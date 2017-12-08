09:22 08 декабря

Что Эрдоган наговорил в Афинах?

Впервые за 65 лет президент Турции отправился с визитом в Грецию. Напомним, что между этими странами, входящими в блок НАТО, в течение десятилетий есть взаимные территориальные претензии, что, кстати, не мешает им находиться в Североатлантическом военном блоке. Вопросы существуют по ряду небольших островов, а также по статусу Северного Кипра, который Греция не готова признать независимой или турецкой территорией.

Как только Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Афины, начались весьма резкие заявления как с его стороны, так и со стороны греческого президента Прокописа Павлопулоса. Эрдоган в очередной раз повторил, что Лозаннский мирный договор от 1923 года, установивший границы между Турцией и Грецией, является несправедливым, и его нужно непременно пересмотреть.

В свою очередь Павлопулос заявил, что Греция отвергает саму возможность пересмотра Лозаннского договора, так как это приведёт к негативным последствиям в Средиземноморском регионе.


Что Эрдоган наговорил в Афинах?


Помимо территориальных претензий Эрдоган в Афинах заявил, что Анкару беспокоит «нарушение прав мусульман на территории Греции». По словам Эрдогана, мусульманам на севере Греции Афины запрещают выбирать собственных муфтиев, а занимаются централизованным их назначением.

Также Эрдоган выразил недовольство Павлопулосу тем, что Греция не выдаёт восемь турецких военнослужащих, сбежавших после неудавшейся попытки государственного переворота в стране.

Многочисленные претензии Эрдогана вызвали существенно негативную реакцию в стане греческих властей и общественности. Греческая пресса обратилась к президенту страны с предложением закрыть въезд в Грецию для Эрдогана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:25
    Да как он вообще после этого живой ушел?А вот интересно,если сейчас две страны входящих в один блок схлестнутся в войне(грекам там мало что светит..).Вот тогда весь мир увидит чего стоит коллективная ответственность и безопасность в НАТО!
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 06:50
      Цитата: 210окв
      Вот тогда весь мир увидит чего стоит коллективная ответственность и безопасность в НАТО!

      Но ''лучшие друзья'' Россия всё равно из блока не выйдут! Такие как Прибалтика, Польша...
      Anarchist
    2. Krasnodar Сегодня, 07:23
      Цитата: 210окв
      Да как он вообще после этого живой ушел?А вот интересно,если сейчас две страны входящих в один блок схлестнутся в войне(грекам там мало что светит..).Вот тогда весь мир увидит чего стоит коллективная ответственность и безопасность в НАТО!

      В 1974, по моему, году греки подняли свои Фантомы для атаки на турецкие десантные корабли, идущие на Северный Кипр. американцы развернули греков ультиматумом.
      Krasnodar
    3. сегезмунд Сегодня, 07:59
      ну вот помимо курдов турецкий паша найдет себе еще один геморой на пятую точьку к тому же Болгария и Румыния плюс Израиль и кипр давно проводят совместные палеты так что туркам как раз время угрожать Израилю а на них еще большой зуб курды точат да и выкинуть его из нато куда тогда податься будет бедному турку
      сегезмунд
    4. Masya Masya Сегодня, 08:07
      Цитата: 210окв
      А вот интересно,если сейчас две страны входящих в один блок схлестнутся в войне

      Интересно, остальные страны НАТО на защиту кого станут? recourse
      Masya Masya
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:28
    ...в чужой огород со своим законом... bully
    a.s.zzz888
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:32
    закрыть въезд в Грецию для Эрдогана.
    Не сдержался ! Язык мой - враг мой !!
    Uncle Lee
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Многочисленные претензии Эрдогана...
    "И тут Остапа понесло..". Проще назвать к кому в последнее время у Эрдогана не было претензий. Переругался со всеми окружающими Турцию странами и даже с "другом" Сша. С Россией ведет себя как кот подбирающийся к банке со сметаной, но не забывающий намекнуть, что окончание строительства "Турецкого потока" у него в руках.
    rotmistr60
    1. Orionvit Сегодня, 07:17
      Цитата: rotmistr60
      Проще назвать к кому в последнее время у Эрдогана не было претензий. Переругался со всеми окружающими Турцию странами

      Эрдоган совсем с цепи сорвался, забыл, что ещё со времён Османской империи, у Турции среди соседей, друзей нет. От слова совсем. Даже больше, одни враги. И на Балканах, и в Греции, и в Сирии, и в Ираке, и в Иране, не говоря уже об Армении и Курдов в самой Турции/ Да и в России к ней, особых симпатий ни кто не испытывает И все точат на Турцию зуб, и все в случае чего, будут с огромным удовольствием "рвать" эту саму Турцию на части. Вопрос, кому эта Турция нужна, что бы за неё кто то вcтупился? Не считая конечно штатов, которым всегда и везде, любая война во благо. Так что Эрдоган, явно делает что то не то. Или власть "очи ослепила" и мозг помутнила, или сознательно провоцирует новый вооруженный конфликт в регионе.
      Orionvit
  5. ukoft Сегодня, 06:44
    как выгоден такой вот скандальчик и напряжение между двумя странами , руководству этих стран.
    значит в экономике, чтото не так нужно срочно отвлечь внимание проблемами международными и территориально соседскими.
    ukoft
  6. iliitchitch Сегодня, 06:53
    Бесноватый по периметру земельку-то отгрызает . И ведь отгрызёт ненадолго , а потом ? Эти птицы говоруны умом и сообразительностью никогда не отличались , повезло нам .
    iliitchitch
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    Как они вообще в нато обе эти страны уживаются? С запросами турок, я удевлен, что между ними еще не было настоящей войны с большими человеческим жертвами.
    Геркулесыч
  8. Шалтай Сегодня, 07:27
    Бендербей нашелся . С тем-же успехом греки могут смело выставлять счет за оккупацию Константинополя .
    Шалтай
  9. кедр Сегодня, 07:42
    Цитата: Orionvit
    Эрдоган совсем с цепи сорвался, забыл, что ещё со времён Османской империи, у Турции среди соседей, друзей нет. От слова совсем. Даже больше, одни враги.


    На кой ему друзья? Ему туристы нужны, а их в Турции миллионы, большинство из них русские с тугриками, а тугрики лучшие друзья капиталистов всего мира.
    Так что не печальтесь, друзья... у Эрдогана имеются.
    кедр
  10. nikolaki6890 Сегодня, 08:17
    Здесь,многие удивлены ,кто и зачем пригласил этого "тугрика ".Удивляет и то,что чуть ли не каждый день ,турки нарушают границу.....
    nikolaki6890
    1. ukoft Сегодня, 09:16
      пригласили, чтобы отвлеч внимание народа. приехал, потомуто ему тоже нужно отвлечь внимание
      ukoft
Картина дня