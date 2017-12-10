Cельхозперепись: крестьяне забросили Россию

Во многих личных подсобных хозяйствах нет ни коз, ни овец, ни тем более крупного рогатого скота. Десятки миллионов гектар некогда плодородной почвы и вовсе принадлежит неизвестно кому. Причина такой разрухи — взяткоемкое оформление земли и низкая эффективность агросектора.Стоп-кадр с видом заброшенного селаК шокирующим выводам пришли эксперты РАНХиГС после анализа предварительных итогов сельскохозяйственной переписи: выявлены огромные площади, которые по данным Росреестра, числятся колосящимися нивами, пастбищами, а на самом деле давно заброшены, превратились в пустыри или, в лучшем случае, поглощены лесом.«На сельскохозяйственной карте России выявлены серьезные «белые пятна», то есть, территории, на которых сельхозземля ни за кем не закреплена или закреплена за землепользователями, которых при переписи найти не удалось», — говорится в экспертном мониторинге РАНХиГС, посвященном итогам сельхозпереписи. Перепись проводил в прошлом году Росстат. Учитывались земли сельхозназначения, а также находящиеся в собственности или в аренде у фермеров и в личных подсобных хозяйствах.Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий, приходят к выводу эксперты, составляла в прошлом году 97,2 млн га (44% всех сельскохозяйственных угодий страны), хотя официальная оценка заброшенных сельхозугодий вдвое меньше – лишь около 40 млн га.То есть, в ходе переписи не удалось найти собственников и пользователей примерно 50 млн га, хотя официально эти земли числятся за сельхозпроизводителями.«Как такое может происходить при наличии современных информационных технологий и при постоянных космических съемках всей территории, сказать трудно. Как и ответить, почему налоговики не помогли «Росстату» отыскать владельцев, ведь с этих земель должны собирать налоги? Производится ли на этих землях продукция?», — недоумевает Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС.Перепись выявила, что фермеры используют 43,3 млн га земли, а не 28,8 млн, как показывает официальная статистика Росреестра.За личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) населения, согласно данным Росреестра, закреплено 77,3 млн га земли, а переписчики нашли всего-навсего только 14,3 млн га. При этом, как пояснили «Газете.Ru» в Росстате, перепись была подготовлена основательно и на нее потрачено 14 млрд рублей.Эксперты РАНХиГС также указывают, что реальная площадь личных подсобных хозяйств, занятая различными культурами, значительно меньше данных Росстата.Но и это не все. Примерно 90% личных подсобных хозяйств не имеют ни свиней, ни коз, ни овец, ни крупного рогатого скота. Тем не менее, такие ЛПХ все равно учитывают, как сельхозпроизводителей, а это серьезная ошибка.На момент проведения переписи считалось, что в России имеется 222 млн га сельхозугодий. Но переписчики выявили только 142,2 млн га, то есть 64% всех угодий.Согласно методологии ФАО (продовольственной и аграрной организации при ООН), при проведении сельскохозяйственных переписей необходимо охватить не менее 95% производителей сельхозпродукции. Росстат следовал этой рекомендации, однако 30 млн га вообще никакими документами не закреплена за сельхозпроизводителями. В 1990 году такая площадь составляла 8,3 млн га. Расширение бесхозных земель эксперты объясняют двумя причинами.Первая – экономическая, не выгодно. Вторая — институциональная: чтобы получить от государства землю, нужно потратить значительные средства на ее оформление.«При продаже или аренде государство-собственник все затраты на оформление принадлежащих ему участков перекладывает на будущих пользователей. Эту схему, вероятнее всего, сложно реализовать без использования коррупционных схем», — говорится в мониторинге.На эту же проблему указывали эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в докладе «Земля для людей». Земля в России так и не стала полноценным экономическим активом ни для граждан, ни для бизнеса, используется этот актив крайне неэффективно. Наоборот, этот ресурс превратился в барьер на пути устойчивого роста экономики и стал источником коррупции, отмечали в ЦСР. Один из главных выводов доклада --государство так и не создало систему гарантий прав на землю для добросовестного покупателя. Любой собственник земли может быть поставлен перед фактом, что его участок входит в зону, ограничивающую возможность пользования землей.Перепись показала также, что текущая статистика по отдельным видам угодий тоже отличается от реальной. Например, по данным Росреестра, площадь залежей (пашни, которые много лет не Всего не закрепленными за сельхозпроизводителями или попросту ничейными оказались 28,1 млн га пашни (29,2% от общего ее количества), 13,7 млн га сенокосов (57,1%) и 41,9 млн га пастбищ (61,3%).