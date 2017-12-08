14:47 08 декабря

Украина намерена вернуть в строй истребители Су-27

ВВС Украины активно занимаются восстановлением парка боевой авиации, в том числе проводят работы по ремонту истребителей Су-27, сообщает Вестник Мордовии.

Украина намерена вернуть в строй истребители Су-27


Недавно в интернете появились фотография одной из таких машин (Су-27 с бортовым номером 12 «синий»), которая транспортируется на Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт". Данный самолет длительное время не летал, находясь в консервации.


Кроме ремонта проводится модернизация бортовой аппаратуры – для повышения дальности обнаружения воздушных целей дорабатываются радиолокационные станции, улучшаются характеристики точности применения неуправляемого вооружения по целям на земле, пишет автор материала Дмитрий Лемешко.

При этом он отмечает, что «даже после таких доработок Су-27 будут существенно уступать российским модернизированным Су-27СМ, которые поступили в ВВС РФ в первой половине 2000 года».

По данным автора, в настоящее время украинские ВВС имеют менее 40 Су-27. Еще около 15-20 машин находились на консервации.

Использованы фотографии: ukrmilitary.com
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Комментарии 62

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  1. 210окв Сегодня, 12:17
    А с двигателями что будут делать?На пердячий пар переведут?
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 12:20
      Данный самолет длительное время не летал, находясь в консервации.
      ...и вряд ли уже полетит.....зато полетит какой нибудь укрогенерал....к себе на виллу в Калифорнии laughing
      Чёрный
      1. майор Юрик Сегодня, 12:37
        Украина намерена вернуть в строй истребители Су-27

        Ну если только в пеший строй, грошей нэма, а подавать буржуины перестали,жадины!!! negative
        майор Юрик
      2. Шура пермский Сегодня, 12:43
        А взлетят их пепелацы то??? А то их ку,а может и кю
        Шура пермский
        1. Монос Сегодня, 13:13
          ВВС Украины активно занимаются восстановлением парка боевой авиации

          Флаг в руки, барабан на шею. Поле деятельности непахано. smile



          Монос
          1. Alexey RA Сегодня, 13:31
            Цитата: Монос
            Флаг в руки, барабан на шею. Поле деятельности непахано. smile

            А это, часом, не Крым ли - нелетающие МиГи из бригады Мамчура?
            Alexey RA
            1. Монос Сегодня, 13:37
              Цитата: Alexey RA
              А это, часом, не Крым ли - нелетающие МиГи из бригады Мамчура?

              Возможно. Не думаю, что на других базах положение лучше.
              Монос
            2. Монос Сегодня, 13:48
              Цитата: Alexey RA
              А это, часом, не Крым ли - нелетающие МиГи из бригады Мамчура?

              Ну, вот, например, одесский аэродром "Школьный"




              Монос
    2. Зяблицев Сегодня, 12:21
      Покрасят и в какой нибудь Занзибар продадут по цене металлолома, деньги попилят по оффшорам, а электорату скажут, что ВСУ самая сильная армия Вселенной!Электорат дружно промычит "Слава Украине!" и разбредется есть жмых... laughing
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 13:03
        Цитата: Зяблицев
        Электорат дружно промычит "Слава Украине!" и разбредется есть жмых...

        Джедай
        1. Чёрный Сегодня, 13:22
          Покрасят и в какой нибудь Занзибар продадут по цене металлолома, деньги попилят по оффшорам
          Откуда у вас бизнес-план хенералов укролюфтваффе? bully
          Чёрный
    3. MoJloT Сегодня, 12:22
      Самостоятельно у Украины это вряд ли получится или займет столько времени и средств, что вся затея будет бессмысленной. Скорей всего этим займется иностранный подрядчик.
      MoJloT
      1. Segel Сегодня, 12:24
        Я даже могу догадаться,из какой страны... smile
        Segel
    4. seti Сегодня, 12:24
      Цитата: 210окв
      А с двигателями что будут делать?На пердячий пар переведут?

