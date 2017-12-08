14:43 08 декабря

Североморцы намерены найти самолет легендарного заполярного аса Великой Отечественной войны Бориса Сафонова

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов определил задачи военно-исторической и поисковой деятельности флота на 2018 год, сообщает пресс-служба СФ

В числе приоритетов – поиск самолёта легендарного лётчика-истребителя морской авиации Северного флота первого дважды Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны гвардии подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова. Он погиб в ходе воздушного боя над Баренцевым морем в 1942 году, защищая союзный конвой от воздушной атаки люфтвафе.

Североморцы намерены найти самолет легендарного заполярного аса Великой Отечественной войны Бориса Сафонова



В следующем году воины-североморцы осуществят военно-исторические экспедиции на полуострова Средний и Рыбачий, остров Кильдин и на Новую Землю. Будут проведены исследования в районе боёв на юго-западе Мурманской области. К экспедициям планируется привлечь участников молодёжного патриотического движение «Юнармия» и учеников подшефных кадетских классов.

Отмечается, что в поисковой деятельности военно-исторических артефактов в Баренцевом море и в водоёмах Кольского полуострова задействованы подводные силы, специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. С 2014 по 2017 годы им удалось обнаружить и идентифицировать 8 объектов в Баренцевом море, в числе которых советские и немецкие подводные лодки, боевые корабли и транспортные суда, погибшие в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.

В 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолёта «Аэрокобра», найденного в Щук-озере, а также 3 танка «Шерман» и 4 единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта «Томас Дональдсон».

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 10:48
    Благородное дело..Я читал мемуары,не помню автора,давно было.Там говорится что он погиб из за неисправности самолёта.
    210окв
    1. Segel Сегодня, 11:00
      Тоже читал о нём,насколько помню,последнее,что сказал-"мотор подбит,иду......"Не суть,конечно,самолёт сбили или сломался-Лётчик с большой буквы был,финскую прошел,в Отечественную победили благодаря таким,как он. hi
      Segel
      1. Джедай Сегодня, 11:04
        Дима, приветствую! hi
        Цитата: 210окв
        Благородное дело

        Я вообще преклоняюсь перед теми, кто ищет, находит и предаёт земле с должными почестями наших солдат большой войны. Спасибо, поисковики!!! soldier good
        Джедай
    2. Zug Сегодня, 12:11
      П-40? Он же погиб в море при отражении атаки на конвой-откуда знать почему самолет рухнул?
      Zug
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:38
        П-40? Он же погиб в море при отражении атаки на конвой-откуда знать почему самолет рухнул?

        Место приблизительно можно определить ...а вот найти самолет это проблема...его давно могло занести морскими осадками...снести течением и обнаружить то что осталось в глубинах моря трудная задача. what ..не знаю даже как все это будет делаться.
        Тот же ЛЕХА
        1. Zug Сегодня, 12:45
          Помоему это бред-при падении в воду даже п-40 а это как и все американцы очень прочная машина-развалится вдребезги. Конечно смотря как падал самолет но....Не думаю что истребитель найти удастся...П-40 конечно по сравнению с БФ F-4 G-2 Пропащая машина по заявлениям ветеранов,за одним толко исключением-прочитав интервью одного ветерана что на севере воевал.По его словам машина не плохая была-просто бить с близкого расстояния надо было 6 браунингов это не шутки
          Zug
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
    ... представляю какой масштаб работы предстоит!!!... просто в голове не укладывается... Господи! Дай удачу в богоугодном деле!
    a.s.zzz888
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:57
    Сафронов вообще легендарная личность на Севере в то время был...сродни Чкалову...конечно память об этом Человеке-Герое надо сохранить во всех формах.
    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 Сегодня, 11:15
      вот и неплохая была бы память - найти самолет , отреставрировать и на постамент, чтоб помнили
      роман66
      1. DenZ Сегодня, 11:39
        Думаю ищут не ради самолета на постаменте. 40 лет в воде для самолета- это очень серьёзный срок. Достойно похоронить останки летчика-вот наверное основная задача.
        DenZ
    2. Zug Сегодня, 13:03
      Он стал первым дважды Героем...
      Zug
    3. x.andvlad Сегодня, 13:35
      Согласен. Это пилот, о котором должна быть оставлена память у потомков. Хотя, наверняка, летчики хорошо знают эту личность (кстати не только наши).
      Реальные же герои и мастера боя не попадали в книги рекордов Гинесса и не сбивали сотнями самолеты противника. Но когда они поднимались в воздух, эфир заполняли истерические предупреждения: "Ахтунг, ахтунг! Сафон ин дер люфт!"

      "В один из тех дней, когда наши армейские радиостанции на Кольском полуострове особенно часто перехватывали эти панические предупреждения, мне довелось присутствовать на допросе пленного гитлеровского летчика. Кадровый капитан люфтваффе с Железными крестами на порванном френче, с обгоревшими бровями и ресницами не счел нужным вилять и скрывать открывшуюся ему горькую истину:
      - Нас уверяли, что авиация не является сильной стороной славянской расы, что господствовать в воздухе - миссия германцев.. На практике мы убедились, что это чистейшая выдумка пропагандистов. Когда в воздухе ваш Сафон, нам делается страшно. Существует мнение, что первая встреча с ним бывает обычно последней...

      https://mikle1.livejournal.com/1287516.html
      x.andvlad
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