Американский офицер рассказал о «бочке» истребителя F-4 вокруг Ту-95

Мы назвали эти полеты развлекательными. Как правило, мы делали "бочки" по просьбе советских экипажей. Они подавали сигналы, когда хотели, чтобы мы выполнили трюк, и тоже фотографировали нас,

Подполковник в отставке ВВС США Роберт Силер рассказал порталу The Aviationist о том, как американские истребители-перехватчики в 1970-е годы выполняли фигуры высшего пилотажа рядом с советскими стратегическими бомбардировщиками.Накануне ресурс опубликовал фотографии, на которых запечатлены советский Ту-95 и перехватчик F-4 Phantom II в момент выполнения «бочки» – «разворота на 360 градусов вокруг горизонтальной оси с сохранением направления полета». Автором снимков оказался сам Силер, служивший в то время штурманом-оператором систем бортового вооружения.Запечатленный на пленку эпизод произошел в конце 1973-го – начале 1974 года вблизи Исландии.По словам бывшего штурмана, «в те времена ВВС США в среднем дважды в неделю перехватывали "Медведей" (Bear – Ту-95 в кодификации НАТО)», и обычно это происходило «по пятницам и воскресеньям, когда советские самолеты совершали учебные перелеты из Мурманска на Кубу».приводит слова Силера РИА Новости Офицер подчеркнул, что маневры не представляли никакой опасности. Кроме того, «в те годы холодная война сбавила обороты, и отношения между военными улучшились», добавил он.