19:23 08 декабря

Лавров назвал голословными все обвинения о нарушении Россией Договора о РСМД

Обвинения России в том, что она нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), голословны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Лавров назвал голословными все обвинения о нарушении Россией Договора о РСМД


Насчет сообщений, что мы якобы где-то разворачиваем ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные соответствующим договором: мне не известно об этих сообщениях. Я готов был бы их посмотреть, тогда, может быть, более внятно выражусь. В принципе президент Путин уже не раз комментировал нашу приверженность Договору о ракетах средней и меньшей дальности, напоминал историю этого вопроса. Когда договор был заключен, у Советского Союза только и были эти ракеты наземного базирования, а у США они также были воздушного базирования, морского базирования. Поэтому, подписав договор о запрете и уничтожении таких ракет наземного базирования, мы себя, конечно, серьезно обезоружили в этой категории вооружений
— сказал Лавров.


Но с тех пор — и президент об этом говорил — мы в рамках модернизации своих вооружённых сил создали соответствующие ракеты, не запрещенные договором, морского и воздушного базирования. В этих условиях зачем нам надо нарушения какие-то осуществлять, я просто не понимаю. Поэтому, если СМИ пишут голословно, то, наверное, на это даже время тратить не стоит
— добавил министр.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 34

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  1. Хантер Сегодня, 16:21
    Все вопросы к горбачу и ЕБН...Россия сейчас в глухой обороне, что хотим то и делаем ! Зря Лавров оправдывается...
    Хантер
    1. Segel Сегодня, 16:26
      " Поэтому, если СМИ пишут голословно, то, наверное, на это даже время тратить не стоит"
      По-моему,в точку.
      Segel
      1. dorz Сегодня, 16:41
        Цитата: Segel
        " Поэтому, если СМИ пишут голословно, то, наверное, на это даже время тратить не стоит"
        По-моему,в точку.

        Американцы имеют ввиду крылатую ракету для Искандера P-500 с заявленной дальностью 2000 км. и размещенные, возможно, в европейской части России.
        dorz
        1. Segel Сегодня, 16:42
          Ну,возможно не есть размещены,пусть докажут. wink
          Segel
        2. dvina71 Сегодня, 17:49
          Цитата: dorz
          Американцы имеют ввиду крылатую ракету для Искандера P-500 с заявленной дальностью 2000 км

          Это ктож такие заявы делал?Откуда 2к километров?
          ТТХ ракеты:

          Масса БЧ - 480 кг

          Дальность действия - 500 км (до 700 км по сомнительным данным)
          Скорость полета - 230-260 м/с
          Продолжительность полета - 24 мин (при пуске 29.05.2007 г.)
          КВО - около 1 м
          Отклонение на маршруте - до 30 м (при пуске 29.05.2007 г.)
          dvina71
          1. dorz Сегодня, 18:09
            Не поленился забить в Яндекс:
            https://www.gazeta.ru/army/2017/10/18/10948634.sh
            tml

            Цитата: dvina71
            Цитата: dorz
            Американцы имеют ввиду крылатую ракету для Искандера P-500 с заявленной дальностью 2000 км

            Это ктож такие заявы делал?Откуда 2к километров?
            ТТХ ракеты:

            Масса БЧ - 480 кг

            Дальность действия - 500 км (до 700 км по сомнительным данным)
            Скорость полета - 230-260 м/с
            Продолжительность полета - 24 мин (при пуске 29.05.2007 г.)
            КВО - около 1 м
            Отклонение на маршруте - до 30 м (при пуске 29.05.2007 г.)
            dorz
            1. dvina71 Сегодня, 18:13
              Цитата: dorz
              https://www.gazeta.ru/army/2017/10/18/10948634.sh
              tml

              ПФфф..а желтее сложно было найти источник? Газетару..твою мать..клоак клоак..
              Официально и это отражено в названии ракеты..Р-500.. дальность этой Кр не превышает установленные договором 500км.
              Чисто теоретически можно предположить что полная дальность этой ракеты аналогична дальности подобной КР морского базирования..,но это к делу не пришьешь.
              dvina71
          2. Вадим237 Сегодня, 18:58
            Только эта ракета Р 500 по массо габаритным характеристикам, полностью соответствует 3М54, а значит и дальность у неё с Калибром одинакова и эти ракеты взаимозаменяемы.
            Вадим237
        3. Pirogov Сегодня, 18:39
          Цитата: dorz
          Американцы имеют ввиду крылатую ракету для Искандера P-500 с заявленной дальностью 2000 км. и размещенные, возможно, в европейской части России.

          А откуда такая дальность ? Американцы предположили ,или кто ?
          Pirogov
    2. Голован Джек Сегодня, 16:30
      Цитата: Хантер
      Зря Лавров оправдывается

      С каких это пор прямое обвинение оппонента во лжи стало
      называться "оправданием"? recourse
      Голован Джек
      1. Chertt Сегодня, 16:33
        Цитата: Голован Джек
        С каких это пор прямое обвинение оппонента во лжи стало "оправданием"?

        Вот конкретно в этом случае, Лавров ни кого во лжи не обвинял. Он сказал "Нам незачем...а у вас нет данных"
        Chertt
        1. Голован Джек Сегодня, 16:45
          Цитата: Chertt
          "Нам незачем...а у вас нет данных"

          На языке дипломата уровня Лаврова фраза "у вас нет подтвержденных данных" означает именно указание на голословность обвинений.
          То есть, в переводе на общепонятный - на вранье
          Голован Джек
          1. Владимир16 Сегодня, 16:50
            Лавров сказал конкретно
            на это даже время тратить не стоит

            Какие нахрен оправдания? Где они? Конкретно послал СМИ распространяющие эту лажу нахрен.
            Хантер, просто желает сам постоянно оправдываться. Только это не к Лаврову, это к Ахиджаковой.
            Владимир16
            1. Голован Джек Сегодня, 16:53
              Цитата: Владимир16
              Хантер, просто желает сам постоянно оправдываться

              Ну, и зачем Вы это мне сказали?
              Скажите... Хантеру, что ли...
              Голован Джек
          2. Paranoid50 Сегодня, 19:13
            Цитата: Голован Джек
            фраза "у вас нет подтвержденных данных" означает именно указание на голословность обвинений.
            То есть, в переводе на общепонятный - на вранье

            Дык,даже обычная ТВ-реклама это подтверждает: "Не запостили - не было". Всё,у матрасов нет вопросов. И быть не должно. laughing
            Paranoid50
    3. Chertt Сегодня, 16:30
      Цитата: Хантер
      Все вопросы к горбачу и ЕБН

      Так уважающие себя, ответственные страны, не поступают. Мы просто перестанем распространятся о ТТХ новых ракет и все
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 16:36
        Да,не надо стесняться своих комплексов..
        210окв
    4. Ин100грамм Сегодня, 17:58
      Цитата: Хантер
      Россия сейчас в глухой обороне, что хотим то и делаем !

      С обороной не спорю. А насчёт что хотим, то и делаем: мы достигли паритета с ними, вот поэтому истеричные вопли матрацев и начались. А так у них было преимущество. Теперь преимущество у нас
      Ин100грамм
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:25
    мы в рамках модернизации своих вооружённых сил создали соответствующие ракеты, не запрещенные договором, морского и воздушного базирования. В этих условиях зачем нам надо нарушения какие-то осуществлять, я просто не понимаю.
    Вот и я не понимаю.Все последние разработки России были как говориться согласно купленным билетам выполнены.Скажите что Запад облажался прозевав перевооружение российской армии.Это не оспоримый факт.Вся доктрина обезоруживающего не ядерного удара коту под хвост пошла.КНДР тронуть боятся .Что там про Россию теперь говорить.
    Наблюдатель2014
  3. assa67 Сегодня, 16:25
    после договора по РСМД мы пустили под нож около 1800 ракет...а штаты в половину меньше...а то что разместили "Искандеры" в Калининграде и в Крыму,так это только в ответ на приближение заразы к нашим границам...да и какое дело как и где мы мебель в своей квартире передвигаем...прав Лавров
    assa67
    1. Идущий Сегодня, 17:48
      Просто их у нас было больше , поэтому штаты и настаивали на этом договоре.
      Идущий
  4. лысова Сегодня, 16:34
    Толку да нет.
    лысова
  5. ul_vitalii Сегодня, 16:46
    Лавров в очередной раз проявил выдержку, даже не назвал их д.ебилами.
    ul_vitalii
  6. Dzafdet Сегодня, 16:46
    Цитата: dorz
    Цитата: Segel
    " Поэтому, если СМИ пишут голословно, то, наверное, на это даже время тратить не стоит"
    По-моему,в точку.

    Американцы имеют ввиду крылатую ракету для Искандера P-500 с заявленной дальностью 2000 км. и размещенные, возможно, в европейской части России.

    А мы имеем американцев. Томагавки они списали? Нет, ну и идите лесом! Цель матрасников- притащить новые Першинги в Европу. Нам надо продумать меры по размещению ракет вблизи Матрасии, чтобы их уничтожить за 5-7 минут.. wassat
    Dzafdet
    1. Ин100грамм Сегодня, 18:03
      Цитата: Dzafdet
      Нам надо продумать меры по размещению ракет вблизи Матрасии, чтобы их уничтожить за 5-7 минут..

      Это сколько нужно разместить ракет чтобы их уничтожить за 5-7 минут?
      Думаю очень много. Недавно были на ВО статьи "Андрея из Челябинска" по этому поводу.
      Ин100грамм
      1. игорка357 Сегодня, 18:41
        Если считать от старта до уничтожения,то может и больше нескольких минут,а если считать когда ракета ударила в цель то секунды..ракетно-ядерный удар между Россией и США,может быть только массовым!Активная фаза именно ракетными ударами,закончится в пределах часа-двух не более,так-как обе стороны будут стараться ударить быстрее и массово,не дав шанс противнику уцелеть..АПЛ отстреляются моментально,стратегическая авиация на дежурстве тоже,все наземные,шахтные и передвижные комплексы тоже,возможно через не продолжительное время будут одиночные пуски уцелевших героев,но они будут уже не очень эффективны,так как будут произведены в уже уничтоженные районы!А далее,начнется медленное умирание планеты.. laughing
        игорка357
        1. Вадим237 Сегодня, 19:04
          "А далее,начнется медленное умирание планеты.." - От чего ?
          Вадим237
  7. Симон Сегодня, 17:03
    Пускай воют, а мы будем создавать, тем более, что в договор о РСМД они не входят! tongue
    Симон
  8. Piramidon Сегодня, 17:10
    Сергей Викторович, может хватит отвечать на лай каждой шавки. Чем мы больше молчим, тем больше наши "партнеры" страдают диареей.
    Piramidon
  9. Идущий Сегодня, 17:47
    Пусть говорят , что хотят нам надо выполнять свою программу перевооружения .
    Идущий
  10. Silver Fox_2 Сегодня, 17:51
    послать их подальше вежливо !!! soldier
    Silver Fox_2
  11. Esoteric Сегодня, 18:18
    Лавров! Хватит проводить дипломатию капитулировавшей страны!
    Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна.

    Как нам удобно жить, так и будем. А ваша, МИДовская задача, переводить русские взгляды на иностранные языки, а не оправдываться... soldier
    Esoteric
  12. arhPavel Сегодня, 18:48
    Фото из моей учебки :)) 5 баллов
    arhPavel
  13. Старый26 Сегодня, 19:20
    Цитата: dorz
    Американцы имеют ввиду крылатую ракету для Искандера P-500 с заявленной дальностью 2000 км. и размещенные, возможно, в европейской части России.

    У Р-500 заявленная дальность была 500 км. Это наши доморощенные иксперды из казет и любители потрыньдеть на форумах приписывали ей дальность в 2000 км. Рисовали зоны поражения ею в Европе (в т.ч. и на ВО), а потом мы начинаем возмущаться, что нас обвиняют. Идет политическая игра и СМИ в ней играют оА эта игра имеет цель не только создать, но и поддерживать у своих граждан образ врага. В чем мы всемерно американцам помогаем. Любой их журналюга, сенатор и конгрессмен может элементарно заявить. А вот военный эксперт газеты ХХХХ заявляет, что дальность их ракеты Р-500 достигает 2000 км. А на их основном военном ресурсе "Военное обозрение" неоднократно заявлялось /дальше можно пристегнуть звание не указывая ника. Например майор или полковник из ВПК (генштаба, штаба РВСН) - все равно никто не будет проверять/, который заявлял, что дальность модернизированных ракет "Искандер-М" значительно превышает допустимые 500 км. А у нас некоторые любят пощеголять такими цифрами. И что, вот вам готовая статейка в каком- нибудь издании. Можно даже не в американском. Затем это перепечатывается в американском издании и уже это издание сенаторы и конгрессмены рассматривают как факт.
    А мы потом начинаем говорить, что нас голословно обвиняют. А лицо, высказавшее это может быть и довольно известным. тот же Леонид Ивашов или еще кто-нибудь
    А американцы имеют в виду не ракету Р-500 (она же 9М728), а ракету 9М729, которая испытывалась ЕМНИП в прошлом году и вряд ли может запускаться с пусковой "Искандера", поскольку имеет габариты большие, чем отсек вооружения пусковой.
    Старый26
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