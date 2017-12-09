12:26 09 декабря

На американские истребители F-15 установят лазерное оружие

Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку к 2021 году лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15, сообщает газета Wall Street Journal.

На американские истребители F-15 установят лазерное оружие


По данным издания, в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров.


При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

Добавим, что в августе компания Lockheed Martin провела испытания лазерной установки для поражения беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости

Использованы фотографии: U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
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Комментарии 66

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  1. Sergey53 Сегодня, 11:07
    Наверное рои дронов сбивать собираются? Но световой луч распространяется по прямой. Как это они себе представляют на заявленной дальности?
    Sergey53
    1. Джедай Сегодня, 11:10
      При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

      А источник питания лазера сзади на привязи за Ф-15 летать будет? belay
      Джедай
      1. Смог Сегодня, 11:20
        Цитата: Джедай
        А источник питания лазера сзади на привязи за Ф-15 летать будет?

        Дык, это..., чай по проводу.... С земли матушки липестричеством лазер питать будут..... lol
        Привет, братка! drinks soldier
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 11:22
          Костик, здоровеньки булы! soldier drinks Вроде и не шибко сумма большая - 26 миллионов фантиков, но на распил и дачку в Калифорнии хватить должно? wink lol
          Джедай
          1. askort154 Сегодня, 11:50
            Джедай..... Вроде и не шибко сумма большая - 26 миллионов фантиков, но на распил и дачку в Калифорнии хватить должно?

            Макс hi Они на проект YAL -1А (совместно с Израилем) на базе Б-747-400-АF потратили 5,3 млрд., в итоге, проект закрыли. yes
            askort154
            1. Джедай Сегодня, 11:55
              Александр hi
              Цитата: askort154
              Они на проект YAL -1А (совместно с Израилем) на базе Б-747-400-АF потратили 5,3 млрд., в итоге, проект закрыли.

              Так и я думаю, что 26 млн. это только начало. Аппетит во время еды приходит. wink
              Джедай
              1. Владимир16 Сегодня, 12:17
                Поговаривают, что всех пилотов эфов -16, 18, 22 и 35 в следующем году снабдят мечами джедаев.
                Но это секретная информация. Ни кому!!!
                Владимир16
          2. Смог Сегодня, 11:50
            Цитата: Джедай
            на распил и дачку в Калифорнии хватить должно?

            В ржавом поясе, там ваще дома копейки, то есть центы стоят. bully
            Смог
            1. Джедай Сегодня, 11:56
              Лиха беда - начало, друже. Как всегда выделят допсредства на допиливание. lol
              Джедай
      2. Chertt Сегодня, 11:25
        Цитата: Джедай
        А источник питания лазера сзади на привязи за Ф-15 летать будет?

        Может, наконец, расшифровали записи Никола Теслы
        Chertt
        1. Джедай Сегодня, 11:28
          Если бы расшифровали, то уже трубили бы об этом на всю Галактику.
          Джедай
      3. sabakina Сегодня, 11:28
        Цитата: Джедай
        А источник питания лазера сзади на привязи за Ф-15 летать будет? belay

        Макс и все други, прЮвет! Ну, есть же у русских выражение "взять 100 грамм с прицепом"... wink
        sabakina
        1. Michael67 Сегодня, 11:37
          Свистят. Брешут. Врут.
          Бабло попилят. Потом на доработки столько же попросят. Было уже. Ну и впечатлительных попугать.
          А "1609 километров" - ващще фантастика. Хотя, может в статье ошиблись.
          Michael67
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:56
            Главное, чтобы луч увидели первые 3 км. а там.....пусть докажут, что его дальше нет.....
            Соломон Кейн
      4. poquello Сегодня, 11:56
        Цитата: Джедай
        При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

        А источник питания лазера сзади на привязи за Ф-15 летать будет? belay

        зачем?

        Сделано в СССР: лазерный пистолет космонавта

        Источник: http://fishki.net/1238261-sdelano-v-sssr-lazernyj
        -pistolet-kosmonavta.html © Fishki.net
        poquello
        1. Джедай Сегодня, 12:01
          Данный пистолет имел мощность не 50 киловатт. yes
          Джедай
          1. poquello Сегодня, 12:05
            Цитата: Джедай
            Данный пистолет имел мощность не 50 киловатт. yes

            так и было достаточно давно, может чего доработали, и не пистолет у них - тч дроны слепить может и пойдёт, но глушить дроны оно удобней
            poquello
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:44
      Цитата: Sergey53
      Наверное рои дронов сбивать собираются? Но световой луч распространяется по прямой. Как это они себе представляют на заявленной дальности?