      А двигатели реставрируют на Мотор Сич. С запчастями помогут бывшие страны Варшавского Блока.
      Вы в этом сомневаетесь ? Напрасно. Если страна 4о4 будет обладать несколькими десятками пусть и устаревших но все же неплохих Су-27 в рабочем состоянии то это печально. Конечно вопросы остаются такие как по пилотам, обеспечению, эксплуатации, но все это решаемо - было бы желание. И деньги. Деньги на это НАТО может выделить.
      seti
      1. 210окв Сегодня, 12:27
        Я в этом не сомневаюсь.Только сколько они на реставрированных пролетают?
        Цитата: seti
        Цитата: 210окв
        А с двигателями что будут делать?На пердячий пар переведут?

        А двигатели реставрируют на Мотор Сич. С запчастями помогут бывшие страны Варшавского Блока.
        Вы в этом сомневаетесь ? Напрасно. Если страна 4о4 будет обладать несколькими десятками пусть и устаревших но все же неплохих Су-27 в рабочем состоянии то это печально. Конечно вопросы остаются такие как по пилотам, обеспечению, эксплуатации, но все это решаемо - было бы желание. И деньги. Деньги на это НАТО может выделить.
        210окв
        1. seti Сегодня, 12:35
          Достаточно долго если только будут беречь технику. Понятно что боевой самолет не танк но заметьте - в ВВС страны 4о4 сохранилось 40 в строю и около 10-15 в резерве Су-27. Наверняка и запчасти где то сохранились..Это очень много. Их не порезали и не продали куда то в Занзибар.. Сохранили. Пусть часть из этого была или будет подвержена каннибализму но все одно 2-3 десятка рабочих наберется. При хорошем налете пилотов это немалая сила..)
          seti
          1. Хагалаз Сегодня, 12:49
            Я вот тоже согласен. Долго или нет они пролетают, вопрос открытый, но на какой то один бросок их вполне может хватить. Сколько собьём(ют), сколько сами упадут, никого не волнует. После них могут подтянуться другие совсем...
            Хагалаз
      2. ПалБор Сегодня, 12:58
        Может,помогут.А может,нет.То-то они всей толпой носятся с несколькими болгарскими МиГ-29 и всё без толку.
        ПалБор
        1. seti Сегодня, 13:07
          Цитата: ПалБор
          Может,помогут.А может,нет.

          Важно во всем этом понимать то что даже несколько боевых самолетов позволяет продолжать подготовку пилотов и содержать приемлемое состояние аэродромов и инфраструктуры. Продолжать обладать определенными навыками. Содержать ремонтную базу и какой никакой штат специалистов. Деградация на лицо но тем не менее даже за четверть века свидомые не все проскакали. И если придет к власти толковый человек с настоящей а не липовой поддержкой Запада будет реально плохо. А многие в РФ особенно в высоких кабинетах этого не замечают.
          seti
          1. Астория Сегодня, 14:41
            А многие в РФ особенно в высоких кабинетах этого не замечают.
            Вы предлагаете превентивно разбомбить вместе с аэродромом или что ?
            Астория
    5. svp67 Сегодня, 12:42
      Цитата: 210окв
      А с двигателями что будут делать?На пердячий пар переведут?

      Белорусские купят... Россия ж покупает для вертушек и "Русланов"
      svp67
  2. Chertt Сегодня, 12:20
    Оччччень правильное решение, А то как то не солидно, Сильнейшая армия на континенте и ни одного летающего самолета
    Chertt
    1. Чёрный Сегодня, 12:21
      Цитата: Chertt
      Сильнейшая армия на континенте и не одного летающего самолета

      ...зато теперь и не падают laughing
      Чёрный
    2. svp67 Сегодня, 12:44
      Цитата: Chertt
      , Сильнейшая армия на континенте и ни одного летающего самолета

      Увы, но летающих уже хватает...
      svp67
      1. Голован Джек Сегодня, 12:50
        Цитата: svp67
        Цитата: Chertt
        , Сильнейшая армия на континенте и ни одного летающего самолета

        Увы, но летающих уже хватает...

        Вот только что-то подсказывает мне, что при первых же попытках летать, "где не надо", они очень быстро кончатся.
        Были уже, как их там... прен-цен-денты...
        Голован Джек
        1. svp67 Сегодня, 12:51
          Цитата: Голован Джек
          Вот только что-то подсказывает мне, что при первых же попытках летать, "где не надо", они очень быстро кончатся.

