19:18 08 декабря

Авианосец Queen Elizabeth официально принят в состав британских ВМС

Вчера в Портсмуте состоялась торжественная церемония ввода в состав Королевских ВМС авианосца R 08 Queen Elizabeth, сообщает bmpd.



На церемонии присутствовали королева Великобритании Елизавета II и принцесса Анна.


Авианосец Queen Elizabeth официально принят в состав британских ВМС


Queen Elizabeth введен в состав британского флота по завершении второго этапа морских испытаний, проходивших у побережья Южной Англии с сентября 2017 года. Это самый большой корабль в истории Королевских ВМС (проектное полное водоизмещение 70600 тонн).

Строительство авианосца велось с 2009 года консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой корабля из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте.

Церемония крещения корабля прошла 4 июля 2014 года, а 17 июля 2014-го авианосец был выведен из строительного сухого дока верфи.

Авианосец впервые вышел в море на заводские ходовые испытания в конце июня 2017 года из Розайта. По завершении этапа заводских ходовых испытаний он перешел для продолжения морских испытаний к месту своего постоянного базирования в Портсмут.

Испытания палубных самолетов F-35B на авианосце будут начаты в конце 2018 года у побережья США. Достижение кораблем и авиагруппой начальной боеготовности ожидается в 2021 году, а полной боеготовности – не ранее 2023 года.

Сообщается, что «штатный состав авиагруппы корабля в "океанском" варианте должен составлять 24 истребителя F-35B, девять противолодочных вертолетов Merlin и четыре или пять вертолетов Merlin в варианте ДРЛО».






Использованы фотографии: www.express.co.uk
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Комментарии 39

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  1. Segel Сегодня, 15:52
    Семь футов под килем!!!Красавец какой.....МОЩЬ!!!
    Segel
    1. 210окв Сегодня, 15:56
      И семь тонн взрывчатки с детонатором в трюм..Красиво палуба поднимется.
      Цитата: Segel
      Семь футов под килем!!!Красавец какой.....МОЩЬ!!!
      210окв
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:58
        Пока это баржа, а не авианосец, а боевой единицей будет через пару лет.
        Владыка Ситх
        1. DMoroz Сегодня, 18:22
          он и останется баржой, т.к. нуждается во внешнем боевом охранении, сам ничего по отражению атаки (как с воздуха, так и с моря, из под поверхности) ничего сделать не может...
          DMoroz
          1. Идущий Сегодня, 18:25
            Кто то из наших военных , назвал их плавающими авиа - матками и очень легкими целями.
            Идущий
          2. игорка357 Сегодня, 18:50
            Что за бред вы несете?Авиа-крыло этого корабля по вашему,ни на что не способно?Да у нас и такого то нет.И плюс его боевое охранение может не хило так отвесить залпом КР...так что АУГ,это серьезная сила..не стоит недооценивать и шапками кидаться!
            игорка357
      2. BerBer Сегодня, 16:07
        И торпеду в корму! (извините мысли совпали).
        BerBer
      3. seti Сегодня, 17:28
        Цитата: 210окв
        И семь тонн взрывчатки с детонатором в трюм..Красиво палуба поднимется.

        Присоеденяюсь.
        Самолетов ДРЛО не будет. Это хорошо.
        seti
    2. Dimontius Сегодня, 15:57
      забаньте этого недоумка
      Dimontius
      1. Chertt Сегодня, 16:16
        Цитата: Dimontius
        забаньте этого недоумка

        Как говорил, покойный адмирал Нахимов "Лучше ***** на рее, чем акула в трюме"
        Вы кстати, кого банить предлагаете ?
        Chertt
        1. Dimontius Сегодня, 17:11
          который первым поспел
          Dimontius
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:58
      Цитата: Segel
      Семь футов под килем!!!Красавец какой.....МОЩЬ!!!

      Под таких натовских красавцев в скором времени у нас примут на вооружение Циркон. Вот и поглядим,на каком расстоянии от наших кораблей с этими ПКР этот красавец ходить будет.
      НЕКСУС
      1. Вежливый Лось Сегодня, 16:13
        Цитата: НЕКСУС
        Под таких натовских красавцев в скором времени у нас примут на вооружение Циркон.

