14:45 08 декабря

В Донбассе зверски убиты родственники кума Януковича

В Великой Новоселке Донецкой области была убита семья из 3-х человек, являвшихся близкими родственниками Валерия Ширы, друга и кума Виктора Януковича, сообщает издание Страна.ua.

В Донбассе зверски убиты родственники кума Януковича


«Убийство произошло вчера, 6 декабря, на подконтрольной Украине территории. Правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали – на теле есть следы резаных ран», – пишет издание.


Сообщается, что «Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича».

Убитая женщина была его дочерью, мужчина – зятем, а юноша – внуком. По словам соседей, сам Шира в настоящее время живет в Донецке, то есть на подконтрольной ополченцам территории.

Семья жила в хорошем, по местным меркам, доме, ни в чем не нуждалась – убитый зять Ширы был крупным фермером. В общем, «в доме было, что взять», рассказали жители поселка.

Раньше у Ширы тут был огромный дом, прямо "дворец", но его уже разобрали буквально до кирпичей,
сказала одна из соседок.

Однако не все жители считают ограбление главной целью преступников. Часть из них полагает, что это была месть «видному регионалу» за его связи с Януковичем и за то, что он «переметнулся» на сторону сепаратистов.

Использованы фотографии: strana.ua / Факты
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 11:54
    Лишний раз показывает что от бандеровцев ничего хорошего ждать не приходится.Будет резня,если мы опустим руки.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 12:03
      Цитата: 210окв
      Лишний раз показывает что от бандеровцев ничего хорошего ждать не приходится.Будет резня,если мы опустим руки.

      Ой...для такой расправы не надо идеологии, достаточно простой уголовщины. Этих горемык не зря же пытали, значит, что то искали. Что? "Золотые батоны" Януковича? Бандеровцы бы просто пристрелили, да еще бы показательно на улице, как к примеру Олеся и еще многие десятки других...или сожгли.
      svp67
      1. Шура пермский Сегодня, 12:07
        Твари!!! Вот такие у нас соседушки
        Шура пермский
        1. svp67 Сегодня, 12:14
          Цитата: Шура пермский
          Твари!!! Вот такие у нас соседушки

          Вы, что думаете, что у нас подобных отморозков мало? Дай только волю...
          svp67
          1. Shurik70 Сегодня, 13:20
            В 90-ые таких в России было много. В основном сами друг друга и постреляли.
            Но у нас немного (очень немного) стали с коррупцией бороться, что очень быстро привело к относительной цивилизованности. А на Украине никто с ней не борется (сам с собой бороться - таких извращенцев даже в Европе нет). Так что там непрерывно новые поколения отморозков рождаются, не успевают сами себя отстреливать.
            Shurik70
        2. майор Юрик Сегодня, 12:15
          Цитата: Шура пермский
          Твари!!! Вот такие у нас соседушки

          Всё больше понимаешь что эти тварюги имели ввиду когда стихотворно сюсючили , что не братья они нам! Однозначно нет!!!! am
          майор Юрик
        3. Ныробский Сегодня, 13:57
          Цитата: Шура пермский
          Твари!!! Вот такие у нас соседушки
          Да и у нас дело Цапков в ст. Кущевской было громким, когда 12 человек порешили. Отморозки везде есть. Только если у нас сейчас правоохранительная система работает, то на Руине царит полный беспредел, который в ближайшие годы будет только набирать силу. Оружие гуляет по стране в тысячах стволов, работы нет, куча атошников с нарушенной психикой, часть из которых кидали в нац.гвардию прямо с тюремных нар. Так что "ягодки" у них впереди и наверное это будут "волчьи ягодки".
          Ныробский
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 12:17
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Лишний раз показывает что от бандеровцев ничего хорошего ждать не приходится.Будет резня,если мы опустим руки.

        Ой...для такой расправы не надо идеологии, достаточно простой уголовщины... Бандеровцы бы просто пристрелили, да еще бы показательно на улице, как к примеру Олеся и еще многие десятки других...или сожгли.

        Придётся немного освежить память адвокату бандеровцев. Бандеровцы никогда не любили просто пострелять. Бандеровцы всегда отличались изобретательностью при убийствах.
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        Николай Фёдоров
        1. svp67 Сегодня, 12:22
          Цитата: Николай Фёдоров
          Придётся немного освежить память адвокату бандеровцев

          Уважаемый, у Вас что то с логикой? Уж не когда адвокатом не был, но и напраслину старался не выводить.
          В углу стоит оружие, которым хозяин не воспользовался, значить кто то был из своих. Далее, нынешние "необандеровцы" очень любят театральность, а значить делают фотки, которые в сеть выкладывают, а главное не забывают их подписать, да и стены дома жертв исписать не забывают. Уголовщина, явная уголовщина.
          svp67
          1. Монос Сегодня, 12:57
            Цитата: svp67
            Уголовщина, явная уголовщина.

