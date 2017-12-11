Washington Post: разведка США узнала о разработке в КНДР биологического оружия 10 лет назад
Более 10 лет назад американская разведка представила Конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР, передает РИА Новости сообщение газеты Washington Post.
По данным газеты, «доклад был представлен за пять месяцев до первого ядерного испытания КНДР в 2006 году». Согласно документу, тогда в Пхеньяне собрали группу ученых «однако им, предположительно, не хватало технических навыков».
«В настоящее время ресурсы Пхеньяна включают рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру», говорилось в отчете.
Сегодня американская и азиатская разведка считают, что «КНДР неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях», говорится в материале.
Кроме того, руководство республики «направляет своих ученых за границу для получения ученой степени по микробиологии».
Издание напоминает, что в последние годы КНДР занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.
По данным газеты, «доклад был представлен за пять месяцев до первого ядерного испытания КНДР в 2006 году». Согласно документу, тогда в Пхеньяне собрали группу ученых «однако им, предположительно, не хватало технических навыков».
«В настоящее время ресурсы Пхеньяна включают рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру», говорилось в отчете.
Сегодня американская и азиатская разведка считают, что «КНДР неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях», говорится в материале.
Кроме того, руководство республики «направляет своих ученых за границу для получения ученой степени по микробиологии».
Почему они получили материалы и развили науку, но еще не создали оружие?задается вопросом один из источников газеты в американской администрации.
Если это начнется завтра, мы можем не знать. Это если нам не повезет и у нас не будет информатора, который окажется в нужном месте,сказал собеседник.
Издание напоминает, что в последние годы КНДР занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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