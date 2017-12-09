Климкин рассказал о миллионе украинцев, "спасающих польскую экономику"

В Польше находится около одного миллиона украинских граждан. В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти

Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление нового польского премьера об украинских беженцах, заявил, что на самом деле работающие в Польше украинцы спасают польскую экономику.— отметил министр.Так чиновник прокомментировал заявление нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна приняла много украинских беженцев.— заявил Климкин, добавив, что его соотечественники более гибкие и очень сфокусированы на своей деятельности.Новый польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде. Так, по его словам, нельзя забывать о таких событиях, как «геноцид на Волыни». Также он заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». Он отметил, что его республика приняла «очень много беженцев с Украины».