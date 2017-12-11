13:06 11 декабря

МО РФ передает гражданской медицине поликлиники, расположенные в «ядерных» городках

Первого января в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) должны перейти 27 медучреждений, обслуживающих персонал ядерных объектов и гарнизонов войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщают Известия.



Агентство будет отвечать за здоровье не только персонала (военного и гражданского), но и членов их семей.


Проект очень сложный. Опыта передачи медицинских организаций Минобороны в гражданское здравоохранение еще не было. Мы получаем 21 закрытое административно-территориальное образование, где будем отвечать за медобслуживание. В передаваемых городках проживают 115 тыс. человек, включая примерно 25 тыс. военнослужащих. Подопечными ФМБА станут и члены их семей, военные пенсионеры, гражданский персонал войсковых частей,
рассказал заместитель руководителя ФМБА Андрей Середа

По его словам, организовать медобеспечение жителей передаваемых городков будет достаточно сложно: «объекты, как правило, очень удалены от крупных населенных пунктов с развитой медицинской инфраструктурой». При этом численность военных поселений невелика – в среднем в каждом из закрытых образований Минобороны подлежит медобслуживанию 1,5–2,5 тыс. человек.

Ряд учреждений в приличном состоянии, но некоторые требуют срочных радикальных мер по улучшению материально-технической базы и кадрового обеспечения. О какой-либо лицензированной медицинской деятельности в этих стенах не может идти речи. Есть учреждения, которые больше сорока лет не видели ремонта. В ряде отдаленных госпиталей – печное отопление. Чтобы получить лицензию, учреждение должно соответствовать санитарным правилам и нормам, располагать подготовленными кадрами и необходимым материальным обеспечением. По предварительным оценкам, чтобы привести передаваемые учреждения к современным требованиям, потребуется около 5,5 млрд рублей,
сказал замруководителя.

ФМБА России создано в 2004 году. Задача агентства – оказание медпомощи работникам отраслей промышленности с особо опасными условиями труда. В систему ФМБА входит более 200 подведомственных организаций.

Использованы фотографии: РИА Новости/Игорь Руссак
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. Teberii Сегодня, 11:41
    ВСЕ КАК ВСЕГДА - ШОЙГУ НА НИХ НЕХВАТАЕТ.
    Teberii
    1. To be or not to be Сегодня, 12:09
      Ну как же -такой лакомый кусок урвать у министерства обороны
      To be or not to be
  2. Вован 73 Сегодня, 11:46
    Сча мед персонал как получит первую гражданскую зряплату, так сразу начнет на лыжи вставать. А что вы хотите оптимизация, рынок...
    Вован 73
    1. alstr Сегодня, 11:53
      Кроме того, я бы отметил, что в таких городках и мед обеспечение несколько специфическое. Я боюсь, что у гражданских врачей нет такой подготовки, чтобы качественно обслуживать такие городки.
      Правильнее просто привести их в порядок, т.к. даже в гражданском статусе они так и останутся не модернизированными (((.
      alstr
  3. КОН Сегодня, 12:03
    Сердюка-табуреткина уже давно нет, а дело его живет...((( negative
    КОН
    1. groks Сегодня, 12:36
      Интересно. Нахомутали нынешние, во главе с Шойгу, которому вероятно, просто не под силу тянуть ещё и это, а виноват вдруг Табуреткин.
      groks
  4. afrikanez Сегодня, 12:41
    А не лучше бы сделать наоборот? Что за руководство, окончательно отупевшее от количества денег на счетах! fool
    afrikanez
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