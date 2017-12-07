17:59 07 декабря

"Вертолеты России" передали в войска все Ка-52 по гособоронзаказу 2017 года

"Вертолеты России" передали Минобороны России все запланированные к поставке в этом году разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", сообщил журналистам в четверг заместитель гендиректора по продажам Владислав Савельев.

Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны в срок и с надлежащим качеством
— приводит его слова пресс-служба.

"Вертолеты России" передали в войска все Ка-52 по гособоронзаказу 2017 года



Сообщается, что машины приняты представителями эксплуатирующих организаций и в настоящее время готовятся к отправке в воинские части воздушным транспортом

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.

Вертолет оснащен современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 16

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  1. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:17
    "Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы..."
    А сколько было запланировано?
    Один?

    Как в старом анекдоте:
    - Вот тут полетят наши самолеты.
    - Все?
    - Да. Оба.
    СомневаюсьЯ
    1. 210окв Сегодня, 15:22
      Сколько надо,столько и передали.Сие нам знать не положено.Я думаю что около десятка
      Цитата: СомневаюсьЯ
      "Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы..."
      А сколько было запланировано?
      Один?

      Как в старом анекдоте:
      - Вот тут полетят наши самолеты.
      - Все?
      - Да. Оба.
      210окв
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:34
        Цитата: 210окв
        Сколько надо,столько и передали.....Я думаю что около десятка

        Только надо не около десятка, а 400 шт. в год. Ну конечно не только Ка-52, а всех типов. Для полного обновления парка АА.
        Оттого и анекдоты на ум лезут....
        СомневаюсьЯ
      2. Рязанец87 Сегодня, 15:49
        "Не положено", "Держать и не пущать".

        АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны России в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", всего до 2020 года будет поставлено 50 таких машин, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/armiya-i-opk/4309841
        Рязанец87
      3. ranger Сегодня, 15:50
        Цитата: 210окв
        Сие нам знать не положено.

        Кем не положено, кто вам не положил?
        В России все секрет и ничего не тайна... hi
        ranger
      4. СомневаюсьЯ Сегодня, 16:09
        Цитата: 210окв
        ...Сие нам знать не положено....

        Цитата: ranger

        В России все секрет и ничего не тайна... hi

        Я совсем не против, чтоб не знать. Я даже за.
        Но я против того, что имитация деятельности выдается за достижение.
        Что такое 14 машин? Да даже 50? Да даже 120?
        14 должно строить в месяц. В месяц, а не в год. И пусть я не буду знать сколько именно их построили, сколько именно их в войсках. В этом случае, пусть...
        СомневаюсьЯ
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:33
      На вооружении около 120 единиц Ка-52, а в 2017 передали 14 единиц Ка-52.
      Владыка Ситх
  2. Livonetc Сегодня, 15:17
    "в срок и с надлежащим качеством"
    Всегда бы так
    Livonetc
    1. активатор Сегодня, 15:26
      Цитата: Livonetc
      "в срок и с надлежащим качеством"
      Всегда бы так

      А когда принимали ми28 сообщали ,что принимали с недостатками?
      активатор
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:25
    Не сомневался.
    ВЕРЕСК
  4. ВохаАхов Сегодня, 15:27
    Цитата: СомневаюсьЯ
    "Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы..."
    А сколько было запланировано?
    Один?

    Как в старом анекдоте:
    - Вот тут полетят наши самолеты.
    - Все?
    - Да. Оба.

    Была информация о том, что в этом году передадут 14 вертолетов этого типа.
    ВохаАхов
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:31
    А сверх плана, там хотя бы пары бортов не сделали? ???? belay
    Геркулесыч
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:45
      там хотя бы пары бортов не сделали? Проскочила инфа,что-17.Не утверждаю.Но-вполне возможно.Хотя-по итогам года цифиря,вероятно увеличится.Заводы шпарят на совесть.
      ВЕРЕСК
      1. Джедай Сегодня, 16:06
        Димыч, привет! hi А тебе как вертолётчику это разве душу не радует? wink drinks
        Джедай
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:11
          Джедай!Здорово,бродяга!Не просто радует!Я в восторге!Переодически в Красноярске вижу,а иногда и присутствую на перелётах.Много машин ходит.И Су-35,30,34.Вертокрылов-то же немало пролетает.Сколько раз дозаправлялись в "Черемшанке" те-жн Ка-52 и Ми-28.Песня!Лупим не по малу!Растём!!! drinks hiПечаль в том,что я уже не в теме...Скинуть лет 30!Да в Авиацию!Вот это-житуха!Хотя и в 90-е не сильно плохо жилось.(Самое собачье-с куревом был дифицит.)
          ВЕРЕСК
    2. user1212 Сегодня, 16:13
      Цитата: Геркулесыч
      А сверх плана, там хотя бы пары бортов не сделали? ????

      Вот же жадные на ВО форумчане laughing
      user1212
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