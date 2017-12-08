19:24 08 декабря

В ДНР рассказали об атаке украинских силовиков в районе Горловки

Украинские военные попытались занять позиции ополченцев в районе Горловки в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ДНР рассказали об атаке украинских силовиков в районе Горловки


По его словам, "враг" сегодня намеревался выйти на позиции ДНР у поселка Доломитное. Однако диверсионно-разведывательную группу из пяти-семи человек своевременно обнаружили и нейтрализовали. Двое военнослужащих ВСУ погибли.


К сожалению, при защите нашей республики один военнослужащий ДНР получил ранение
— заявил представитель командования.

Он добавил, что перед тем, как силовики выдвинулись в сторону Доломитного, его обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. До этого силовики из минометов обстреляли поселок Гольмовский — три дома получили повреждения.

Одновременно украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами. Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Сегодня в 15:30 ВСУ открыли огонь фосфорными боеприпасами по территории в непосредственной близости от ДФС
– сообщил представитель СЦКК.

Отмечается, что на данный момент с позиций украинской армии выпущено более 13 фосфорных боеприпасов, семь мин калибра 82 мм, а также 116 гранат АГС-17.

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 27

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:56
    У нас с 8 по 15 будет очень жарко! Держите за нас кулаки.
    Владыка Ситх
    1. Segel Сегодня, 16:59
      Держитесь,мужики...А что,всё-таки решились?Давно от тебя сводок об активных действиях не было,думал,угомонились они.
      Segel
    2. 210окв Сегодня, 17:03
      Сергей,удачи Вам и вашим близким!Откуда такие данные?
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас с 8 по 15 будет очень жарко! Держите за нас кулаки.
      210окв
      1. Владыка Ситх Сегодня, 19:13
        ‼️ ВСУ ОБСТРЕЛЯЛИ ДФС ФОСФОРНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ

        ВСУ в очередной раз продемонстрировали свою «приверженность» международному праву, обстреляв район Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами, подвергая опасности не только жизни мирных людей, но и в целом экологическую ситуацию в Донбассе.

        Призываем СММ ОБСЕ зафиксировать факт применения фосфорных боеприпасов вблизи объекта критической инфраструктуры – выехать на место обстрела и взять пробы грунта, а также дать публичную оценку подобным действиям с точки зрения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения.

        Предоставляем видео-доказательства очередного преступления украинской стороны.
        Владыка Ситх
    3. Zibelew Сегодня, 17:05
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас с 8 по 15 будет очень жарко!

      Удачи Вам и здоровья! А марсиане если что помогут? У ВСУ ресурсов ведь значительно больше.
      Zibelew
    4. Хантер Сегодня, 17:12
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас с 8 по 15 будет очень жарко! Держите за нас кулаки.

      Захарченко берегите..За ним охота идет и деньги большие за его голову назначены!
      А поддержка была и будет, чтобы не болтали "наши сми"..Храни вас Бог русские дружины!
      Хантер
    5. Megatron Сегодня, 17:20
      Честно говоря, эти однотипные новости, про то сколько укропы снарядов выпустили, угробили очередную дрг, или все "готовятся перейти в наступление" стягивая технику уже набили оскомину.
      Megatron
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:31
        Технику они не стягивают, а таскают параллельно фронту.
        Владыка Ситх
        1. Paranoid50 Сегодня, 18:48
          Цитата: Владыка Ситх
          не стягивают, а таскают параллельно фронту.

          Здравствуйте,Сергей! Оно и понятно,что щемятся по рокадам. Им на месте выстаивать -двухсотых получать. Как с ответкой-то, - сейчас не возбраняется? Судя по недавним событиям,укропы, уже не стесняясь, и 152 мм вовсю расчехлили,и РСЗО...
          Paranoid50
          1. Владыка Ситх Сегодня, 19:24
            Добрый вечер! Отвечаем регулярно. Недель пять уже, примерно когда школьное перемирие завершилось.
            Владыка Ситх
      2. 210окв Сегодня, 18:30
        Набили оскомину и даже бесит то,что в Кремле не разродятся с кардинальным решением этого вопроса..
        Цитата: Megatron
        Честно говоря, эти однотипные новости, про то сколько укропы снарядов выпустили, угробили очередную дрг, или все "готовятся перейти в наступление" стягивая технику уже набили оскомину.
        210окв
    6. avt Сегодня, 17:36
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас с 8 по 15 будет очень жарко!

      what Конечно дай Бог сил их тормознуть не по детски и может под ёлочку забрать Счастьинскую и Славянскую ТЭС , но ...сомневаюсь , что пойдут в полный рост. request Ну реально надо быть полным идиётом наступать сейчас . Но бомбардировать из всего что есть ВСУ-ки способны. Собственно полагаю Пеця так и может отчитаеться в активности - с этого барыги станется . Ну с учётом того , что соросята грузинские во главе с товарищем Саа ...Ах! Каким человеком! Вкупе с Мак Кейновским выкормышем его на это толкают. Вот даже кредита не дали в 600 миллионов евриков........ Обломаются!
      Но нынче целый мир идёт на нас войною,
      Он чует нашу кровь - тем хуже для него.
      Душа моя чиста, друзья мои со мною,
      И значит, мы ещё посмотрим, кто кого.
      avt
    7. vovanpain Сегодня, 17:40
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас с 8 по 15 будет очень жарко! Держите за нас кулаки.

      Храни Вас Бог!Давно уже держим кулаки за вас. soldier
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 17:43
        Господи , правда на их стороне , помоги и сохрани их.
        Идущий
    8. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:00
      Владыка Ситх
      У нас с 8 по 15 будет очень жарко! Держите за нас кулаки.
      А мы их с 2014 го не разжимали hi
      Наблюдатель2014
    9. КОТ БАЮН Сегодня, 18:09
      Держитесь парни. Ввалите укровермахту пожалуйста.
      Хоть и "с дивана" пишу, но всей душой за вас.
      Храни вас бог в любых его ипостасях.
      КОТ БАЮН
  2. 210окв Сегодня, 16:56
    Не угомонится нелюди..И конца и края не видать..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 17:45
      Они инструмент , угомонять надо других , которые сидят в теплых кабинетах.
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 18:31
        Цитата: Идущий
        Они инструмент , угомонять надо других , которые сидят в теплых кабинетах.

        Желательно где-то в Вашингтоне! Киевские, без кураторов, сами сдуются...
        Anarchist
  3. assa67 Сегодня, 17:17
    вот порошнку для статистики плюс два двухсотых....держитесь,мужики...
    assa67
  4. Симон Сегодня, 17:28
    Цитата: Владыка Ситх
    У нас с 8 по 15 будет очень жарко! Держите за нас кулаки.

    Крепитесь ребята! Мы с вами! У нас уже кулаки давно сжимаются! angry
    Симон
  5. Симон Сегодня, 17:41
    Цитата: Segel
    Держитесь,мужики...А что,всё-таки решились?Давно от тебя сводок об активных действиях не было,думал,угомонились они.

    Как они не решатся, когда Порошенко на этой войне деньги зарабатывает! --- Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. - Порошенко открыто демонстрирует общественности, что хорошо зарабатывает на противостоянии с Россией.
    Симон
  6. Слон Сегодня, 17:59
    А заминировать нельзя все подступы к позициям ополченцев, чтобы всякие ДРГ укро-карателей не приходили?
    Слон
    1. Идущий Сегодня, 18:07
      Наверное , все заминировано , иначе они бы гуляли везде.
      Идущий
  7. Антарес Сегодня, 18:38
    На это войне лжецов нет смысла за кого то держать кулаки.
    Насчет сообщения-кто ж ему поверит? Его оппоненты 2 дня назад сообщили о применении аналогичных боеприпасов и осудили(хотя вряд ли ОРДиЛО подписывало соглашения о фосфорных smile )
    Военнослужащие Вооруженных сил Украины зафиксировали применение боевиками в ОРДЛО запрещенной фосфорной мины по позициям ВСУ возле Новоселовки.

    из сообщения Украинских сми в среду(а так же Прес-центр штабу АТО)
    Кстати легко перепутать термитные и фосфорные
    Более эффективные боеприпасы — на основе термитных смесей, которые используют фосфор в качестве детонатора.

    В термитных смесях температура зажигания где-то 600-700 градусов и в них фосфорные смеси используются в качестве детонатора. То есть небольшой кусочек фосфора сначала вспыхивает и потом вся эта термитная смесь начинает гореть. Создавая температуру до 3000 градусов.

    Но это не фосфорные боеприпасы, а термитные боеприпасы. При использования термитного боеприпаса визуально возникает такая же картина, как при использования фосфорного. Особенно, если это происходит ночью — летит вот такой горящий дождь.

    Так что в данном случае надо точно определить химический состав — необходимо изучить пробы грунта. Если это термитный боеприпас, в котором белый фосфор используется как детонатор для поджога термитной смеси, тогда это разрешенное оружие. Если же используется чисто белый фосфор в качестве зажигательного вещества, то это запрещенный боеприпас. Но бесспорно одно: если там применялись фосфорные боеприпасы, что вполне возможно, то это грубейшее нарушение международного права. Это — военное преступление.(Женевская конвенция)Украина ее подписала
    Антарес
    1. 72jora72 Сегодня, 18:46
      ОРДиЛО
      ---это ваша подпольная кличка??
      72jora72
  8. тасха Сегодня, 18:52
    самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Давно такой формулировки на ВО не было. Что-то поменялось?
    тасха
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