"Вертолеты России" передали в войска все Ка-52 по гособоронзаказу 2017 года

Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны в срок и с надлежащим качеством

"Вертолеты России" передали Минобороны России все запланированные к поставке в этом году разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", сообщил журналистам в четверг заместитель гендиректора по продажам Владислав Савельев.— приводит его слова пресс-служба.Сообщается, что машины приняты представителями эксплуатирующих организаций и в настоящее время готовятся к отправке в воинские части воздушным транспортомРазведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.Вертолет оснащен современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия.