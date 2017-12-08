09:31 08 декабря

Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке

Зампред российского правительства Виталий Мутко, вокруг персоны которого разгорелся очередной скандал, фактически дал понять, что сам в отставку подавать он не собирается. В ходе общения с журналистами г-н Мутко попросил журналистов не поднимать вопрос о его отставке. Вот так... Не поднимайте, и всё.

РИА Новости цитирует Виталия Мутко:
Давайте мы сейчас не будем (поднимать) этот вопрос, есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу.


Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке



То есть своей личной ответственности за неспособность защитить спорт России, г-не Мутко не видит, а перекладывает ответственность за принятие решений на других.

На этом фоне бизнесмен Алишер Усманов написал письмо в Международный Олимпийский комитет, в котором раскритиковал решение МОК. По словам Усманова, МОК несправедливо лишил не уличённых в употреблении допинга спортсменов возможности участи в Олимпиаде-2018.

На решение МОК отреагировала и многократная чемпионка, рекордсмен мира Иоланда Чен. Она обратилась к Международному Олимпийскому комитету с заявлением о том, что если ВАДА допустила нарушения на Олимпиаде в Сочи-2014, то МОК должен аннулировать результаты спортсменов всех сборных команд.

Иоланда Чен в интервью «Спорт-Экспрессу»:
Ведь если ВАДА допускает, что что-то было не так, то результаты всех спортсменов и сборных находятся под сомнением. Почему все только к нам прицепились? Мы должны быть настоящими патриотами, а для этого наша команда должна быть на Олимпиаде, ведь мы ни в чем не виноваты

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 82

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  1. Scoun Сегодня, 07:03
    Г-н Мутко, как это не надо?

    г-н Мутко попросил журналистов не поднимать вопрос о его отставке. Вот так... Не поднимайте, и всё

    Надо (цензоред), надо!
    ПС.
    Не надо стреляться и пить яд, извинись, признай что не справился и уволься г-н!
    Не цепляйся за должность как за мамину юбку, вырос поди уже.
    Scoun
    1. dik-nsk Сегодня, 07:06
      Давайте мы сейчас не будем (поднимать) этот вопрос
      надо, Федя, надо!!!
      как ни крути, понимая, что это политика, это очередные санкции, обвинения бездоказательны, но! не голословны.. и виновен в этом в первую Мутко.. кто мешал "похоронить" Родченкова на первоначальном этапе, засадив на долго? В отношении его расследования были еще в 2012 году.. а он продолжал работать.. никогда не поверю, что без ведома Мутко!!! Сколько он уже провалил, начиная с футбола, олимпиады в Канаде и прочее.. список можно продолжать, но он лишь повышения получает..
      не дословно, но "Величие страны определяется количеством олимпийского золота и ядерных боеголовок" (с, Кеннеди) .. ударили там где могут, ибо в силовую им слабо..
      но все это не снимает вину Мутко "у каждой ошибки должно быть имя" (с, Сталин)
      dik-nsk
      1. asv96 Сегодня, 07:23
        Проблема в том что Родченкова поставила ВАДА и рус не может ничего сделать
        asv96
        1. dik-nsk Сегодня, 07:40
          да, ну? закрыть по уголовной статье за наркоту - легко.. просто он был выгоден.. сами допустили, а теперь глазки вниз опускаем - не виноватая я
          lenta.ru/articles/2017/12/06/guilty почитайте, очень интересно
          dik-nsk
          1. Татьяна Сегодня, 08:24
            Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке
            Нужно, Виталий! Нужно!!!
            Поскольку Мутко уже устарел! Зажирел! Мозги у него раскисли! В функциональном плане он мало двигался - и "проглядел" Родченкова!
            В общем, в политике Мутко проявил себя "овощем"!
            И Жукова к нему за компанию - тоже в отставку - за соглашательство с дискриминационной политикой МОК и WАDA в отношении России!
            Татьяна
            1. tomket Сегодня, 08:29
              Цитата: Татьяна
              Нужно, Виталий! Нужно!!!

              По идее, он должен сам забрасывать Путина заявлениями об отставке, про харакири говорить не буду, так и быть....
              tomket
              1. Татьяна Сегодня, 08:33
                tomket
                По идее, он должен сам забрасывать Путина заявлениями об отставке
                Ха! Кто ж с такого СЛАДКОГО места - при рыночных-то отношениях - добровольно в отставку уходит?!
                Снять с поста волевым решением вышестоящего начальства - и всё!
                Татьяна
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:38
                  Можете
                  Убрать,
                  Только
                  Кто
                  Останется! laughing
                  СРЦ П-15
                  1. Татьяна Сегодня, 08:40
                    СРЦ П-15
                    Можете Убрать. Только Кто Останется! laughing

                    Не фиг жалеть ни Мутко, ни Жукова! Обоих в отставку! Устарели! Не справляются со своими обязанностями!
                    Мутко проглядел Родченкова! Жуков, по сути, занимается соглашательством с США и Коллективным Западом по дискриминации России в международном спорте!
                    А на их место поставить спортсменов, которых американцы несправедливо лишили олимпийских наград и которые дискриминацию российского спорта со стороны рыночников США и Коллективного Запада на международной арене испытали на своём личном жизненном опыте!
                    Татьяна
                    1. insular Сегодня, 08:48
                      Цитата: Татьяна
                      А на их место поставить спортсменов

                      Да щассс! А в думу кто пойдёт?
                      Некому Мутко заменять. На своем месте человек.
                      А вообще, наименование изделий "пробирки для анализов" заменить на лаконичное "мутко".
                      insular
                      1. Татьяна Сегодня, 08:54
                        insular
                        Некому Мутко заменять. На своём месте человек.

                        Как бы не так!!! А чего ж тогда Мутко за целый последний год интересы России просто так профукал? Если он на "своём" месте?
                        Татьяна
                  2. Sovetskiy Сегодня, 08:49
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Можете
                    Убрать,
                    Только
                    Кто
                    Останется! laughing

                    Даешь Медведева! Он на лыжах "больной" умеет кататься).
                    Sovetskiy
                  3. 210окв Сегодня, 09:26
                    Пресловутая "кадровая политика" Путина?!
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Можете
                    Убрать,
                    Только
                    Кто
                    Останется! laughing
                    210окв
                2. Чёрный Сегодня, 09:03
                  Его ещё с олимпиады в Канаде требовалось турнуть,ан нет- оно правительственные награды получало.
                  Чёрный
                3. tomket Сегодня, 09:31
                  Цитата: Татьяна
                  Ха! Кто ж с такого СЛАДКОГО места - при рыночных-то отношениях - добровольно в отставку уходит?!
                  Снять с поста волевым решением вышестоящего начальства - и всё!

                  А, ну да)))) А потом он будет каяться, как Улюкаев, лить крокодильи слезы, и говорить что как он мало сделал для народа)))) Видели уже все это....
                  tomket
            2. 210окв Сегодня, 09:25
              Татьяна,добрый день..Отставка для них это не выход...А я вот думаю что им надо заплатить из своего кармана моральный и материальный ущерб нанесенный нашему государству этими типами..
              Цитата: Татьяна
              Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке
              Нужно, Виталий! Нужно!!!
              Поскольку Мутко уже устарел! Зажирел! Мозги у него раскисли! В функциональном плане он мало двигался - и "проглядел" Родченкова!
              В общем, в политике Мутко проявил себя "овощем"!
              И Жукова к нему за компанию - тоже в отставку - за соглашательство с дискриминационной политикой МОК и WАDA в отношении России!
              210окв
        2. Тралл Сегодня, 07:41
          Мутко - громоотвод, крайний в проблемном, заведомо пройгрышном на данный момент секторе. Таким были Кириенко и Фрадков на посту премьера, Сердюков на посту мин. Обороны. Выполнит свою роль груши для битья и уйдет на почетный отдых.
          Тралл
          1. iliitchitch Сегодня, 07:55
            Цитата: Тралл
            Выполнит свою роль груши для битья и уйдет на почетный отдых.

            Эт точно . С такой крышей синекуру ему выпишут , хотя он и сейчас-то не особо напрягается . Уважающие себя ОПГ своих не сдают .
            iliitchitch
            1. Zibelew Сегодня, 07:57
              Цитата: iliitchitch
              С такой крышей синекуру ему выпишу

              Пусть Мутко работает переводчиком, язык английский идеально знает.
              Zibelew
              1. Комментарий был удален.
              2. den3080 Сегодня, 09:06


                да Мутко профпригодность в иностранных языках подтвердил laughing
                на все 100%:
                ай м спикинг фром май харт
                fellow
                у них с поросэнко один преподаватель был похоже...
                но порось гораздо больше преуспел.
                den3080
            2. Yarik Сегодня, 08:38
              Это не ОПГ, а ОПС с международными преступными связями.
              Yarik
            3. Стирбьорн Сегодня, 08:59
              Цитата: iliitchitch
              Эт точно . С такой крышей синекуру ему выпишут , хотя он и сейчас-то не особо напрягается . Уважающие себя ОПГ своих не сдают .

              Вот именно, призывающие к добровольной отставке Мутко, вспомнили бы, кто из путинских добровольно уходил - это вообще не принято, в нынешней системе. Те кто готов был нести персональную ответственность уже давно сами ушли. "Нам нужны не умные, а верные" - вот девиз путинской вертикали! Поэтому никуда Мутко сам не уйдет, не надо раскачивать лодку, стабильность превыше всего!
              Стирбьорн
        3. Orionvit Сегодня, 07:43
          Цитата: asv96
          Проблема в том что Родченкова поставила ВАДА и рус не может ничего сделать

          Почему не может? Просто кто то не хочет ничего делать. И эти "кто то", хорошо известны. Вот один из них уже отмазки лепит.
          Orionvit
        4. Балу Сегодня, 08:36
          Цитата: asv96
          Проблема в том что Родченкова поставила ВАДА и рус не может ничего сделать

          А может все было иначе, погода была прекрасная. а принцесса была ужасная? Црули подловили или подставили и подловили на торговле анаболиками , потом сделали предложение Радченкову от которого он не отказался. Меня интересует другое-где действия в отношении тех, кто Радченкова должен был контролировать. И вообще, 700 тыс руб в месяц зарплата и пойти на предательство ради туманной перспетивы получить американский пачпорт? Ну, это надо быть полным дебилом.
          Балу
        5. demo Сегодня, 09:09
          Родченко жил в РФ, ходил по ее улицам, ездил на машине соблюдая требования ПДД, использовал электроэнергию, горячую и холодную воду, газ, сливал отходы жизнедеятельности, пользовался стоянками и еще 2 миллиона разных действий связанных с отношениями человек -государство.
          Объяснить, как все делается? Али сами додумаетесь?

          Был бы человек - статья найдется!
          (Шутка из "розового детства" НКВД)
          demo
        6. Шура пермский Сегодня, 09:31
          Всем спортчинушей в отставку со снятием госдотаций
          Шура пермский
      2. Сергей-svs Сегодня, 07:30
        Г-н Мутко - просто конченный МуДко! negative
        Сергей-svs
      3. dsk Сегодня, 07:38
        Цитата: dik-nsk
        должно быть имя

        Здравствуйте Дмитрий! Владимир Владимирович, традиционно перед выборами, перетряхивает кабмин. И это время у же не за горами. hi
        dsk
        1. dik-nsk Сегодня, 07:41
          hi приветствую! Ваши слова да Богу (и ВВП) в уши)))
          dik-nsk
    2. Венд Сегодня, 09:16
      Если России не будет на олимпиаде, я смотреть не буду. И уж тем более переживать за тех спортсменов из России, кто будет выступать под безликим флагом.
      Венд
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
    Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно.


    smile Вот извращенец...ну нельзя же так при народно это говорить.
    Похоже у человека мозгов нет и он не понимает как его фразы выглядят.
    Тот же ЛЕХА
    1. Scoun Сегодня, 07:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно.


      smile Вот извращенец...ну нельзя же так при народно это говорить.
      Похоже у человека мозгов нет и он не понимает как его фразы выглядят.

      Как камрад ниже написал, муТко спикинг фром хир харттт и билив ин йор грейт фучер.
      Scoun
      1. Ami du peuple Сегодня, 07:29
        Цитата: Scoun
        муТко спикинг фром хир хартт т и билив ин йор грейт фучер

        Похоже, МуДко, думает не брэйном, а своей ступид ас.
        Ami du peuple
    2. лесовозник Сегодня, 07:36
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно.


      smile Вот извращенец...ну нельзя же так при народно это говорить.
      Похоже у человека мозгов нет и он не понимает как его фразы выглядят.

      Мозги то есть - совести нет. Он ещё после Ванкувера должен был свалить. Усманов - молодец, правда Кадыров рассмешил своим заявлением о том что после этого решения мок ни один чеченец на ОИ в корею не поедет. Не припомню я чеченцев в зимних видах спорта, хотя приятно, Уверен что после этого " проглочения" ситуация повторится через два года с летними играми.
      лесовозник
      1. 7gor Сегодня, 08:02
        Ну как же не видел[thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2017-
        12/1512709331_img-%20%2020171208-wa0001.jpg[/thum
        b]
        7gor
  3. ФЕОДОР Сегодня, 07:03
    Фром ин май харттт !
    ФЕОДОР
    1. Orionvit Сегодня, 07:51
      Цитата: ФЕОДОР
      Фром ин май харттт !

