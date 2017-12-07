Командующим общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов

генерал-майор Мурадов с личным штандартом



Сегодня в Самаре прошла торжественная церемония, на которой заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Сергей Полетучий вручил новому командующему личный штандарт и представил офицерам штаба армии

Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в адрес "Военного Обозрения".- сообщили в округеГенерал-майор Мурадов Рустам Усманович окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя Орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации - Орденом «За военные заслуги».Предыдущий командующий 2-й армией генерал Геннадий Жидко стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ.