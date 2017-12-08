Тиллерсон о переговорах с Лавровым: Это была хорошая встреча

Я не скажу, чего мы достигли. Но если мы сможем достичь прогресса, он у нас обязательно будет. У нас был хороший диалог. У нас была кооперация. Пока ничего не решили. Нельзя это решить одной встречей.

Накануне в австрийской столице состоялась встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США. Как только Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон сели за стол переговоров, журналисты спросили у главы МИД РФ, что он думает по поводу признания Дональдом Трампом Иерусалима в качестве израильской столицы. Сергей Лавров многократно сделал вид, что вопрос не услышал.Встреча Тиллерсона и Лаврова прошла «на полях» Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где решили поприсутствовать и представители США.На сайте Государственного департамента США оставлен короткий комментарий Тиллерсона по поводу его встречи с министром иностранных дел России:Напомним, что ранее Тиллерсон назвал Россию главной угрозой европейской безопасности «из-за Украины». По словам Тиллерсона, именно украинский вопрос «мешает сближению США и России».Как видно, США постоянно что-то мешает. Напомним, что когда предыдущий президент США отказывался приехать на открытие Олимпиады в Сочи, никакого «украинского вопроса» на повестке российско-американских отношений ещё не было. Нашли такой повод как «ущемление прав ЛГБТ», создали так называемый «список Магнитского». Так что, вполне очевидно, что повод для конфронтации США будут искать всегда. Если не находят – придумывают его сами.