В ООН оценили объем взяток в мире

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз,

По данным ООН, мировая экономика в связи с коррупционной деятельностью ежегодно теряет $ 2,6 триллиона, при этом объем взяток оценивается в $ 1 триллион, передает РИА Новости говорится на сайте ООН.Как ранее сообщила организация Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131-е место в мире.В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с ПРООН разработали кампанию, цель которой – «понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию», отмечается в релизе.В ООН также напомнили, что взяточничество – это «серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества, и ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции».