19:41 09 декабря

Климкин рассказал о миллионе украинцев, "спасающих польскую экономику"

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление нового польского премьера об украинских беженцах, заявил, что на самом деле работающие в Польше украинцы спасают польскую экономику.

В Польше находится около одного миллиона украинских граждан. В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти
— отметил министр.

Климкин рассказал о миллионе украинцев, "спасающих польскую экономику"



Так чиновник прокомментировал заявление нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна приняла много украинских беженцев.

Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату
— заявил Климкин, добавив, что его соотечественники более гибкие и очень сфокусированы на своей деятельности.

Новый польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде. Так, по его словам, нельзя забывать о таких событиях, как «геноцид на Волыни». Также он заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». Он отметил, что его республика приняла «очень много беженцев с Украины».

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 42

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  1. Chertt Сегодня, 18:52
    Климкин все дальше от адекватности
    Chertt
    1. cniza Сегодня, 18:55
      Он там никогда не присутствовал. lol
      cniza
      1. Logall Сегодня, 18:57
        Виктор, приветствую!
        Цитата: cniza
        Он там никогда не присутствовал. lol

        А что он про спасение российской экономики молчит? Украинцев, куда больше в России... Стыдиться, что ли...?
        Logall
        1. Монос Сегодня, 19:07
          "Спасаешь их тут, спасаешь, а они всё гадют и гадют, гадют и гадют!"
          Монос
          1. Zibelew Сегодня, 19:12
            Виктор hi Новое видео с Геращенко видели? Где он тарелку вылизывает.
            Zibelew
            1. Монос Сегодня, 19:14
              Цитата: Zibelew
              Новое видео с Геращенко видели? Где он тарелку вылизывает.

              laughing Ага. Зрелище мерзопакостное.
              Монос
              1. Zibelew Сегодня, 19:23
                Геращенко берется судить наших сограждан, многих вносит в черный список "Миротворца", мнит себя высококультурным существом. Это видео прекрасно демонстрирует "а судьи кто?"
                Zibelew
            2. хрыч Сегодня, 19:35
              Цитата: Zibelew
              видео с Геращенко видели? Где он тарелку вылизывает

              Голодомор головы wassat
              хрыч
        2. bouncyhunter Сегодня, 19:07
          Привет , Саня ! hi Надо Чугункину страшную тайну открыть - укропы в Польше спасают укрорейховскую экономику ! yes
          bouncyhunter
    2. Segel Сегодня, 18:57
      Он всё ближе к адекватности.Бандеровцы в Польше-туда им и дорога-Им там рады... laughing
      Segel
    3. Черный_Ватник Сегодня, 19:24
      теперь мы будем знать, что мытье унитазов - это экономика.
      Черный_Ватник
      1. ul_vitalii Сегодня, 19:35
        И экономия- часть моющих средств вна Украину.
        ul_vitalii
  2. Zibelew Сегодня, 18:52
    Ну и ладно, пусть работают по безвизу
    Zibelew
  3. Sergey53 Сегодня, 18:53
    Этот миллион спасает свои жизни, и жизни своих близких пан министр, а не экономику Польши.
    Sergey53
    1. cniza Сегодня, 18:55
      Это они должны говорить спасибо Польше за помощь по выживанию.
      cniza
  4. dedBoroded Сегодня, 19:00
    Слабоумный, ты бы свою экономику спасал бы , а там глядишь, и память вернётся. ( не факт)
    dedBoroded
  5. solzh Сегодня, 19:01
    Работают в Польше? А может батрачат на польских панов? Т..ри, всю страну развалили, разграбили, народ бежит с Украины, а этот ... радуется: "спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают...добавив, что его соотечественники более гибкие". Станешь с такой властью гибким. Посмотрим каким ты будешь, когда сбежишь с Украины, животное женского рода.
    solzh
  6. Идущий Сегодня, 19:04
    “Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату
    — заявил Климкин, добавив, что его соотечественники более гибкие и очень сфокусированы на своей деятельности.


    И все таки он Швондер.
    Идущий
    1. Logall Сегодня, 19:06
      очень сфокусированы на своей деятельности.

      Особенно на улицах ''красных фонарей''!
      Logall
  7. Masya Masya Сегодня, 19:08
    знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату

    единичных слуаях или вообще, еденичном случае? lol
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 19:11
      И это было в позапрошлом веке.
      Идущий
    2. bouncyhunter Сегодня, 19:12
      Мариша , приветик ! love
      Цитата: Masya Masya
      единичных слуаях или вообще, еденичном случае?

      А какая разница ? Перемога же ! wassat
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 19:16
        Приветик, Паша! love
        Цитата: bouncyhunter
        Перемога же !

        Очевидно, экономика самой краины уже спасена, коли спасители толпами валят в ненавистную Польшу... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:18
          Цитата: Masya Masya
          Очевидно, экономика самой краины уже спасена, коли спасители толпами валят в ненавистную Польшу...

