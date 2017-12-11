МО РФ передает гражданской медицине поликлиники, расположенные в «ядерных» городках
Первого января в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) должны перейти 27 медучреждений, обслуживающих персонал ядерных объектов и гарнизонов войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщают Известия.
Агентство будет отвечать за здоровье не только персонала (военного и гражданского), но и членов их семей.
По его словам, организовать медобеспечение жителей передаваемых городков будет достаточно сложно: «объекты, как правило, очень удалены от крупных населенных пунктов с развитой медицинской инфраструктурой». При этом численность военных поселений невелика – в среднем в каждом из закрытых образований Минобороны подлежит медобслуживанию 1,5–2,5 тыс. человек.
ФМБА России создано в 2004 году. Задача агентства – оказание медпомощи работникам отраслей промышленности с особо опасными условиями труда. В систему ФМБА входит более 200 подведомственных организаций.
Агентство будет отвечать за здоровье не только персонала (военного и гражданского), но и членов их семей.
Проект очень сложный. Опыта передачи медицинских организаций Минобороны в гражданское здравоохранение еще не было. Мы получаем 21 закрытое административно-территориальное образование, где будем отвечать за медобслуживание. В передаваемых городках проживают 115 тыс. человек, включая примерно 25 тыс. военнослужащих. Подопечными ФМБА станут и члены их семей, военные пенсионеры, гражданский персонал войсковых частей,рассказал заместитель руководителя ФМБА Андрей Середа
По его словам, организовать медобеспечение жителей передаваемых городков будет достаточно сложно: «объекты, как правило, очень удалены от крупных населенных пунктов с развитой медицинской инфраструктурой». При этом численность военных поселений невелика – в среднем в каждом из закрытых образований Минобороны подлежит медобслуживанию 1,5–2,5 тыс. человек.
Ряд учреждений в приличном состоянии, но некоторые требуют срочных радикальных мер по улучшению материально-технической базы и кадрового обеспечения. О какой-либо лицензированной медицинской деятельности в этих стенах не может идти речи. Есть учреждения, которые больше сорока лет не видели ремонта. В ряде отдаленных госпиталей – печное отопление. Чтобы получить лицензию, учреждение должно соответствовать санитарным правилам и нормам, располагать подготовленными кадрами и необходимым материальным обеспечением. По предварительным оценкам, чтобы привести передаваемые учреждения к современным требованиям, потребуется около 5,5 млрд рублей,сказал замруководителя.
ФМБА России создано в 2004 году. Задача агентства – оказание медпомощи работникам отраслей промышленности с особо опасными условиями труда. В систему ФМБА входит более 200 подведомственных организаций.
Использованы фотографии: РИА Новости/Игорь Руссак
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