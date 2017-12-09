16:13 09 декабря

На БДК "Иван Грен" проверили энергетическую установку

Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде для министерства обороны РФ, приступил к испытаниям главной энергетической установки и комплексов связи, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Экипаж БДК совместно с представителями заводской сдаточной команды испытывает главную энергетическую установку, комплексы связи, работу носового и кормового высадочных устройств. В рамках проведения государственных испытаний экипаж БДК "Иван Грен" совместно с морскими пехотинцами Балтийского флота приступил к проведению испытаний по погрузке и выгрузке военной техники
— говорится в сообщении.

На БДК "Иван Грен" проверили энергетическую установку



Отмечается, что в ближайшие дни экипажу "Ивана Грена" предстоит выполнить стрельбы по морским и воздушным целям и осуществить минные постановки. По информации завода "Янтарь", завершить государственные испытания планируется в декабре, после чего корабль будет передан заказчику.

"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний, которые планируется завершить в декабре, после чего корабль передадут заказчику.

БДК вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Zibelew Сегодня, 15:55
    По информации завода "Янтарь", завершить государственные испытания планируется в декабре,

    Какого года не указывают предусмотрительно. Надеюсь, когда нибудь наступит конец этой «Санта-Барбаре», и этот корабль начнёт свою службу на благо Родины…
    Zibelew
    1. Logall Сегодня, 15:59
      Цитата: Zibelew
      Какого года не указывают предусмотрительно

      Ну-дык, мы на страже! Запомним, проследим, прокомментируем! Нелицеприятно...
      Logall
    2. 210окв Сегодня, 16:02
      "Грен" стал притчей во языцах..Надеемся что скоро увидим его в строю..
      Цитата: Zibelew
      По информации завода "Янтарь", завершить государственные испытания планируется в декабре,

      Какого года не указывают предусмотрительно. Надеюсь, когда нибудь наступит конец этой «Санта-Барбаре», и этот корабль начнёт свою службу на благо Родины…
      210окв
      1. ranger Сегодня, 16:05
        Цитата: 210окв
        Надеемся что скоро увидим его в строю..

        Если долго мучиться, что-нибудь получится?... recourse
        ranger
    3. Chertt Сегодня, 16:05
      Цитата: Zibelew
      Надеюсь, когда нибудь наступит конец этой «Санта-Барбаре», и этот корабль начнёт свою службу на благо Родины…

      Как говорил Чебурашка "Мы строили строили и наконец построили" ...Корабль устаревший при закладке, а многие моряки говорят, что еще раньше
      Chertt
  2. svp67 Сегодня, 15:58
    На БДК "Иван Грен" проверили энергетическую установку
    Многострадальный "Ваня", не как ВВК пройти для призыва не может...
    svp67
    1. Tusv Сегодня, 16:05
      Цитата: svp67
      Многострадальный "Ваня", не как ВВК пройти для призыва не может
      .
      Это пока. Мирный Российсский Ваня.. Еще не отстрелялся и морпехов не высаживал и на Сирийском экспрессе не засветился.
      Все еще впереди. Кораблю большого плаванья hi
      Tusv
  3. q75agent Сегодня, 15:59
    ПВО у корабля слишком слабое
    q75agent
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