Ситуация в Сирии
ВКС РФ уничтожили 15 террористов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 боевиков, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Вчера в населенном пункте Хараста, расположенном в ближайшем пригороде Дамаска, продолжились бои между САА и боевиками оппозиции за контроль над складом военной техники. Один из местных источников сообщил, что против правительственных сил также выступила Сирийская свободная армия (ССА). Близ Бейт Джинна в районе холма Тель Бардая снова были зафиксированы столкновения между сирийской армией и «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). В середине дня появилось сообщение о том, что ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия «Хезболлы», а также по диспетчерской башне военного аэропорта Ад-Думейр.
ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные удары по зонам дислокации боевиков террористической коалиции в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Марбаа Бейуша на юге провинции Алеппо.
Утратившие последние позиции в провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) перешли от реальных контратак к информационным. По данным подконтрольного ИГ источника в Twitter, расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ас-Салихия подверглись нападению террориста-смертника. Независимые каналы, также как и официальные СМИ не подтвердили данную информацию. Отряды Демократических сил Сирии (SDF) захватили поселение Сведан на востоке провинции. В ходе столкновений в районе населенного пункта курды уничтожили 35 террористов ИГ.
ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по позициям «ан-Нусры» в провинции Идлиб. Под ударами авиации союзников оказались опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Таманиа, Мрежеб аль-Машхад и Хан Шейхун.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обезвредили 651 взрывное устройство в районе очистной станции Аль Хиша на севере города Ракка. Одновременно с этим трое мирных жителей были убиты при взрыве мины в центральной части города.
Российская и сирийская авиация нанесли удары по позициям исламистов на северо-востоке провинции Хама. В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 боевиков ИГ. Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками террористической коалиции отмечались в районах городов Рахаджан и Аш-Шакусия.
Вчера в населенном пункте Хараста, расположенном в ближайшем пригороде Дамаска, продолжились бои между САА и боевиками оппозиции за контроль над складом военной техники. Один из местных источников сообщил, что против правительственных сил также выступила Сирийская свободная армия (ССА). Близ Бейт Джинна в районе холма Тель Бардая снова были зафиксированы столкновения между сирийской армией и «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). В середине дня появилось сообщение о том, что ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия «Хезболлы», а также по диспетчерской башне военного аэропорта Ад-Думейр.
ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные удары по зонам дислокации боевиков террористической коалиции в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Марбаа Бейуша на юге провинции Алеппо.
Утратившие последние позиции в провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) перешли от реальных контратак к информационным. По данным подконтрольного ИГ источника в Twitter, расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ас-Салихия подверглись нападению террориста-смертника. Независимые каналы, также как и официальные СМИ не подтвердили данную информацию. Отряды Демократических сил Сирии (SDF) захватили поселение Сведан на востоке провинции. В ходе столкновений в районе населенного пункта курды уничтожили 35 террористов ИГ.
ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по позициям «ан-Нусры» в провинции Идлиб. Под ударами авиации союзников оказались опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Таманиа, Мрежеб аль-Машхад и Хан Шейхун.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обезвредили 651 взрывное устройство в районе очистной станции Аль Хиша на севере города Ракка. Одновременно с этим трое мирных жителей были убиты при взрыве мины в центральной части города.
Российская и сирийская авиация нанесли удары по позициям исламистов на северо-востоке провинции Хама. В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 боевиков ИГ. Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками террористической коалиции отмечались в районах городов Рахаджан и Аш-Шакусия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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