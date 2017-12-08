Airbus Helicopters завершила поставку Мексике вертолетов AS-565MBe
В ходе церемонии, состоявшейся в среду на предприятии компании Airbus Helicopters в Мариньяне, ВМС Мексики приняли два последних многоцелевых морских вертолета AS-565MBe «Пантер» (Panther), сообщает ЦАМТО.
Контракт на поставку 10 вертолетов AS-565MBe «Пантер» был подписан в 2014 году.
Первоначально поставки предполагалось начать в 2017 году и завершить в 2018-ом, однако по запросу мексиканского командования Airbus Helicopters ускорила темпы производства, чтобы завершить передачу заказанных машин до конца текущего года.
Вертолеты «AS-565MBe предназначены для проведения поисково-спасательных операций, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, защиты прибрежной зоны, эвакуации пострадавших в стихийных бедствиях на море», говорится в публикации.
Сообщается, что S-565MBe является самой современной версией линейки Panther: «он оборудован четырехосевым автопилотом, хвостовым винтом нового поколения, двумя двигателями Safran Arriel 2N мощностью 1129 л.с., адаптированными для эксплуатации в жарких условиях на больших высотах, его максимальная скорость – до 278 км/ч, максимальный взлетный вес – 4500 кг, дальность полета – до 781 км». Машина рассчитана на перевозку до 10 пассажиров (экипаж – 2 человека).
Вместе с вертолетами поставлено сопутствующее оборудование, такое как грузовые крюки, спасательные лебедки, ИК системы переднего обзора (FLIR) для ночных спасательных операций и пр.
В зависимости от комплекта оборудования, машина может находиться в воздухе до 4 часов.
Контракт на поставку 10 вертолетов AS-565MBe «Пантер» был подписан в 2014 году.
Первоначально поставки предполагалось начать в 2017 году и завершить в 2018-ом, однако по запросу мексиканского командования Airbus Helicopters ускорила темпы производства, чтобы завершить передачу заказанных машин до конца текущего года.
Вертолеты «AS-565MBe предназначены для проведения поисково-спасательных операций, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, защиты прибрежной зоны, эвакуации пострадавших в стихийных бедствиях на море», говорится в публикации.
Сообщается, что S-565MBe является самой современной версией линейки Panther: «он оборудован четырехосевым автопилотом, хвостовым винтом нового поколения, двумя двигателями Safran Arriel 2N мощностью 1129 л.с., адаптированными для эксплуатации в жарких условиях на больших высотах, его максимальная скорость – до 278 км/ч, максимальный взлетный вес – 4500 кг, дальность полета – до 781 км». Машина рассчитана на перевозку до 10 пассажиров (экипаж – 2 человека).
Вместе с вертолетами поставлено сопутствующее оборудование, такое как грузовые крюки, спасательные лебедки, ИК системы переднего обзора (FLIR) для ночных спасательных операций и пр.
В зависимости от комплекта оборудования, машина может находиться в воздухе до 4 часов.
Использованы фотографии: airbus.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти