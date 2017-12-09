На американские истребители F-15 установят лазерное оружие
Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку к 2021 году лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров.
При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.
Добавим, что в августе компания Lockheed Martin провела испытания лазерной установки для поражения беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости
По данным издания, в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров.
При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.
Добавим, что в августе компания Lockheed Martin провела испытания лазерной установки для поражения беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости
Использованы фотографии: U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
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