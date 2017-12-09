Израиль поразил четыре цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Сегодня, 9 декабря, в ответ на ракетные обстрелы южных районов Израиля в течение вечера пятницы, самолеты ВВС Израиля поразили в различных районах сектора Газа четыре цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС: две мастерские по производству оружия, склад вооружений, военную базу. По каждой из целей были нанесены несколько ударов по различным их компонентам

Ракетные обстрелы гражданских населенных пунктов являются актом грубой агрессии. ХАМАС несет ответственность за эти атаки, несущие угрозу жизням гражданских лиц, а также за любые действия, источником которых является территория сектора Газа

Израиль поразил в субботу четыре принадлежащие движению ХАМАС цели в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в течение вечера пятницы, сообщается в официальном коммюнике Армии обороны Израиля.- заявили военные- указали в Армии обороны Израиля.В пятницу вечером с территории сектора Газа было выпущено по Израилю не менее трех ракет, одна из которых разорвалась, причинив ущерб, на территории города Сдерот, а еще одна была перехвачена израильской системой ПВО "Железной купол". Запуски ракет по Израилю из сектора Газа резко участились после того, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.В четверг две пущенные по Израилю из сектора Газа ракеты упали внутри палестинского анклава, обломки третьей были обнаружены на израильской территории. В ответ в тот же день танк и самолет израильской армии также нанесли удары по двум военным позициям на территории сектора Газа.В пятницу вечером до запуска ракеты по Сдероту Израиль уже поразил в ответ на предыдущие ракетные обстрелы тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора Газа. По данным палестинских источников, в результате этого удара ранения получили 25 палестинцев, включая шестерых детей, передает ТАСС