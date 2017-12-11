13:10 11 декабря

Washington Post: разведка США узнала о разработке в КНДР биологического оружия 10 лет назад

Более 10 лет назад американская разведка представила Конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР, передает РИА Новости сообщение газеты Washington Post.



По данным газеты, «доклад был представлен за пять месяцев до первого ядерного испытания КНДР в 2006 году». Согласно документу, тогда в Пхеньяне собрали группу ученых «однако им, предположительно, не хватало технических навыков».


«В настоящее время ресурсы Пхеньяна включают рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру», говорилось в отчете.

Сегодня американская и азиатская разведка считают, что «КНДР неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях», говорится в материале.

Кроме того, руководство республики «направляет своих ученых за границу для получения ученой степени по микробиологии».

Почему они получили материалы и развили науку, но еще не создали оружие?
задается вопросом один из источников газеты в американской администрации.

Если это начнется завтра, мы можем не знать. Это если нам не повезет и у нас не будет информатора, который окажется в нужном месте,
сказал собеседник.

Издание напоминает, что в последние годы КНДР занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 10:28
    Ждём -с выступление в ООН их представителя Хейли с пробиркой в руках wassat
    Чёрный
    1. The_Lancet Сегодня, 10:35
      механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях

      Почти полный набор злодея laughing
      Не хватает климатического оружия только
      The_Lancet
      1. шура матросов Сегодня, 13:06
        Точно. Уже и лазерное оружие испытывают. Ждем-с пробирок с бацилами в ООН recourse
        шура матросов
    2. svp67 Сегодня, 10:36
      Цитата: Чёрный
      Ждём -с выступление в ООН их представителя Хейли с пробиркой в руках

      Для биологического, надо какую либо "мартышку" или "крысу" показать....ну и этого добра у них ПРЕДОСТАТОЧНО. Рад был бы, если бы у последней была фамилия РОДЧЕНКОВ...
      svp67
      1. assa67 Сегодня, 10:39
        покажут трампа в новостях,прибавив ,что это разработка Ыни.... laughing
        assa67
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:43
          покажут трампа в новостях,прибавив ,что это разработка Ыни....

          Не, теперь просто можно все свалить на применение "биологического оружия корейского производства российскими хакерами" и этим оправдать "дятлоость" трампа...
          Диванный Хенераль
          1. dik-nsk Сегодня, 11:27
            ага, как в свое время Ющенко, наглядный пример))) это у Трампа грива так развивается от корейских микробов))
            dik-nsk
        2. pvv113 Сегодня, 12:12
          В этом случае эксперимент вышел из-под контроля wink
          pvv113
      2. Идущий Сегодня, 10:40
        Так и с делают - с двумя головами и тремя хвостами.
        Идущий
      3. Джедай Сегодня, 10:41
        hi Вполне предсказуемый ход от США - объявить о разработке в КНДР биологического оружия со всеми вытекающими последствиями. Этакий туз из рукава вынули. negative
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 10:48
          Этот их туз бьется мелкой шестеркой Ына и ничем им не поможет , но пакостить будут.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 10:53
            Хорошо если так. А вот в том, что
            Цитата: Идущий
            пакостить будут

            сомнений нет.
            Джедай
        2. Подрезчик Сегодня, 10:53
          Цитата: Джедай
          hi Вполне предсказуемый ход от США - объявить о разработке в КНДР биологического оружия со всеми вытекающими последствиями. Этакий туз из рукава вынули. negative

          Макс, Виктор, приветствую джентльмены! hi hi И самое интересное, что десять лет тому назад это никого не беспокоило, а теперь точно:
          . Этакий туз из рукава вынули. negative
          Подрезчик
          1. Идущий Сегодня, 10:56
            Доброго дня Александр! hi , но США уже знали и никому не говорили.
            Идущий
          2. Лелёк Сегодня, 12:09
            Цитата: Подрезчик
            И самое интересное, что десять лет тому назад это никого не беспокоило, а теперь точно:


            hi , Александр.
            И это заявление не так безопасно, как кажется. Следующий этап - западные сми будут ежедневно по-нарастающей вопить о людоеде Ыне (как это было с Саддамом) и ООН, таки, кивнёт штатам на "добро". Господи, как предсказуемы америкосы. Вообще-то интересная получается ситуация в целом: вчера все залужные СМИ дружно поднимали вой по украинской тематике, сегодня - по корейской, завтра - по сирийской, этакая раскачка по векторам. Как думаете, для чего это делается?
            Лелёк
      4. Ныробский Сегодня, 11:08
        Цитата: svp67
        Для биологического, надо какую либо "мартышку" или "крысу" показать....ну и этого добра у них ПРЕДОСТАТОЧНО

