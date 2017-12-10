16:27 10 декабря

Американский офицер рассказал о «бочке» истребителя F-4 вокруг Ту-95

Подполковник в отставке ВВС США Роберт Силер рассказал порталу The Aviationist о том, как американские истребители-перехватчики в 1970-е годы выполняли фигуры высшего пилотажа рядом с советскими стратегическими бомбардировщиками.



Накануне ресурс опубликовал фотографии, на которых запечатлены советский Ту-95 и перехватчик F-4 Phantom II в момент выполнения «бочки» – «разворота на 360 градусов вокруг горизонтальной оси с сохранением направления полета». Автором снимков оказался сам Силер, служивший в то время штурманом-оператором систем бортового вооружения.




Запечатленный на пленку эпизод произошел в конце 1973-го – начале 1974 года вблизи Исландии.

По словам бывшего штурмана, «в те времена ВВС США в среднем дважды в неделю перехватывали "Медведей" (Bear – Ту-95 в кодификации НАТО)», и обычно это происходило «по пятницам и воскресеньям, когда советские самолеты совершали учебные перелеты из Мурманска на Кубу».



Мы назвали эти полеты развлекательными. Как правило, мы делали "бочки" по просьбе советских экипажей. Они подавали сигналы, когда хотели, чтобы мы выполнили трюк, и тоже фотографировали нас,
приводит слова Силера РИА Новости.

Офицер подчеркнул, что маневры не представляли никакой опасности. Кроме того, «в те годы холодная война сбавила обороты, и отношения между военными улучшились», добавил он.

Использованы фотографии: https://twitter.com/TheAviationist/Robert M.Sihler
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Комментарии 24

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  1. svp67 Сегодня, 14:51
    Ну, конечно, раз этот, далеко не безопасный, маневр делал летчик НАТО, то это все нормально...а если б наш...
    Экипаж Ту-95 - ребята со стальными яйцами. Молодцы. НАТОвские пилоты и от меньшего обделываются.
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 14:54
      Цитата: svp67
      Ну, конечно, раз этот, далеко не безопасный маневр делал летчик НАТО, то это все нормально...а если б наш...

      Двойные стандарты на Западе никто не отменял. wink
      Цитата: svp67
      Экипаж Ту-95 - ребята со стальными яйцами. Молодцы. НАТОвские пилоты и от меньшего обделываются.

      Подписываюсь под каждым словом.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:46
        Добрый день Максим! hi в те времена военные относились уважительно друг к другу , хоть и понимали что могут убить.
        Идущий
    2. 210окв Сегодня, 14:55
      А наши делают не "демократический "маневр.Ибо правила амерзские этикета предписывают перед этим стать в позу "Ку!"
      Цитата: svp67
      Ну, конечно, раз этот, далеко не безопасный маневр делал летчик НАТО, то это все нормально...а если б наш...
      Экипаж Ту-95 - ребята со стальными яйцами. Молодцы. НАТОвские пилоты и от меньшего обделываются.
      210окв
      1. 79807420129 Сегодня, 15:14
        Цитата: 210окв
        А наши делают не "демократический "маневр.Ибо правила амерзские этикета предписывают перед этим стать в позу "Ку!

        Обойдутся,пускай сами встают в коленнопрекланенную позу. wink Видео старовато hi
        79807420129
    3. Vadivak Сегодня, 15:04
      Цитата: ......
      Как правило, мы делали "бочки" по просьбе советских экипажей.

      Ключевая фраза. Как ни крути а понятия были......
      Vadivak
  2. solzh Сегодня, 14:51
    Зато сейчас натовцы при виде российских самолётов кладут в штаны. Обмельчал у них летный состав. А наши как были гусарами, так и остались, это у нас в крови.
    solzh
    1. ranger Сегодня, 15:36
      Цитата: solzh
      Зато сейчас натовцы при виде российских самолётов кладут в штаны. Обмельчал у них летный состав, а наши как были гусарами...

