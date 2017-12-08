Генштаб назвал военачальников, наиболее отличившихся в Сирии
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов перечислил российских военачальников, наиболее отличившихся в ходе операции в Сирии.
По его словам, разгром в Сирии боевиков запрещенного "Исламского государства"* показал, что российские войска "сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед".
Теперь перед Минобороны стоит задача внедрить полученный боевой опыт в практику строительства, подготовки и применения ВС РФ.
Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением… Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие— рассказал Герасимов на торжественном мероприятии в честь 185-летия Военной академии Генштаба.
По его словам, разгром в Сирии боевиков запрещенного "Исламского государства"* показал, что российские войска "сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед".
Именно профессионализм российских военных и твердый моральный дух "позволил им решить сложные трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки- подчеркнул генерал.
Теперь перед Минобороны стоит задача внедрить полученный боевой опыт в практику строительства, подготовки и применения ВС РФ.
Необходимо сделать все, чтобы приобретенный в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота. И важнейшую роль в этом должна сыграть военная академия Генштаба— сказал начальник Генштаба, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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