      Не ругайтесь, выражайте свои мысли на Русском. Что блин за мода, ляпнул на англицом, вроде как "крутым показался". Я вообще в школе немецкий изучал. Напишите уже тогда что нибудь и на иврите, местные "богоизбранные", счастливы будут.
      Orionvit
      1. Zibelew Сегодня, 08:11
        Цитата: Orionvit
        Не ругайтесь, выражайте свои мысли на Русском

        Так Феодор просто повторил. Вот оригинал. У Мутко произношение просто песец.

        Субтитры не смотрите, их тоже какой то неумный человек писал.
        Zibelew
        1. Scoun Сегодня, 08:38
          Цитата: Zibelew
          Так Феодор просто повторил. Вот оригинал. У Мутко произношение просто песец.

          Да дело не в произношении камрады!!! Русский язык -
          международный язык           ( как например английский и французский).... и г-н Мутко должен был спокойно, с достоинством говорить на русском.... я вообще не представляю что бы например француз ...да хоть в ООН, заговорил на английском. Г-н Мутко лебезил и делал зализинг а мог выступить с Достоинством и Уважением к Русскому языку а не лебезить перед английским.
          Scoun
        2. Orionvit Сегодня, 08:39
          Цитата: Zibelew
          Так Феодор просто повторил. Вот оригинал

          Благодарю. Приятно получить исчерпывающий ответ от адекватного человека. А Фёдору, вместо того, что бы "кидать понты", нужно было всего на всего кинуть ссылку, с соответствующими комментариями. Как это сделали вы. А видео и в самом деле забойное. lol
          Orionvit
        3. den3080 Сегодня, 09:18
          Это мутковое позорище выложили ниже smile
          я когда услышал его впервые.... чуть со стыда не сгорел. Обидно за Россию, что вот такие безмозглые поленья её представляют в мире.
          Значит и окружение мутка подстать своему шефу, если никто не увидел, как позорно это смотрится - репетировал ведь... 100%
          den3080
  4. Владимир16 Сегодня, 07:07
    Олимпиада - это бизнес. Многие "спортсмены-патриоты", как их называет Иоланда Чен, не только от русского флага откажутся ради участия в этом шоу, но и готовы Родину поменять. Некоторые стали к примеру корейцами.
    Бизнес, ни чего личного.
    Патриотизм тут только финансовый. Бабло правит этим балом.
    Для Иоланды Чен и ей подобным Родина там где бабло.

    Я не буду смотреть эту хрень по ТВ. Не за кого болеть.
    Владимир16
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Во первых, если ты мужик, то признай свои косяки, свою трусость, мягкотелость, неумение руководить от слова вообще, и САМ уйди в отставку! !!Во вторых -сугубо мое мнение, что спортсмен, поехавший под чужим флагом на эту олимпиаду, просто предал и продал Россию, а нам медали, полученные от продажи страны не нужны! !Сборная России должна бойкотировать олимпиаду, Путин должен немедленно уволить Мудько и Жукова, назначить им адекватную замену, и вместо чемпионата мира по футболу, провести в стране игры добрый воли, закрыв на них доступ любым функционерам типа вада и мок!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:13
      Цитата: Геркулесыч
      Путин должен немедленно уволить Мудько и Жукова

      Сами они не уйдут ! Слишком сладкая жизнь была при спорте ! Очередные табуреткины !
      Uncle Lee
      1. Джедай Сегодня, 07:41
        Володя, привет! hi
        Цитата: Uncle Lee
        Сами они не уйдут !

