Что Эрдоган наговорил в Афинах?

Впервые за 65 лет президент Турции отправился с визитом в Грецию. Напомним, что между этими странами, входящими в блок НАТО, в течение десятилетий есть взаимные территориальные претензии, что, кстати, не мешает им находиться в Североатлантическом военном блоке. Вопросы существуют по ряду небольших островов, а также по статусу Северного Кипра, который Греция не готова признать независимой или турецкой территорией.Как только Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Афины, начались весьма резкие заявления как с его стороны, так и со стороны греческого президента Прокописа Павлопулоса. Эрдоган в очередной раз повторил, что Лозаннский мирный договор от 1923 года, установивший границы между Турцией и Грецией, является несправедливым, и его нужно непременно пересмотреть.В свою очередь Павлопулос заявил, что Греция отвергает саму возможность пересмотра Лозаннского договора, так как это приведёт к негативным последствиям в Средиземноморском регионе.Помимо территориальных претензий Эрдоган в Афинах заявил, что Анкару беспокоит «нарушение прав мусульман на территории Греции». По словам Эрдогана, мусульманам на севере Греции Афины запрещают выбирать собственных муфтиев, а занимаются централизованным их назначением.Также Эрдоган выразил недовольство Павлопулосу тем, что Греция не выдаёт восемь турецких военнослужащих, сбежавших после неудавшейся попытки государственного переворота в стране.Многочисленные претензии Эрдогана вызвали существенно негативную реакцию в стане греческих властей и общественности. Греческая пресса обратилась к президенту страны с предложением закрыть въезд в Грецию для Эрдогана.