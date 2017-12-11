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На платформе «Бумеранга» разработано целое семейство специализированных машин

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В ближайшие годы в России появится унифицированная боевая платформа. При подготовке к принятию на вооружение БТР «Бумеранг» промышленность разработала на их базе семейство специализированных машин – противотанковую, ПВО, связи, РЭБ, командно-штабную, санитарную и ремонтно-эвакуационную, сообщают Известия.

На платформе «Бумеранга» разработано целое семейство специализированных машин


Там будут все машины, которые будут сопровождать БТР "Бумеранг" в бою,
сказал газете гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.


По его словам, работа над платформой продвигается хорошо, несмотря на использование большого количества новых технологий и компонентов. Он добавил, что «платформа хорошо себя показывает на испытаниях, а производители готовы изготовить любое количество машин, которое закажут военные».

Колесные БТР «Бумеранг» – это боевые машины нового поколения, в которых используются современные технологии, включая керамическую броню и необитаемые боевые модули.

«Однако в одиночку БТР не воюют. Нужны машины для перевозки командования, вывоза раненых, эвакуации с поля боя подбитой техники, борьбы с авиацией противника и танками. Поэтому для размещения на колесном шасси "Бумеранга" разработаны взаимозаменяемые боевые модули. Это позволит менять функционал боевых машин в зависимости от обстановки», – говорится в материале.

Кроме того, впервые в истории российских вооруженных сил создадут бригады и дивизии, которые будут полностью унифицированы. Такого до настоящего времени удалось добиться только американцам, у которых в 2000-е годы появились бригады на базе БТР Stryker.

Как отметил военный эксперт Алексей Хлопотов, унификация платформы позволит существенно удешевить производство.

Гораздо проще выпускать одно шасси и ставить на него различные модули, чем делать корпуса и машины под разные задачи. Кроме того, существенно упрощается ремонт. Поврежденный в бою модуль или шасси можно без особых затрат заменить,
сказал эксперт.

Более эффективное использование машин открывает возможность замены одного модуля другим в зависимости от решаемых задач.

Например, в некоторых конфликтах машины с функционалом ПВО не нужны, а вот ремонтно-эвакуационные или санитарные, наоборот, требуются в большем количестве. Модульная схема позволяет быстро адаптироваться,
пояснил Хлопотов.

Использованы фотографии: www.arms-expo.ru/rusplt.ru
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Комментарии 9
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  1. Teberii Сегодня, 12:03 Новый
    ЛОГИЧНО,ПОСМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ.
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    Teberii
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:14 Новый
      я таки подозреваю что получился передвижной дом на курьих лапках неспособный действовать на бездорожье ибо лапки слабые.
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      ProkletyiPirat
      1. cariperpaint Сегодня, 12:24 Новый
        э не. эта черепаха К17 ползает очень хорошо. даже с запасом.про курганец я вообще молчу . его даже авторевю протестили носились по полигону как полоумные)
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        cariperpaint
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:31 Новый
          хорошо ползает при высоте за три метра, перегрузом носа и завышенном центре тяжести? НЕ ВЕРЮ! Вот увижу видео преодоления препятствий с одновременной стрельбой, тогда поверю...
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          ProkletyiPirat
  2. assa67 Сегодня, 12:08 Новый
    идет подготовка усиления создаваемой"легкой пехоты"?....будем посмотреть...
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    assa67
  3. svp67 Сегодня, 12:11 Новый
    семейство специализированных машин – противотанковую, ПВО, связи, РЭБ, командно-штабную, санитарную и ремонтно-эвакуационную
    Не нашел в списки САУ, иных машин обеспечения работы артиллерии (уж чем не замена МТЛБ-У) и БРМ, несколько удивлен....
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    svp67
  4. Alexey RA Сегодня, 12:19 Новый
    Например, в некоторых конфликтах машины с функционалом ПВО не нужны, а вот ремонтно-эвакуационные или санитарные, наоборот, требуются в большем количестве. Модульная схема позволяет быстро адаптироваться,

    А экипажи будут тоже модульными? Вынул из мозга карту памяти "ПВО", вставил "медик" или "ремонтник" - и вперёд? smile
    Почему-то все поклонники модульности забывают, что модули сами по себе не работают. И к каждому из них нужен обученный экипаж.
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    Alexey RA
  5. tchoni Сегодня, 12:24 Новый
    То же мне новость. Сколько про "бумеранг " вопят - столько про линейку машин и вспоминают.
    Осталось малость - дождаться первой полностью унифицированной дивизии на "бумерангах"
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    tchoni
  6. коноправ Сегодня, 12:27 Новый
    Сначала был Страйкер...... через 17 лет у славян появились БТР -4 и Бумеранг. Опять копируем? Сначала , джинсы, потом жевательную резинку, потом плюрализм, потом демократию и военную форму с сотней значков и нашивок. Теперь тактику и технику. И у кого учимся? У тех кто ни разу никого не побеждал в открытом бою, у потомков бандитов и воров , сбежавших из Европы .
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    коноправ
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