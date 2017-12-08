ОСК может пополниться двумя крымскими заводами
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может пополниться двумя крымскими активами: 13-м судоремонтным заводом (СРЗ) и 771-м ремонтным заводом средств связи (РЗСС), которые выполняют работы для Черноморского флота (ЧФ), сообщает Коммерсантъ.
«Но если 13-й СРЗ в 2016 году исполнил контракты на 2 млрд руб., то 771-й РЗСС обременен долгами по зарплате и заказов для исправления ситуации у него пока нет. Военные, управляющие заводами, согласны отдать их ОСК, которая будет отвечать за реализацию контрактов для ЧФ», – пишет газета.
ОСК уже попала под западные санкции, и из-за включения новых крымских активов ограничения вряд ли усилятся.
Передача заводов корпорации запланирована на 2018 год, сообщил директор департамента экономики Севастополя Элимдар Ахтемов.
По его словам, предполагается «создание судоремонтного, судостроительного кластера в Севастополе».
Источник в Главном штабе ВМФ сказал, что передача двух заводов ОСК логична, поскольку военные не считают необходимым содержать ремонтные мощности.
«Но если 13-й СРЗ в 2016 году исполнил контракты на 2 млрд руб., то 771-й РЗСС обременен долгами по зарплате и заказов для исправления ситуации у него пока нет. Военные, управляющие заводами, согласны отдать их ОСК, которая будет отвечать за реализацию контрактов для ЧФ», – пишет газета.
ОСК уже попала под западные санкции, и из-за включения новых крымских активов ограничения вряд ли усилятся.
Передача заводов корпорации запланирована на 2018 год, сообщил директор департамента экономики Севастополя Элимдар Ахтемов.
По его словам, предполагается «создание судоремонтного, судостроительного кластера в Севастополе».
ОСК планирует создать единую систему кораблестроения в Севастополе и, насколько я понимаю, в Крыму: у каждого предприятия будет свой профиль. Если Севморзавод (филиал центра судостроения "Звездочка") будет специализироваться на ремонте крупных судов, то эти предприятия будут работать по другому профилю. Делается это, чтобы между заводами не было конкуренции, чтобы они не демпинговали, чтобы заказы распределялись равномерно,пояснил Ахтемов.
Источник в Главном штабе ВМФ сказал, что передача двух заводов ОСК логична, поскольку военные не считают необходимым содержать ремонтные мощности.
А так заводы смогут рассчитывать на средства из госпрограммы поддержки ОПК,сказал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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