В ДНР рассказали об атаке украинских силовиков в районе Горловки

К сожалению, при защите нашей республики один военнослужащий ДНР получил ранение

Сегодня в 15:30 ВСУ открыли огонь фосфорными боеприпасами по территории в непосредственной близости от ДФС

Украинские военные попытались занять позиции ополченцев в районе Горловки в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.По его словам, "враг" сегодня намеревался выйти на позиции ДНР у поселка Доломитное. Однако диверсионно-разведывательную группу из пяти-семи человек своевременно обнаружили и нейтрализовали. Двое военнослужащих ВСУ погибли.— заявил представитель командования.Он добавил, что перед тем, как силовики выдвинулись в сторону Доломитного, его обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. До этого силовики из минометов обстреляли поселок Гольмовский — три дома получили повреждения.Одновременно украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами. Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.– сообщил представитель СЦКК.Отмечается, что на данный момент с позиций украинской армии выпущено более 13 фосфорных боеприпасов, семь мин калибра 82 мм, а также 116 гранат АГС-17.