          А их на долго и не надо...Им главное "фитилек зажечь"
          svp67
          1. Голован Джек Сегодня, 12:56
            Цитата: svp67
            Им главное "фитилек зажечь"

            Если под "фитильком" подразумевается очередное наступление ВСУ, то там, ИМХО, и без этих "литаков" всякой дряни предостаточно.
            Поэтому (снова ИМХО) - очередной разговор ниобчто, так, попугивают.
            Всерьез без серьезных изменений в гос-ве Украина ВСУ никуда не полезут request
            Голован Джек
            1. svp67 Сегодня, 13:10
              Цитата: Голован Джек
              Всерьез без серьезных изменений в гос-ве Украина ВСУ никуда не полезут

              А кто их спрашивать то будет... Скажут, из-за Океана: "Фас" и пойдут, как миленькие...
              svp67
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:21
    Это нужно уметь за короткий для страны срок угробить свою авиацию, флот, ВПК. Ну пусть ремонтируют, "модернизируют", нам от этого пока ни холодно, ни жарко.
    rotmistr60
    1. Александр 3 Сегодня, 12:32
      Ну как в поговорке -(дай дураку стеклянный х.....он его тут же сломает)
      Александр 3
    2. svp67 Сегодня, 12:45
      Цитата: rotmistr60
      Это нужно уметь за короткий для страны срок угробить свою авиацию, флот, ВПК.

      Четверть века, даже более, как то КОРОТКИМ сроком не назвать...
      Цитата: rotmistr60
      Ну пусть ремонтируют, "модернизируют", нам от этого пока ни холодно, ни жарко.

      В Вашем комменте ключевое слово "ПОКА"...
      svp67
    3. Alexey RA Сегодня, 13:36
      Цитата: rotmistr60
      Это нужно уметь за короткий для страны срок угробить свою авиацию, флот, ВПК.

      За какой короткий срок? Вот состояние Бельбекской бригады Мамчура на 2014 год:
      В Крыму Воздушные силы Украины располагали 204-й бригадой тактической авиации им. А.И. Покрышкина, дислоцированной на авиабазе Бельбек под Севастополем. В этой части насчитывалось около 45 истребителей МиГ-29 и 4 учебно-боевых самолета L-39 "Альбатрос", модернизированных в Одессе. Возглавлял бригаду военный летчик 1-го класса п-к Юлий Мамчур.
      Нельзя не отметить, что, начиная с первых лет независимости, боеспособность Вооруженных Сил Украины все время снижалась, но особенно критичным положение стало в последние четыре года, когда армия фактически оказалась на положении падчерицы у своего государства. Далеко не лучшим образом складывались дела и в 204-й бригаде. Только благодаря усилиям командира и личного состава удавалось поддерживать в строю четыре МиГ-29, в т. ч. одну "спарку", а также один L-39.

      И это не Киселёвская пропаганда, а украинский авиационно-исторический журнал "Авиация и Время" №02 за 2014 г.
      Alexey RA
  4. kvm Сегодня, 12:23
    Интересно, когда очередь до "Альбатросов" дойдёт. Ну в качестве поставок "неЛетального" оружия от ЕС...
    kvm
  5. Железякин Сегодня, 12:25
    Зачем? Ведь ни один уважающий себя Укро-патриот не сядет за штурвал наследия СССР! Только гривны за зря переводть.
    Железякин
  6. Sergey53 Сегодня, 12:30
    Нужда заставляет вернуться к "ненавистным советским самолётам". А запчасти к ним ещё есть, или уже закончились?
    Sergey53
  7. Masya Masya Сегодня, 12:37
    Анекдот вспомнился...
    — А кем ты работаешь?
    — Мне платят за то, что я борюсь с земным притяжением.
    — Ого, ты летчик?
    — Ага, грузчик... lol
    Masya Masya
  8. gukoyan Сегодня, 12:40
    Ооооо, а как же декомунизация???
    Или братья из гейропы и фашинктона не хотят делиться самолётами???)
    gukoyan
  9. Equalized Сегодня, 12:43
    Двигатели к Су-27, МиГ-29 и Су-24 ремонтируются на Луцком заводе "Мотор".
    Двигатели к Л-39 и Су-25 ремонтируются на Одесском авиаремонтном заводе. Состав Су-27 сейчас включает более 30 активных Су-27 одноместок и Су-27УБ. Всего в наличии +-54 борта, похоже решили восстановить все что смогут. Су-27 распределены в 831-ой бригаде ТА и 39-ой отдельной истребительной эскадрилье.

    В 2014 году активных Су-27 было 15-17 бортов, увеличили количество почти в два раза.

    Фотографии с завода где ремонтируют АЛ-31. Есть производство запчастей и небольшой станочный парк с ЧПУ. Аппаратура для диагностики работы двигателей и все нужное.





    Equalized
    1. Equalized Сегодня, 12:49
      Добавлю еще фоток с предприятия.






      Equalized
  10. rocket757 Сегодня, 12:43
    Попилят или самолёты или бабло ... скорее и то и другое.
    rocket757
  11. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:49
    даже если они их все введут в срой это им ни чем не поможет, Украина обречена, майданные власти сами рвут свое общество и свою страну на части...
    Ratmir_Ryazan
  12. next322 Сегодня, 12:52
    удивляет шапкозакидон некоторых диванных урря патриотов! а давно ли сами в подобном состоянии были?только после 2014 потихоньку стали вылезать из полной .......не случись война 2008,так же было и в России
    next322
    1. Sergey53 Сегодня, 12:55
      А разницу не улавливаете?
      Sergey53
    2. Кент0001 Сегодня, 13:24
      Да так-то да, в хохлостане производят супер БТР, супер танки и осуществляют поставки этого хлама на экспорт. Как могут отремонтировать самолет те, кто не может нормально корпуса на БТР сварить и где выпускают 5 танков в год? Внешне эти самолеты будут ниче так, и максимум взлет-посадку смогут сделать. Это мое мнение.Может спецы по этому вопросу имеют совсем другие соображения и со старыми отремонтированными СТАРЫМИ СОВЕТСКИМИ (а где декоммунизация, почему их не порезали или на крайняк в цветмет сдали) самолетами хохлостан станет ведущей авиационной державой це еуропы.
      Кент0001
      1. Sergey53 Сегодня, 13:32
        Надеялись на продаже ещё подзаработать. Да видно припекло сильно.
        Sergey53
  13. Equalized Сегодня, 12:54
    Добавлю фоток с завода "МигРемонт" где уже сами самолеты ремонтируют.
    Планер разбирается до конца и проходит капремонт с продлением ресурса, авионику снимают и отправляют на разные предприятия (там много всего, вовлечено около 10 предприятий ЕМНИП).
    Затем приезжают отремонтированные АЛ-31 из Луцка, все собирают воедино, самолет красят в модный "Пиксель" и отправляют в авиабригаду.

    Вот фото последних из свежих бортов с завода




    Equalized
  14. sgr291158 Сегодня, 12:56
    Полететь то может и полетит. Вопрос, как далеко.
    sgr291158
  15. Equalized Сегодня, 12:58
    Ну и раз уж я расчехлил столько фотоматериала, осталось добавить фотку с конечной остановки всех пассажиров!
    Авиабаза 831-ой бригады ТА, наши дни :)

    Equalized
  16. алтынбай Сегодня, 13:04
    Добрый день. Мне кажется здесь основная суть в другом. По мнению многих форумчан эта страна должна была исчезнуть в 2014 году. А она еще смеет самолеты ремонтировать, танки модернизировать, ракеты строить и БТРы. Армию более менее боеспособную создала под боком у нас.Непорядок.
    алтынбай
    1. bober1982 Сегодня, 13:24
      Цитата: алтынбай
      Мне кажется здесь основная суть в другом.

      Слишком много денег вложили западные друзья в то,что сейчас называется Украиной, кто же позволит всему этому зверинцу исчезнуть.Это надолго.
      Что касается ремонта Су-27,как и другой а/техники - всё это может пригодиться разве что в противостоянии с восточноевропейскими странами.
      bober1982
    2. Sergey53 Сегодня, 13:38
      Дело в другом.Если ты постоянно хаишь всё советское, которое тебе так ненавистно, то зачем всё остальное?
      Sergey53
  17. Equalized Сегодня, 13:11
    Сегодня я больно активен, хотелось бы еще добавить на счет камуфляжа самолетов. Не у всех бортов модный "пиксельный" камуфляж. Он есть только у тех которые в последние годы побывали на авиаремонтном предприятии.

