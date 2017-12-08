Программа модернизации индийских Mirage 2000 под угрозой
Программа модернизации парка истребителей Dassault Mirage 2000H/TH индийских ВВС оказалась под угрозой после того, как истекли гарантийные сроки на новое оборудование, поставленное в ходе модернизации компаниями Dassault Aviation и Thales, и индийская сторона не захотела оплачивать продолжение обслуживания этого оборудования, сообщает bmpd со ссылкой на Defense News.
«В связи с истечением в 2016 году гарантийных сроков, обе указанные французские компании требуют ежегодных платежей в $15 млн за сервисную поддержку поставленного оборудования от индийского авиастроительного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL), выступающего генеральным подрядчиком по модернизации индийских Mirage 2000H/TH. Само же HAL отказывается платить, утверждая, что техническое обслуживание самолетов должны полностью оплачивать ВВС Индии», – говорится в материале.
Военные тоже отказались платить. Они утверждают, что сервисная поддержка модернизированных истребителей, включая годовые платежи за новое французское оборудование, была частью контрактных обязательств HAL как генерального подрядчика по модернизации.
Справка bmpd: «Индия в июле 2011 года подписала контракт стоимостью 1,47 млрд евро с Thales и Dassault Aviation на модернизацию 51 истребителя Mirage 2000H/ТН. По условиям контракта, два самолета (по одному Mirage 2000ТH и Mirage 2000H) прошли модернизацию на предприятии Thales в Истре, еще два самолета были модернизированы совместно французской стороной и HAL, а остальные 47 модернизируются силами HAL в Бангалоре в Индии, с использованием модернизационных комплектов, поставляемых из Франции. Для этого HAL заключила отдельное соглашение стоимостью $ 900 млн с Dassault Aviation. За три года работ HAL сдала только 7 модернизированных самолетов из 47, что привело к просрочке большей части оборудования (согласно плану, модернизация должна завершиться к 2020 году)».
«В связи с истечением в 2016 году гарантийных сроков, обе указанные французские компании требуют ежегодных платежей в $15 млн за сервисную поддержку поставленного оборудования от индийского авиастроительного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL), выступающего генеральным подрядчиком по модернизации индийских Mirage 2000H/TH. Само же HAL отказывается платить, утверждая, что техническое обслуживание самолетов должны полностью оплачивать ВВС Индии», – говорится в материале.
Военные тоже отказались платить. Они утверждают, что сервисная поддержка модернизированных истребителей, включая годовые платежи за новое французское оборудование, была частью контрактных обязательств HAL как генерального подрядчика по модернизации.
Справка bmpd: «Индия в июле 2011 года подписала контракт стоимостью 1,47 млрд евро с Thales и Dassault Aviation на модернизацию 51 истребителя Mirage 2000H/ТН. По условиям контракта, два самолета (по одному Mirage 2000ТH и Mirage 2000H) прошли модернизацию на предприятии Thales в Истре, еще два самолета были модернизированы совместно французской стороной и HAL, а остальные 47 модернизируются силами HAL в Бангалоре в Индии, с использованием модернизационных комплектов, поставляемых из Франции. Для этого HAL заключила отдельное соглашение стоимостью $ 900 млн с Dassault Aviation. За три года работ HAL сдала только 7 модернизированных самолетов из 47, что привело к просрочке большей части оборудования (согласно плану, модернизация должна завершиться к 2020 году)».
Использованы фотографии: R.S. Chauhan, Aditya Singh Chauhan / www.sps-aviation.com
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