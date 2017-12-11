Три истребителя Су-30СМ поступили в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк
Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 9 декабря 2017 года с аэродрома Иркутского авиазавода звено истребителей Су-30СМ приступило к перебазированию в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиаэскадрильи.
Самолеты были приняты на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлены к длительному перелету.
Согласно сообщениям споттеров, 9 декабря в аэропорту Толмачево (Новосибирск) совершили кратковременную промежуточную посадку три новых истребителя Су-30СМ, перегоняемых из Иркутска в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск).
Самолеты имеют красные бортовые номера "78", "81" и "82" (соответствующие серийные номера 10МК5 1502, 10МК5 1505 и 10МК5 1506) и были построены Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" по программе 2017 года.
С прибытием трех укаханных истребителей общее количество Су-30СМ в составе 14-го гвардейского истребительного авиационного полка составит 12 единиц, что позволит полностью укомплектовать ими одну эскадрилью этого полка, перевооружаемого с "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ, передает блог bmpd
Самолеты были приняты на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлены к длительному перелету.
Согласно сообщениям споттеров, 9 декабря в аэропорту Толмачево (Новосибирск) совершили кратковременную промежуточную посадку три новых истребителя Су-30СМ, перегоняемых из Иркутска в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино (Курск).
Самолеты имеют красные бортовые номера "78", "81" и "82" (соответствующие серийные номера 10МК5 1502, 10МК5 1505 и 10МК5 1506) и были построены Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" по программе 2017 года.
С прибытием трех укаханных истребителей общее количество Су-30СМ в составе 14-го гвардейского истребительного авиационного полка составит 12 единиц, что позволит полностью укомплектовать ими одну эскадрилью этого полка, перевооружаемого с "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ, передает блог bmpd
Использованы фотографии: Артём Орлов / vk.com/artemorlovnsk
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