        Джедай
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:50
          Макс привет ! hi И имя им ЛЕГИОН !
          Uncle Lee
          1. Джедай Сегодня, 07:52
            К сожалению, так и обстоит. На такую кормушку желающих немерено.
            Джедай
  6. Dave36 Сегодня, 07:19
    Вова своих не бросает, Улюкаев извинился, отделается условкой...еб...ный стыд
    Dave36
  7. MadCat Сегодня, 07:19
    Ну как говорится если чиновник не справился с управлением одной организации то нужно его наказать.... и перевести на работу по развалу другой пока еще успешной организации. wassat
    MadCat
  8. Masya Masya Сегодня, 07:27
    Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке

    Прочитала, подумалось... не ужели сам уйдет? Ага размечталась глупенькая!!! belay
    Masya Masya
    1. SklochPensioner Сегодня, 08:48
      fellow drinks
      Моего котенка зовут Масяня)
      А тут еще и комментарий близкий,...
      love
      SklochPensioner
      1. Masya Masya Сегодня, 08:52
        Цитата: SklochPensioner
        Моего котенка зовут Масяня)

        Мне тоже нравится... wink love
        Masya Masya
  9. Кот Маркиз Сегодня, 07:28
    г-н Мутко попросил журналистов не поднимать вопрос о его отставке.

    Ну, кто-ж,добровольно оторвется от "кормушки"....
    Кот Маркиз
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:29
    Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно
    Ну прямо Черномырдин по формулировке мысли. Поэтому и в спорте такой же "набор слов", который можно понять только после бутылки.
    rotmistr60
  11. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:30
    Правильно, вопросы об увольнении поднимать не нужно, давно уже пора поднимать вопросы о следствии и посадке, а лучше о вышке. Ну и перефразируя известный всем анекдот:
    - Мутко, проснитесь, вы обосрались!
    - А я и не спал.
    Ушлый_башкорт
  12. kirillovleva Сегодня, 07:30
    Общая проблема Росийского правительства - безпринципность, непрофессионализм, некомпетентность и... мертвая хватка за кормушку.
    kirillovleva
  13. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:31
    Мутко .Вот уж действительно Мутко laughing Это не фамилия.Это карма! wassat
    Наблюдатель2014
  14. Berkut154 Сегодня, 07:31
    Блин, этот скот еще и упирается?
    Berkut154
  15. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    Цитата: Геркулесыч
    если ты мужик, то...

    Ну вы много хотите. Чиновник по определению не мужик, а оно, поставленное решать государственные (краевые, районные) вопроса за не просто так.
    rotmistr60
  16. spirit Сегодня, 07:51
    Мутко говорит с ясным и четким осознанием дела.Его поставили на эту должность не для поднятия спорта , оснавная его задача успешно осваивать бюджетные средства и делясь с теми кто его туда поставил и он с этим успешно справляется) об этом он и говорит : мне на вас по* для кого надо он успешно справляется на своей должности ,спросите ВВП на прямой линии wink
    spirit
  17. rocket757 Сегодня, 07:51
    Наши чиновники и слово честь понятия несовместимые!
    Понимаю, что пешки! Понимаю, что фигуры передвигает главный шахматист ... противно на это смотреть.
    Предполагается, что свита как бы "делает" короля!!! Закономерный вопрос - А король то ГОЛЫЙ? -
    Такой ответ - А кто, кроме него? - может статься совсем не убедительным.
    При этом, такой факт, что многие обвинения против спортсменов и спортивных организаций не имеют реальных доказательств, отходят на задний план!!! Репутацию наших чиновников, опосредованно страны, ниже плинтуса ... и сами они "постарались" и внешнее воздействие имеет место быть ....
    Много можно говорить, разного. в итоге всё равно получиться - Пока страна не станет сильной во всех отношениях, пока не создаст для себя "группу поддержки", играть по чужим правилам эт заранее обрекать себя на поражение.
    Вопрос - А какой король нам нужен? - , а вот в поиске ответа, мы как раз можем лодку раскачать .... чего собственно наши забугорные "партнёры" и добивались.
    Прав, не прав ... мне так кажется ...
    rocket757
  18. Кент0001 Сегодня, 08:04
    Его кто продвигал? Если Сам, то все у Мутко и дальше будет в шоколаде.
    Кент0001
  19. Million Сегодня, 08:10
    мутко тут особо не причем .Путину пора на пенсию.Свой возможно полезные ресурс уже выработал.Дальше будет только хуже
    Million
  20. Signifer Сегодня, 08:15
    Вот пусть они все, когда наши полетят, встанут строем у трапа самолета, снимут шапки, поклонятся и хором попросят прощения у спортсменов, а потом в дворники стадионы мести! Всей толпой, пока нам не вернут все утраченное. Вот тогда и будет уважение, понимание и порядок. Урок на будущее.
    Signifer
  21. Чичиков Сегодня, 08:17
    Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу
    Если не принимать во внимание, что речь исходит от Мутко, то - очень похоже на стиль В.Кличко!
    Чичиков
  22. поневолебрат Сегодня, 08:29
    Мудько - он такой мудько
    поневолебрат
  23. SklochPensioner Сегодня, 08:33
    Какие честные глаза у этого "господина-товарища-барина"!!!)))
    А как он говорит по-английски!)
    Я не злопыхатель (хоть и склочный пенсионер)), но... ОБГАДИЛСЯ - УЙДИ ДОСТОЙНО, САМ!
    SklochPensioner
  24. nemec55 Сегодня, 08:34
    Никого не настораживает что после первого скандала с допингом все как то у нас в России поутихло ?
    Сдается мне что не все там так чисто и возможно подготовка к олимпиаде в Сочи шла любыми способами и не от местечковых чиновников а с самого что не на есть сверху А это чучело Родченков все знал но с ним не поделились ( это другая версия ) по этому у нас все на месте никто не уволен и мы извиняемся
    nemec55
  25. фрезер Сегодня, 08:36
    "Не надо поднимать разговор об отставке". Всё правильно, надо заводить уголовное дело и сажать господина Мутко. Вот только Путин на это не пойдёт. Руку руку моет и жо... у чешет.
    фрезер
  26. alexhol Сегодня, 08:37
    Ну что вы на человека набросились. Он просто был занят изучением английского,работал над произношением, штудировал грамматику.
    alexhol
  27. pvv113 Сегодня, 08:42
    не поднимать вопрос о его отставке

