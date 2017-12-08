ОСК может пополниться двумя крымскими заводами

ОСК планирует создать единую систему кораблестроения в Севастополе и, насколько я понимаю, в Крыму: у каждого предприятия будет свой профиль. Если Севморзавод (филиал центра судостроения "Звездочка") будет специализироваться на ремонте крупных судов, то эти предприятия будут работать по другому профилю. Делается это, чтобы между заводами не было конкуренции, чтобы они не демпинговали, чтобы заказы распределялись равномерно,

А так заводы смогут рассчитывать на средства из госпрограммы поддержки ОПК,