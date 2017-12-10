16:29 10 декабря

В ООН оценили объем взяток в мире

По данным ООН, мировая экономика в связи с коррупционной деятельностью ежегодно теряет $ 2,6 триллиона, при этом объем взяток оценивается в $ 1 триллион, передает РИА Новости.



Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз,
говорится на сайте ООН.


Как ранее сообщила организация Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131-е место в мире.

В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с ПРООН разработали кампанию, цель которой – «понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию», отмечается в релизе.

В ООН также напомнили, что взяточничество – это «серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества, и ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Segel Сегодня, 15:48
    "Как ранее сообщила организация Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131-е место в мире."
    Да ладно!!!А кто на 1 месте?Интересно...Блин теперь не усну,гадая...
    Segel
    1. RASKAT Сегодня, 15:53
      Ну да все трое на одном месте, интересно кто впереди? Небось Африка в полном составе, Ирак, Афганистан и т д. Все прогрессивное человечество так сказать, только кровавый сАвок на своем законном месте. wassat
      Да как в США пиз......т ( другова слова просто не подобрать уж извините) бабло, эшелонами. Наши по сравнению с ними просто дети из детсада. laughing Коррупция на западе тупо узаконена, все эти лоббисты. Кто это если не коррупционеры???
      RASKAT
    2. сибиралт Сегодня, 15:55
      Спекуляция еще хуже взяток. Но она в законе! А всё вместо - чисто бизнес. lol
      сибиралт
  2. solzh Сегодня, 15:53
    По данным ООН, мировая экономика в связи с коррупционной деятельностью ежегодно теряет $ 2,6 триллиона, при этом объем взяток оценивается в $ 1 триллион

    Шутники однако. А взяточники сами им говорили сколько берут?
    solzh
    1. Фрол 7525 Сегодня, 16:04
      good Ага.Покаянные письма в ООН слали,от слёз стыда влажные... laughing
      Фрол 7525
  3. Александр 3 Сегодня, 15:55
    Интересно как подсчёт вели?Коррупционеры что извещают кого ни будь о размерах взятки.
    Александр 3
  4. Влад5307 Сегодня, 15:57
    Цитата: Segel
    "Как ранее сообщила организация Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131-е место в мире."
    Да ладно!!!А кто на 1 месте?Интересно...Блин теперь не усну,гадая...

    А что тут гадать-то!? Главный взяткодатель и есть чемпион, сегодня основные взятки направлены членам МОК. отсюда и весь этот допинг скандал, а доказательства для западной "демократии" сегодня не нужны главный лозунг этих дерьмократов - оплюй соперника. а он пусть откупится или покается и снимет штаны для порки!
    Влад5307
    1. To be or not to be Сегодня, 16:23
      https://www.transparency.org/news/feature/corrupt
      ion_perceptions_index_2016
      Дания и Новая Зеландия на 1 месте...
      Интересно..! "Статистические исследования установили, что во время борьбы с коррупцией доходы государства могут увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной перспективе), бизнес способен развиваться интенсивнее на 3 процента, а уровень детской смертности может снизиться на 75 процентов."
      To be or not to be
  5. andrej-shironov Сегодня, 16:02
    Ну теперь нашим чиновникам есть на что ориентироваться. А то раньше взятки в слепую брали, объема то не знали wink
    andrej-shironov
  6. Rusland Сегодня, 16:05
    Тема наболевшая, похоже кометов будет мало. Говорено и переговорено.Надоело.
    Rusland
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