    Видать хлебное место, добровольно не уйдет
    pvv113
    1. SklochPensioner Сегодня, 08:56
      Цитата: pvv113
      Видать хлебное место, добровольно не уйде


      Не в этом дело: занимать ПОСТ для него - смысл жизни, главное действо. "Для кого, для чего?.." - вопрос десятый)
      SklochPensioner
  28. Немезида Сегодня, 08:59
    А почему бы не поднять вопрос о твоей отставке,тем более,учитывая обстоятельства,ты мог вредить России специально,из русофобских соображений?! Тобой вообще ФСБ должно заниматься...
    Немезида
  29. Кот Маркиз Сегодня, 09:02
    Не, главное: как "загнул"-то: типа-если его ИМЕННО ПОПРОСИТ ПОНЯТНО КТО-то, тогда-"да" типа "уйду", а так-"низачто"... "Ближний круг" во всей своей "красе".... sad
    Кот Маркиз
  30. Rafaell Сегодня, 09:04
    Когда на уроке физкультуры бестолковый школьник залазиет на шведскую стенку и падает на голову - физрук виноват. А здесь целую страну с 160 млн населением не пускают на Олимпиаду - ни кто не виноват!!!!! Казнить нельзя помиловать. В Англии министр обороны "случайно" положил руки на колено женщины 15 лет назад - подал в отставку. Перевелись мужики в России.
    Rafaell
    1. Ren Сегодня, 09:19
      Цитата: Rafaell
      Перевелись мужики в России.

      Да нет, есть ещё. Это только в эффективных управленцах почему-то, в основном, мутки всякие. request
      Ren
  31. a.s.zzz888 Сегодня, 09:08
    ... и в первую очередь!!!
    a.s.zzz888
  32. Гардамир Сегодня, 09:12
    Прикольно! Люди которые против Медведева, Набиуллиной, Вчера кричали против Улюкаева. Сегодня против Мутко и Жукова. Но пока у власти великий оптимизатор, поставивший всех этих людей, никто никакого Мутко не тронет.. Гений внешней политики уже подставил всех спортсменов, словами, что могут ехать под белым флагом.
    Гардамир
  33. mark_rod Сегодня, 09:12
    Такой не уволится... ВВП своих не сдает...
    mark_rod
  34. Ren Сегодня, 09:17
    Хорошего человека - Мутко не назовут!
    Именно под руководством этого Мутка у сборной РФ начались проблемы.
    Сегодня этому Мутку исполняется 59 лет, а ума не нажил.
    Ren
  35. Василенко Владимир Сегодня, 09:19
    Цитата: Мутко
    Не нужно поднимать вопрос о моей отставке

    нужно поднимать вопрос, об уголовной ответственности
    Василенко Владимир
  36. groks Сегодня, 09:30
    Да не снимать, а сажать надо. И кто Родченкова прикрывал - сажать. Наркоторговец с шизофренией на такой должности ... .
    groks
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