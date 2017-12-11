МО РФ передает гражданской медицине поликлиники, расположенные в «ядерных» городках

Проект очень сложный. Опыта передачи медицинских организаций Минобороны в гражданское здравоохранение еще не было. Мы получаем 21 закрытое административно-территориальное образование, где будем отвечать за медобслуживание. В передаваемых городках проживают 115 тыс. человек, включая примерно 25 тыс. военнослужащих. Подопечными ФМБА станут и члены их семей, военные пенсионеры, гражданский персонал войсковых частей,

Ряд учреждений в приличном состоянии, но некоторые требуют срочных радикальных мер по улучшению материально-технической базы и кадрового обеспечения. О какой-либо лицензированной медицинской деятельности в этих стенах не может идти речи. Есть учреждения, которые больше сорока лет не видели ремонта. В ряде отдаленных госпиталей – печное отопление. Чтобы получить лицензию, учреждение должно соответствовать санитарным правилам и нормам, располагать подготовленными кадрами и необходимым материальным обеспечением. По предварительным оценкам, чтобы привести передаваемые учреждения к современным требованиям, потребуется около 5,5 млрд рублей,