            Конечно уголовщина. Она всегда буйным цветом расцветает, когда власти нет. Политика здесь только в том,что именно бандерлоги власть упразднили.
            Монос
            1. svp67 Сегодня, 13:05
              Цитата: Монос
              Конечно уголовщина. Она всегда буйным цветом расцветает, когда власти нет. Политика здесь только в том,что именно бандерлоги власть упразднили.

              Согласен... И главное сделали из части своих людей - ходячие мишени.
              svp67
          2. Николай Фёдоров Сегодня, 13:13
            Цитата: svp67
            Цитата: Николай Фёдоров
            Придётся немного освежить память адвокату бандеровцев

            Уважаемый, у Вас что то с логикой? Уж не когда адвокатом не был, но и напраслину старался не выводить.
            В углу стоит оружие, которым хозяин не воспользовался, значить кто то был из своих. Далее, нынешние "необандеровцы" очень любят театральность, а значить делают фотки, которые в сеть выкладывают, а главное не забывают их подписать, да и стены дома жертв исписать не забывают. Уголовщина, явная уголовщина.

            А я бы не списывал ни одной версии. Это может быть и уголовщина, ограбление и бандеровцы (что впрочем не сильно друг от друга отличается), а может - и то и другое. Сидеть дома, увидеть с дивана одну фотографию и мгновенно сделать выводы о явной уголовщине - это как-то по-украино-американски... В июле 14-го обломки Боинга 777 ещё не успели долететь до земли, а американоукраинцы давай кричать про виновную Россию.
            Вот потому, что Вы так рьяно сразу с налёту отмели версию про бандеровцев, я Вас и назвал адвокатом бандеровцев (т.е. человеком, защищающим бандеровцев).
            Николай Фёдоров
            1. svp67 Сегодня, 13:25
              Цитата: Николай Фёдоров
              Сидеть дома, увидеть с дивана одну фотографию и мгновенно сделать выводы о явной уголовщине - это как-то по-украино-американски...

              Долго живу, по этому могу делать некие выводы на основании своего жизненного опыта, в том числе и полученного во время проживания на Украине. Необандеровцы и не скрывают свои дела, наоборот они ими гордятся и запугивают своих противников. А для этого, просто ЗАБИВАЮТ нэт фотками с мест убийств. А тут они где? Да и факт наличия разбросанных вещей из раскрытых ящиков комода, говорит, что что то искали... ну не документы же в подтверждение госизмены Януковича. Да и то, что эта семья не ушла на территорию Республик или России, говорит, что не очень то они за свою жизнь опасались.
              svp67
      3. Manul Сегодня, 13:03
        Цитата: svp67
        Бандеровцы бы просто пристрелили,

        Прям таки правосеков в гуманном свете выставляете.Те еще звери.
        Manul
        1. svp67 Сегодня, 13:08
          Цитата: Manul
          Прям таки правосеков в гуманном свете выставляете.Те еще звери

          Я? Каким образом? Ну нельзя же все валить в одну кучу... Даже среди правосеков идейных мало, в большинстве простые уголовники...
          svp67
    2. Зяблицев Сегодня, 12:05
      Я чего Янукович родню то кинул - знал же, что их всяко будут гнобить нацики? Впрочем, теперь это его трагедия...А вот не жевал бы сопли, не пытался давать нашим и вашим, да на Майдане не корчил бы из себя Осипа Святого, глядишь и крови было бы меньше! Вот всем урок - хочешь быть святым иди в церковь, а не в политику!
      Зяблицев
      1. svp67 Сегодня, 12:13
        Цитата: Зяблицев
        Я чего Янукович родню то кинул - знал же, что их всяко будут гнобить нацики?

        Там родни пол Донбасса, всех не вывезешь. Более чем уверен, что часть его такой родни и в бандеровцы ушли...
        Тут явно УГОЛОВЩИНА. Хотя и за нею, нынешняя пробендеровская власть несет полную ответственность
        svp67
        1. Комментарий был удален.
          1. svp67 Сегодня, 12:26
            Цитата: Зяблицев
            Зато свою ж...толстую спас!

            И семью, в отличии от Николая II... Ну не воин он, не воин. Хапуга.
            svp67
            1. Зяблицев Сегодня, 12:30
              Коля, хоть и кровавый, но тряпка, здесь не причем - за помощью, он к своему родственничку, англосаксу, обратился, а тот его и кинул, как и положено всякому англосаксу...Здесь же ВВП красава - по мужски поступил, не смотря, что Янукович лох потлатый и Россию много раз кидал!
              Зяблицев
              1. svp67 Сегодня, 12:48
                Цитата: Зяблицев
                Коля, хоть и кровавый, но тряпка, здесь не причем - за помощью, он к своему родственничку, англосаксу, обратился, а тот его и кинул, как и положено всякому англосаксу...

