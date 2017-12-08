14:50 08 декабря

ОСК может пополниться двумя крымскими заводами

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может пополниться двумя крымскими активами: 13-м судоремонтным заводом (СРЗ) и 771-м ремонтным заводом средств связи (РЗСС), которые выполняют работы для Черноморского флота (ЧФ), сообщает Коммерсантъ.

ОСК может пополниться двумя крымскими заводами


«Но если 13-й СРЗ в 2016 году исполнил контракты на 2 млрд руб., то 771-й РЗСС обременен долгами по зарплате и заказов для исправления ситуации у него пока нет. Военные, управляющие заводами, согласны отдать их ОСК, которая будет отвечать за реализацию контрактов для ЧФ», – пишет газета.


ОСК уже попала под западные санкции, и из-за включения новых крымских активов ограничения вряд ли усилятся.

Передача заводов корпорации запланирована на 2018 год, сообщил директор департамента экономики Севастополя Элимдар Ахтемов.

По его словам, предполагается «создание судоремонтного, судостроительного кластера в Севастополе».

ОСК планирует создать единую систему кораблестроения в Севастополе и, насколько я понимаю, в Крыму: у каждого предприятия будет свой профиль. Если Севморзавод (филиал центра судостроения "Звездочка") будет специализироваться на ремонте крупных судов, то эти предприятия будут работать по другому профилю. Делается это, чтобы между заводами не было конкуренции, чтобы они не демпинговали, чтобы заказы распределялись равномерно,
пояснил Ахтемов.

Источник в Главном штабе ВМФ сказал, что передача двух заводов ОСК логична, поскольку военные не считают необходимым содержать ремонтные мощности.

А так заводы смогут рассчитывать на средства из госпрограммы поддержки ОПК,
сказал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Anarchist Сегодня, 13:23
    Рабочие места - это всегда хорошо! Лишь бы грамотно использовали средства для вывода предприятия из кризиса... Про воровство и хищения вообще промолчу...
    Неохота получить ещё одно предприятие-банкрот!
    Anarchist
    1. сибиралт Сегодня, 13:32
      Если раскулачить пару губернаторов, можно и не только два завода построить. А если в думском буфете установить цены, как для народа, то и на новый город хватитlol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 13:35
        А чего так мало.И почему именно губернаторов?Там если за дело взяться с холодной головой и горячим сердцем...То не одну сотню заводов можно построить.И не только в Крыму..
        Цитата: сибиралт
        Если раскулачить пару губернаторов, можно и не только два завода построить. А если в думском буфете установить цены, как для народа, то и на новый город хватитlol
        210окв
    2. 210окв Сегодня, 13:33
      Саш hi Зеленодольская верфь стала помогать по моему в Феодосии.На ближайшие лет пять я думаю они загрузят производство.
      Цитата: Anarchist
      Рабочие места - это всегда хорошо! Лишь бы грамотно использовали средства для вывода предприятия из кризиса... Про воровство и хищения вообще промолчу...
      Неохота получить ещё одно предприятие-банкрот!
      210окв
  2. 210окв Сегодня, 13:23
    Что значит может?!Она должна!
    210окв
  3. Segel Сегодня, 13:31
    " Делается это, чтобы между заводами не было конкуренции, чтобы они не демпинговали, чтобы заказы распределялись равномерно,"
    Приехали......А действительно,зачем конкуренция,снижение цен-монополия-то лучше...Чиновникам.
    Segel
  4. Миханище Сегодня, 13:33
    Рабочие места - это хорошо всегда. Главное, чтобы верно задействовали средства для вывода предприятия из штопора ... Молчу про воровство и распилы...

    Вряд ли хочется получить неплатёжеспособный завод!
    Миханище
  5. svp67 Сегодня, 13:36
    ОСК может пополниться двумя крымскими заводами
    У меня вопрос только один, почему "МОЖЕТ"? ОСК просто ОБЯЗАНА это сделать. Крым должен иметь возможность РАБОТАТЬ...и именно там, где наиболее полезен России.
    svp67
    1. Миханище Сегодня, 13:40
      Тут вопрос с точностью, которую могут обеспечить станки в Крыму. Пока точность небольшая - 0,13-1,15 коэффициента ПАКС. При таком уровне отклонений, нос большого корабля может быть отвёрнут на полметра в сторону. Это надо как-то решать. У вас есть способы решения? То-то же!
      Миханище
      1. svp67 Сегодня, 13:42
        Цитата: Миханище
        Тут вопрос с точностью, которую могут обеспечить станки в Крыму.

        Тут вопрос в ЖЕЛАНИИ, что то сделать. Когда что то желаешь сделать, то ищешь как, а когда не желаешь, то ищешь причины...
        svp67
        1. Миханище Сегодня, 13:44
          Не надо учить жить, объясни - как решить эту проблему??? Пятикоординатный Сименс даёт 0,13. Вывозишь с Крыма - не более 0,05. Вот почему так???
          Миханище
          1. svp67 Сегодня, 13:54
            Цитата: Миханище
            Не надо учить жить, объясни - как решить эту проблему??? Пятикоординатный Сименс даёт 0,13. Вывозишь с Крыма - не более 0,05. Вот почему так???

            Видимо потому, что "Сименс", а не какой нибудь "....машстрой"
            svp67
  6. Ingvar0401 Сегодня, 13:49
    Давайте не будем путать СРЗ- судо-ремонтный завод и РЗСС - ремонтный завод средств связи.....
    Ingvar0401
  7. лысова Сегодня, 14:02
    Ребят - это нормально- развитие промышленности в регионе, о чём базар ,рабочие места- только это! Крым должен быть строительством Черноморских кораблей.
    лысова
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