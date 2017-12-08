19:24 08 декабря

Генштаб назвал военачальников, наиболее отличившихся в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов перечислил российских военачальников, наиболее отличившихся в ходе операции в Сирии.

Генштаб назвал военачальников, наиболее отличившихся в Сирии


Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением… Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие
— рассказал Герасимов на торжественном мероприятии в честь 185-летия Военной академии Генштаба.


По его словам, разгром в Сирии боевиков запрещенного "Исламского государства"* показал, что российские войска "сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед".

Именно профессионализм российских военных и твердый моральный дух "позволил им решить сложные трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки
- подчеркнул генерал.

Теперь перед Минобороны стоит задача внедрить полученный боевой опыт в практику строительства, подготовки и применения ВС РФ.

Необходимо сделать все, чтобы приобретенный в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота. И важнейшую роль в этом должна сыграть военная академия Генштаба
— сказал начальник Генштаба, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. Chertt Сегодня, 16:20
    Ну что, солидно. Примите искреннюю Благодарность Товарищи Офицеры
    Chertt
    1. Хантер Сегодня, 16:26
      Контразведка и спецслужбы , естественно отдельное спасибо было ...Основная работа там их была ! Сколько жизней наших они сберегли ..СПАСИБО ВАМ мужики отдельное! Высокопрофессиональная работа была проведена.
      Хантер
      1. собаковод Сегодня, 16:55
        Это простые относятся к ним с благодарностью, в штабах их не видят.
        собаковод
        1. Идущий Сегодня, 17:57
          К сожалению , Вы правы , в штабах умеют только красиво карандаши затачивать.
          Идущий
    2. LiSiCyn Сегодня, 16:30
      Становится, как то спокойней за страну. Когда понимаешь, что армией руководят, боевые офицеры. soldier
      LiSiCyn
    3. svp67 Сегодня, 17:10
      Цитата: Chertt
      Ну что, солидно. Примите искреннюю Благодарность Товарищи Офицеры

      Присоединяюсь и страна ДОЛЖНА знать Героев в лицо...
      генерал-полковники:
      - Дворников
      Александр Владимирович

      родился 22 августа 1961 года в городе Уссурийске Приморского края. В 1978 году окончил Уссурийское суворовское военное училище и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР окончив его в 1982 году проходил службу в Дальневосточном военном округе на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона[2].
      В 1991 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего проходил службу заместителем командира батальона в Западной группе войск (ГСВГ).
      С 1992 по 1994 год — командир 154-го отдельного мотострелковового батальона 6-й гвардейской отдельной мотострелковой Берлинской ордена Богдана Хмельницкого бригады.
      С 1995 по 2000 год — начальник штаба полка, затем — командир мотострелкового полка в Московском военном округе.
      С 2000 по 2003 год — проходил службу в Северо-Кавказском военном округе в должности начальника штаба, а впоследствии — командира мотострелковой дивизии.
      В 2005 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и был назначен заместителем командующего армией, позднее начальником штаба 36-й армии в Сибирском военном округе.
      С июня 2008 по 2010 год — командующий 5-й армии в Дальневосточном военном округе.
      С января 2011 года до апреля 2012 года — заместитель командующего войсками Восточного военного округа.
      С апреля 2012 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). С 9 ноября по 24 декабря 2012 года — временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа по должности. С 24 декабря 2012 год — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.
      С сентября 2015 года по июнь 2016 — командующий Группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии[3]. За время командования Дворникова самолёты ВКС России совершили более 9 тыс. боевых вылетов, осуществлены пуски крылатых ракет из акватории Каспийского моря, уничтожено более 200 объектов нефтедобычи и переработки боевиков. При содействии российской авиации освобождено более 400 населенных пунктов и 10 тыс. кв. км территории Сирии. Освобождена Пальмира, велось наступление на востоке Алеппо, наступление в Латакии, битва за Шейх-Мискин и бои за Дейр-эз-Зор[4].
      В 2016 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации. 17 марта 2016 года Президент России Владимир Путин вручил генерал-полковнику Александру Дворникову Золотую звезду Героя Российской Федерации.
      С июня 2016 года — исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа. 20 сентября 2016 года назначен на должность командующего войсками Южного военного округа
      svp67
      1. svp67 Сегодня, 17:20
        - Картаполов,
        Андрей Валериевич