    Вот фотографии сентября 2017 года. Борта №41 и №30 в старом камуфляже, "Флора" если не ошибаюсь. Отсюда можно сделать вывод что часть самолетного парка поддерживается только за счет ТЭЧ авиационной бригады к которой они принадлежат. Состояние видимо хорошее и не пришлось таскать их пока так далеко - в Запорожье. hi


    Equalized
  18. Кент0001 Сегодня, 13:14
    С какого момента начинать смеяться, думаю можно с заголовка. Да, а недостоющие узлы и агрегаты они из фанеры лобзиком выпелят.
    Кент0001
  19. Livonetc Сегодня, 13:16
    Цитата: алтынбай
    Добрый день. Мне кажется здесь основная суть в другом. По мнению многих форумчан эта страна должна была исчезнуть в 2014 году. А она еще смеет самолеты ремонтировать, танки модернизировать, ракеты строить и БТРы. Армию более менее боеспособную создала под боком у нас.Непорядок.

    Вы по каким критериям армию незалежной к боеспособным определили?
    У нас порядок.
    И под боком "более менее" порядок обеспечили.
    Мигом "боеспособная" в нежить определена была.
    Да и каратели это не армия.
    Вот у грузин была армия подготовленная теми же хозяевами.
    Как только в карателей обратились так только пятки да гусеницы в сторону Тбилисо сверкали.
    Livonetc
    1. алтынбай Сегодня, 14:00
      Почитайте отчеты волонтеров с Донбасса. Того же Мурза (кенигтайгер) например. Здраво пишет.
      алтынбай
  20. Троль Сегодня, 13:41
    Суть, это только начало.. Начало восстановления военной авиации. Отстроят (восствновят) по немногу инфраструктуру, воспитают техников, вырастят пилотов, затем, по мере как всегда, начнут просить летальное оружие.. В данном случае какие нибудь F16. И я не уверен что им откажут, бо не уверен что Украина вернется в стан союзников России. Как не прискорбно.
    Троль
    1. алтынбай Сегодня, 13:57
      Просто надоели стратеги с дивана, и урякалки. С 2013 года читаю ВО сайт очень интересный. Но в последнее время качество комментариев стремительно падает особенно когда укро новости публикуют. И захотелось самому попробовать написать об этом. Как говорил наш сержант лучше перебдеть, чтобы потом не бздеть.
      алтынбай
      1. av58 Сегодня, 14:38
        Причём здесь "стратеги с дивана"? Самолёт не грузовик, кувалда и ножовка по металлу не для него. Для того, чтобы даже просто снять с грамотной консервации нужны умения, знания, материалы и ремдокументация, бюллетени, я уже не говорю о ремонте. Доказательство - украинский "ремонт" хорватских МИГ-21, после чего Хорватия осталась без истребительной авиации, а ведь это по профилю "Мигремонта"! Это старый завод, ещё довоенный, освоение машин Су началось уже после развала Союза, обновлённой документации на машины Сухого там нет, сейчас все связи с разработчиком оборваны. Так что ничего путного не получится, хотя летать, безусловно, будут.
        av58
      2. Астория Сегодня, 14:43
        вырастят пилотов
        - свиней разучились выращивать, а на пилотов замахиваются laughing
        Астория
  21. Geisenberg Сегодня, 13:58
    Запускать будут с батута или с рогатки ?
    Geisenberg
  22. av58 Сегодня, 14:29
    Довести до какого-то лётного состояния украинский "Мигремонт" , безусловнно, сможет. Качество машин вряд ли будет лучше, чем у тех МИГ-21, которые Украина передала после "ремонта" хорватам. Нет ремдокументации, нет бюллетеней, нет адекватных запчастей... Поставить новый борт можно, но как он будет работать в составе старой машины никому не известно. По-моему, там вообще не о чем говорить.
    av58
  23. Fkjydjckfrgh Сегодня, 14:46
    А че, можно вот так, практически "на коленке" раскидать, задать ремонт и собрать Су-27? Астронавт зафигачивший ракету в сарае обретает реальность.
    Fkjydjckfrgh
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