        Да, похоже что хим.оружие уже никого "не вставляет", даже самих американцев. Представляю картинку в ООН когда крыса Хейли будет стучать больной крысой по столу laughing
        Ныробский
      5. шура матросов Сегодня, 13:09
        Родченков то еще та крыса. В секретную лабораторию его для опытов angry
        шура матросов
    3. solzh Сегодня, 10:50
      Не, Хейли пробиркой не будет размахивать, она будет в качестве доказательств предъявлять тест!))) wink
      solzh
      1. svp67 Сегодня, 10:55
        Цитата: solzh
        Не, Хейли пробиркой не будет размахивать, она будет в качестве доказательств предъявлять тест!)))

        Точно точно, только все равно он будет в пробирке, ПОЦАРАПАННОЙ....
        svp67
      2. Чёрный Сегодня, 11:02
        Цитата: solzh
        Не, Хейли пробиркой не будет размахивать, она будет в качестве доказательств предъявлять тест!))) wink

        Шо её Ын... того.?...wassat
        Чёрный
        1. svp67 Сегодня, 11:10
          Цитата: Чёрный
          Шо её Ын... того.?

          Ах, он ПРОКАЗНИК. Это он не тогда, когда в Англии учился ли? Говорят еще тот ходок был...
          svp67
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:30
    Washington Post: разведка США узнала о разработке в КНДР биологического оружия 10 лет назад
    и уже тогда,Штаты боялись КНДР? или не хватило сил вместе с Хусейном, повесить Чен Ира? жалкие брехуны и трусы. чума на все ваши штаты... am
    андрей юрьевич
  3. gukoyan Сегодня, 10:32
    Не удивлюсь если это станет причиной к развязыванию конфликта.
    gukoyan
  4. Лесс Сегодня, 10:36
    американская разведка представила Конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР
    знакомые нотки...
    Лесс
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:40
      Цитата: Лесс
      американская разведка представила Конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР
      знакомые нотки...
      "пробирки" в смысле...
      андрей юрьевич
    2. Идущий Сегодня, 10:44
      Не хотят даже что то оригинальное изобрести - в Ираке хим. оружие , а в КНДР биологическое , одна беда это не Ирак.
      Идущий
  5. assa67 Сегодня, 10:43
    очередной рукоблуд в оон пробиркой потрясет...а рудиментарные не корейские разработки,а мозги матрасные
    assa67
  6. nemec55 Сегодня, 10:47
    Что то как то матрасы запаздывают ждал таких новостей от них еще пол года назад
    nemec55
  7. nemec55 Сегодня, 10:50
    Почему мы не отвечаем жесткими требованиями не мычанием а требованием пояснений по поводу их лабораторий по всему миру и в частности вдоль Российских границ
    nemec55
  8. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:00
    Цитата: nemec55
    Что то как то матрасы запаздывают ждал таких новостей от них еще пол года назад

    laughingИм было не до Северной Кореи.Полгода назад Россия еще была врагом номер один и полосатая разведка была занята поиском русского следа в выборах, а теперь Ын подсунул матрасам под нос большой ядерный болт-мы стали врагом номер два..абидна ..и тут не первые crying
    ДЕДПИХТО
  9. mavrus Сегодня, 11:15
    Цитата: Чёрный
    Ждём -с выступление в ООН их представителя Хейли с пробиркой в руках wassat

    На этот раз пробирка будет ещё и поцарапанной, как доказательство российской господдержки...
    mavrus
  10. afrikanez Сегодня, 12:51
    Сирийская химическая эпопея продолжается, но в другой стране. Как то всё это уже заунывно звучит из уст сша. Потрудились бы хоть немного для придумки чего то другого. fool
    afrikanez
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