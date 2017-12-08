19:27 08 декабря

Программа модернизации индийских Mirage 2000 под угрозой

Программа модернизации парка истребителей Dassault Mirage 2000H/TH индийских ВВС оказалась под угрозой после того, как истекли гарантийные сроки на новое оборудование, поставленное в ходе модернизации компаниями Dassault Aviation и Thales, и индийская сторона не захотела оплачивать продолжение обслуживания этого оборудования, сообщает bmpd со ссылкой на Defense News.

Программа модернизации индийских Mirage 2000 под угрозой


«В связи с истечением в 2016 году гарантийных сроков, обе указанные французские компании требуют ежегодных платежей в $15 млн за сервисную поддержку поставленного оборудования от индийского авиастроительного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL), выступающего генеральным подрядчиком по модернизации индийских Mirage 2000H/TH. Само же HAL отказывается платить, утверждая, что техническое обслуживание самолетов должны полностью оплачивать ВВС Индии», – говорится в материале.


Военные тоже отказались платить. Они утверждают, что сервисная поддержка модернизированных истребителей, включая годовые платежи за новое французское оборудование, была частью контрактных обязательств HAL как генерального подрядчика по модернизации.

Справка bmpd: «Индия в июле 2011 года подписала контракт стоимостью 1,47 млрд евро с Thales и Dassault Aviation на модернизацию 51 истребителя Mirage 2000H/ТН. По условиям контракта, два самолета (по одному Mirage 2000ТH и Mirage 2000H) прошли модернизацию на предприятии Thales в Истре, еще два самолета были модернизированы совместно французской стороной и HAL, а остальные 47 модернизируются силами HAL в Бангалоре в Индии, с использованием модернизационных комплектов, поставляемых из Франции. Для этого HAL заключила отдельное соглашение стоимостью $ 900 млн с Dassault Aviation. За три года работ HAL сдала только 7 модернизированных самолетов из 47, что привело к просрочке большей части оборудования (согласно плану, модернизация должна завершиться к 2020 году)».

Использованы фотографии: R.S. Chauhan, Aditya Singh Chauhan / www.sps-aviation.com
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Комментарии 14

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  1. Anarchist Сегодня, 15:32
    Вот индусы, Камасутра во всём! Такие позы принимают, что сами себя... Норовят!
    И политика у них такая же! Одни поддерживают западные интересы, другие восточные...
    Хочется сказать как в анекдоте - ''пошел свинья отсюда, сам не знаешь чего хочешь!''
    Anarchist
    1. новичок Сегодня, 15:33
      не просто наровят, а как видно уже.
      новичок
    2. Идущий Сегодня, 15:34
      И ведь получается. Привет Александр! hi
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 15:51
        Виктор, привет!
        И при всём ещё петь и танцевать умудряются! Да родинки друг на друге искать... lol
        Пысы: я к тебе почтовую сову отсылал. Не добралась?
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 15:55
          Ага , все танцуют и поют и даже не потеют. Щас гляну.
          Идущий
    3. RASKAT Сегодня, 15:45
      Французы тоже молодцы, каждый новый болт на самолет стоит как будто он из золота. Сейчас вот снимут с гарантии самолеты, а потом когда индусы пойдут на попятную начнется. Новая проверка, регламентация, дефекация и т д и т п. и все это будет стоит больших денег можно даже не сомневаться. laughing
      RASKAT
    4. BerBer Сегодня, 15:48
      Индусы чудят. Ничего не могут без ритуальных плясок.
      BerBer
    5. ЮБОРГ Сегодня, 16:42
      Походу они сами себя перехитрили, как говорится хотели на ёлку влезть и я......не наколоть. wassat
      ЮБОРГ
    6. Paranoid50 Сегодня, 19:23
      Цитата: Anarchist
      Вот индусы, Камасутра во всём!Одни поддерживают западные интересы, другие восточные..
      Дык,всё ,как в песне(которой,кстати, уже 25 лет) доброй ростовской команды:
      Старый Вишну топором ударил Кришну
      Ипостась свою вторую он ударил...
      И пошёл тот,окровавленный, к коровам
      Улыбаясь - бог обязан быть весёлым.
      laughing
      Paranoid50
  2. assa67 Сегодня, 15:33
    договорятся как-то...не станут же 50 машин на иголки пускать...
    assa67
  3. Piramidon Сегодня, 15:47
    Индусы и цыгане - близнецы братья. Только и ищут где бы, кого то нае... обмануть.
    Piramidon
  4. максим1987 Сегодня, 16:03
    Цитата: RASKAT
    Новая проверка, регламентация, дефекация и т д и т п. и все это будет стоит больших денег можно даже не сомневаться.


    может все-таки дефекТация laughing ?
    максим1987
    1. SOF Сегодня, 17:52
      Кому как good
      Т9...глаз да глаз...
      SOF
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 17:55
      Цитата: максим1987
      максим1987 Сегодня, 16:03
      Цитата: RASKAT
      Новая проверка, регламентация, дефекация и т д и т п. и все это будет стоит больших денег можно даже не сомневаться.


      может все-таки дефекТация

      Не, там идёт перманентная дефекация, причем с обеих сторон. Партнеры достойны друг-друга. Рад, что в финал вышли самые яркие представители этого художественного жанра.
      Капитан Пушкин
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