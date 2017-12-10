20:47 10 декабря

Кадыров прокомментировал призыв «раздробить Россию на части»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийским призыв украинского чиновника Георгия Туки «раздробить Россию на части», который нельзя оставить без внимания, передает РИА Новости.



Ранее замминистра Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление «раздробить Россию на части».


Что у Порошенко на уме, то у Туки на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Туки,
написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что фраза замминистра «не может быть оставлена без реакции», так как в ней содержится «самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины».

Кадыров уверен, что ослабления и распада Российской Федерации не дождутся ни на Украине, ни в США, ни в Европе.

А вот в том, что потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Туки, мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!
добавил глава республики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:28
    Как-то слабовато... политкорректно что-ли...
    Меняется Рамзан...
    к дождю что ли?
    Диванный Хенераль
    1. 79807420129 Сегодня, 18:32
      Цитата: Диванный Хенераль
      Меняется Рамзан...
      к дождю что ли?

      Наверное он должен был отправить спецназ на ликвидацию этого чучела,хорошо бы конечно what но пока не реально. hi
      79807420129
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:33
        Зачем сразу спецназ? Но ответить можно было и более резко.
        Диванный Хенераль
        1. Николай Грек Сегодня, 18:37
          Цитата: Диванный Хенераль
          Зачем сразу спецназ? Но ответить можно было и более резко.

          what what на Х прямым текстом послать??? wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
          1. DMB_95 Сегодня, 19:23
            Цитата: Николай Грек
            Цитата: Диванный Хенераль
            ...Но ответить можно было и более резко.

            what what на Х прямым текстом послать???

            Э-э... Да , послать прямым .
            DMB_95
            1. Николай Грек Сегодня, 19:31
              Цитата: DMB_95
              Цитата: Николай Грек
              Цитата: Диванный Хенераль
              ...Но ответить можно было и более резко.

              what what на Х прямым текстом послать???

              Э-э... Да , послать прямым .

              усётаки у нас не свинарник, чтобы на таких должностях официальные лица в таком стиле общались на публику!!! yes yes yes request
              Николай Грек
        2. BABAY22 Сегодня, 18:57
          Да просто
          "Старый стал, ленивый, а помнишь, какой я был?!..." (С)
          BABAY22
          1. Соломон Кейн Сегодня, 19:13
            Рамзан, толково все разрулил, согласно собственному Сатус Кво, опускаться до уровня полит. элиты 404, смешивая Россию с грязью - не комильфо...
            "Бойтесь собаку не ту, что лает....."
            Соломон Кейн
            1. Джедай Сегодня, 19:21
              Костя hi Эти клоуны в/на Украине свою-то территориальную целостность сохранить не в состоянии, а тут вдруг Россию на запцацки разобрать хотят? Ну не тупицы ли? fool
              Джедай
              1. Соломон Кейн Сегодня, 19:25
                Макс, Салют! hi
                Ребята в 404 сны с реальностью попутали....вот и несут "порожняк" в эфире wassat
                Соломон Кейн
                1. Джедай Сегодня, 19:28
                  Завязывать им пора со всем спиртосодержащим, галюциногенным и наркотическим. Если в голове болячки - зелёнку надо пить, если не помогает - то мешать пополам с йодом и по ведру три раза в день. bully
                  Джедай
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 19:36
                    Макс, по ходу это не поможет....только топор.... sad fool и палач....
                    Не не со всеми, а с теми, которым сны про Россию снятся, черно-белые....
                    Соломон Кейн
      2. Идущий Сегодня, 18:34

        “А вот в том, что потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Туки, мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!
        добавил глава республики.


        Все правильно сказал , к этому все и придет.
        Идущий
        1. bulvas Сегодня, 18:36
          Более точно:

          «Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся ее ослабления и распада»,



          А вот в том, что потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Туки, мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!


          Хорошо сказано
          bulvas
        2. Соломон Кейн Сегодня, 19:15
          Согласен, все надо решать без пыли и шума - контрольным в череп.....
          А если серьезно, таких, как Тука свои же и сливают, с последующей ликвидацией.....
          Соломон Кейн
      3. pjastolov Сегодня, 18:45
        Влад. привет hi
        он должен был отправить спецназ
        проще калибры, в ядерном исполнении, - быстро и качественно
        pjastolov
        1. Piramidon Сегодня, 19:10
          Цитата: pjastolov
          проще калибры, в ядерном исполнении, - быстро и качественно

          Глупый, кровожадный коммент. Неужели так хочется весь народ без разбора уничтожить? Ядерное оружие - это не снайперская винтовка.
          Piramidon
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:51
        79807420129 hi
        Наверное он должен был отправить спецназ на ликвидацию этого чучела,хорошо бы конечно what но пока не реально.
        Да ладно в глупости верить ( пока не реально)Рамзан ещё в 2014м предлагал там помочь всё раком поставить.И помог бы поставить, если бы не поиски точек соприкосновения с американцами( смайлика жаль плюющего нет)Дальше продолжать не буду.У многих уХи завернутся.
        Наблюдатель2014
    2. Васян1971 Сегодня, 19:42
      Цитата: Диванный Хенераль
      Как-то слабовато... политкорректно что-ли...
      Меняется Рамзан...
      к дождю что ли?

      К снегопаду.
      Васян1971
    3. INVESTOR Сегодня, 19:43
      Ждем восхищения и похвал Рамзану.
      INVESTOR
    4. freejack Сегодня, 20:45
      Меняется Рамзан...
      к дождю что ли?


      Слово-в -слово согласен. С одной стороны:
      нельзя оставить без внимания


      А с другой:
      мы желаем стабильности и мира украинскому народу


      То есть - не нарывайтесь лошарики!, но тем не менее не стал уподоблятся тим чертям позорным..
      freejack
  2. pvv113 Сегодня, 18:29
    потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится

    А возьмут ли их?
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 18:35
      Владимир hi , история повторяется , так уже было.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 18:56
        Это так, уже было. И взяли - накормили, обогрели, - и вот благодарность
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 18:58
          И в этот раз возьмем , поскольку нам бардак под боком не нужен и они этим пользуются.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 19:07
            И они это знают и рассчитывают на помилование
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 19:37
              Конечно знают и уверены , что мы опять их простим.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 19:39
                Россия - щедрая душа
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 19:41
                  Да , это наш крест.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 19:44
                    И многие (нехорошее слово) этим пользуются
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 19:58
                      На протяжении многих веков.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 20:02
                        Такой уж у нас менталитет - иногда нам же во вред
                        pvv113
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:09
            Цитата: Идущий
            И в этот раз возьмем , поскольку нам бардак под боком не нужен и они этим пользуются.

            по моему, для тех кто там сейчас проживает - ни гейропой, ни Россией уже и не пахнет - это обычная помойка
            Angel_and_Demon
            1. Идущий Сегодня, 19:38
              Помойка да ещё в тупике и не проветривается.
              Идущий
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:46
                Цитата: Идущий
                Помойка да ещё в тупике и не проветривается.

                но делают вид что идут
                Angel_and_Demon
                1. Идущий Сегодня, 19:58
                  А попали по рифме...
                  Идущий
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:01
                    Цитата: Идущий
                    А попали по рифме...

                    у них же много рифмоплетов - типа мы не братья
                    Angel_and_Demon
                    1. Идущий Сегодня, 20:12
                      Кончились их стихотворцы очень быстро и сдулись как воздушные шарики.
                      Идущий
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:14
                        Цитата: Идущий
                        Кончились их стихотворцы очень быстро

                        видать в гейропе уже трудятся
                        Angel_and_Demon
        2. Идущий Сегодня, 20:11
          Цитата: pvv113
          Такой уж у нас менталитет - иногда нам же во вред


          Я думаю во благо , никто не может спастись не спасая другого.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 20:14
            В общем - да, но в ряде случаев - сами себе создаем трудности
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 20:33
              А вот это уже национальный спорт - создать трудности , что бы их преодолеть с успехом.
              Идущий
    2. LSA57 Сегодня, 18:43
      Цитата: pvv113
      А возьмут ли их?

      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 18:57
        Я тоже этот кадр вспомнил wink
        pvv113
    3. pjastolov Сегодня, 18:48
      Цитата: pvv113
      А возьмут ли их?

