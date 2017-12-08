В Абхазии установили памятник российским миротворцам

Сегодня открывается памятник в честь об этих событиях, о людях, которые были тесно связаны со становлением нашего государства, сложили головы на нашей земле. Погибло 117 воинов-миротворцев

Сегодняшнее событие знаковое во всех смыслах. То, что памятник миротворцу стоит рядом с памятником воинам, защищавших нашу родину в Великой Отечественной войне, где наши с вами отцы и деды плечом к плечу сражались с фашистским игом, безусловно, очень важное и знаковое событие. Эти военнослужащие Герои России действительно являются символом мира и гарантии мира на земле. Низкий поклон жителям Абхазии за эту память

В Сухуме установили памятник российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта, сообщает Sputnik Абхазия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что монумент станет символом отношений между Абхазией и Россией.— сказал президент.Памятник установлен по инициативе межрегиональной общественной организации Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец". Проект произведен и установлен народным художником России Владимиром Суровцевым.Право открыть памятник предоставили Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вячеславу Эшба и председателю Совета общественной ветеранской организации "Миротворец" генерал-лейтенанту Александру Евтееву.Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин выразил благодарность руководству и народу Абхазии за память о миротворцах.— сказал Хлопонин.Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира.