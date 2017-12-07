Литва создаст комиссию по "противодействию угрозам" со стороны Белорусской АЭС
В кабинете министров Литвы заявили, что готовят особый план на случай, если строящаяся Белорусская АЭС в конечном итоге всё же начнёт генерацию электрической энергии. При этом план носит название «плана противодействия угрозам со стороны БАЭС».
По словам советника главы литовского правительства, необходимо создать особую комиссию, которая будет состоять из представителей Минобороны, МВД, Минфина, МИД и Минэнерго и Министерства охраны окружающей среды Литвы. Заявлено, что для разработки плана «противодействия» планируется подключить специалистов по атомной энергии.
Информационный портал BaltNews со ссылкой на правительственного чиновника сообщает, что целью работы комиссии станет «минимализация возможных случайных и обусловленных проявлений, вызванных ионизирующим изучением» от атомной электростанции. Одно только это заявление говорит об уровне литовской правительственной истерии вокруг строительства АЭС в Республике Беларусь. О каком угрожающем Литве «ионизирующем излучении АЭС» говорится в заявлении, и как этому «ионизирующему излучению» литовские власти собираются противостоять? - не конкретизируется.
Известно о том, что БАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года. Строительство ведётся под надзором МАГАТЭ.
По словам советника главы литовского правительства, необходимо создать особую комиссию, которая будет состоять из представителей Минобороны, МВД, Минфина, МИД и Минэнерго и Министерства охраны окружающей среды Литвы. Заявлено, что для разработки плана «противодействия» планируется подключить специалистов по атомной энергии.
Информационный портал BaltNews со ссылкой на правительственного чиновника сообщает, что целью работы комиссии станет «минимализация возможных случайных и обусловленных проявлений, вызванных ионизирующим изучением» от атомной электростанции. Одно только это заявление говорит об уровне литовской правительственной истерии вокруг строительства АЭС в Республике Беларусь. О каком угрожающем Литве «ионизирующем излучении АЭС» говорится в заявлении, и как этому «ионизирующему излучению» литовские власти собираются противостоять? - не конкретизируется.
Известно о том, что БАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года. Строительство ведётся под надзором МАГАТЭ.
Использованы фотографии: Росатом
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