        Чтобы "покрыть" королеву, в данном случае - Елизавету, нужен король (или царь). И таких царей у нас есть: "Петр Великий" (а также разные Мономахи, Долгорукие и пр.)
        Вежливый Лось
        1. ЮБОРГ Сегодня, 16:32
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: НЕКСУС
          Под таких натовских красавцев в скором времени у нас примут на вооружение Циркон.

          Чтобы "покрыть" королеву, в данном случае - Елизавету, нужен король (или царь). И таких царей у нас есть: "Петр Великий" (а также разные Мономахи, Долгорукие и пр.)



          Не лосю конечно видней, у него рога большие, но у этой баржи нет пока даже скудного ордена, а принят он на вооружение, без авиакрыла, которое в ближайшие лет пять навряд ли появится. К тому же РФ точнят держит весь авианосный флот тех же США за 800 мильной зоной, так что даже если и предположить что что там с этой баржи взлетит, то обратно точно не вернётся, топлива не хватит.
          ЮБОРГ
        2. Piramidon Сегодня, 17:04
          Цитата: Вежливый Лось
          Чтобы "покрыть" королеву, в данном случае - Елизавету, нужен король (или царь). И таких царей у нас есть: "Петр Великий" (а также разные Мономахи, Долгорукие и пр.)

          Не "царское" это дело! У нас есть паучки типа "Каракурт" и им по барабану кого укусить - "аглицкую королеву"("Queen Elizabeth") или "американского президента" - «Джордж Буш», «Рональд Рейган» или «Джеральд Р. Форд»
          Piramidon
      2. RASKAT Сегодня, 16:13
        Мне кажется ему и Х-35 хватит несколько штук.
        Я вот что то не вижу на корабле ПВО, островков ПВО как например на наших или на американских. Хотя бы ближнего боя. Возможно не туда смотрю?
        RASKAT
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:40
        НЕКСУС hi
        у нас примут на вооружение Циркон. Вот и поглядим,на каком расстоянии от наших кораблей с этими ПКР этот красавец ходить будет.
        Да как раз как максимальная дальность Ф35.
        Наблюдатель2014
    4. RASKAT Сегодня, 16:00
      А мне британцев немного жаль, 70000 громадина и на дизелях. Что нельзя было реактор ядерный поставить? Вроде лодки подводные атомные строят, а авианосец вот не смогли. Вероятно у самих не хватило технологического задела и даже у старшего брата (США) выклянчить не получилось. request
      Да и если судить по открытым источникам планируется авиокрыло в 12 самолетов, до 24 максимум ( в бою). Вероятно еще несколько самолетов с РЛС и вертолетов. Для такого водоизмещения как то маловато, не кажется?
      RASKAT
      1. BerBer Сегодня, 16:09
        Да они ничего сами не умеют. Вспомните пресловутых "британских учёных". Сильны они в мошенничестве и финансах.
        BerBer
      2. Керенский Сегодня, 16:15
        Что нельзя было реактор ядерный поставить?

        Сам удивляюсь! Это только танкеры перехватывать и вокруг них кататься.
        Керенский
      3. ЗВО Сегодня, 17:12
        Цитата: RASKAT
        А мне британцев немного жаль, 70000 громадина и на дизелях. Что нельзя было реактор ядерный поставить?


        Не на дизелях.
        На турбинах РолсРойс. 2шт по 55тысяч л.с. - каждая.
        Причем с каждой в едином блоки и генератор на 30мегаватт.
        Турбины мощнейшие и достаточно экономичные.
        Практически революционные.

        Зачем им реактор?
        Запаса хода - немеряно...
        Врагов, способных перекрыть англо-британские коммуникации - нет и ближайшие 20 лет не будет.
        Стоимость владения с дизелями, по сравнению с реакторов - на порядок ниже?

        Вопрос еще раз, зачем?
        ЗВО
    5. ПалБор Сегодня, 16:13
      Внушаить!Я о принцессе Анне.Судя по нарукавному знаку аж цельный адмирал.Или это свидетельство упадка британского флота?
      ПалБор
      1. DMoroz Сегодня, 18:40
        у них это семейное, она замужем за вице-адмиралом ее величества ... hi
        DMoroz
    6. ЮБОРГ Сегодня, 16:25
      Цитата: Segel
      Семь футов под килем!!!Красавец какой.....МОЩЬ!!!