      Ассистенты поставят на пути луча сеть зеркал. Чтобы за горизонт заворачивать удар.
      Виктор Дубовицкий
    3. Симон Сегодня, 11:45
      Как известно, что для лазара дым, туман, грозовые тучи и пылевые бури, являются преградой. Тем более для этого луча нужно большое количество энергии, какой они генератор поставят на самолет или энергонакопитель, в виде аккумуляторов? И вообще, на сколько этого всего хватит, то есть, сколько раз пульнуть? В Союзе подобные испытания с лазаром проходили и наши ученые и инженеры доказали, что это очень не выгодно и вообще нет смысла это разрабатывать. request
      Симон
  2. 210окв Сегодня, 11:10
    Что то не клеится.А почему не на Ф35?Динамо не помещается?
    210окв
    1. sabakina Сегодня, 11:31
      дмитрий, видимо, я невнимательно прочитал заголовок, думал речь про Ф-35. Щас подумал...А как в маленький бомболюк вставить динамо?
      sabakina
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:45
        Цитата: sabakina
        дмитрий, видимо, я невнимательно прочитал заголовок, думал речь про Ф-35. Щас подумал...А как в маленький бомболюк вставить динамо?

        Видимо, лазер с ядерной накачкой. Этакие ядерные самострелы.
        Виктор Дубовицкий
        1. sabakina Сегодня, 11:51
          Виктор, про атомные танки я что то слышал, про самолёты....
          sabakina
          1. Смог Сегодня, 11:59
            Слава! Все просто как раз два три Или люк распилят поболе иди динаму распилят помене. Выбирай что больше нравится. Распилят не трогай, это свято.
            Привет! drinks soldier
            Смог
      2. 210окв Сегодня, 12:02
        Слав hi Ей богу не знаю..Ну наверное в маленький люк еще меньшее динамо..Вообще в Голливуде("Люди в черном")что то было..какой то "сверчок".. what
        Цитата: sabakina
        дмитрий, видимо, я невнимательно прочитал заголовок, думал речь про Ф-35. Щас подумал...А как в маленький бомболюк вставить динамо?
        210окв
  3. Умник Сегодня, 11:17
    3 комментария и все в цель) смысл ставить лазер на самолет который полетел 40 лет назад) пилят ребятки с пентагона
    Умник
    1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:47
      Цитата: Умник
      3 комментария и все в цель) смысл ставить лазер на самолет который полетел 40 лет назад) пилят ребятки с пентагона

      ... И что-то скромно очень. Всего за 26 лимонов. Это как наш юморист три рубля на подкуп президента просил.
      Может, мы не поняли юмора?
      Виктор Дубовицкий
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:59
      Фигня, что самолет старый, главное фара новая....лазерная... wink laughing
      Соломон Кейн
  4. Skay Сегодня, 11:18
    Кпд самого экономичного волоконного лазера достигает 20-25%. Т.е. на самолете для 50 кВт лазера должен стоять источник питания мощностью от 200 кВт. Плюсом к существующим источникам.
    Знающие, подскажите мощность бортовой сети современного истребителя.
    Skay
    1. sabakina Сегодня, 11:40
      Из википедии:
      Для питания бортового оборудования и систем ЛА в настоящее время применяется электроэнергия постоянного тока напряжением 28 вольт, переменного однофазного или трёхфазного с нейтралью тока с напряжением 200/115 вольт, частотой 400 Гц, переменного трёхфазного без нейтрали тока линейным напряжением 36 вольт, 400 герц[1]. Суммарная мощность генераторов на борту может составлять от 20 кВт для небольших самолётов или вертолётов до 600 и более кВт для тяжёлых ЛА.
      sabakina
    2. Shahno Сегодня, 11:44
      Мощность. От двух двигателей до 40- 50 квт переменного тока в среднем по больнице. Но я думаю у вас вопрос в другом.
      Shahno
    3. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:56
      Цитата: Skay
      Кпд самого экономичного волоконного лазера достигает 20-25%. Т.е. на самолете для 50 кВт лазера должен стоять источник питания мощностью от 200 кВт. Плюсом к существующим источникам.
      Знающие, подскажите мощность бортовой сети современного истребителя.

