Улюкаев: Я прискорбно мало сделал для страны и людей

Я часто шёл на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня люди, я виноват перед вами.

Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда всё хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей.