19:25 08 декабря

В Абхазии установили памятник российским миротворцам

В Сухуме установили памятник российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта, сообщает Sputnik Абхазия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что монумент станет символом отношений между Абхазией и Россией.

Сегодня открывается памятник в честь об этих событиях, о людях, которые были тесно связаны со становлением нашего государства, сложили головы на нашей земле. Погибло 117 воинов-миротворцев
— сказал президент.

Памятник установлен по инициативе межрегиональной общественной организации Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец". Проект произведен и установлен народным художником России Владимиром Суровцевым.


В Абхазии установили памятник российским миротворцам


Право открыть памятник предоставили Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вячеславу Эшба и председателю Совета общественной ветеранской организации "Миротворец" генерал-лейтенанту Александру Евтееву.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин выразил благодарность руководству и народу Абхазии за память о миротворцах.

Сегодняшнее событие знаковое во всех смыслах. То, что памятник миротворцу стоит рядом с памятником воинам, защищавших нашу родину в Великой Отечественной войне, где наши с вами отцы и деды плечом к плечу сражались с фашистским игом, безусловно, очень важное и знаковое событие. Эти военнослужащие Герои России действительно являются символом мира и гарантии мира на земле. Низкий поклон жителям Абхазии за эту память
— сказал Хлопонин.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира.



Использованы фотографии: http://sputnik-abkhazia.ru/
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Комментарии 7

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  1. Segel Сегодня, 18:36
    в Москве надо-на Красной площади...Заслужили мужики... hi
    Segel
    1. Хантер Сегодня, 18:40
      Вот этому солдатику нужно памятник поставит! С него все началось, считаю..

      Возрождение Армии России и Духа нашей страны многстрадальной и униженной..И таких солдатов было очень много и сейчас тем более.. soldier
      Хантер
    2. Teberii Сегодня, 18:41
      Они заслужили памятник и от людей которым помогли,большое им спасибо.
      Teberii
  2. 210окв Сегодня, 18:42
    Наши ребята несут там нелегкую службу.И иногда гибнут.Даже не при боевых действиях.А просто случай.БТР в ущелье упал..Помянем всех. hi
    210окв
  3. Симон Сегодня, 19:00
    Вечная слава нашим миротворцам, которые защитили мир в Абхазии! soldier
    Симон
  4. Zubr Сегодня, 19:05
    Помя'нем защищавших отечество, почтим живых. Мёртвым мы уже ничем не поможем, только их семьям, а вот о живых надо подумать. Это память, это подвиг той маленькой горстки наших солдат, которые выстояли не смотря не на что. soldier Работаем братья..
    Zubr
  5. iliitchitch Сегодня, 19:23
    Светлая память погибшим . Из-за государственной глупости . Миротворец - это когда прикладом в зубы всяким носатым уродам превентивно , во избежание , дабы в тупой башке мысль бОрзую исключить . И не надо будет памятники ставить . Как тогда-то умудрились глубокую озабоченность не выказывать , а по сопатке причесали , хоть и с опозданием .
    iliitchitch
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