19:19 08 декабря

Airbus Helicopters завершила поставку Мексике вертолетов AS-565MBe

В ходе церемонии, состоявшейся в среду на предприятии компании Airbus Helicopters в Мариньяне, ВМС Мексики приняли два последних многоцелевых морских вертолета AS-565MBe «Пантер» (Panther), сообщает ЦАМТО.

Airbus Helicopters завершила поставку Мексике вертолетов AS-565MBe


Контракт на поставку 10 вертолетов AS-565MBe «Пантер» был подписан в 2014 году.


Первоначально поставки предполагалось начать в 2017 году и завершить в 2018-ом, однако по запросу мексиканского командования Airbus Helicopters ускорила темпы производства, чтобы завершить передачу заказанных машин до конца текущего года.

Вертолеты «AS-565MBe предназначены для проведения поисково-спасательных операций, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, защиты прибрежной зоны, эвакуации пострадавших в стихийных бедствиях на море», говорится в публикации.

Сообщается, что S-565MBe является самой современной версией линейки Panther: «он оборудован четырехосевым автопилотом, хвостовым винтом нового поколения, двумя двигателями Safran Arriel 2N мощностью 1129 л.с., адаптированными для эксплуатации в жарких условиях на больших высотах, его максимальная скорость – до 278 км/ч, максимальный взлетный вес – 4500 кг, дальность полета – до 781 км». Машина рассчитана на перевозку до 10 пассажиров (экипаж – 2 человека).

Вместе с вертолетами поставлено сопутствующее оборудование, такое как грузовые крюки, спасательные лебедки, ИК системы переднего обзора (FLIR) для ночных спасательных операций и пр.

В зависимости от комплекта оборудования, машина может находиться в воздухе до 4 часов.

Использованы фотографии: airbus.com
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Комментарии 5

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  1. san4es Сегодня, 16:26
    AS-565MBe «Пантер» (Panther)

    san4es
    1. Chertt Сегодня, 16:36
      Где Российские "продажники" У нас есть хороший и не дорогой «Ансат»
      Chertt
      1. san4es Сегодня, 16:45
        Цитата: Chertt
        У нас есть хороший и не дорогой «Ансат»

        ...Он слабее recourse
        Экипаж: 2(1) пилот
        Пассажировместимость: до 7 пассажиров
        Грузоподъёмность: 1300 кг (внутри салона)
        Длина: 13,543 м
        Длина фюзеляжа без хвостовой балки: 6,91 м
        Высота: 3,56 м
        Колея шасси: 2,5 м
        Максимальная взлётная масса: 3300 кг (гражданский вариант 3600кг).
        Силовая установка: 2 × ТВД Pratt & Whitney РW-207K
        Мощность двигателей: 2 × 630 л. с. (2 × 463 кВт (взлётная))
        Габариты грузовой кабины
        Длина: 3,5 м
        Ширина: 1,68 м
        Высота: 1,3 м
        Лётные характеристики
        Максимально допустимая скорость: 275 км/ч
        Крейсерская скорость: 250 км/ч
        Практическая дальность: 510 км
        Перегоночная дальность: 635 км (максимальная)
        Практический потолок: 5700 м
        Статический потолок: 3600 м
        Скороподъёмность: 21,5 м/с
        san4es
      2. svp67 Сегодня, 19:17
        Цитата: Chertt
        Где Российские "продажники" У нас есть хороший и не дорогой «Ансат»

        У нас "Касатка" есть, вот что полный аналог этого "Арбузика", а как будто ее и нет....
        svp67
  2. assa67 Сегодня, 16:33
    а где ж так 10 пассажиров поместятся,тесновато будет....?.....а вот наркоту в обход стены трамповской возить самое то...и троса и лебедки пригодятся..продуманные мексиканцы laughing
    assa67
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