всю власть, чтобы они поняли что поставлены туда не для работы на себя, а на народ? Я надеялся что они все понимают, но прикидываются, ан нет, все таки новое сословие со своим мЫшлением.
    Sovetskiy
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:41
      Цитата: Sovetskiy
      ан нет, все таки новое сословие со своим мЫшлением.

      Все проще...мы живем в разных Россиях.
      НЕКСУС
  20. AlexS Сегодня, 14:38
    Ха-ха-ха. Не надо пожалуйста!!!
    AlexS
  21. cerbuk6155 Сегодня, 14:41
    Дело Улюкаева и дело МОК с наездом на РОССИЮ и ее спортсменов-это одно и тоже. Все это шито белыми нитками. Чисто заказные дела-товарищи вы пишите такие отзывы-хоть мозги включайте иногда. soldier Доказательства у стороны обвинения -НЕТ. Такое дело можно завести на каждого из вас и все будут писать-вот какие продажные людишки собрались...... soldier
    cerbuk6155
    1. Оверлок Сегодня, 14:45
      я вот не понял - Сечин агент Трампа? А прокуратура РФ- Госдеп?
      Оверлок
      1. cerbuk6155 Сегодня, 16:07
        А где про агента вы прочитали. Еще раз прочтите и включите свою голову а то еще напишете сколько агент Уругвая Сечин поставил в Уганду грибов, а прокуратура наверно разберется кто виноват, Улюкаев или еще кто-но конечно не Сечин который в данный момент сидит на своей даче вместе с прокурором и пьет виски посмеиваясь. soldier
        cerbuk6155
        1. Оверлок Сегодня, 16:16
          Дело Улюкаева и дело МОК с наездом на РОССИЮ и ее спортсменов-это одно и тоже
          ----------
          вы так выразились? Есть общее мнение, что МОК лег под штаты, а дело Улюкаева вами упоминается в общей канве с МОК, то и возникает мой вопрос. Ведь дело против Улюкаева спровоцировал Сечин, а возбудила прокуратура РФ.
          Получается, по вашим словам, что Сечин и прокуратура РФ совершили наезд на РОССИЮ?
          Изъясняйтесь понятнее
          Оверлок
          1. cerbuk6155 Сегодня, 17:15
            Не наезд а то что дело сшито белыми нитками. А МОК не лег под США, а США им управляют и ставят там только своих людей которые будут делать то что им скажет хозяин. МОК сам без поддержки США ни сказать не сделать ни чего не может. США его содержат и будут дальше содержать. И МОК будет делать ту работу которую ему скажет его начальник. А нет-сразу вылетят и придут другие. Так же на любой работе. Не надо строить фантазии. soldier
            cerbuk6155
  22. starogil Сегодня, 14:42
    Интересно с какого бодуна суд присудил взыскать с него штраф в 500 000 000 рублей?
    Почему не конфискация всего нажитого непосильным трудом?
    starogil
    1. Bulrumeb Сегодня, 14:53
      Да потому что благодаря нашей разлюбезной власти такого наказания как конфискация нажитого непосильным трудом у нас просто нет.
      Bulrumeb
      1. Antidote Сегодня, 15:02
        А что там с Захарченко? Тоже штраф?
        Antidote
        1. cerbuk6155 Сегодня, 16:12
          Что вы. Про него вообще забудут. Убрать его НЕЛЬЗЯ не потому что нельзя-а просто нельзя, сразу может кое что всплыть. И посадить нельзя. Забудут и найдут решение как по тихому все замять. ОН же честно говорит что деньги ПОДБРОСИЛИ. soldier
          cerbuk6155
  23. nemec55 Сегодня, 14:45
    УФФ слава Богу
    nemec55
  24. Комментарий был удален.
  25. vladimirvn Сегодня, 14:47
    "Колокол может начать звонить по любому из вас»: последнее слово Улюкаева. laughing
    vladimirvn
  26. Forcecom Сегодня, 14:50
    Увы он снова не смог в Русский язык, вместо:
    а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей.

    он хотел сказать " а в том, что приступно мало сделал для страны и людей."
    Forcecom
  27. olimpiada15 Сегодня, 14:55
    Ну почему же мало сделал для страны и людей . Очень даже много принёс зла стране, о людях и говорить не приходится.
    olimpiada15
  28. vladimirvn Сегодня, 15:00
    Некоторые уже рабочие спецовки начали примерять.
    vladimirvn
    1. uskrabut Сегодня, 17:27
      Цитата: vladimirvn
      Некоторые уже рабочие спецовки начали примерять

      А надо бы тюремную робу
      uskrabut
  29. prior Сегодня, 15:04
    Чтобы такое услышать, следовало бы пересажать всех российских чиновников.
    prior
  30. den3080 Сегодня, 15:04
    Приговор объявят 15 декабря, после недельного заседания в совещательной комнате.
    den3080
  31. 16112014nk Сегодня, 15:06

    Всё, что нужно знать об антинародном пр-ве России.
    16112014nk
  32. juneart Сегодня, 15:53
    Цитата: Шура пермский
    Похудел… не нравится министрам баланда…


    Так он в десяти комнатной квартире " сидел " !! с личным поваром и косметологом)
    juneart
  33. komrad buh Сегодня, 15:57
    "Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей." НЕ ВЕРЮ
    komrad buh
  34. Пленник Сегодня, 16:00
    Ладно не скорби. Нам твоих дел хватило- сыты по голо. Твоих "братьев по разуму" бы ещё от постов отрешить, что бы больших дел "для страны и людей" не натворили.
    Пленник
  35. Cartalon Сегодня, 16:05
    При власти запомнился высокомерной скотиной, потому и погорел наверное, выбрал противника не своей категории, дело конечно выдуманное, ведь обвини его в реальных преступлениях, он мог других потянуть, а может это вообще просто цирк и человек роль играет.
    Cartalon
  36. Галеон Сегодня, 16:09
    Впервые этот деятель пролез в госудму в 1996 году, избираясь от Чертаново-Южное в Москве. За 22 года он сделал не прискорбно мало - он вообще ничего не сделал. Простите, хочется на такое ответить ему, как хоть одному из сотен подобных: "да пропади ты пропадом в своей тюрьме"!
    Галеон
  37. 23424636 Сегодня, 16:20
    от тюрьмы и от сумы не зарекайся , а то что попал под ФД 20 Сечина и жив остался- веселись ибо эти ниже расстрельной не опускаются...
    23424636
  38. ul_vitalii Сегодня, 16:46
    Эти слова из жалости к себе.
    ul_vitalii
  39. panov_panov Сегодня, 17:24
    Да ты же мой золотой!)) Озаботился судьбиной народной) Сердобольный ты наш!))
    panov_panov
  40. olegator Сегодня, 17:24
    А не взяли бы за жабры - так и искал бы сидел очередное дно? Что-то как-то нет жалости к этому гражданину. Есть желание увидеть рядом с ним ещё пачку таких же "безумно мало сделавших". И чем быстрее - тем лучше.
    olegator
  41. uskrabut Сегодня, 17:25
    Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются[i][/i]
    Походу надо всех министров, депутатов, губернаторов и глав муниципалитетов необходимо пропускать через следственные процедуры, чтобы они начали лучше понимать проблемы народа.
    uskrabut
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