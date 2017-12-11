На платформе «Бумеранга» разработано целое семейство специализированных машин

Там будут все машины, которые будут сопровождать БТР "Бумеранг" в бою,

Гораздо проще выпускать одно шасси и ставить на него различные модули, чем делать корпуса и машины под разные задачи. Кроме того, существенно упрощается ремонт. Поврежденный в бою модуль или шасси можно без особых затрат заменить,

Например, в некоторых конфликтах машины с функционалом ПВО не нужны, а вот ремонтно-эвакуационные или санитарные, наоборот, требуются в большем количестве. Модульная схема позволяет быстро адаптироваться,