За прошедшие 10 лет возросли площади посевов всех зерновых и особенно технических культур, Россия бьет собственные рекорды по урожаю пшеницы, но снизились площади посевов картофеля, овощей, площади многолетних насаждений, уменьшился процент незасеянной пашни, увеличилось поголовье скота на 100 га сельхозугодий, отмечают эксперты РАНХиГС.Но насколько эти данные достоверны, независимо от того, со знаком «плюс» они или со знаком «минус»? По подсчетам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, площадь спорных участков в России составляет 3,7 млн га. «У нас, по данным реестра, практически в полтора раза страна больше, чем есть на самом деле», — говорит Николаев. Собственники земель в недоумении и не понимают, каким документам можно верить. Конфликтные ситуации возникают по всей стране.Эксперты РАНХиГС отмечают, что в текущей статистике явно завышены по отношению к реальным площади картофеля, овощей, плодовых насаждений, а также поголовье молочного скота. Также, как и после переписи 2006 года, Росстату придется существенно снижать эти показатели за 2016 год и предыдущие годы.Корректировать придется и численность сельскохозяйственных организаций за десять лет (2006–2016 годы). По данным Росреестра, она выросла почти на 12 тыс., а по данным переписи резко сократилась — с 59 тыс. до 36 тыс.При этом примерно треть из участвовавших в переписи хозяйств сельскохозяйственную деятельность не осуществляли, и, вероятнее всего, исчезнут в ближайшие годы. Перепись показала, что за десять лет сельхозорганизации потеряли треть сельхозугодий, 21,1% пашни, около половины сенокосов и пастбищ«В абсолютных цифрах компании АПК за десять лет после первой переписи потеряли 42,2 млн га сельхозугодий. Часть из них перешла к фермерам (15,4 млн га), часть в личные хозяйства населения (3 млн га по данным переписи, 11,5 млн — по данным Росреестра), а остальная земля пополнила пустыри», — говорится в мониторинге.В Росстате признают, что информация, имеющаюся у Росреестра и та, что получена в ходе сельхозпереписи, расходится и очень сильно. «Но данные переписи – это наиболее актуальная и точная информация. В базе данных Росреестра могут числиться компании-банкроты, владеющие землей только на бумаге, а в реальности их земля могла либо поменять статус и отойти в лесной фонд или остаться пустырем», — поясняет замруководителя Росстата Константин Лайкам.Он приводит пример из собственной жизни: владел несколько лет 11 га земли, не смог ее обработать и, став депутатом Госдумы, отдал эти гектары безвозмездно соседям. Но те так и не оформили ее на себя.Отсутствие адекватной статистики по земельному фонду России – это реальная проблема и для бизнеса, и для власти, отмечают эксперты. Как власть может выстраивать стратегию экономического развития, планировать доходы и расходы, собирать налоги, если не владеет достоверной информацией о важнейшем ресурсе – земле? Ста лет после Октябрьской революции, провозгласившей землю народной собственностью, и 25 лет новой российской истории, вернувшей частную собственность на землю, не хватило, чтобы навести порядок хотя бы в учете земли.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2009 году предлагал жесткий вариант решения проблемы пустующих земель. Нужно ужесточить нормы законодательства, регламентирующие принудительное изъятие земельных участков у нерадивых собственников. Если эти нормы, наконец, заработают, в России будет меньше пустующих земель, полагает он. «Земля должна приносить пользу. Это достояние всего народа, земля дает нам возможность получать кислород, питание, на земле мы строим жилье, наконец, это место для отдыха. Нельзя просто взять и омертвить землю», — говорил глава либерал-демократов.Решить проблему «белых пятен на карте» можно, если провести не перепись, а инвентаризацию сельхозземель,считает Александр Петриков, академик РАН, врио руководителя Всероссийского института аграрных проблем имени А.А. Никонова. «Проблема в том, что на инвентаризацию придется потратиться… Точно не скажу, но в несколько раз больше, чем на перепись. Но зато будет исключен заявительный характер учета земли и недвижимости», — говорит Петриков.По его словам, свою ведомственную перепись ведет и Минсельхоз. В министерстве называют бесхозные земли иначе – земли, которые можно ввести в оборот без значительных вложений. Таких земель, как считают в Минсельхозе, более 20 млн га. В Счетной Палате РФ ведут свой подсчет – 65 млн га земель, используются в России не по назначению. И скорее всего большая часть из этих земель заброшена.