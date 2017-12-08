Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке

Давайте мы сейчас не будем (поднимать) этот вопрос, есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу.

Ведь если ВАДА допускает, что что-то было не так, то результаты всех спортсменов и сборных находятся под сомнением. Почему все только к нам прицепились? Мы должны быть настоящими патриотами, а для этого наша команда должна быть на Олимпиаде, ведь мы ни в чем не виноваты