08:00 09 декабря

Израиль поразил четыре цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Израиль поразил в субботу четыре принадлежащие движению ХАМАС цели в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в течение вечера пятницы, сообщается в официальном коммюнике Армии обороны Израиля.

Сегодня, 9 декабря, в ответ на ракетные обстрелы южных районов Израиля в течение вечера пятницы, самолеты ВВС Израиля поразили в различных районах сектора Газа четыре цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС: две мастерские по производству оружия, склад вооружений, военную базу. По каждой из целей были нанесены несколько ударов по различным их компонентам
- заявили военные

Израиль поразил четыре цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы



Ракетные обстрелы гражданских населенных пунктов являются актом грубой агрессии. ХАМАС несет ответственность за эти атаки, несущие угрозу жизням гражданских лиц, а также за любые действия, источником которых является территория сектора Газа
- указали в Армии обороны Израиля.

В пятницу вечером с территории сектора Газа было выпущено по Израилю не менее трех ракет, одна из которых разорвалась, причинив ущерб, на территории города Сдерот, а еще одна была перехвачена израильской системой ПВО "Железной купол". Запуски ракет по Израилю из сектора Газа резко участились после того, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

В четверг две пущенные по Израилю из сектора Газа ракеты упали внутри палестинского анклава, обломки третьей были обнаружены на израильской территории. В ответ в тот же день танк и самолет израильской армии также нанесли удары по двум военным позициям на территории сектора Газа.

В пятницу вечером до запуска ракеты по Сдероту Израиль уже поразил в ответ на предыдущие ракетные обстрелы тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора Газа. По данным палестинских источников, в результате этого удара ранения получили 25 палестинцев, включая шестерых детей, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    ... и всё "благодаря" клоуну-трампу... angry это, полагаю, только начало нового витка конфликта, который может перерости в войну...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 07:27
      Привет! hi Как я уже говорил, это ещё цветочки, ягодки - впереди. А Трамп доволен собой: мира на БВ не предвидится.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
        Привет, старина! hi ...просто так, само собой это не пройдёт... опять потекут реки людской крови... и интересно, будет ли от этого "страдать" дочь трампа?
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 07:37
          Цитата: a.s.zzz888
          будет ли от этого "страдать" дочь трампа?

          Не забывай кто её муж, да и сама она приняла их веру. wink Так что будет. yes
          Джедай
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
            Не забывай кто её муж, да и сама она приняла их веру. wink Так что будет. yes

            ... я это и имел ввиду...
            a.s.zzz888
      2. Чёрный Сегодня, 07:37
        Одна фраза рыжего и новый очаг кровопролития..................Нет США не лезут в политику других стран. laughing
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 07:43
          Цитата: Чёрный
          США не лезут в политику других стран

          Конечно нет! Они же не виноваты что у них "просят" помощи и демократии... feel
          Джедай
    2. MadCat Сегодня, 07:30
      Цитата: a.s.zzz888
      ... и всё "благодаря" клоуну-трампу... angry это, полагаю, только начало нового витка конфликта, который может перерости в войну...

      они и не прекращали обстрелы.
      Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы
      2017-й год.

      Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

      Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

      Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

      Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

      Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

      Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

      Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

      Январь. Обстрелов не зафиксировано.

      2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

      2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

      2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

      2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

      2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

      2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

      2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

      2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

      2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

      2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

      2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

      2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

      2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

      2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

      2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

      2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет
      MadCat
      1. Michael67 Сегодня, 07:33
        Немыслимые вещи в мире происходят.
        Подумать только: зятёк чего-то в уши тремпелю напел (по заданию исторической родины), трампель вякнул о переносе посольства и понеслось... Даже пробиркой нигде не тряс. Упыри.
        Michael67
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:36
        ... благодарю за цифры... просто в последнее время заметно улеглось противостояние сторон, и была надежда на затишье...теперь всё "заново"...
        a.s.zzz888
  2. Каракут Сегодня, 07:25
    И вечный бой ,покой им только снится...Ведь так "товарищи" из Израиля?
    Каракут
    1. Michael67 Сегодня, 07:37
      Там только "товагисчи".
      Michael67
  3. ИмПерц Сегодня, 07:25
    Евреи - молодцы! Ответка, в случае чего, не заставляет себя ждать. Нам тоже так надо.
    ИмПерц
    1. Каракут Сегодня, 07:40
      Цитата: ИмПерц
      Евреи - молодцы! Ответка, в случае чего, не заставляет себя ждать. Нам тоже так надо.

      Нам нельзя, сразу холокост на весь мир объявят и контрибуции платить замучаемся..хе хе
      Каракут
    2. Ami du peuple Сегодня, 07:51
      Цитата: ИмПерц
      Нам тоже так надо
      Вас кто-то обстреливает?
      Ami du peuple
      1. ИмПерц Сегодня, 07:57
        Цитата: Ami du peuple
        Вас кто-то обстреливает?

        Вам показалось.
        ИмПерц
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    В данной ситуации руки у Израиля полностью развязаны, т.к. обстреливается их территория. Израильская авиация безбоязнено и результативно может наносить удары по наземным целям. А кто действительно обстреливал это не важно, главное показать кто в доме хозяин.
    rotmistr60
  5. Хантер Сегодня, 07:57
    этого удара ранения получили 25 палестинцев, включая шестерых детей,

    Бедный Израиль, опять придется лечить бесплатно и компенсации платить...
    Хантер
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