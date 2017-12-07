18:00 07 декабря

Литва создаст комиссию по "противодействию угрозам" со стороны Белорусской АЭС

В кабинете министров Литвы заявили, что готовят особый план на случай, если строящаяся Белорусская АЭС в конечном итоге всё же начнёт генерацию электрической энергии. При этом план носит название «плана противодействия угрозам со стороны БАЭС».

По словам советника главы литовского правительства, необходимо создать особую комиссию, которая будет состоять из представителей Минобороны, МВД, Минфина, МИД и Минэнерго и Министерства охраны окружающей среды Литвы. Заявлено, что для разработки плана «противодействия» планируется подключить специалистов по атомной энергии.

Информационный портал BaltNews со ссылкой на правительственного чиновника сообщает, что целью работы комиссии станет «минимализация возможных случайных и обусловленных проявлений, вызванных ионизирующим изучением» от атомной электростанции. Одно только это заявление говорит об уровне литовской правительственной истерии вокруг строительства АЭС в Республике Беларусь. О каком угрожающем Литве «ионизирующем излучении АЭС» говорится в заявлении, и как этому «ионизирующему излучению» литовские власти собираются противостоять? - не конкретизируется.


Литва создаст комиссию по "противодействию угрозам" со стороны Белорусской АЭС


Известно о том, что БАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года. Строительство ведётся под надзором МАГАТЭ.

Использованы фотографии: Росатом
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Комментарии 28

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  1. BerBer Сегодня, 16:22
    Шавки прибалтийские - других слов нет. А были частью великой страны. Никакого уважения к себе и к своему народу.
    BerBer
    1. 210окв Сегодня, 16:26
      Они даже когда были частью-камень за пазухой носили.Особенно эстонцы.
      Цитата: BerBer
      Шавки прибалтийские - других слов нет. А были частью великой страны. Никакого уважения к себе и к своему народу.
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 16:34
        В кабинете министров Литвы заявили, что готовят особый план на случай, если строящаяся Белорусская АЭС в конечном итоге всё же начнёт генерацию электрической энергии.


        Конечно начнет и вы будете её покупать , потому что она дешевле.
        Идущий
        1. NordOst16 Сегодня, 16:48
          Электроэнергия с аэс по определению дешёвой быть не может.
          NordOst16
          1. Идущий Сегодня, 16:52
            Я не сказал дешёвой , я сказал дешевле , чем они сейчас покупают в Европе.
            Идущий
      2. Шура пермский Сегодня, 16:39
        Им завидно просто,им то свет у нас с ес надо покупать
        Шура пермский
    2. Тралл Сегодня, 16:27
      Идиёты. Свою, доставшуюся нахаляву от СССР, Игналинскую АЭС закрыли в угоду Европе, а теперь бесятся.
      Тралл
      1. BerBer Сегодня, 16:29
        Логикой и прагматизмом тут и не пахнет точно.
        BerBer
        1. словак Сегодня, 17:53
          Как раз наоборот. Комиссия, это возможность посадить своих людей на не пыльную, высокооплачиваемую работу. Никто ведь не сказал, что она будет реально "противодействовать", они будут писать, думать и публиковать отчеты.
          словак
      2. NordOst16 Сегодня, 16:49
        Ну рбмк там стоял. Я вот тоже жду когда старые блоки лаэс выведут ибо чет не внушают мне они доверия.
        NordOst16
    3. Радио-няня Сегодня, 16:34
      От того и бесятся, что БЫЛИ!!
      Радио-няня
      1. BerBer Сегодня, 16:42
        Идиотизм по разному проявляется. А уж как Украина оличилась в этом плане...
        BerBer
    4. Chertt Сегодня, 16:43
      "Одно только это заявление говорит об уровне литовской правительственной истерии вокруг строительства АЭС в Республике Беларусь"
      Мы в России уже привыкли к невменяемости прибалтов, А вот Белорусов ждут неприятные открытия
      Chertt
    5. Primoos Сегодня, 16:47
      Хана приебалтской ауре в астрале. Ионизирующее излучение, облучение и отлучение ещё не началось, а мозг уже через нос вытек.
      Primoos
  2. Кокос Сегодня, 16:23
    Если так боятся ..пусть носят свинцовые трусы laughing и кастрюли на головах..как их братья на Украине..
    Кокос
    1. Комментарий был удален.
      1. Тралл Сегодня, 16:32
        А что ей защищать то? smile Или у неё там(боюсь даже представить)...
        Тралл
        1. Комментарий был удален.
  3. 210окв Сегодня, 16:24
    Шпротники!Заменяйте радиацию в розетке!Это я вам как электрик говорю.. wassat
    210окв
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:29
    Литва...Несуществующая субстанция.Расплавление мозга уже невозможно предотвратить,как и существование данного анклава в ближайшем будущем.
    ВЕРЕСК
  5. Вежливый Лось Сегодня, 16:30
    целью работы комиссии станет «минимализация возможных случайных и обусловленных проявлений, вызванных ионизирующим изучением» от атомной электростанции.

    От всяких там ионизирующих излучений отлично помогает шапочка из алюминиевой фольги. В особо тяжелых случаях - алюминиевая кастрюля. При помощи этих нехитрых средств удалось спасти рассудок целой нации, которую во время ритуальных патриотических скачек по приказу Путина облучали ХЗ-лучами агенты ФСБ.
    Примечание: эффективность обеспечивается при условии круглосуточного ношения.
    Вежливый Лось
    1. Topotun Сегодня, 16:42
      И самое главное подпрыгиваний на месте. А то одной шапочки может не хватить.
      Topotun
  6. prior Сегодня, 16:31
    Литва становится просто опасной для окружающих стран своими шизофреническими "излучениями".
    prior
  7. Керенский Сегодня, 16:32
    необходимо создать особую комиссию, которая будет состоять из представителей Минобороны, МВД, Минфина, МИД и Минэнерго и Министерства охраны окружающей среды Литвы. Заявлено, что для разработки плана «противодействия» планируется подключить специалистов по атомной энергии.

    Молодцы! Это сколько народа себе непыльную работу на годы нашла!
    Керенский
  8. хмурый лис Сегодня, 16:32
    Это просто Зависть .свою АЭС закрыли ,ваше дело покупайте дорогую зеленую энергию .И не мешайте другим странам Развиваться !!!!!если сами решили уйти в каменный век ..АЭС все таки Экологичней чем топить углем.И если грамотно вести работу станции все будет Нормально .
    хмурый лис
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 16:40
    Белорусская АЭС в конечном итоге всё же начнёт генерацию электрической энергии

    Что значит все же начнет? Начнет, начнет... Не сомневайтесь!
    Кусайте локти по потерянным мощностям Игналинской АЭС. У вас она была, а теперь кукиш... Пользуйтесь кукишем и... и башляйте Европе.
    КОТ БАЮН
  10. Siberia 9444 Сегодня, 16:54
    Эти по своему гусей гоняют laughing
    Siberia 9444
  11. Berkut24 Сегодня, 17:04
    Нам приходится пожинать плоды ошибки Петра Великого. Прибалты думают, что их территории отошли России по результатам войны между Россией и Швецией. Однако юридически это не так. Эти земли были выкуплены Петром за реальные серебро и золото. Чего-то особенного про население в договоре не говорилось, ибо самими шведами считалось настолько убогим, что в расчёт не бралось вовсе. Петру Первому надо было переселить этих граждан Швеции в их метрополию, как это сделал Сталин с финнами в 40-м и 44 годах прошлого столетия. Если бы этого не сделали, то в 91-м от нас откололся бы и Карельский перешеек.
    Я бы сейчас не стал спорить о государственности Прибалтов, Хотят границы - пусть имеют. Но т.к. вся из земля была нами выкуплена за конкретные деньги, то считаю возможным потребовать назад нашу государственную собственность, ибо компенсацию за неё мы так и не получили. После этого пусть обсуждают что хотят.
    Berkut24
  12. Хантер Сегодня, 17:04
    Что то давно на Батьку наезада не было...Он уже заскучал!
    Хантер
  13. Evgenijus Сегодня, 17:16
    Литва создаст комиссию по "противодействию угрозам" со стороны Белорусской АЭС

    Членам комиссии выдадут свинцовые рыцарские доспехи и они встанут шеренгой на границе Литва- Белоруссия ...
    Evgenijus
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