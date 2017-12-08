09:24 08 декабря

Ситуация в Сирии

ВКС РФ уничтожили 15 террористов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 боевиков, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Вчера в населенном пункте Хараста, расположенном в ближайшем пригороде Дамаска, продолжились бои между САА и боевиками оппозиции за контроль над складом военной техники. Один из местных источников сообщил, что против правительственных сил также выступила Сирийская свободная армия (ССА). Близ Бейт Джинна в районе холма Тель Бардая снова были зафиксированы столкновения между сирийской армией и «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). В середине дня появилось сообщение о том, что ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия «Хезболлы», а также по диспетчерской башне военного аэропорта Ад-Думейр.


ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные удары по зонам дислокации боевиков террористической коалиции в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Марбаа Бейуша на юге провинции Алеппо.

Утратившие последние позиции в провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) перешли от реальных контратак к информационным. По данным подконтрольного ИГ источника в Twitter, расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ас-Салихия подверглись нападению террориста-смертника. Независимые каналы, также как и официальные СМИ не подтвердили данную информацию. Отряды Демократических сил Сирии (SDF) захватили поселение Сведан на востоке провинции. В ходе столкновений в районе населенного пункта курды уничтожили 35 террористов ИГ.

ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по позициям «ан-Нусры» в провинции Идлиб. Под ударами авиации союзников оказались опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Таманиа, Мрежеб аль-Машхад и Хан Шейхун.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обезвредили 651 взрывное устройство в районе очистной станции Аль Хиша на севере города Ракка. Одновременно с этим трое мирных жителей были убиты при взрыве мины в центральной части города.

Российская и сирийская авиация нанесли удары по позициям исламистов на северо-востоке провинции Хама. В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 боевиков ИГ. Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками террористической коалиции отмечались в районах городов Рахаджан и Аш-Шакусия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. dik-nsk Сегодня, 09:04
    В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 боевиков ИГ
    всегда было интересно как считают жертв авиаударов с такой точностью?
    dik-nsk
    1. Segel Сегодня, 09:09
      Поверьте на слово-на войне(как и на охоте)никто и никогда не лжет... wink А мне вот другое интересно-вчера же сказали,что полная победа,так кого они там всё бомбят тогда?
      Segel
      1. Michael67 Сегодня, 09:13
        Там как в Афгане, похоже будет.
        Утром - крестьянин на прополке.
        Вечером - шайтан с автоматом.
        Таких только местные додушить смогут.
        А наши бомберы по вновь выявленным скоплениям накрывают. Надеюсь, скоро закончат скапливаться. Рассосутся...
        Michael67
    2. GRF Сегодня, 09:12
      Цитата: dik-nsk
      В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 боевиков ИГ
      всегда было интересно как считают жертв авиаударов с такой точностью?

      Им сверху видно все, ты так и знай...

      Обычно по команде:на первый, второй рассчитайсь )

      Для большей точности, скоро и дроби использовать будут...
      GRF
    3. sogdy Сегодня, 09:23
      Цитата: dik-nsk
      всегда было интересно как считают жертв авиаударов с такой точностью?

      Бомбы и ракеты имеют видеорегистраторы. Как и самолеты.
      sogdy
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