17:57 07 декабря

Командующим общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов

Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в адрес "Военного Обозрения".

Командующим общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов

генерал-майор Мурадов с личным штандартом

Сегодня в Самаре прошла торжественная церемония, на которой заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Сергей Полетучий вручил новому командующему личный штандарт и представил офицерам штаба армии
- сообщили в округе


Генерал-майор Мурадов Рустам Усманович окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя Орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации - Орденом «За военные заслуги».

Предыдущий командующий 2-й армией генерал Геннадий Жидко стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 2

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  1. Зяблицев Сегодня, 17:52
    Значит достоин - удачи Командующему! Не пух в поле от полей гонять....
    Зяблицев
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:57
    Могу только передать свои искренние поздравления! soldier Чтобы у него все на новом месте службы все наладилось, и было отлично! !! soldier good
    Геркулесыч
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