                Ага...и он сразу "лапки сложил"... И не искал иных путей на Востоке или в Америке.
                Цитата: Зяблицев
                .Здесь же ВВП красава - по мужски поступил, не смотря, что Янукович лох потлатый и Россию много раз кидал!
                Подождите, ща, ребятушки на 404 очнуться и начнут во всем ВВП обвинять
                svp67
                1. Зяблицев Сегодня, 12:51
                  Кто бы его выпустил - да и зачем он был никому не нужен - вот в чем вопрос!Ему некуда было бежать и за него никто не впрягался! Если бы Ленину на официальном уровне обратились тогдашнии Империи или США - большевики бы Колю отдали бы, в то время им было бы не до выпендрежа - но он был нахрен ни кому не нужен! hi
                  Зяблицев
                  1. svp67 Сегодня, 13:03
                    Цитата: Зяблицев
                    Кто бы его выпустил - да и зачем он был никому не нужен - вот в чем вопрос!

                    Он то Бог с ним, но семью. Если любил, то обязан был сделать все для спасения...
                    svp67
                    1. Зяблицев Сегодня, 13:05
                      Коля был тряпка- он страну профукал, а не то что семью!
                      Зяблицев
                      1. svp67 Сегодня, 13:23
                        Цитата: Зяблицев
                        Коля был тряпка- он страну профукал, а не то что семью!

                        Соглашусь hi И потому не поддерживаю нынешнюю волну его возвеличивания.
                        svp67
  2. MoJloT Сегодня, 11:54
    Махровые времена, как в 90х.
    MoJloT
  3. Teberii Сегодня, 11:55
    Бендеровщина в самом расцвете.
    Teberii
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:59
    Ружье стоит похоже хозяйское ...видимо кто то из своих с бандитами зашел к ним...надо дождаться результатов следствия тогда что то прояснится...чего гадать то.
    Тот же ЛЕХА
    1. Ren Сегодня, 12:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      надо дождаться результатов следствия тогда что то прояснится

      Вы правда настолько наивны? belay
      Подскажите, какое следствие укрохунты было проведено и что-то прояснилось?
      Ren
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:12
        Вы правда настолько наивны? belay
        Подскажите, какое следствие укрохунты было проведено и что-то прояснилось?

        Подскажу ... smile в смутные времена будь я на месте бандита-грабителя все списывал бы на чокнутых революционеров...легче уйти от наказания пустив по ложному следу следствие.
        Таких случаев полно когда бандит орет...
        я вот на фронтах контуженный , 33 извилины мозга врачи вырезали...
        а сам втихомолку под шумок грабит простых и непростых граждан...так что сначала надо разобраться детально что там произошло бандитский наезд или месть отморозков ЯНУКОВИЧУ.
        Тот же ЛЕХА
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    на подконтрольной Украине территории
    "Грабь награбленное" - "революционеры достоинства" продолжают свою борьбу не забывая сводить счеты.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    ... закономерный результат безвластия в укрокаклии...
    a.s.zzz888
  7. Sidor76 Сегодня, 12:28
    Остаться должны только одни.. или укрофашисты, или люди.
    Sidor76
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:50
    Звери чумные, таких только отстреливать... Самое печальное, что такие события на Украине уже стали нормой...
    Ratmir_Ryazan
  9. Ingvar0401 Сегодня, 13:01
    и укропы это одно и тоже. Бесправовое государство и беспредел..... Соболезную родным, а их убийцам пуля найдет...
    Ingvar0401
  10. Зяблицев Сегодня, 13:29
    svp67,
    Уже и не особо и возвеличивают - это при Ельцине началось, да Горбачеве - Коля, мол, жертва (оборта), нужно было большевиков в грязь втоптать! Говорухин, клоун - Россия, которую мы потеряли - а ведь был хороший режиссер! Сейчас, Александр 3 в тренде, Столыпин, но и Ленина, тот же ВВП не трогает, на Иосифа Виссарионовича, говна не льют..., так что власть сейчас в правильных исторических приоритетах!
    Зяблицев
  11. Инок Сегодня, 13:38
    Только и могут, шо с бабами, да с безоружными "воевать".
    Инок
  12. Alex_Rarog Сегодня, 14:02
    Земля пухом убиенным.
    Alex_Rarog
  13. prior Сегодня, 14:23
    Расцвела законность буйным цветом, на обоих берегах Днепра....
    prior
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