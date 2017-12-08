Авианосец Queen Elizabeth официально принят в состав британских ВМС
Вчера в Портсмуте состоялась торжественная церемония ввода в состав Королевских ВМС авианосца R 08 Queen Elizabeth, сообщает bmpd.
На церемонии присутствовали королева Великобритании Елизавета II и принцесса Анна.
Queen Elizabeth введен в состав британского флота по завершении второго этапа морских испытаний, проходивших у побережья Южной Англии с сентября 2017 года. Это самый большой корабль в истории Королевских ВМС (проектное полное водоизмещение 70600 тонн).
Строительство авианосца велось с 2009 года консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой корабля из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте.
Церемония крещения корабля прошла 4 июля 2014 года, а 17 июля 2014-го авианосец был выведен из строительного сухого дока верфи.
Авианосец впервые вышел в море на заводские ходовые испытания в конце июня 2017 года из Розайта. По завершении этапа заводских ходовых испытаний он перешел для продолжения морских испытаний к месту своего постоянного базирования в Портсмут.
Испытания палубных самолетов F-35B на авианосце будут начаты в конце 2018 года у побережья США. Достижение кораблем и авиагруппой начальной боеготовности ожидается в 2021 году, а полной боеготовности – не ранее 2023 года.
Сообщается, что «штатный состав авиагруппы корабля в "океанском" варианте должен составлять 24 истребителя F-35B, девять противолодочных вертолетов Merlin и четыре или пять вертолетов Merlin в варианте ДРЛО».
На церемонии присутствовали королева Великобритании Елизавета II и принцесса Анна.
Queen Elizabeth введен в состав британского флота по завершении второго этапа морских испытаний, проходивших у побережья Южной Англии с сентября 2017 года. Это самый большой корабль в истории Королевских ВМС (проектное полное водоизмещение 70600 тонн).
Строительство авианосца велось с 2009 года консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой корабля из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте.
Церемония крещения корабля прошла 4 июля 2014 года, а 17 июля 2014-го авианосец был выведен из строительного сухого дока верфи.
Авианосец впервые вышел в море на заводские ходовые испытания в конце июня 2017 года из Розайта. По завершении этапа заводских ходовых испытаний он перешел для продолжения морских испытаний к месту своего постоянного базирования в Портсмут.
Испытания палубных самолетов F-35B на авианосце будут начаты в конце 2018 года у побережья США. Достижение кораблем и авиагруппой начальной боеготовности ожидается в 2021 году, а полной боеготовности – не ранее 2023 года.
Сообщается, что «штатный состав авиагруппы корабля в "океанском" варианте должен составлять 24 истребителя F-35B, девять противолодочных вертолетов Merlin и четыре или пять вертолетов Merlin в варианте ДРЛО».
Использованы фотографии: www.express.co.uk
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