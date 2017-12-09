На БДК "Иван Грен" проверили энергетическую установку

Экипаж БДК совместно с представителями заводской сдаточной команды испытывает главную энергетическую установку, комплексы связи, работу носового и кормового высадочных устройств. В рамках проведения государственных испытаний экипаж БДК "Иван Грен" совместно с морскими пехотинцами Балтийского флота приступил к проведению испытаний по погрузке и выгрузке военной техники

Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде для министерства обороны РФ, приступил к испытаниям главной энергетической установки и комплексов связи, сообщила пресс-служба Балтийского флота.— говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшие дни экипажу "Ивана Грена" предстоит выполнить стрельбы по морским и воздушным целям и осуществить минные постановки. По информации завода "Янтарь", завершить государственные испытания планируется в декабре, после чего корабль будет передан заказчику."Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний, которые планируется завершить в декабре, после чего корабль передадут заказчику.БДК вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.