          Та не , цэж укропы таки альтруисты : у самих бардак , а соседскую экономику тянут . lol
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Сегодня, 19:20
            Чип и Дейл спешат на помощь... laughing
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:21
              Цитата: Masya Masya
              Чип и Дейл спешат на помощь... laughing

              С учётом тамошнего менталитета - Чипенко и Дейленко . lol laughing wassat
              bouncyhunter
              1. Masya Masya Сегодня, 19:31
                Цитата: bouncyhunter
                Дейленко

                ДАЙленко... lol
                Masya Masya
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:36
                  Цитата: Masya Masya
                  ДАЙленко... lol

                  good Полностью согласен ! laughing
                  bouncyhunter
        2. Logall Сегодня, 19:21
          Вот только в такие страны как Венгрия их пускать не хотят! Полоумные, не хотят спасения своей экономики lol
          Мариша, рад видеть!
          Logall
          1. Masya Masya Сегодня, 19:33
            Приветик, Александр! love
            Цитата: Logall
            рад видеть!

            Взаимно love
            Masya Masya
  8. ротмистр Сегодня, 19:10
    Когда украинцы копали шлемами Черное море и Иисус Христос появился на свет в Голиции, уже тогда поляки были по жизни должны украинцам. Правда они тогда еще этого не знали, но слава богу, Климкин до них донес эту информацию . Вот блин курский соловей распелся.
    ротмистр
  9. farik68 Сегодня, 19:11
    да-да-да ребята он не обманывает он правду говорит я сам не одну такую знаю спасательницу....)
    farik68
  10. iliitchitch Сегодня, 19:12
    Давай-давай , пацаны . Напряг в 6-й палате растёт , я опять злорадствую , и нихрена мне не стыдно . Дом сожгли , валите в баню . И живите там . Только вот злорадства поубавится , когда у нашего кота леопольда руки дружбы опять зачешутся , а это случится , когда этот фашистский курятник рухнет . Да банкет оплатим , о чём педаль , пацаны ? артур игрушкин , типа , шиканёт , да . И папик коли уренгойского поучаствует за косячину сынулькину .
    iliitchitch
  11. Романенко Сегодня, 19:20
    Так озаботились на украине состоянием экономики Польши, что свою напрочь развалили и оставили людей без работы, чтобы они отправились поднимать благосостояние соседей, которые, кстати, совсем не дружественно отнеслись к такой "помощи".
    Какое самопожертвование, альтруизм в чистом виде!!!
    Просто все прогрессивное человечество должно взять пример - все бросить .... и спасать Польшу!!!
    Этот болван Климкин с нашим покемоном в одной школе учился наверное, совсем базар не фильтрует.
    Романенко
  12. Комментарий был удален.
  13. Rusland Сегодня, 19:25
    Он бы полякам так заявил.
    Rusland
  14. ibn.shamai Сегодня, 19:25
    А чо, Укроину "подняли" теперь "друзьям" помочь надо! lol tongue
    ibn.shamai
  15. DEZINTO Сегодня, 19:25
    Когда я вижу эту физиономию - дико ржу ! )))))

    Какой же красавец, и ведь вылизывающий тарелки Геращенко ещё "симпатичнее". Я к тому что убогих сама природа метит!

    Что он ещё заявит завтра-послезавтра....?
    DEZINTO
  16. Горный стрелок Сегодня, 19:28
    Человек в перманентно мятом костюме... Кто это? Министр иностранных дел ВНА...
    Горный стрелок
  17. ul_vitalii Сегодня, 19:29
    Засра.нцев обстирывают, а ведь заслуживают лучшего, разве к этому стремились учась в школе, институте, создавая семью.
    ul_vitalii
  18. ibn.shamai Сегодня, 19:31
    Цитата: solzh
    Работают в Польше? А может батрачат на польских панов? Т..ри, всю страну развалили, разграбили, народ бежит с Украины, а этот ... радуется: "спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают...добавив, что его соотечественники более гибкие". Станешь с такой властью гибким. Посмотрим каким ты будешь, когда сбежишь с Украины, животное женского рода.

    Более гибкие, ниже прогибаются! lol tongue
    ibn.shamai
  19. Симон Сегодня, 19:38
    Ну, что говорить! Свою на Украине экономику уничтожили и отправили в рабство к полякам свой народ, горшки выносить и на плантациях работать за копейки! fool Смех, да и только! laughing
    Симон
  20. Olegovi4 Сегодня, 19:39
    вот, новый поворот... климкину в рот. оказывается гастеры спасают экономику страны, где они в качестве чернорабочих, на птичьих правах, за мелочь, пытаясь свои семьи от голода спасти, хреначат. как много можно натолкать говна в кукруинскую голову, да ....
    Olegovi4
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