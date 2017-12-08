09:25 08 декабря

Тиллерсон о переговорах с Лавровым: Это была хорошая встреча

Накануне в австрийской столице состоялась встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США. Как только Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон сели за стол переговоров, журналисты спросили у главы МИД РФ, что он думает по поводу признания Дональдом Трампом Иерусалима в качестве израильской столицы. Сергей Лавров многократно сделал вид, что вопрос не услышал.

Встреча Тиллерсона и Лаврова прошла «на полях» Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где решили поприсутствовать и представители США.

Тиллерсон о переговорах с Лавровым: Это была хорошая встреча



На сайте Государственного департамента США оставлен короткий комментарий Тиллерсона по поводу его встречи с министром иностранных дел России:
Я не скажу, чего мы достигли. Но если мы сможем достичь прогресса, он у нас обязательно будет. У нас был хороший диалог. У нас была кооперация. Пока ничего не решили. Нельзя это решить одной встречей.


Напомним, что ранее Тиллерсон назвал Россию главной угрозой европейской безопасности «из-за Украины». По словам Тиллерсона, именно украинский вопрос «мешает сближению США и России».

Как видно, США постоянно что-то мешает. Напомним, что когда предыдущий президент США отказывался приехать на открытие Олимпиады в Сочи, никакого «украинского вопроса» на повестке российско-американских отношений ещё не было. Нашли такой повод как «ущемление прав ЛГБТ», создали так называемый «список Магнитского». Так что, вполне очевидно, что повод для конфронтации США будут искать всегда. Если не находят – придумывают его сами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. starogil Сегодня, 06:07
    МИД России вроде уже заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля? Или это - утка?
    starogil
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:29
      Российская сторона категорически против нагнетания напряженности на БВ заявлениями Трампа.
      rotmistr60
    2. Александр 3 Сегодня, 06:42
      (Сергей Лавров многократно сделал вид, что вопрос не услышал) По моему С Лавров дал понять что мы думаем по этому вопросу.Невмешательство.
      Александр 3
      1. Чёрный Сегодня, 08:45
        Это был короткий роман любви моей
        Это был красивый обман - игра теней
        Далеко ушёл караван случайных дней
        Где они растаяли, кто теперь знает

        Это увлекательный был аттракцион
        Так ещё никто не шутил, как я и он
        Он меня шутя посадил в пустой вагон
        Я шутя уехала в поезде ночью laughing
        ( из песни)
        Чёрный
    3. Chertt Сегодня, 07:15
      Цитата: starogil
      МИД России вроде уже заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля?

      Официальных заявлений нет, что своим молчанием подтвердил Лавров, И по умному, вообще России надо дистанцироваться от этой ситуации. Это только матрасники суются, куда их не просят. У РФ никаких "жизненно важных" интересов там нет
      Chertt
      1. starogil Сегодня, 09:04
        МИД России официально назвал Западный Иерусалим...
        lenta.ru›news/2017/04/06/new_capital/
        МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля. ..
        starogil
        1. Chertt Сегодня, 09:13
          Цитата: starogil
          lenta.ru›news/2017/04/06/

          Вы не глупый человек, надеюсь, Если вы сами читали новость по указанной ссылке,

          Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. «Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль»,

          вы знаете что никакого признания нет. Зачем считать, всех глупыми. Крайне разочарован
          Chertt
          1. starogil Сегодня, 09:23
            7 апреля 2017 Times of Israel Оригинал
            Times of Israel: Москва внезапно признала Западный Иерусалим столицей Израиля
            Короткая ссылка
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            МИД России опубликовал заявление, в котором неожиданно признал Западный Иерусалим столицей Израиля, а Восточный — столицей будущего палестинского государства, пишет The Times of Israel. В результате Россия стала первым государством на мировой арене, признавшим статус столиц за отдельными частями города, причём такой шаг Москвы стал сюрпризом для всех, включая местные власти.

            Оригинал новости ИноТВ:
            https://russian.rt.com/inotv/2017-04-07/Times-of-
            Israel-Moskva-vnezapno
            starogil
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:09
    У них всегда все "Ок". Улыбка до ушей по любому поводу и непробиваемое самомнение... Не заплатили бы пять лярдов за майдан- не покупали бы для России Крым. В попытке отыграться ещё и БВ потеряли... Но улыбка с "морды лица" не сходит. wassat
    Горный стрелок
    1. Chertt Сегодня, 07:10
      "Но если мы сможем достичь прогресса, он у нас обязательно будет.- Р.Тиллерсон"
      Рекс что у Кличко учится, или это особенности перевода
      Chertt
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:15
    Встреча хорошая , но только практических результатов от нее нету для России.
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
      Если наш заклятый враг хвалит эту встречу значит жди беды для России и нашего народа...либо усилят санкции либо заключили сепаратную сделку за спиной нашего народа...нет веры КРЕМЛЮ.
      Тот же ЛЕХА
    2. iliitchitch Сегодня, 06:28
      Цитата: Геркулесыч
      Встреча хорошая , но только практических результатов от нее нету для России.

      Если встреча продуктивная , значит , чего-то мы сливать будем .
      iliitchitch
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:29
    ...
    Пока ничего не решили. Нельзя это решить одной встречей.
    ...на то они и дипломаты - никогда не скажут правду прямо и открыто...
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    У нас был хороший диалог. У нас была кооперация. Пока ничего не решили

    Хорошо поговорили и даже "скооперировались", но ни чего не решили. А, что можно решать с оппонентом, который не просто не слышит собеседника, но и не желает его слушать. Сказано, что Россия враг, значит враг, который либо сдается, либо которого напрягают со всех сторон (что и происходит). Но у дипломатов работа такая - пытаться разговаривать и договариваться.
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:42
      Но у дипломатов работа такая - пытаться разговаривать и договариваться.

      У дипломатии РОССИИ выглядит это как битье по щеке американцами...то по правой надоело бьют по левой...скоро пинать по яйцам начнут когда руки устанут...в ответ от дипломатов России слышно только ...мы сожалеем... мы в недоумении...мы надеемся...мы рассчитываем...этот список меня уже смешит...
      смените пластинку...в ушах звон,стон и скрип зубов от такой дипломатии.
      Тот же ЛЕХА
      1. iliitchitch Сегодня, 07:00
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ...мы сожалеем... мы в недоумении...мы надеемся...мы рассчитываем...

        Это называется ПРОДВИЖЕНИЕ-к-ДРУЖБЕ . америка - вероятный друг . Дружил же тов.Брежнев с Бокассой . Бл.. , чё мы за народ такой ?
        iliitchitch
  6. Балу Сегодня, 06:48
    Тиллерсон назвал Россию главной угрозой европейской безопасности «из-за Украины». По словам Тиллерсона, именно украинский вопрос «мешает сближению США и России».

    Главной угрозой европейской безопасности является само существование баз США и НАТО на ее территории.
    Балу
  7. Симон Сегодня, 07:01
    По моему, от этой встречи толка не будет. Американцы все равно повернут так, как им надо. Говорят одно, а делают другое! yes
    Симон
  8. Masya Masya Сегодня, 07:23
    Как видно, США постоянно что-то мешает.

    Плохому танцору...
    Нельзя это решить одной встречей.

    Скажу больше... ни двумя, ни тремя... ни десятью нельзя это решить, переливая пустое в порожнее...
    Masya Masya
  9. Кент0001 Сегодня, 08:46
    Хорошая для кого?
    Кент0001
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