      А вы напрасно самый экономичный лазер взяли. Нужно брать самый мощный. Может этот волоконный не сможет больше 10 Ватт дать? Отсюда и генератор прикидывать. Полюбуйтесь на 10 киловаттного монстриллу.

      http://pro-samolet.ru/blog-pro-samolet/956-americ
      ans-experienced-combat-laser

      Картинка к вашим услугам

      Виктор Дубовицкий
    4. Piramidon Сегодня, 12:21
      Цитата: Skay
      Знающие, подскажите мощность бортовой сети современного истребителя.

      Не скажу за истребители, но по опыту службы знаю, что на Ту-95РЦ на каждом движке (внутреннем) стояло 2 генератора постоянного тока по 18 квт и один переменного на 30квт. На внешних движках только по 2 шт. постоянного тока.
      Piramidon
  5. Altona Сегодня, 11:19
    Очередная утопия. На Зумвалт рейлган запрягали, не смогли запрячь. Сейчас на старый истребитель хотят боевой лазер поставить, видимо сзади будет лететь второй истребитель с батарейками. Не знаю как с боевым применением, но для отпугивания ворон сгодится.
    Altona
    1. svp67 Сегодня, 11:22
      Цитата: Altona
      Очередная утопия.
      Соглашусь
      Цитата: Altona
      Сейчас на старый истребитель хотят лазер поставить, видимо сзади будет лететь второй истребитель с батарейками.

      А вперед лазерного луча "вентилятор" посылать будут, что бы рассеивать облака, туман и аэрозоли...
      svp67
    2. Sergey53 Сегодня, 11:23
      Мощности хватит на уничтожение дронов.
      Sergey53
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    азерного оружия для американского самолета-истребителя F-1
    Наверное я, что-то не так понимаю. С лазерным оружием пока у всех проблемы, а тут заявляют, что уже установят. Да Лукавого вам в помощь, вот только даже он не станет помогать Сша. Америка его также подвела как Украина Сша. И чем это закончится?
    rotmistr60
    1. Orionvit Сегодня, 11:35
      Цитата: rotmistr60
      С лазерным оружием пока у всех проблемы, а тут заявляют, что уже установят

      Они уже на "Боинг" цепляли, не вышло. А тут на F-15, круто однако. laughing
      Orionvit
  7. sa-ag Сегодня, 11:20
    "...способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров."
    Это сильно, особенно для F-15:-) Звездные войны однако
    sa-ag
    1. askort154 Сегодня, 11:40
      sa-ag "...способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров."

      Да уж, супер цифра. Могли бы и поточнее tongue = 1609, 0171 км.
      askort154
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 12:11
      Цитата: sa-ag
      "...способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров."
      Это сильно, особенно для F-15:-) Звездные войны однако

      Меня позабавило это точно вымеренное расстояние- 1609. Что-то шизофреническое в этом звучит.
      Виктор Дубовицкий
  8. svp67 Сегодня, 11:21
    На американские истребители F-15 установят лазерное оружие
    Ага, рельсотрон они уже успешно ... похоронили, так и с этим "оружием" будет. Нет еще тех технологий.
    svp67
  9. sabakina Сегодня, 11:25
    При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера.

    Они там совсем с ума посходили? belay
    sabakina
    1. Джедай Сегодня, 11:32
      Слава, салют! hi drinks
      Цитата: sabakina
      Они там совсем с ума посходили?

      Нет, просто кто-то очередной распил замыслил. yes
      Джедай
      1. sabakina Сегодня, 11:46
        Макс, drinks ну пущай пилят. Мюллер скончался. Уходит эпоха. Мне жаль поколение, которое не хочет смотреть наши фильмы....
        sabakina
        1. Джедай Сегодня, 11:53
          Да, я тоже переживаю из-за смерти Броневого... Но в наших сердцах и фильмах он останется навечно. Чего стоит его доктор в "Формуле любви": все слова давно на цитаты разошлись.
          Джедай
          1. sabakina Сегодня, 12:04
            Макс, в личку напишу..
            sabakina
  10. HMR333 Сегодня, 11:28
    фонарики лазерные выдадут к новому году)))
    HMR333
  11. новичок Сегодня, 11:29
    да чё там мелочиться по лазерам, сразу рельсотрон повесить на самолёт laughing
    новичок
  12. Orionvit Сегодня, 11:33
    рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера.
    Ха! для работы промышленных лазеров, на предприятиях, установлены целые электрические подстанции. Опять штатовские "стратеги", втирают лохам об очередном "чудо оружии возмездия". Только не давно с рельсолохотроном разобрались, и вот опять. laughing
    Orionvit
  13. Oleg7700 Сегодня, 11:34
    1609 метров, естественно-американская миля.
    Oleg7700
    1. Sergey53 Сегодня, 11:44
      Они перепутали километры с метрами! Тогда всё ближе к цели. На 1609 метров потянет. Точно против дронов!
      Sergey53
  14. Altona Сегодня, 11:35
    Цитата: Sergey53
    Мощности хватит на уничтожение дронов.

    -----------------------------
    Которые в магазине Эльдорадо продаются?
    Altona
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:38
    Боже, какая чушь! Задача не по заявленным деньгам абсолютно. Дальность не соответствует кривизне Земли. Вброс несуразный... wassat
    Горный стрелок
  16. Каракут Сегодня, 11:38
    США уже ничего и никто не спасет...!
    Каракут
  17. Wedmak Сегодня, 11:39
    1609 км? И ни километром больше? 50кВт? А чего не 60, может еще сотню километров осилили бы? F-15 выведут на орбиту и будут по спутникам шмалять? Других вариантов как бы не просматривается.
    Wedmak
  18. tchoni Сегодня, 11:42
    Что то такое уже было. Правда размещать хотели сий девайс на эпичнейшем пассажирском бройлере ибо ни на что меньшее хим. лазер с дальностью стрельбы в 700 км и мощностью около, если правильно помню, что то около 40 кВТ не влазил. Помнится, даже прототип построили... но в реале и дальность стрельбы оказалась меньше заявленной , а запас выстрелов - ничтожный (что то меньше десятка) ...
    Едва ли за 10 лет технология так шагнула вперед, что появилась возможность все это в ф-15 запихнуть. Очередное исследование типа электромагнитных пушек. В общем то, как мне кажется, что заказчик и не планирует получить заявленный результат. Ему важно именно проработать направление. И он будет рад, если получит некий девайс, способный сбивать ракеты "воздух-воздух" или "земля-воздух" в непосредственной близости от ЛА.
    tchoni
    1. Shahno Сегодня, 11:50
      ВСУ Пратт Уитни. Номенклатура от 50 до 300 кг. Мощность от 30 до 300 квт.
      Shahno
      1. sabakina Сегодня, 12:21
        Цитата: Shahno
        ВСУ Пратт Уитни. Номенклатура от 50 до 300 кг. Мощность от 30 до 300 квт.

        Чё сказал то??? belay
        sabakina
  19. Симон Сегодня, 11:49
    Цитата: Джедай
    При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

    А источник питания лазера сзади на привязи за Ф-15 летать будет? belay

    Так, у них же имеются батарейки дюрасел - на 60% больше работают! laughing laughing wassat
    Симон
    1. Смог Сегодня, 12:14
      Цитата: Симон
      у них же имеются батарейки дюрасел

      good


      а еще и энерджайзер-
      Смог
  20. a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    с расстояния 1609 километров.

    ... и ни сантиметром больше... вот и верь потом им... bully
    a.s.zzz888
  21. askort154 Сегодня, 12:14
    В СССР разработку лазерного оружия начали в 60-х годах. В 1982 г. на полигоне в Казахстане, был впервые применён ("СКИФ") против радио-управляемых мишеней. Разработки продолжались и как бы не закрыт проект на Ил -76 до сих пор, Характеристики не разглашают По заявлению Ю. Борисова в 2016 г, отдельные образцы приняты на вооружение и могут размещаться на самолётах, колёсно-гусеничной боевой технике, а также на кораблях ВМФ. yes
    askort154
  22. К-50 Сегодня, 12:16
    На американские истребители F-15 установят лазерное оружие

    Очередной полоссатый баблопопил. fellow
    То лазер у них не пошёл на большом самолёте, "Боинге", мала энергетика, а здесь хотят в истребитель уместиться.
    Фантазёры одним словом!!! fellow laughing
    К-50
  23. Грац Сегодня, 12:16
    всё это чушь собачья, там элетростанцию надо возить с собой, и лазер в атмосфере не канает на большие расстояния
    Грац
  24. федоров Сегодня, 12:23
    в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров

    Эта сумма наверное только на проект задания laughing 2,6 миллиарда, я бы еще поверил..
    федоров
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