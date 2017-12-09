Израиль поразил четыре цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы
Израиль поразил в субботу четыре принадлежащие движению ХАМАС цели в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в течение вечера пятницы, сообщается в официальном коммюнике Армии обороны Израиля.
В пятницу вечером с территории сектора Газа было выпущено по Израилю не менее трех ракет, одна из которых разорвалась, причинив ущерб, на территории города Сдерот, а еще одна была перехвачена израильской системой ПВО "Железной купол". Запуски ракет по Израилю из сектора Газа резко участились после того, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.
В четверг две пущенные по Израилю из сектора Газа ракеты упали внутри палестинского анклава, обломки третьей были обнаружены на израильской территории. В ответ в тот же день танк и самолет израильской армии также нанесли удары по двум военным позициям на территории сектора Газа.
В пятницу вечером до запуска ракеты по Сдероту Израиль уже поразил в ответ на предыдущие ракетные обстрелы тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора Газа. По данным палестинских источников, в результате этого удара ранения получили 25 палестинцев, включая шестерых детей, передает ТАСС
Сегодня, 9 декабря, в ответ на ракетные обстрелы южных районов Израиля в течение вечера пятницы, самолеты ВВС Израиля поразили в различных районах сектора Газа четыре цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС: две мастерские по производству оружия, склад вооружений, военную базу. По каждой из целей были нанесены несколько ударов по различным их компонентам- заявили военные
Ракетные обстрелы гражданских населенных пунктов являются актом грубой агрессии. ХАМАС несет ответственность за эти атаки, несущие угрозу жизням гражданских лиц, а также за любые действия, источником которых является территория сектора Газа- указали в Армии обороны Израиля.
В пятницу вечером с территории сектора Газа было выпущено по Израилю не менее трех ракет, одна из которых разорвалась, причинив ущерб, на территории города Сдерот, а еще одна была перехвачена израильской системой ПВО "Железной купол". Запуски ракет по Израилю из сектора Газа резко участились после того, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.
В четверг две пущенные по Израилю из сектора Газа ракеты упали внутри палестинского анклава, обломки третьей были обнаружены на израильской территории. В ответ в тот же день танк и самолет израильской армии также нанесли удары по двум военным позициям на территории сектора Газа.
В пятницу вечером до запуска ракеты по Сдероту Израиль уже поразил в ответ на предыдущие ракетные обстрелы тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора Газа. По данным палестинских источников, в результате этого удара ранения получили 25 палестинцев, включая шестерых детей, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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