      Ну ты человек какой то не русский. А не чего что эта баржа построена что бы воевать против той страны, под флагом которой ты себя позиционируешь на сайте, и между прочим против тебя будут направлены те бомбы которые сбросят самолёты, которые будут там базироваться(в принципе!). Или ты уже сдаёшься? Но это на лишает тебя права умереть под их бомбами, хоть ты уже и сдался. Им точно плевать на тебя, восторженный ты мой. laughing
      ЮБОРГ
      1. Segel Сегодня, 16:29
        Мы уже на "ты"?Враги-люди,а это-Корабль.Если в красоте ничего не понимаешь,не мешай другим любоваться.
        Segel
        1. ЮБОРГ Сегодня, 16:37
          Цитата: Segel
          Мы уже на "ты"?Враги-люди,а это-Корабль.Если в красоте ничего не понимаешь,не мешай другим любоваться.



          Да ты эстэт Сергей? laughing Я ранил твою нежную душу? Нагадил так сказать в самую серединку!? Ну я всё равно тебя не прощаю эстета, радостного за флот "её величества". laughing love
          ЮБОРГ
          1. Segel Сегодня, 16:40
            laughing Завязывал бы бухать на сегодня,ты где Серёгу-то нашел?С вымышленными персонажами уже разговариваешь... wink love
            Segel
            1. ЮБОРГ Сегодня, 16:50
              Тебя как не назови, всё равно запах неприятный. А Сергей вполне, уж точно лучше Segel. Советую принять постриг, полегчает. Русским себя почувствуешь, гламурность и любвиобильность ко всему английскому отпадёт. Давай не пожалеешь!
              ЮБОРГ
              1. Segel Сегодня, 16:53
                А тебе советую пить завязывать,к запаху туалета запах пивнухи дешевой примешивается-такое амбре.Попробуй,русскость и алкоголь-несовместимые понятия.Бывай,ихтиандр.
                Segel
    7. Каштан Сегодня, 19:05
      Малая страна строит авианосцы, а Россия даже не мечтает о своих.
      Какой позор!
      Каштан
  2. RASKAT Сегодня, 15:52
    Большому кораблю большая торпеда. hi
    RASKAT
  3. san4es Сегодня, 15:54
    Авианосец Queen Elizabeth официально принят в состав британских ВМС


    san4es
  4. Хантер Сегодня, 16:15
    Хорошая цель , при нынешнем развитии ракетных технологиях..!
    Красиво тонуть будет ..Этими корытами только папуасов пугать!
    Хантер
  5. alexhol Сегодня, 16:57
    Даа...Вот где денюжка российская осела. Виллы да яхты куплены - налоги заплочены. да школы частные, да колледжы- оплаты внесены. Да клубы там футбольные и другой бизнес всякий- инвестиции освоены. Вот и кораблик получился. Так что всем патриотам России - гордитеся! На ваши кровные построено fellow
    alexhol
    1. Голован Джек Сегодня, 17:00
      Цитата: alexhol
      Вот где денюжка российская осела...

      Крайне толсто negative
      Голован Джек
  6. ul_vitalii Сегодня, 17:03
    Бабульку то зачем мучить, пол дня наверно одевали и пудрили, сидела бы во дворце и тюрю с молоком ела .
    ul_vitalii
    1. Paranoid50 Сегодня, 18:57
      Цитата: ul_vitalii
      Бабульку то зачем мучить,

      Ну,бабуська ещё норм - своим ходом,без "буксира" чапает. yes (Недавно даже за руль садилась,правда, ограду снесла) А вот за "тёзку" почему-то сомнения берут,на интуитивном уровне. request Ну, и ладно,"коробка" не наша,поэтому по барабану.
      Paranoid50
  7. Bronevick Сегодня, 17:32
    Да норм кораблик. Главное шоб не дымил
    Bronevick
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:01
    Мда, здоровый сарай. Интересно, так же эффективен, как выглядит?
    Генерал Песчаных Карьеров
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