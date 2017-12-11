Компьютерные системы пограничников оснастили динамической защитой

Если у вас бесконечно много ресурсов и времени, вы найдете слабое место в любой защите. Мы поставили цель – минимизировать ущерб, сделать так, чтобы одна атака могла поразить только один компьютер системы и была бы безвредна для всех других. Эта задача решена. Обнаруженные на одном объекте уязвимости не работают на всех других элементах системы благодаря нашему решению. Если злоумышленник взломал одно устройство, то взломать следующее он сможет, только если начнет всё с нуля,

Каждый раз программа в памяти изменяется во время ее запуска. Всякий раз она в памяти компьютера не похожа на предыдущую версию, для ее взлома нужен уже иной код,