В Донбассе зверски убиты родственники кума Януковича

Раньше у Ширы тут был огромный дом, прямо "дворец", но его уже разобрали буквально до кирпичей,

В Великой Новоселке Донецкой области была убита семья из 3-х человек, являвшихся близкими родственниками Валерия Ширы, друга и кума Виктора Януковича, сообщает издание Страна.ua «Убийство произошло вчера, 6 декабря, на подконтрольной Украине территории. Правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали – на теле есть следы резаных ран», – пишет издание.Сообщается, что «Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича».Убитая женщина была его дочерью, мужчина – зятем, а юноша – внуком. По словам соседей, сам Шира в настоящее время живет в Донецке, то есть на подконтрольной ополченцам территории.Семья жила в хорошем, по местным меркам, доме, ни в чем не нуждалась – убитый зять Ширы был крупным фермером. В общем, «в доме было, что взять», рассказали жители поселка.сказала одна из соседок.Однако не все жители считают ограбление главной целью преступников. Часть из них полагает, что это была месть «видному регионалу» за его связи с Януковичем и за то, что он «переметнулся» на сторону сепаратистов.