Украина намерена вернуть в строй истребители Су-27
ВВС Украины активно занимаются восстановлением парка боевой авиации, в том числе проводят работы по ремонту истребителей Су-27, сообщает Вестник Мордовии.
Недавно в интернете появились фотография одной из таких машин (Су-27 с бортовым номером 12 «синий»), которая транспортируется на Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт". Данный самолет длительное время не летал, находясь в консервации.
Кроме ремонта проводится модернизация бортовой аппаратуры – для повышения дальности обнаружения воздушных целей дорабатываются радиолокационные станции, улучшаются характеристики точности применения неуправляемого вооружения по целям на земле, пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
При этом он отмечает, что «даже после таких доработок Су-27 будут существенно уступать российским модернизированным Су-27СМ, которые поступили в ВВС РФ в первой половине 2000 года».
По данным автора, в настоящее время украинские ВВС имеют менее 40 Су-27. Еще около 15-20 машин находились на консервации.
Недавно в интернете появились фотография одной из таких машин (Су-27 с бортовым номером 12 «синий»), которая транспортируется на Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт". Данный самолет длительное время не летал, находясь в консервации.
Кроме ремонта проводится модернизация бортовой аппаратуры – для повышения дальности обнаружения воздушных целей дорабатываются радиолокационные станции, улучшаются характеристики точности применения неуправляемого вооружения по целям на земле, пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
При этом он отмечает, что «даже после таких доработок Су-27 будут существенно уступать российским модернизированным Су-27СМ, которые поступили в ВВС РФ в первой половине 2000 года».
По данным автора, в настоящее время украинские ВВС имеют менее 40 Су-27. Еще около 15-20 машин находились на консервации.
Использованы фотографии: ukrmilitary.com
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