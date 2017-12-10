Кадыров прокомментировал призыв «раздробить Россию на части»

Что у Порошенко на уме, то у Туки на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Туки,

А вот в том, что потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Туки, мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!