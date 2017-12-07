Улюкаев: Я прискорбно мало сделал для страны и людей
Суд предоставил подсудимому Алексею Улюкаеву последнее слово перед оглашением окончательного вердикта. «Последнее слово» экс-министра экономического развития оказалось настоящей «мелодрамой» с просьбами о прощении и заявлениями, что вёл он себя неподобающим образом.
РИА Новости приводит несколько выдержек из заявления подсудимого, обвиняемого в коррупционных преступлениях:
В своём «последнем слове» на суде Улюкаев не обошёл вниманием и человека, который четырежды вызывался на судебные заседания в качестве свидетеля, но всякий раз заявлял, что у него слишком много дел, чтобы находить время для посещений суда. Речь о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Улюкаев заявил, что от Сечина, который сначала был потерпевшим, потом оказался в числе свидетелей, «остался только запах серы».
И о «раскаянии»:
РИА Новости приводит несколько выдержек из заявления подсудимого, обвиняемого в коррупционных преступлениях:
Я часто шёл на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня люди, я виноват перед вами.
В своём «последнем слове» на суде Улюкаев не обошёл вниманием и человека, который четырежды вызывался на судебные заседания в качестве свидетеля, но всякий раз заявлял, что у него слишком много дел, чтобы находить время для посещений суда. Речь о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Улюкаев заявил, что от Сечина, который сначала был потерпевшим, потом оказался в числе свидетелей, «остался только запах серы».
И о «раскаянии»:
Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда всё хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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