        Родился в 1963 году в Германской Демократической Республике.
        Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (1985 год), Военную академию им. Фрунзе (1993 год), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (2007 год)
        Прошел путь от командира взвода до командира мотострелковой дивизии в ГСВГ, Западной группе войск, Дальневосточном военном округе.
        В 2007—2008 годах — заместитель командующего армией в Сибирском военном округе.
        В 2008—2009 годах — начальник штаба 22 гвардейской армии в Московском военном округе.
        В 2009—2010 годах — начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил.
        С мая 2010 по январь 2012 года — командующий 58-й армией Северо-Кавказского, затем Южного военного округов.
        В 2012 — 2013 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа.
        С февраля 2013 года по июнь 2014 года — начальник штаба Западного военного округа.
        С июня 2014 года по 9 ноября 2015 года — начальник Главного оперативного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил.
        13 декабря 2012 года присвоено звание «генерал-лейтенант»[1].
        16 февраля 2015 года включён Евросоюзом в так называемый «санкционный список» лиц, у которых в ЕС замораживаются активы и в отношении которых введены визовые ограничения [1].
        11 июня 2015 года присвоено воинское звание «генерал-полковник»[2].

        Министр обороны РФ Сергей Шойгу представляет руководящему составу Западного военного округа нового командующего войсками округа А.В. Картаполова, 23 ноября 2015 года
        10 ноября 2015 года указом Президента России назначен командующим войсками Западного военного округа. 23 ноября 2015 года представлен Министром обороны России руководящему составу Западного военного округа. Ему вручён штандарт командующего округом[3].
        С 19 декабря 2016 года по март 2017 года — командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике. Во время командования Картаполова после операции с участием российской авиации и российских Сил специальных операций 2 марта 2017 года Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства[4].
        svp67
        1. svp67 Сегодня, 17:27
          - Журавлев ,
          Александр Александрович

          род. 2 декабря 1965, пос. Голышманово Голышмановского района Тюменской области, РСФСР, СССР
          На службе в Вооружённых Силах СССР с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1996), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2008).
          Службу проходил в Центральной группе войск. По окончании в 1996 году Военной академии бронетанковых войск служил в войсках Дальневосточного военного округа, где прошёл путь от начальника штаба танкового полка до командира мотострелковой дивизии.
          В 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил. Служил начальником штаба — первым заместителем командующего 58-й общевойсковой армии в Северо-Кавказском военном округе.
          Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2010 года назначен командующим 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армией Приволжско-Уральского военного округа.
          В декабре 2013 года назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа. 11 июня 2014 года присвоено воинское звание «генерал-лейтенант»[1].
          С января 2015 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.
          С начала военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года — начальник штаба группировки Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.
          С июля по декабрь 2016 года — командующий Группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Во время его командования ВКС России принимали активное участие в наступлении на Алеппо в сентябре—ноябре 2016 года, однако 11 декабря 2016 года террористами была занята ранее освобождённая Пальмира и продолжилось их наступление на правительственные войска Сирии[2]. Указом Президента России в 2016 года, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Героя Российской Федерации.
          С января 2017 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации[3]. 22 февраля 2017 года присвоено воинское звание «генерал-полковник»[4].
          С сентября 2017 года — временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа[5].
          В ноябре 2017 года СМИ сообщили о скором назначении генерал-полковника Александра Журавлёва командующим Группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. В его задачу будет входить сокращение группировки и завершение активной фазы военной операции в Сирии[6].
          Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2017 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. 28 ноября 2017 года генерал-полковнику Александру Журавлёву вручён штандарт командующего войсками Восточного военного округа[7].
          Женат, воспитывает двоих детей.
          svp67
          1. svp67 Сегодня, 17:47
            - Суровикин
            Сергей Владимирович

            род. 11 октября 1966, Новосибирск, РСФСР, СССР
            В 1987 году окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе.
            В августе 1991 года в звании капитана исполнял обязанности командира мотострелкового батальона гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Батальон в составе 20-ти БМП-1 и одного БРДМ-2 был по приказу ГКЧП отправлен для выставления комендантских постов на Садовом кольце. Во время инцидента в тоннеле на Садовом кольце погибли трое молодых людей: Дмитрий Комарь (раздавлен гусеницами при маневрировании БМП), Илья Кричевский и Владимир Усов (застрелены). После поражения ГКЧП Суровикин был арестован, около 7-ми месяцев находился под следствием. В результате обвинения были сняты, так как он выполнял приказы руководства. Более того, Суровикин был не просто освобождён, а повышен в звании по личному приказу Президента России Бориса Ельцина. Разобравшись в действиях капитана Суровикина, Ельцин прямо сказал «… а майора Суровикина немедленно освободить». Тем самым давая понять, что повышает его в звании за образцовое выполнение воинского долга[2].
            Во время учёбы в Военной академии имени М. В. Фрунзе в сентябре 1995 года был признан военным судом Московского гарнизона виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения (ст. 17, ч. 1 ст. 218 УК РСФСР). Его приговорили к одному году лишения свободы условно[3][4], однако «Когда следствие разобралось, что офицера подставили, обвинение сняли и судимость погасили» (заместитель руководителя Военно-следственного управления по Южному федерального округу Сергей Сыпачев)[5][6].
            Однако противники Суровикина пытались спекулировать темой судимости за продажу оружия, несмотря на то, что она была погашена. Тогда Суровикин обратился в суд и добился отмены даже того решения, которое в отношении него было. Таким образом, Суровикин был полностью реабилитирован.
            «Для меня эта тема была закрыта еще в 1995-м. Следствие разобралось в деле, установило мою невиновность, мне принесли извинения и погасили судимость. То недоразумение, с тех пор, мне никак не мешало ни жить, ни служить. С чего бы мне о нем вспоминать? Но, как только меня назначили старшим рабочей группы по созданию Военной полиции, отдельные граждане стали спекулировать на том давнем факте и очернять мою честь и достоинство. А это для меня недопустимо. Пришлось обратиться в суд и, как говорится, окончательно расставить все точки – решение суда об осуждении было отменено, в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления, предмета спекуляций больше нет», - прокомментировал Суровикин эти события[7]
            В 1995 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. После академии служил в Таджикистане командиром мотострелкового батальона, затем начальником штаба 92-го мотострелкового полка, начальником штаба и командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка, начальником штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии[8].
            В 2002 году окончил с отличием Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации[9].
            С 2002 по 2004 — командир 34-й мотострелковой дивизии (г. Екатеринбург): с 2004 года по 2005 год — командир 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (Чечня); в 2005—2008 годы — начальник штаба - первый заместитель командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией (г. Воронеж); с апреля по ноябрь 2008 года — командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией.
            С ноября 2008 года по январь 2010 года — начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России; с января по декабрь 2010 года — начальник штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург); с декабря 2010 года по апрель 2012 года — начальник штаба Центрального военного округа (Екатеринбург); в 2012 году руководил рабочей группой МО РФ по созданию военной полиции с дальнейшей перспективой назначения на пост начальника Главного управления военной полиции[6][10]; с октября 2012 года по октябрь 2013 года — 1-й заместитель командующего войсками Восточного военного округа — начальник штаба (г. Хабаровск).
            В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.
            С марта 2017 года — командующий Группировкой войск Вооруженных Сил России в Сирии[11][12]. Под командованием Суровикина удалось достичь существенного перелома в борьбе с террористами и освободить свыше 95% территории Сирии, в том числе города Дейр-эз-Зор и Меядин, последний оплот террористов — Абу Камаль [13] . В сентябре 2017 года под руководством Суровикина была создана группа по деблокированию окружённого превосходящими силами террористов взвода военной полиции из 28 российских военнослужащих. В результате все окружённые военнослужащие были без потерь выведены из окружения, а террористы понесли большие потери[14].
            22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин назначен на должность Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России
            svp67
            1. svp67 Сегодня, 17:53
              генерал-лейтенанты:
              - Лапин

              Александр Павлович

              Александр Павлович Лапин родился 1 января 1964 года в Казани в семье рабочих. С 1982 по 1984 год проходил срочную службу в рядах Советской армии в войсках ПВО. По окончании прохождения срочной службы поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил в 1988 году. По окончании училища служил на должностях командира танкового взвода, танковой роты и танкового батальона. Проходил службу в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота.
              В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. По окончании академии служил в 58-й общевойсковой армии командиром отдельного танкового батальона. С 1999 года — начальник штаба, командир отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии. С 2001 по 2003 год начальник штаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. С 2003 по 2006 год — командир 205-й отдельной мотострелковой бригады (генерал-майор). С 2006 по 2007 год — командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.
              В 2009 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. По окончании академии — заместитель командующего 58-й армией.
              С апреля 2012 по июль 2014 года — командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией. В 2014 году присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». С 2014 по 2017 год — начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа.
              В 2017 году — начальник штаба группировки войск Вооруженных Сил России в Сирийской Арабской Республике.
              С сентября по ноябрь 2017 года — начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых сил Российской Федерации».
              22 ноября 2017 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. 27 ноября 2017 года генерал-лейтенанту Александру Лапину вручён штандарт командующего войсками Центрального военного округа.
              Женат, имеет сына.
              svp67
              1. svp67 Сегодня, 17:57
                Устинов
                Евгений Александрович

                родился 6 ноября 1960 года в деревне Кайдалово Сосновского района Горьковской области СССР.
                По окончании средней школы, с апреля 1979 года проходил срочную службу в Ленинградском военном округе. В 1980 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1984 году. В 1998 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2005 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
                Проходил службу в Воздушно-десантных войсках, последовательно занимая должности от командира взвода до заместителя командующего ВДВ. С 1985 по 1987 год выполнял интернациональный долг на территории Афганистана.
                С 2009 по 2011 год — заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа, с 2011 по 2013 год — командующий 6-й общевойсковой армией Западного военного округа.
                С апреля 2013 года — заместитель командующего войсками Центрального военного округа, с сентября 2016 года — начальник штаба Центрального военного округа — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа .
                Женат. Воспитывает двоих сыновей.
                svp67
                1. svp67 Сегодня, 18:25
                  Чайко
                  Александр Юрьевич

                  родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу проходил на всех основных должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа.

                  В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе. В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил.

                  По её окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа.

                  С июля 2014 года – командующий общевойсковой армией Западного военного округа.

                  В апреле 2017 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.
                  svp67
                  1. svp67 Сегодня, 18:33
                    генерал-майоры:
                    - Мурадов
                    Рустам Усманович

                    окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.

                    За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации – орденом «За военные заслуги».
                    svp67
                    1. svp67 Сегодня, 18:43
                      - Жидко
                      Геннадий Валерьевич

                      окончил: Ташкентское высшее танковое командное училище (1987), Военную академию бронетанковых войск им.Р.Я. Малиновского, Военную академию Генерального штаба ВС РФ, командир 20-й мотострелковой дивизии (2007-09), зам. командующего 20-й гвардейской армией (2009-11), начальник штаба-первый заместитель командующего 6-й армией (2011-15), начальник штаба 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой Армии (2015-16), начальник штаба группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии (2016-17).
                      svp67
                2. Хантер Сегодня, 18:29
                  А еще вот такой офицер и ему подобные , с обоятельной улыбкой и стержнем в душе ..Вечная память таким , на них Россия держится впервую очередь!

                  Комок в горле мужики...(пойду покурю..)
                  Хантер
          2. Курсант Сегодня, 18:11
            Земляк с Голышманова .
            Курсант
  2. ul_vitalii Сегодня, 16:24
    Да, для осмысливания материала много. Тактика, боевое применение, новые образцы оружия...
    ul_vitalii
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:57
      Да, для осмысливания материала много. Тактика, боевое применение, новые образцы оружия...

      Да не только это ...но и то что между строк читаешь...
      молодцы генералы...новый генеральский корпус меня порадовал...
      всегда считал генералов людьми с закостеневшими взглядами неспособными перестроиться в соответствии с духом времени ...а тут такой результат показали ...молодцы ...так держать... good и не зазнавайтесь ...не заразитесь звездной болезнью присущей высшему комсоставу.
      Тот же ЛЕХА
  3. solzh Сегодня, 16:32
    Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением

    Именно профессионализм российских военных и твердый моральный дух "позволил им решить сложные трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки

    Приятно слышать и читать такие слова.
    solzh
    1. okko077 Сегодня, 17:15
      У нас нет начальников с творческим мышлением, уточню, с реализованным творческим мышлением ... Наша армия воюет с использованием устаревших не современных способов ведения боевых действий времён 2-й мировой войны... Информационные технологии не внедрены и не используются для современного информационного обеспечения боевых действий в плане информации о противнике и целеуказания в реальном времени... Они используются однобоко и только для управления войсками , а точнее их пытаются использовать. в основном для показательных мероприятий... Обманывают сами себя и обманываться рады, если перефразировать классика... Основные претензии к Генеральному штабу и его руководителю, которые ничего не делают в этом плане и являются статистами и наблюдателями...У нас отсталая в этом плане армия , которая вооружена современным оружием , но не умеет использовать это оружие, и не знает как обеспечить его эффективное использование в боевых условиях... Операции против партизан трактуются как полномасштабные боевые действия, на основе этого уродства делаются глупые основополагающие выводы ни о чём и всё это возводится в ранг великой победы недоумками находящимися в руководстве армии....Парад уродов и Герасимов в нём первый...
      okko077
      1. dvina71 Сегодня, 17:27
        Цитата: okko077
        У нас нет начальников с творческим мышлением

