Генштаб назвал военачальников, наиболее отличившихся в Сирии

Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением… Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие

Именно профессионализм российских военных и твердый моральный дух "позволил им решить сложные трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки

Необходимо сделать все, чтобы приобретенный в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота. И важнейшую роль в этом должна сыграть военная академия Генштаба