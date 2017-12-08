Мутко: Не нужно поднимать вопрос о моей отставке
Зампред российского правительства Виталий Мутко, вокруг персоны которого разгорелся очередной скандал, фактически дал понять, что сам в отставку подавать он не собирается. В ходе общения с журналистами г-н Мутко попросил журналистов не поднимать вопрос о его отставке. Вот так... Не поднимайте, и всё.
РИА Новости цитирует Виталия Мутко:
То есть своей личной ответственности за неспособность защитить спорт России, г-не Мутко не видит, а перекладывает ответственность за принятие решений на других.
На этом фоне бизнесмен Алишер Усманов написал письмо в Международный Олимпийский комитет, в котором раскритиковал решение МОК. По словам Усманова, МОК несправедливо лишил не уличённых в употреблении допинга спортсменов возможности участи в Олимпиаде-2018.
На решение МОК отреагировала и многократная чемпионка, рекордсмен мира Иоланда Чен. Она обратилась к Международному Олимпийскому комитету с заявлением о том, что если ВАДА допустила нарушения на Олимпиаде в Сочи-2014, то МОК должен аннулировать результаты спортсменов всех сборных команд.
Иоланда Чен в интервью «Спорт-Экспрессу»:
РИА Новости цитирует Виталия Мутко:
Давайте мы сейчас не будем (поднимать) этот вопрос, есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент... если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу.
То есть своей личной ответственности за неспособность защитить спорт России, г-не Мутко не видит, а перекладывает ответственность за принятие решений на других.
На этом фоне бизнесмен Алишер Усманов написал письмо в Международный Олимпийский комитет, в котором раскритиковал решение МОК. По словам Усманова, МОК несправедливо лишил не уличённых в употреблении допинга спортсменов возможности участи в Олимпиаде-2018.
На решение МОК отреагировала и многократная чемпионка, рекордсмен мира Иоланда Чен. Она обратилась к Международному Олимпийскому комитету с заявлением о том, что если ВАДА допустила нарушения на Олимпиаде в Сочи-2014, то МОК должен аннулировать результаты спортсменов всех сборных команд.
Иоланда Чен в интервью «Спорт-Экспрессу»:
Ведь если ВАДА допускает, что что-то было не так, то результаты всех спортсменов и сборных находятся под сомнением. Почему все только к нам прицепились? Мы должны быть настоящими патриотами, а для этого наша команда должна быть на Олимпиаде, ведь мы ни в чем не виноваты
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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