        Зачетный бред... А вы собственно товарищь кто? Рокоссовский? Конев?
        Ахринеть сколько апломба..в таком маленьком тексте..
        dvina71
        1. okko077 Сегодня, 17:56
          Надо думать , а не охреневать...Отвечаю за каждое своё слово...
          okko077
          1. dvina71 Сегодня, 18:04
            Цитата: okko077
            Отвечаю за каждое своё слово...

            НУ ок..фамилию не спрашиваю.. Какое ВВУЗ закончили? Когда и по какому профили отучились в академии ГШ? И если можно..вкратце..фрагменты творческого пути..таксказать..?
            dvina71
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:02
        Обманывают сами себя и обманываться рады, если перефразировать классика...


        Мдаа... what и игиловцев инопланетяне разбили и Сирию из ямы неизвестно кто вытащил...и воевал там неизвестно кто...оскорблять офицеров таким образом много ума не надо...не говорите так ...это плохо прежде всего для вас самих.
        Тот же ЛЕХА
        1. okko077 Сегодня, 18:13
          Разбили партизан - игиловцев... Рядовых офицеров я не трогал, они честно выполнили свой долг... Результат в Сирии есть, а вот способ достижения этого результата только удовлетворительный... Никаких изменений в уровне ведения боевых действий не происходит, это при том, что в мире информационная революция... Не слышали ? Более того война ведётся нерационально, с большим перерасходом сил и средств и нет подходящих средств именно для такой войны, особенно ВКС не готова, большинство самолётов и ракет используется не по назначению....Об этом в докладах и победных реляциях ни слова...
          okko077
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:32
            Более того война ведётся нерационально, с большим перерасходом сил и средств и нет подходящих средств именно для такой войны, особенно ВКС не готова, большинство самолётов и ракет используется не по назначению....Об этом в докладах и победных реляциях ни слова...

            Так приведите достоверную статистику...а мы проанализируем ее и достигнутый конечный результат.
            Обвинять Генштаб РОССИИ и его офицеров в безграмотности не приводя конкретных доказательств...это знаете напоминает стиль ВАДА с МАКЛАРЕНОМ...главное забросить мысль что они плохие а там можно и дальше топить людей...после такого можно и вас обвинить в чем угодно...хоть в работе на турецкого султана,ЦРУ ,МИ-6,МОССАД ,DGSE и т.д.
            Тот же ЛЕХА
      3. trahterist Сегодня, 18:14
        Эти 'операции против партизан', как Вы выразились, являются как раз самым тяжелым видом войны, вообще то.
        Во все времена наиболее тяжелые потери войска несли именно в боевых действиях против нерегулярных формирований.
        Это при официально обьявленной войне между двумя и более государствами все предельно ясно.
        trahterist
  4. Rostislav Сегодня, 16:35
    Ключевые слова
    сделать все, чтобы приобретенный в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота.
    Rostislav
  5. dfg Сегодня, 16:40
    Герасимов сам из плеяды боевых , еще в первую чеченскую все по окопам да кп , а тут "молодежь" подоспела и это радует
    dfg
    1. Kurare Сегодня, 17:03
      Цитата: dfg
      ...а тут "молодежь" подоспела и это радует

      Герасимов сам 55-го года рождения, т.е. далеко не старик для генерала такого уровня. А вообще, когда узнал, что его, который действительно самолично и пороха понюхал и в чеченской грязи по брюху ползал, назначили начальником генштаба, было очень отрадно!
      Kurare
  6. лысова Сегодня, 16:43
    А это чисто по человесеёский должно жить.
    лысова
  7. Саня терский Сегодня, 17:03
    Большинство из перечисленных военачальников служили, в разное время, в Северо-Кавказском (Южном) военном округе.
    Саня терский
  8. Балу Сегодня, 18:52
    Военоначальники отличились, как же без них. А рядовые бойцы, офицеры-они что же... как же так? Ни один не достоин быть отмеченым самим генералом Герасимовым?
    Балу
    1. Minus Сегодня, 19:10
      Вот вот.... И не только наши армейцы, но и сотрудники чвк... А именно чвк бросали на самые сложные участки...
      Minus
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