      Как они кладут в штаны - это видно любому гусару даже с дивана..... fellow
      ranger
      1. svp67 Сегодня, 15:56
        Цитата: ranger
        Как они кладут в штаны - это видно любому гусару даже с дивана.....

        Видно? Нет... Он ЗАПАХ чувствует... Не тот противник стал, не тот. Тот. во всякие ИГИЛ подался... А может оно и к лучшему.
        svp67
        1. ranger Сегодня, 16:07
          Цитата: svp67
          Видно? Нет... Он ЗАПАХ чувствует..

          Как в том мультфильме:
          И нюх как у собаки
          И глаз как у орла...
          Одним словом - любимый город может спать спокойно....
          ranger
  3. kpd Сегодня, 14:53
    Не "вокруг", а "рядом с".
    kpd
  4. Хантер Сегодня, 14:53
    Молодцы янки..! Вот толку нет от этого было , как летели так и летели..А наши хулиганы сейчас такое вытворяют..хе хе
    Хантер
    1. svp67 Сегодня, 14:59
      Цитата: Хантер
      .А наши хулиганы сейчас такое вытворяют..хе хе

      Факт. Только тут они не "фулиганы", а ЗАЩИТНИКИ. Готовые не просто "по фулиганить", но и жизнью своей рискнуть, ради спасения других. Су-30СМ ЗАЩИЩАЕТ Ил-76 от прилета ракет, во время сброса гумпомощи в Сирии
      svp67
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 15:00
    Ну молодцы, что наших летчиков развлекали, а то путь не близкий, лететь скучно, и тут на тебе "шоу"!
    Ретвизан 8
    1. svp67 Сегодня, 15:06
      Цитата: Ретвизан 8
      а то путь не близкий, лететь скучно, и тут на тебе "шоу"

      Интересно экипаж АНТ-20 так же думал...
      svp67
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 15:19
        svp67 Сегодня, 15:06
        Интересно экипаж АНТ-20 так же думал...


        Как правило, мы делали "бочки" по просьбе советских экипажей. Они подавали сигналы, когда хотели, чтобы мы выполнили трюк, и тоже фотографировали нас
        Razvedka_Boem
        1. svp67 Сегодня, 15:22
          Цитата: Razvedka_Boem
          Как правило

          И тем не менее, это не отменяет мой вопрос про экипаж "Максима Горького"
          svp67
  6. iliitchitch Сегодня, 15:08
    Умилило "учебный(!) полёт из Мурманска на Кубу" laughing laughing laughing . Фигня какая , пара лаптей на Глобусе . Не иначе , боксёрские перчатки Фиделю возили для Теофило Стивенсона .В наши времена Дм.Киселёв по вгтрк вострубит про ТАКОЕ по полной . Достижение , да . У Рудольфыча ещё и тему обсосут аналитики-шманалитики . Мельчаем .
    iliitchitch
  7. Rusland Сегодня, 15:08
    Хоть какое-то развлечение, фотки на память, чисто человеческое общение, на сколько это возможно при выполнении боевого задания.
    Rusland
  8. МВГ Сегодня, 15:13
    Увы, им нечем хвастаться, кроме ка достижениями 35 летней давности.
    А ведь маневр-то "небезопасный" в соответствии с риторикой ВВС США. Чем хвастаются ???
    МВГ
  9. Raf01 Сегодня, 15:17
    Короче все скучают по СССР. Даже американцы.
    Raf01
    1. svp67 Сегодня, 15:23
      Цитата: Raf01
      Короче все скучают по СССР. Даже американцы.

      Они то , еще КАК. ИГИЛ, шмегил, для них не тот уровень...
      svp67
  10. Bronevick Сегодня, 15:28
    Во были времена. Учебные полёты на Кубу на стратегических бомбардировщиках.
    Bronevick
  11. Влад5307 Сегодня, 16:05
    Цитата: Bronevick
    Во были времена. Учебные полёты на Кубу на стратегических бомбардировщиках.

    А теперь приходится летать в "учебных" целях только до Сирии и обратно и то не на "Медведях", которым бы уже пора и замену делать, а не намерения демонстрировать в СМИ! soldier
    Влад5307
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