Кадыров прокомментировал призыв «раздробить Россию на части»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийским призыв украинского чиновника Георгия Туки «раздробить Россию на части», который нельзя оставить без внимания, передает РИА Новости.
Ранее замминистра Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление «раздробить Россию на части».
Он также подчеркнул, что фраза замминистра «не может быть оставлена без реакции», так как в ней содержится «самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины».
Кадыров уверен, что ослабления и распада Российской Федерации не дождутся ни на Украине, ни в США, ни в Европе.
Ранее замминистра Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление «раздробить Россию на части».
Что у Порошенко на уме, то у Туки на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Туки,написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что фраза замминистра «не может быть оставлена без реакции», так как в ней содержится «самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины».
Кадыров уверен, что ослабления и распада Российской Федерации не дождутся ни на Украине, ни в США, ни в Европе.
А вот в том, что потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Туки, мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!добавил глава республики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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