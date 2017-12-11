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Три истребителя Су-30СМ поступили в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 9 декабря 2017 года с аэродрома Иркутского авиазавода звено истребителей Су-30СМ приступило к перебазированию в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиаэскадрильи.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлены к длительному перелету.

Три истребителя Су-30СМ поступили в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк



Согласно сообщениям споттеров, 9 декабря в аэропорту Толмачево (Новосибирск) совершили кратковременную промежуточную посадку три новых истребителя Су-30СМ, перегоняемых из Иркутска в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск).

Самолеты имеют красные бортовые номера "78", "81" и "82" (соответствующие серийные номера 10МК5 1502, 10МК5 1505 и 10МК5 1506) и были построены Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" по программе 2017 года.

С прибытием трех укаханных истребителей общее количество Су-30СМ в составе 14-го гвардейского истребительного авиационного полка составит 12 единиц, что позволит полностью укомплектовать ими одну эскадрилью этого полка, перевооружаемого с "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ, передает блог bmpd

Использованы фотографии: Артём Орлов / vk.com/artemorlovnsk
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Комментарии 21

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  1. assa67 Сегодня, 10:37
    интересно....а что значит с "алжирских"?...это возврат или отказ от поставки?
    assa67
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:38
      Цитата: assa67
      интересно....а что значит с "алжирских"?...это возврат или отказ от поставки?

      не помните эту историю? гугл в помощь.
      андрей юрьевич
      1. assa67 Сегодня, 10:57
        благодарю за совет....уже читаю hi ....в бытность мою на службе государевой небыло столь высоких технологий.рад за вашу продвинутость
        assa67
      2. turbris Сегодня, 11:07
        А я посоветую в Яндексе работать, лично мне он лучше Гугла нравится.
        turbris
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:04
      А я подумал, что это из тех, что приняли пару недель назад. А сейчас их перегнали к месту базирования.
      Владыка Ситх
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:37
    долгой жизни,неба без "засветок",и военной удачи.
    андрей юрьевич
  3. Миханище Сегодня, 10:41
    Молодцы наши! Удары по натовцам сыпятся один за другим! Что-то я не видел, чтобы им поступала какая-то военная техника, а тем более - истребители.
    Миханище
    1. Deniska999 Сегодня, 11:05
      Какой же это удар - три истребителя?
      Deniska999
      1. Paranoid50 Сегодня, 11:37
        Цитата: Deniska999
        Какой же это удар - три истребителя?

        Действительно,неувязка... request Это уже,как минимум, три удара.
        Paranoid50
  4. роман66 Сегодня, 10:56
    что за шпионаж! почему не в обстановке секретности. это еще армия или уже бардак? am
    роман66
    1. Redfox3k Сегодня, 11:06
      Боюсь не шпионаж, а информация - сдерживающий фактор для "партнеров".
      Redfox3k
    2. svp67 Сегодня, 11:06
      Цитата: роман66
      что за шпионаж! почему не в обстановке секретности. это еще армия или уже бардак?

      Вы еще НКВД всех попугайте... при современных средствах разведки сделать из этого тайну, ну очень сложно... Так, что не стоит на это государственные деньги тратить, они в иных местах пригодятся.
      svp67
    3. Игорь В Сегодня, 11:07
      И зачем тщательно выписывать номера частей и самолётов? Неужели без этого новость не состоится?
      Игорь В
    4. Bronevick Сегодня, 11:11
      Это прививание патриотических чувств
      Bronevick
    5. Alexey RA Сегодня, 12:24
      Цитата: роман66
      что за шпионаж! почему не в обстановке секретности. это еще армия или уже бардак? am

      Какая секретность может быть, если каждый борт на рулении и на взлёте отснят споттерами со всех сторон? И будет отснят ещё раз - в пункте назначения.
      Цензура уже давно забила на информацию по серийным машинам и пасёт только несериныйе и опытные - типа Т-50 или кого-то из Ил-22, фотография которого провисела в сети всего полчаса, после чего была выпилена со всех ресурсов.
      Alexey RA
  5. Redfox3k Сегодня, 11:02
    перевооружаемого с "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ
    Бред, СМТ вполне себе годная машина, которая еще долго будет нести службу. Помимо Миг-29СМТ еще много просто Миг-29 и Миг-29УБ, которым пора на пенсию, вот их то и заменяют на Су-30СМ.
    Redfox3k
    1. Рязанец87 Сегодня, 11:10
      Просто от них в свое время Алжир отказался:
      "Алжир отказался от истребителей, полученных в 2006-2007 годах, объяснив свое решение наличием на самолетах бывших в употреблении или низкого качества деталей."
      Рязанец87
    2. turbris Сегодня, 11:10
      Да нет, в Курске именно Миг-29СМТ, может они уйдут в другое место, вместо оставшихся старых самолетов или на продажу, нам это неведомо.
      turbris
      1. Redfox3k Сегодня, 12:02
        Не отрицаю, но еще раз повторю, Су-30СМ - на смену старых Миг-29, я вот только не знаю А или С, которых достаточно.
        Redfox3k
  6. Николай Р-ПМ Сегодня, 11:07
    Воочию видел самолеты этого типа во время перегона через а/б шагол зимой 2012 года. Мы тогда их всем техсоставом летной смены "облепили" - и контрактники и срочники- интересно было. Как тогда мы завидовали тех.составу этих машин - шасси высокое, к большинству лючков можно подойти и работать не сгибаясь. А потом они заправились и улетели, а мы пошли корячится под нашими су-24 smile
    Николай Р-ПМ
    1. роман66 Сегодня, 11:23
      а у нас была как раз обратная картина - сели к нам с визитом пара ТУ-22М полюбовались на них, позавидовали резкому взлету, и пошли работать на наши ТУ-95, где все удобнее
      роман66
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