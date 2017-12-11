Компьютерные системы пограничников оснастили динамической защитой
Институт системного программирования (ИСП) РАН разработал для погранслужбы ФСБ технологию защиты компьютерных систем от кибератак, сообщают Известия.
Программа позволяет значительно снизить потери от кибератак – взлом одного компьютера не означает проникновения во всю систему в целом. Такая защита особенно важна в преддверии ЧМ-2018 – ожидается, что в следующем году российскую границу пересечет большое число иностранных болельщиков.
По словам директора ИСП Арутюна Аветисяна, разработкой заинтересовалась компания «Свемел», которая занимается технической и сервисной поддержкой государственных информационных систем. В итоге продукт «ИСП Обфускатор» с этого года стал использоваться в киберзащите систем погранслужбы ФСБ.
Он пояснил, что речь идет об «автоматическом изменении используемого элементами системы программного кода». Так называемая диверсификация кода происходит при каждом запуске программы. Это «затрудняет хакерский взлом и использование обнаруженных уязвимостей, новая разработка сочетается с другими средствами защиты». При этом для использования инструмента «не требуется специальных знаний и опыта в области безопасности».
Как отметил сотрудник ИСП Алексей Нурмухаметов, «использование динамической защиты снижает производительность системы не более чем на 1–2%, что практически незаметно для пользователя».
Программа позволяет значительно снизить потери от кибератак – взлом одного компьютера не означает проникновения во всю систему в целом. Такая защита особенно важна в преддверии ЧМ-2018 – ожидается, что в следующем году российскую границу пересечет большое число иностранных болельщиков.
По словам директора ИСП Арутюна Аветисяна, разработкой заинтересовалась компания «Свемел», которая занимается технической и сервисной поддержкой государственных информационных систем. В итоге продукт «ИСП Обфускатор» с этого года стал использоваться в киберзащите систем погранслужбы ФСБ.
Если у вас бесконечно много ресурсов и времени, вы найдете слабое место в любой защите. Мы поставили цель – минимизировать ущерб, сделать так, чтобы одна атака могла поразить только один компьютер системы и была бы безвредна для всех других. Эта задача решена. Обнаруженные на одном объекте уязвимости не работают на всех других элементах системы благодаря нашему решению. Если злоумышленник взломал одно устройство, то взломать следующее он сможет, только если начнет всё с нуля,рассказал Аветисян.
Он пояснил, что речь идет об «автоматическом изменении используемого элементами системы программного кода». Так называемая диверсификация кода происходит при каждом запуске программы. Это «затрудняет хакерский взлом и использование обнаруженных уязвимостей, новая разработка сочетается с другими средствами защиты». При этом для использования инструмента «не требуется специальных знаний и опыта в области безопасности».
Как отметил сотрудник ИСП Алексей Нурмухаметов, «использование динамической защиты снижает производительность системы не более чем на 1–2%, что практически незаметно для пользователя».
Каждый раз программа в памяти изменяется во время ее запуска. Всякий раз она в памяти компьютера не похожа на предыдущую версию, для ее взлома нужен уже иной код,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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