      ВЛАДИМИР ПРИВЕТ hi сначала - раздробить, а потом принимать областями
      pjastolov
      1. pvv113 Сегодня, 18:58
        Привет, Володя! Согласен, принимать по частям по мере обретения адекватности
        pvv113
  3. 210окв Сегодня, 18:31
    Тук тук в дверь Туки..Беги через окно..
    210окв
  4. Бензорез Сегодня, 18:43
    Нет причин не согласиться с Рамзаном Ивановичем однако.
    Бензорез
  5. Sergey53 Сегодня, 18:44
    Ответил надо признать очень политкорректно, без лишних эмоций. Как потомственный политик.
    Sergey53
  6. svp67 Сегодня, 18:46
    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийским призыв украинского чиновника Георгия Туки «раздробить Россию на части», который нельзя оставить без внимания,
    Так КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, если учитывать численность диаспоры чеченцев на Украине.... Но видимо не все так просто...не то что на слова ответить тяжело, пленных перестали с Украины вытаскивать...
    svp67
  7. Victor_B Сегодня, 18:46
    Что-то не верю я, что кто-то из наших бывших захочет влиться в "Великую Россию"...
    Налицо позиция Казахстана и Белоруси.
    И там и там все ждут смены лидера. В Казахстане - естественной, а в Беларуси - уж как получится. После этого обе страны такие кульбиты начнут крутить... При полном одобрении "общечеловеков" и всемерной помощи антироссийским элитам и националистам.
    Victor_B
    1. japs Сегодня, 19:19
      Не знаю, откуда у Вас такая уверенность за Беларусь, но, находясь в ней, я такого прогноза не вижу.
      Есть, конечно, отдельные чиновники, служащие, "бизнесмены" и другие граждане, желающие перемен. Но им, видимо, жгут карман полученные "тяжким непосильным трудом" средства.
      Про больных майдаунизмом не упоминаю...
      japs
      1. Victor_B Сегодня, 19:26
        Ключевое слово - не верю.
        Белорусы наши братья, и это не фигура речи, но всего 25 лет нужно чтобы в головах братьев создать образ врагов. За примером далеко не ходить.
        Придут к власти (не дай бог!) такие ющенки у вас и начинайте отсчет. Для белорусов лет 30-40. А ведь до батьки именно этим и занимались.
        Victor_B
      2. Sergey53 Сегодня, 19:26
        Лично я сужу об этом только слушая, наблюдая, за действиями и бездействием вашего Лукашенко.Его метаниям и попыткам усидеть на двух стульях одновременно, в это же время пытаться сосать двух маток одновременно.И этого достаточно для понятия всего того что происходит в Белоруссии.
        Sergey53
      3. Касым Сегодня, 19:44
        Вообще-то России выгоднее не создание Империи, а скорее Союз. При Империи придется тащить на себе все. А при Союзе оказывать помощь в виде возвратных кредитов и скидок. Буш говорил, что Россию все время сдерживала социалка ЦА и сел. хоз-во Украины. ЕБН от этого избавился, и вряд ли ВВП к этому стремиться. Мне например очевидно, что где-то до 23 года вся Вост. и Центр. Европа будет челом бить в Кремле. Из-за отсутствия евродотаций (Польша 13 млрд. в год, 3 млрд. Прибалтика) и энергетики (как основа экономики любой страны). Если создавать Империю, то придется все это (энергоресурсы) им поставлять по своей цене - зачем надо это России!? Даже Варшавского Договора они не достойны.
        Назарбаев создает ЕАЭС ни для того, чтобы приемник все разрушил. Будет недальновидно разрушать союз с тем, кто набирает вес в мире. Азия и мусульманский мир признает Россию великой державой. И авторитет ее растет - зачем новым лидерам Минска и Астаны идти против этого, наоборот, мы только выиграем от нашего Союза. Запад пока даже признавать не хочет - но вот деваться ему некуда, тот ЕС не яв-ся самодостаточным. Он с этими Потоками только больше становится зависимым.
        И сдается мне, что пространство Таможенного Союза будет больше территории СССР!!! hi
        Касым
  8. Rusland Сегодня, 18:53
    Похоже Рамзан Ахметович какой-то документик подписывает, чтобы не быть голословным.
    Rusland
  9. Громобой Сегодня, 19:08
    Какой интересный френч.
    Громобой
  10. Гардамир Сегодня, 19:14
    Господа комментаторы, не слишком ли вы разошлись, мы теперь тоже 404, для страны без флага, без герба, кающейся за всё что было и не было. Только и осталось зайти на ВО и прокричать.
    Гардамир
  11. vladimirvn Сегодня, 19:33
    Сталин о планах раздела СССР на Украину, Россию, Прибалтику.
    vladimirvn
  12. трассер Сегодня, 19:39
    Он ответил именно так как подобает политику а не урялке. После такого ответа сон плохой будет того министра.
    трассер
  13. LeonidL Сегодня, 20:07
    Дробилка у этих "дробителей" еще не выросла ... да и не выростит, обломается... были уже такие дробители от Чингизв то Адольфа.
    LeonidL
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 20:34
      Не забывайте, уважаемый, 91-й 92-й годы, когда дробили СССР. Там никто извне не нападал.
      Чёрный Полковник
  14. vladimirasha Сегодня, 20:13
    А ИНТЕРЕСНО.Господин тука на нас в наступление собрался пойти попой вперед?Дробить нас?
    vladimirasha
  15. SCHWERIN Сегодня, 20:26
    Нравятся мне заявления Р.А. Кадырова. Что про ОИ17, что про укратуку. Нравятся и все тут. А то скоро захлебнемся в ......
    SCHWERIN
  16. Чёрный Полковник Сегодня, 20:31
    Оказывается в хохляндии и такое министерство есть!
    Чёрный Полковник
  17. Бэре Сегодня, 20:46
    50 % украинцев ждут возвращения домой, так же как и Крым вернулся.
    Потом этих тук и парашенцев, всех лесбиянок и геев с параноидальной шизофренией изолировать от общества. wassat am bully
    Бэре
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