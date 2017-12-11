На платформе «Бумеранга» разработано целое семейство специализированных машин
В ближайшие годы в России появится унифицированная боевая платформа. При подготовке к принятию на вооружение БТР «Бумеранг» промышленность разработала на их базе семейство специализированных машин – противотанковую, ПВО, связи, РЭБ, командно-штабную, санитарную и ремонтно-эвакуационную, сообщают Известия.
По его словам, работа над платформой продвигается хорошо, несмотря на использование большого количества новых технологий и компонентов. Он добавил, что «платформа хорошо себя показывает на испытаниях, а производители готовы изготовить любое количество машин, которое закажут военные».
Колесные БТР «Бумеранг» – это боевые машины нового поколения, в которых используются современные технологии, включая керамическую броню и необитаемые боевые модули.
«Однако в одиночку БТР не воюют. Нужны машины для перевозки командования, вывоза раненых, эвакуации с поля боя подбитой техники, борьбы с авиацией противника и танками. Поэтому для размещения на колесном шасси "Бумеранга" разработаны взаимозаменяемые боевые модули. Это позволит менять функционал боевых машин в зависимости от обстановки», – говорится в материале.
Кроме того, впервые в истории российских вооруженных сил создадут бригады и дивизии, которые будут полностью унифицированы. Такого до настоящего времени удалось добиться только американцам, у которых в 2000-е годы появились бригады на базе БТР Stryker.
Как отметил военный эксперт Алексей Хлопотов, унификация платформы позволит существенно удешевить производство.
Более эффективное использование машин открывает возможность замены одного модуля другим в зависимости от решаемых задач.
Там будут все машины, которые будут сопровождать БТР "Бумеранг" в бою,сказал газете гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.
По его словам, работа над платформой продвигается хорошо, несмотря на использование большого количества новых технологий и компонентов. Он добавил, что «платформа хорошо себя показывает на испытаниях, а производители готовы изготовить любое количество машин, которое закажут военные».
Колесные БТР «Бумеранг» – это боевые машины нового поколения, в которых используются современные технологии, включая керамическую броню и необитаемые боевые модули.
«Однако в одиночку БТР не воюют. Нужны машины для перевозки командования, вывоза раненых, эвакуации с поля боя подбитой техники, борьбы с авиацией противника и танками. Поэтому для размещения на колесном шасси "Бумеранга" разработаны взаимозаменяемые боевые модули. Это позволит менять функционал боевых машин в зависимости от обстановки», – говорится в материале.
Кроме того, впервые в истории российских вооруженных сил создадут бригады и дивизии, которые будут полностью унифицированы. Такого до настоящего времени удалось добиться только американцам, у которых в 2000-е годы появились бригады на базе БТР Stryker.
Как отметил военный эксперт Алексей Хлопотов, унификация платформы позволит существенно удешевить производство.
Гораздо проще выпускать одно шасси и ставить на него различные модули, чем делать корпуса и машины под разные задачи. Кроме того, существенно упрощается ремонт. Поврежденный в бою модуль или шасси можно без особых затрат заменить,сказал эксперт.
Более эффективное использование машин открывает возможность замены одного модуля другим в зависимости от решаемых задач.
Например, в некоторых конфликтах машины с функционалом ПВО не нужны, а вот ремонтно-эвакуационные или санитарные, наоборот, требуются в большем количестве. Модульная схема позволяет быстро адаптироваться,пояснил Хлопотов.
Использованы фотографии: www.arms-expo.ru/rusplt.ru